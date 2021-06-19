«Вертолетные деньги» возвращаются, но их придется заработать

Уже не только бизнес или обнищавшие граждане ведущих экономик, но и уставшие от кризиса правительства успешных стран понимают – с пандемией пора заканчивать. Именно так звучал итог встречи G7: побороть пандемию в 2022 году и продолжать стимулировать экономики классическим методом разогрева печатных станков. Это не остановит даже галопирующая мировая инфляция и подорожание самых необходимых для жизни продуктов – как в ЕС так, и в Америке. Даже более – к биржевым торгам и акционным котировкам на законодательном уровне начинают привлекать подростков.

Свежие купюры Федеральной резервной системы США (фото из интернета)

А взрослых… срочно заставят работать.

В ход идет даже послабление масочного режима и необязательность отчета о вакцинации.

Но захотят ли теперь люди работать так, как рассчитывают власти? Ведь за время пандемии они научились добиваться своих условий в деловых отношениях.





Суббота, Воскресенье

12-13 июня

Билет в космос за 28 млн долларов

Космическая компания Blue Origin миллиардера Джеффа Безоса в ходе аукциона продала билет на космический корабль New Shepard за 28 млн долларов. Трансляция торгов велась на сайте компании. Имя победителя будет публично объявлено в течение нескольких недель. Он отправится в космос 20 июля вместе с самим Безосом и его братом Марком, а также еще одним пассажиром, имя которого пока также неизвестно. Blue Origin начала торги за билет в мае. Для участия в них зарегистрировались почти 7600 человек из 159 стран.

Корабль New Shepard разработан для суборбитальных полетов космических туристов на высоту более 100 км. Корабль Blue Origin несколько минут проводит в невесомости, затем возвращается на землю. Пассажиры New Shepard начнут проходить подготовку к полету за два дня до пуска. В ходе полета они пересекут линию Кармана (100 км над уровнем моря). Затем им позволят расстегнуть ремни и в течение примерно трех минут летать в невесомости. После этого они приземлятся обратно на Землю.

Китай и США обсудили разногласия

На фоне разногласий высокопоставленные представители торговли США и Китая согласились содействовать здоровой торговле и сотрудничать во избежание разногласий. Обе страны признают важность деловых обменов и будут поддерживать контакты открытыми, говорится в заявлении Китая после того, как министр торговли Ван Вентао поговорил с министром торговли США Джиной Раймондо.

Джо Байден отозвал несколько указов времен Трампа, которые стремились запретить новые загрузки популярных китайских WeChat и TikTok, и попросил министерство торговли рассмотреть проблемы безопасности, связанные с этими приложениями.





Каннабис – 1600 долларов с метра

Выращивание каннабиса в закрытом грунте приносит производителям 1600 долл. дохода на квадратный метр или примерно столько же на килограмм урожая.

Об этом идет речь в отчете компании Artemis, которая проанализировала последние тенденции выращивания сельхозкультур закрытого грунта в регионе Северной Америки.

Аналитики отмечают, что урожайность каннабиса по сравнению с другими культурами — значительно ниже. Однако по уровню дохода каннабис явно выигрывает.

77% опрошенных Artemis респондентов планируют расширение своих мощностей по выращиванию каннабиса в течение следующих 5 лет. На это предполагается потратить как минимум 82 млн.

Также эксперты отмечают, что 33% ферм по производству каннабиса закладывают будущий урожай согласно ранее оговоренным контрактам. Этого требуют строгие правила культивирования марихуаны.



Подводный кабель Google в Латинской Америке

Google строит подводный кабель, который будет проложен от восточного побережья США до Лас-Тонинас, Аргентина, с дополнительными соединениями в Прайя-Гранде, Бразилия, и Пунта-дель-Эсте, Уругвай, для улучшения возможности подключения к Интернету на юге Америки.

Кабель Firmina, названный в честь Марии Фирмина дос Рейс, бразильской аболиционистки и писательницы, будет самым длинным кабелем в мире и сможет работать полностью от одного источника питания на одном конце, говорится в сообщении Google в блоге.

