В чем лучше всего сохранять сбережения: сравниваем облигации, депозиты, банковское золото и евро «под матрасом»



















Финансовая подушка дает возможность изменить место жительства, работу и мобильно реагировать на ежедневные вызовы, что особенно актуально для украинцев сейчас. О том, как не только сохранить, но и приумножить свои сбережения в нынешних реалиях – в статье "Комментариев"

В чем лучше хранить сбережения (фото из открытых источников)

Иностранная валюта

Первое, что приходит в голову – инвестировать в иностранную валюту, такую как доллары США или евро, чтобы защитить себя от потенциальной девальвации национальной валюты. Однако этот подход требует осмотрительности.

Прежде всего важно решить, какую долю средств вы готовы конвертировать в валюту, при этом оставив достаточно денег для покрытия повседневных расходов.

Конвертирование всех сбережений в валюту может привести к тому, что вам придется ее реализовать обратно в национальную валюту, что повлечет потери из-за курсовой разницы.

Далее, когда вы определились, сколько денег хотите инвестировать, возникает вопрос выбора валюты. Варианты могут быть следующими:

· Если у вас есть планы, предусматривающие расходы в иностранной валюте, например поездка за границу, то логично выбрать валюту этой страны.

· Если же цель инвестиций – защитить сбережения от девальвации, то распределение инвестиции между долларами и евро (50 на 50) может быть разумным решением. Такой подход позволит сохранить стабильность вашего портфеля, независимо от колебаний курсов валют.

Этот способ не приведет к большим спекулятивным доходам, но обеспечит защиту от валютных рисков. Если вы не планируете использовать эти средства в ближайшие 3 месяца, это может быть самым безопасным вариантом. Кроме того, ваши сбережения продолжат поддерживать национальную экономику, оставаясь в банковской системе страны.

Слитки золота

Этот благородный металл вместе с казначейскими долговыми бумагами США является приоритетным выбором для вывода инвестиций с рынков, имеющих высокий уровень риска, особенно в периоды нестабильности.

В Украине существует сильная традиция инвестирования в золото. Однако хотелось бы отметить, что приобретение обычных золотых украшений имеет свои риски. Цена ювелирных изделий включает в себя не только стоимость самого металла, но и дизайн и работу мастера. Однако в момент продажи такие украшения оцениваются только по весу чистого золота.

Для инвестиций и долгосрочного хранения средств следует рассматривать банковские металлы, поскольку их цена четко коррелирует с актуальной стоимостью золота на рынке. Как свидетельствует история, случаи, когда банковское золото терялось в цене, случались очень редко.

Слитки золота и других благородных металлов обладают четко определенной пробой, указывающей на их высокую чистоту, что делает их ценностью в глазах инвесторов. На рынке Украины слитки золота продают такие банки как ПриватБанк и РадаБанк.

Инвесторы могут не только приобрести, но и хранить банковские металлы на текущих или депозитных счетах в банках, например, в Укргазбанке или Укрэксимбанке. Однако помните, что средства, инвестированные в банковские металлы, не распространяются гарантии Фонда гарантирования вкладов, что является важным фактором при принятии решения об инвестировании.

Банковские депозиты

Среди проверенных методов хранения средств депозиты остаются одной из наиболее надежных опций. Кроме того, правительство Украины обеспечивает 100% гарантию возврата депозитов для физических лиц, что делает этот вариант особенно привлекательным.

Впрочем, выбирая банк для размещения депозита, следует проявить осторожность, особенно в отношении предложений по чрезмерно высоким процентным ставкам. Нелишне ознакомиться с выводами Национального банка Украины и результатами стресс-тестирования банка, проведенного до начала войны. Если проверки не дали положительных результатов, возможно, финансовое состояние банка за время войны только ухудшилось.

В случае если банк, в котором размещен ваш депозит, станет неплатежеспособным, государство гарантирует выплату средств. Однако такие выплаты создают дополнительную нагрузку на госбюджет и могут вызвать инфляцию, обесценивание национальной валюты и рост цен. Даже высокие процентные ставки не смогут возместить потери, вызванные этими экономическими процессами.

Андрей Дубас, президент ассоциации украинских банков, советует гражданам диверсифицировать сбережения для уменьшения рисков, поскольку текущие ставки по банковским депозитам колеблются от 12,5 до 13,5%. По мнению банкира, инфляция прогнозируется на уровне 8-10% до конца года, поэтому банковские депозиты могут компенсировать обесценивание национальной валюты, поскольку процентный доход может превышать уровень инфляции.

По состоянию на 24 июля средние ставки по депозитам в украинских банках выглядят так:

Для гривневых депозитов (без НДС и военного сбора) процентные ставки составляют:

· на 3 месяца – 12,13%;

· на 6 месяцев – 13,06%;

· на 9 месяцев – 13,24%;

· на 12 месяцев – 13,56%.

Для долларовых депозитов (без НДС и военного сбора) процентные ставки следующие:

· на 3 месяца – 0,8%;

· на 6 месяцев – 1,01%;

· на 9 месяцев – 1,08%;

· на 12 месяцев – 1,23%.

Следовательно, инвестируя свои средства в банковские депозиты, важно выбирать надежные финансовые учреждения.

Государственные облигации

Также одним из популярных способов инвестиций сбережений являются государственные облигации, процентные ставки по которым выше, чем по банковским депозитам.

Вложение средств в ОВГЗ дает стабильную прибыль на уровне 14-15%, сейчас это самый эффективный способ хранения сбережений. Об этом в эксклюзивном комментарии рассказал экономический эксперт Олег Пендзин.

Кроме того, по словам Пендзина, сбережения можно положить на депозит в банк – но депозит в банке – это минус 18% налога на физических лиц и 1,5% военного сбора, а ОВГЗ – сразу без налогов.

"То есть вы получаете такой же процент, как в банке, но считайте, что плюс 19,5% у вас еще есть, в связи с тем, что не платите налоги. Поэтому это на сегодняшний день – наиболее эффективный вариант", – отметил Пендзин.

Эксперт добавил, что все зависит от видения самого человека и очень часто украинцы просто держат сбережения в валюте. Однако, по его словам, содержание средств в валюте не дает прибыли как, например, ОВГЗ.