В Украине снизились цены на б/у автомобили: причины и прогнозы экспертов

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Снижение цен на подержанные автомобили в Украине: анализ причин

Как изменились цены на б/у автомобили в Украине: обзор рынка



2024 год, по мнению многих аналитиков, стал не лучшим для украинского рынка автомобилей с пробегом. И чтобы убедиться в этом, достаточно посетить любой авторынок в одном из городов Украины.

Павел Лемчук, ведущий популярного блога " Авторынок CAR MARKET ", доказывает на примере житомирского авторынка, что дела у продавцов б/у автомобилей в июле 2024 года идут не лучшим образом. Спрос значительно снизился и как следствие – большинство популярных марок авто существенно упали в цене.

В частности, на авторынке в середине июля можно было приобрести автомобили со следующими характеристиками и ценами:

— Ford Fusion 2008 года выпуска с пробегом 122 000 км, оснащенный 1,6-литровым бензиновым двигателем и автоматической коробкой передач по цене $6 500;

– Skoda Fabia 2012 года, с пробегом 211 000 км, оснащена 1,4-литровым бензиновым двигателем и механической коробкой передач, стоимостью $6 150;

— Deo Alphion 2012 года, с пробегом 341 000 км, оснащен 3,0-литровым бензиновым двигателем и автоматической коробкой передач, стоимостью $9 000;

— Mazda X7 2008 года, с пробегом 225 000 км, оснащена 2,3-литровым бензиновым двигателем, автоматической коробкой передач и полным приводом стоимостью $7800;

— BMW 328 2011 выпуска с пробегом 270 000 км, имеющий 3,0-литровый бензиновый двигатель, автоматическую коробку передач и полный привод, по цене $12 500;

— Audi 2014 года, с пробегом 145 000 км, с 3,0-литровым дизельным двигателем, автоматической коробкой передач и полным приводом стоимостью $18 500;

– Volkswagen Passat B5 2001 года выпуска, с пробегом 220 000 км, с бензиновым двигателем 1,6 л и механической коробкой передач, по цене мнению известного украинского автоблогера Дмитрия Ряницы, новые мобилизационные законы, принятые в мае 2024 года, включают положения, касающиеся непосредственно владельцев транспортных средств на фоне более широкой экономической неопределенности.

Сейчас примерно каждый 8-10 автовладелец в Украине владеет двумя или более транспортными средствами, что потенциально может привести к конфискации многих из них согласно новым законам. Поэтому ожидается значительный приток автомобилей на рынок по сниженным ценам, поскольку владельцы стремятся быстро продать их во избежание конфискации.

Кроме того, из-за длинных очередей на регистрацию сложно быстро переоформить право собственности на транспортное средство, что усложняет соблюдение новых законов.

По словам автоблогера, сейчас рынок транспортных средств находится в состоянии стагнации с небольшим количеством продаж из-за неопределенности, что приводит к снижению цен и уменьшению количества покупателей.

На фоне притока более дешевых автомобилей, обусловленного конъюнктурой рынка, импорт транспортных средств (так называемых "битков") из США тоже становится менее привлекательным.

Дмитрий Ряница ожидает, что тенденция продаж автомобилей, чтобы избежать потенциальной конфискации из-за новых законов, вероятно, сохранится в течение всего 2024 года.

Падение цен на данным индекса цен AUTO1 Group, в июне этого года стоимость подержанных авто немного подскочила – со 137,9 до 138,2. Этот рост составил всего 0,2%. Однако по сравнению с прошлым годом цены снизились на 9,2% — со 152,2 до 138,2. С начала года индекс показал спад на 2,7% — со 142,0 до 138,2.

Интересно, что, несмотря на это снижение, стоимость авто все еще на 16,6% выше, чем до начала пандемии. Индекс в июне 2019 был на уровне 118,7.

Мориц Люк из AUTO1 Group подчеркнул, что рыночная ситуация отвечает ожиданиям, а цены на дизельные авто остаются стабильными в течение первого полугодия.

Как следствие, на украинском авторынке также наблюдается падение цен на б/у авто, хотя стоимость новых импортируемых авто остается без изменений из-за их первоначальной стоимости.

Индекс AUTO1 Group, основанный на анализе более 3,6 миллионов сделок купли-продажи по всей Европе, служит важным показателем для отслеживания ценовых тенденций. Базовый показатель 100 был установлен в январе 2015 г., позволяя анализировать динамику цен со временем.

Эксперты прогнозируют подорожание б/у авто в ближайшие годы

Однако не все аналитики разделяют мнение о дальнейшем снижении стоимости автомобилей с пробегом в Украине.

Учитывая решение Европейского Союза о поднятии акцизов на автомобили китайского производства, ожидается, что стоимость подержанных авто на европейском рынке вырастет. Такое развитие событий не обойдет стороной и Украину, поскольку значительная часть автомобилей на украинском рынке происходит именно из стран ЕС и США. Об этом заявил Станислав Бучацкий, глава Института исследований авторынка.

Ежемесячно Украина импортирует около 20 тысяч подержанных автомобилей, в то время как продажи новых машин составляют около 5 тысяч единиц. Таким образом, основным источником обновления автопарка является импортируемые подержанные авто.

Впрочем, в Украине фиксируют снижение цен на подержанные автомобили из-за экономических трудностей и последствий войны. Спрос на электромобили также снижается из-за перебоев с электроснабжением.

Увеличение акцизов в ЕС на китайские авто может привести к удорожанию подержанных автомобилей в европейских странах и, как следствие, в Украине.

С 2030 года все новые автомобили в ЕС должны будут соответствовать экологическому стандарту Евро-7, что приведет к увеличению стоимости новых машин из-за необходимости внедрения новых технологий. Это, в свою очередь, может привести к удорожанию и подержанных автомобилей, поскольку стоимость новых авто, согласно прогнозам Еврокомиссии, вырастет на 304 евро в среднем.

Сейчас украинский авторынок замер в ожидании потенциальных социально-политических изменений в нашей стране, поэтому для желающих приобрести авто с пробегом это неплохая возможность приобрести авто по привлекательной цене.