С 12 оптоволоконными парами кабель будет быстро и безопасно передавать трафик между Северной и Южной Америкой, предоставляя пользователям быстрый доступ с малой задержкой к продуктам Google, таким как Поиск, Gmail. и YouTube, а также сервисы Google Cloud.

Этот шаг Google происходит на фоне всплеска спроса на интернет и облачные сервисы из-за пандемии коронавируса, которая вынуждает все больше людей выходить в Интернет для работы, покупок и развлечений.

Компания Firmina станет 16-й инвестицией Google в подводные кабели, включая кабель Кюри, соединяющий США и Чили, и кабель Грейс Хоппер, соединяющий Великобританию и Испанию.

Банк Ирана запретил штрафы по кредитам

В воскресенье Центральный банк Ирана проинформировал кредиторов о решениях, принятых целевой группой для сдерживания разрушений, вызванных коронавирусом. Компании, которые не смогли выплатить свои проценты по кредитам в течение первых четырех месяцев текущего финансового года (начавшегося 20 марта 2021 года), теперь могут сделать это в конце установленного периода погашения без штрафных санкций.

Эта мера включает только ссуды, выплаченные в рамках правительственного плана помощи Covid, и получатели ссуд не должны иметь невыплаченных взносов по состоянию на 21 февраля, чтобы иметь право на мораторий.

В общей сложности 92,120 млрд риалов (382 млн долларов США) находящимся в затруднительном положении предприятиям было выплачено в виде пакета мер по оказанию помощи в связи с коронавирусом.

В соответствии с государственной программой, предприятия, которые напрямую пострадали и были вынуждены закрыться, получат 160 миллионов риалов (663 доллара) за каждого работника. А те, которые не закрылись, имеют право на 120 миллионов риалов (497 долларов) за каждого рабочего. Ставка по кредиту составляет 12%.

Список секторов бизнеса, имеющих право на получение вирусных кредитов, а именно: поставщиков продуктов питания, рестораны, транспортные компании, производителей и дистрибьюторов одежды, тренажерные залы и развлекательные центры, образовательные и культурные центры, ремесленные мастерские и ремесленные мастерские.

YouTube и мораль

YouTube, объявил, что с понедельника запрещает рекламу политики, алкоголя, лекарств, отпускаемых по рецепту, и азартных игр на главной странице.

Рекламодатели будут иметь новый набор ограничений на типы рекламы, которую они могут размещать в "наиболее заметном" месте на главной странице YouTube.

Реклама, изображающая или относящаяся к алкоголю, рецептурным лекарствам и азартным играм, на главной странице размещена не будет. Политическая реклама, поддерживающая кандидата на должность, также будет полностью запрещена, но другие, связанные с политическими вопросами, будут рассматриваться в индивидуальном порядке, согласно Axios, которая первой сообщила эту новость.

Новые ограничения, объявленные в понедельник, будут применяться только к главной странице. А это означает, что отклоненные объявления, связанные с этими темами, могут по-прежнему появляться в других местах на YouTube или на других ресурсах, принадлежащих Google.

Понедельник, 14 июня

Санкции США в отношении суверенного долга России вступили в силу

В понедельник вступил в силу запрет на покупку суверенного долга России американскими инвесторами, введенный Вашингтоном ранее в этом году.

Новые ограничения запрещают американским инвесторам напрямую приобретать российские долговые обязательства, которые будут выпущены Центральным банком России, Фондом национального благосостояния или Министерством финансов с 14 июня.

Самое раннее размещение выпуска облигаций, в котором не будут допущены американские инвесторы, намечено на 16 июня, так как Минфин России традиционно проводит процедуру по средам.

Поскольку экономика постепенно начала выходить из спячки, связанной с пандемией, Минфин России одобрил новый выпуск рублевых облигаций на сумму 500 млрд рублей (6,8 млрд долларов) со сроком погашения в марте 2029 года, июле 2031 года и мае 2041 года.

Tesla может начать принимать зеленый биткоин

Генеральный директор Tesla Илон Маск заявил, что его компания по производству электромобилей начнет принимать платежи в биткоинах (BTC) как только появится подтверждение того, что майнеры используют чистую энергию. Это дает надежду на то, что медвежий рынок, окружающий цифровые активы, вскоре может утихнуть.

Маск ответил на твит Cointelegraph о недавних обвинениях генерального директора Sygnia Магды Вежицкой, которая призвала Комиссию по ценным бумагам и биржам США провести расследование в отношении миллиардера по обвинению в манипулировании ценой биткоинов.

По словам Вежицкой, Маск сознательно накачивал цену биткоинов только для того, чтобы продать "большую часть своих активов на пике".

Внезапная ночная забастовка в аэропорту им. Бен-Гуриона

Трудовой комитет работников пограничных контрольно-пропускных пунктов в международном аэропорту внезапно сообщил о намерении провести забастовку с 22:00 в понедельник, до 6:00 во вторник. Ее причина определена как "постоянный вред, наносимый руководством сотрудникам по ряду вопросов".

Протест затронет 2500 пассажиров, которые должны были вылететь 20 рейсами до 06:00, и 2200 пассажиров на 20 прибывающих рейсах. Они должны приземлиться в ближайшие несколько часов, не зная, что их ждет в аэропорту.

Как ожидается, прибывшие пассажиры покинут самолеты и будут ждать в терминале до окончания стачки.

Трудовой комитет проинформировал сотрудников, что нарушение их прав выражается в неоднократных угрозах продолжить работу без ночных развозок (в таком случае работники аэропорта вынуждены в выходные дни ночевать в аэропорту), использование сотрудников вопреки их должностным обязанностям и многое другое. Также трудовой комитет обвиняет Управление по вопросам народонаселения и иммиграции в публикации тендеров, в которых впервые требуется академическая степень на должностях, где ранее этого не требовалось.

Куба остановила использование доллара в стране

Куба попросила туристов не брать с собой доллары на Карибский остров, поскольку американская валюта больше не будет приниматься в стране, по словам первого вице-президента Центрального банка Франсиско Майобре Ленсе.

Туристам будет разрешено использовать карты для оплаты, а также снимать наличные в других валютах.

Ранее правительство Кубы объявило, что банки страны временно прекратят прием наличных вкладов в долларах, объяснив это суровыми санкциями США, которые не позволяют стране использовать доллар за рубежом.

Обе меры вступят в силу 21 июня, и, по данным банка, срок их действия зависит от отмены санкций США.

"Укрзализныця" сократит управленцев

Компания провела оценку управленческого персонала, и приняла решение оптимизировать штат работников аппарата управления компании. Количество персонала структурных подразделений планируется сократить на 30%.

Об этом сообщил и.о. председателя правления АО "Укрзализныця" Иван Юрик, передает пресс-служба компании.

По словам руководителя "Укрзализныци", на данный момент наблюдательным советом общества уже согласована новая структура центрального аппарата компании, сокращение трети работников состоится в рамках ее реформирования — оно должно соответствовать стратегии, задачам и объемам работы.





Вторник, 15 июня

День правосудия для дворников

День справедливости для дворников знаменует движение, которое началось в Лос-Анджелесе в 1990 году, когда бастующие рабочие были избиты полицией и спровоцировали создание профсоюзов по всей стране. Около 2000 работников сферы услуг Международного союза (SEIU) готовятся к заключению новых трудовых контрактов.

Текущий контракт с уборщиками истекает 31 июля. Управляющие компании обеспечивает защиту, но у Гонсалес есть коллеги, которые заразились COVID-19, что подчеркивает риски, даже с соблюдением мер безопасности.

Новые требования – повысить зарплаты и усилить меры личной безопасности и страховки в случае болезни.

Рада ратифицировала кредит от Германии на 250 миллионов евро

Депутаты Верховной Рады поддержали проект Закона "О ратификации Соглашения между Кабинетом министров Украины и правительством Федеративной Республики Германия о финансовом сотрудничестве (ассигнование 2012-2019 годов)".

Как сообщает пресс-служба Министерства финансов, соглашение было подписано ещё в декабре 2020 года.

Документ носит рамочный характер и должен ускорить процедуры заключения отдельных договоров и соглашений с Кредитным учреждением для восстановления (KfW) по проектам, предварительные договоренности по которым были достигнуты во время межправительственных переговоров.

Соглашением также определен обобщенный перечень инвестиционных проектов в сфере энергетики, инфраструктуры, предпринимательства, а также грантов для сопровождения инвестпроектов и отдельных грантов, которые направятся на финансирование проектов в сфере образования и развития местного самоуправления.

Отмечается, что кредитные ресурсы будут привлекаться на 30 лет (льготный период – 10 лет), процентная ставка – 2% годовых.

Пакистан на грани

Обремененный долгами Пакистан обратился к своему союзнику Китаю с просьбой о том, что ему нужен еще один год, чтобы выплатить миллиард долларов, которые Исламабад занял у Пекина в 2020-м. Ранее долговые проблемы обанкротившегося Пакистана обострились, когда Китай отказался реструктурировать свои обязательства на 3 миллиарда долларов.

Банки, в том числе Китайский банк развития и Экспортно-импортный банк Китая, не были готовы пересматривать какие-либо пункты соглашения, достигнутого ранее с правительством, заявил Пекин в ответ на запрос о пересмотре условий.

Пакистан уже вошел в "зону опасности" суверенного долга с совокупными обязательствами и долгами в размере 294 млрд долларов США, что составляет 109 процентов в процентах от ВВП по состоянию на 30 декабря 2020 года.

Общий долг и обязательства страны выросли до 45,470 триллиона рупий к концу марта 2021 года, что согласно данным Государственного банка Пакистана (SBP) на 2,666 триллиона рупий или 6,2 процента больше, чем год ранее. Между тем, задолженность правительства перед Международным валютным фондом (МВФ) выросла до 1,164 триллиона рупий. (ANI)

Новая торговая сделка Британии

Великобритания заключила с Австралией соглашение о свободной торговле, которое, по ее словам, знаменует собой "новый рассвет" в ее отношениях со страной.

Сделка, известная как Соглашение о свободной торговле или FTA, означает, что для британских предприятий будет дешевле продавать в Австралию такие товары, как автомобили, кондитерские изделия и шотландский виски, сообщило во вторник правительство Великобритании.

Этот шаг будет способствовать развитию британских отраслей, в которых занято 3,5 миллиона человек по всей стране.

Все в офис!

Генеральный директор Morgan Stanley Джеймс Горман призывает рабочих вернуться в офис:

"Если вы хотите, чтобы вам платили по ставкам в Нью-Йорке, вы должны работать в Нью-Йорке. Если вы можете пойти в ресторан в Нью-Йорке, вы можете прийти в офис. И мы хотим, чтобы вы были в офисе", — сказал Джеймс Горман.

Горман отметил, что к концу лета большинству сотрудников Morgan Stanley придется снова отправиться в штаб-квартиру инвестиционного банка на Таймс-сквер, а политика работы на месте будет применяться в индивидуальном порядке, поскольку у компании есть офисы по всему миру.

Власти Киева повысят тарифы на парковку в центре города

Киевская городская госадминистрация планирует повысить тарифы на парковку в центре города. Соответствующий проект распоряжения для публичного обсуждения опубликован на сайте КГГА.

Проектом распоряжения предлагается повысить тариф на парковку в центральной части города до 35 грн/час, на прилегающих к центру территориях – до 25 грн/час, а в спальных районах оставить стоимость парковки без изменений – в размере 5 грн/час.

Бесплатной будет парковка ночью, в выходные и праздничные дни.

При этом будут действовать значительные скидки: на дневной абонемент – 28% от полной стоимости; на месячный абонемент в центре – 50%. В прилегающих к центру территориях и спальных районах скидки на месячные абонементы составят 60% и 40% соответственно.

По данным КГГА, в 2020 года от платы за дневную парковку в бюджет города Киева поступило всего около 22 млн грн.

Аэротакси вышло на IPO

Британец Стивен Фитцпатрик, основатель стартапа воздушного электротакси Vertical Aerospace Group Ltd и энергетической компании OVO Energy, стал миллиардером. Его Vertical Aerospace объявила о выходе на открытый рынок за счет слияния со SPAC. Ожидается, что сделка будет закрыта во второй половине 2021 года, а стоимость компании составит 2,2 млрд долларов.

Фитцпатрик запустил Vertical Aerospace в 2016 году, набрав в команду разработчиков Airbus и Boeing. Главной идеей стартапа было создание воздушного такси с вертикальным взлетом и посадкой (eVTOL), которое будет использоваться для перелетов на короткие и большие расстояния. Летательный аппарат способен поднять в воздух пилота с четырьмя пассажирами, а заряда аккумулятора хватит, чтобы пролететь 193 километров, говорят разработчики.

Фитцпатрика называют британским Илоном Маском, однако разместить свои акции он решил на американской фондовой бирже.

"У меня не было выбора. Британские рынки капитала в настоящее время не поддерживают подобный бизнес", — заявил он.

Единственное производство Vertical Aerospace располагается в Бристоле, однако Фитцпатрик планирует построить еще один завод — возможно, за пределами Великобритании.

Ядовитые продукты

7000 наименований продуктов питания, на которые распространяется действие "отзыва" из реализации и производства опубликовано в пресс-релизе Главного управления по конкуренции, делам потребителей и борьбе с мошенничеством (DGCCRF) во вторник (15 июня). Они содержат оксид этилена — элемент, классифицируемый как канцерогенный и запрещенный в Европейском Союзе с 2011 года.

Среда, 16 июня

"Вертолетные деньги" вернулись

Совет экономического анализа рекомендует Европейскому центральному банку (ЕЦБ) прямую раздачу денег гражданам или "вертолетные деньги" в случае будущего кризиса. И выписать чек на 800 евро каждому гражданину.

Европейскому центральному банку (ЕЦБ) удалось смягчить последствия кризиса Covid, вложив в экономику около 2 000 миллиардов евро за счет выкупа долгов у государств и компаний. Если это беспрецедентное действие позволило избежать крупного финансового кризиса, оно, с другой стороны, не позволило достичь цели, поставленной центральным банком: стимулировать инфляцию до уровня, близкого к 2%, что является признаком динамичной экономической активности. По общему признанию, повышение цен в мае достигло этого порога, но, по мнению ЕЦБ, это будет лишь временное явление, связанное с возобновлением работы закрытых услуг. Это прогнозирует только 1,5% инфляции в 2022 году в зоне евро и 1,4% в следующем году.

Ничего политического – только кибербезопасноть бизнеса

В ходе международной встречи Байден, он предложил Путину список из 16 секторов деловой и бизнес-инфраструктуры, против которых будут запрещены кибератаки. По словам американского президента, он затронул тему, например, атаки на американский трубопровод. Речь идет о хакерской атаке на трубопровод Colonial Pipeline, которая произошла 6 мая. В результате компания вынуждена была остановить работу трубопровода.

Утверждалось, что в ходе кибератаки злоумышленники похитили большой объем данных, а также заблокировали сети компании. Они пригрозили слить в интернет внутреннюю информацию компании и оставить систему заблокированной, если Colonial Pipeline не заплатит выкуп. Позже агентство Bloomberg сообщило, что американская компания перечислила хакерам около 5 млн долл в криптовалюте.

Ряд американских СМИ сообщили, что хакеры "происходили из России", однако при этом уточнили, что нет данных о том, что киберпреступников курировали российские власти.

Президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции заявил, что, по данным американских источников, больше всего кибератак в мире идет с территории США.

Украинские хакеры на 500 миллионов баксов

В ходе совместной международной спецоперации правоохранители Кореи, США и Украины разоблачили группу хакеров, которая распространяла вирус-шифровщик и нанесла иностранным компаниям убытки на общую сумму около 500 млн долларов.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

По данным следствия, группа лиц, которая действует в Украине, атаковала в 2019 году вирусом-шифровщиком Clop четыре корейские компании, в результате чего было заблокировано 810 внутренних серверов и персональных компьютеров работников.

В 2021 году группировка совершила атаку и зашифровала персональные данные сотрудников и финансовые отчеты Медицинской школы университета Стенфорда, Университета Мериленда и Университета Калифорнии в США.

За дешифровку информации хакеры получали выкуп в криптовалюте, а в случае неуплаты — угрожали опубликовать конфиденциальные данные потерпевших.

Во время 24 обысков в Киеве и области по местам проживания шести членов группы правоохранители обнаружили и изъяли компьютерную технику, 8 автомобилей, около 58 тыс. долларов, 3 тыс. евро, более 1,5 млн грн наличными, а также документацию с доказательствами противоправной деятельности.

Греческие профсоюзы против реформы трудового законодательства

Вторая волна демонстраций состоялась в среду после 24 часов сплошных забастовок общественного транспорта и паромов. Это реакция на вопрос о весьма спорном трудовом законодательстве.

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотаки столкнулся с серьезным сопротивлением со стороны профсоюзов и оппозиционных партий.

Закон о труде, за который выступает исполнительная власть, направлен на реформу системы, которую правительство считает устаревшей и непригодной.

Но его недоброжелатели, и в частности, генеральный секретарь Коммунистической партии Димитрис Кутсумбас, видят это иначе, обвиняя его в легализации своего рода "джунглей" на рабочем месте, где сотрудники будут "совершенно беззащитны".

Конкретно, этот трудовой закон направлен на адаптацию к последним событиям, которые меняют мир труда и делают страну более конкурентоспособной. Среди основных статей этого предложения — разрешение на 10-часовой рабочий день, позволяющий работникам адаптировать свою неделю по своему вкусу. Однако трактовать увеличение рабочего времени можно на усмотрение работодателя.

Профсоюзы Германии победили Amazon

Amazon объявила, что сотрудники на ее складских площадях в Германии получат повышение почасовой оплаты до 12 евро для должностей начального уровня.

Повышение зарплаты происходит на фоне затяжной борьбы с профсоюзами. В Германии профсоюз Верди продолжал оказывать давление на Amazon, проводя регулярные демонстрации в течение последних восьми лет.

Германия является ведущим рынком для мирового гиганта розничной торговли, на втором месте — США.

Повышение заработной платы вступит в силу со следующего месяца. Amazon, сообщившая о прибыли за первый квартал в размере 8,1 миллиарда долларов, что более чем в три раза больше по сравнению с 2,5 миллиардами долларов за соответствующий период 2020 года, также подверглась критике со стороны профсоюзов за условия и заработную плату во всем мире.

Заработная плата Amazon превысила текущую минимальную почасовую оплату в Германии, составляющую 9,50 евро. Представитель компании из Германии сообщил, что в ближайшее время планируется дополнительное повышение.

Англосаксы против Витренко

Глава наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины" Клэр Споттисвуд инициировала отстранение главы правления Юрия Витренко из-за предписания Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК).

Об этом говорится в заявлении главы набсовета, передает пресс-служба "Нафтогаза".

"Я созвала внеочередное заседание наблюдательного совета, чтобы обсудить отстранение председателя правления. В целях обеспечения соблюдения высоких стандартов надлежащего корпоративного управления, я считаю, что такое отстранение отвечает интересам "Нафтогаза" и Украины", – заявила Споттисвуд.

Глава набсовета отметила, что уже обсудила сложившуюся ситуацию с премьер-министром и министром юстиции и ожидает от правительства, как акционера "Нафтогаза", окончательного решения в ближайшее время.

"Премьер-министр обязался принять окончательное решение, в том числе решить вопрос о прекращении срока действия контракта с Юрием Витренко, как требуется, в течение 10 рабочих дней с 15 июня", – добавила Споттисвуд.

В то же время председатель правления "Нафтогаза" Юрий Витренко заявил, что наблюдательный совет информацию о предписании НАПК с ним не обсуждал.

Роналду обрушил Кока-Колу

Португальский игрок заявил на пресс-конференции, что предпочитает воду, а не газировку. За несколько часов рыночная капитализация бренда упала на 4 миллиарда евро.

Превращение офисов в жилье

Бывшая французская штаб-квартира Burberry, расположенная рядом с площадью Мадлен, в самом сердце центрального делового района Парижа, скоро будет преобразована в жилой дом. Инвестиционная компания Novaxia, специализирующаяся на переработке отходов в городах, купила его у британской компании для проведения этой операции.

По данным властей Парижа, с 2001 года в столице было переоборудовано около 600 000 м² офисных помещений, что позволяет создавать от 400 до 500 единиц жилья каждый год. Это капля воды по сравнению с общим количеством парижских жилых единиц (1,4 миллиона) и офисных площадей (16,9 миллиона м 2).

Однако ситуация может измениться из-за пандемии и вызванного ею роста удаленной работы.

Вот и все про вирус

Государственные служащие США не будут обязаны проходить вакцинацию от COVID-19 перед возвращением на работу. От них также не потребуется раскрывать свой прививочный статус.

В 20-страничной записке, подготовленной руководителями трех агентств, контролирующих федеральную рабочую силу, они призвали агентства США разрешить более гибкие условия работы для некоторых сотрудников, включая постоянную удаленную работу неполный рабочий день и работу в нерабочее время.

Федеральное правительство — крупнейший работодатель в Соединенных Штатах, в котором работает более 4 миллионов человек. Официальные лица заявили, что почти 60 % федеральных служащих работали удаленно во время пандемии, по сравнению с примерно 3 % до пандемии.

Меморандум был подписан исполняющими обязанности руководителей Управления и бюджета (OMB), Управления кадров и Управления общих служб.

Официальные лица заявили, что "возможное рабочее состояние агентств после пандемии может существенно отличаться от (их) рабочего состояния до пандемии". Также они добавили, что агентствам, возможно, также придется вести переговоры с профсоюзами, прежде чем проводить определенные политики, включая изменения графиков работы и протоколов безопасности.

Около 30 % федеральных работников представлены профсоюзами.









Четверг, 17 июня

Налог на техгигантов по-российски

В четверг российские законодатели приняли закон, который обяжет американских технологических гигантов открыть офисы в России к январю 2022 года. В другом случае они столкнутся с карательными мерами, что является частью усилий России по укреплению того, что она называет “интернет-суверенитетом”.

Новый закон, прошедший третье и окончательное чтение в нижней палате парламента, требует, чтобы иностранные сайты с более чем полумиллионом ежедневных пользователей в России открыли местное отделение или российское юридическое лицо.

Веб-сайты, которые не соответствуют требованиям, будут отмечены поисковыми системами как несоответствующие, могут быть исключены из результатов поиска и запрещены для рекламы в России и для россиян, говорится в сообщении парламента на своем веб-сайте.





Худший год для вишни

С самого начала года котировки по ранним сортам этой ягоды на мировых рынках были низкими. В солнечной Италии мелкая вишня даже не принимается во внимание трейдерами — отправлять ее на переработку нерентабельно. Дороже получается собрать вишню и доставить ее на перерабатывающие предприятия.

Мелкие производители находятся во власти дюжины крупных торговцев, которые диктуют цены. Цена на европейскую вишню Ferrovia составляет 2,00 евро/кг. В настоящее время мелкие производители в Апулии зарабатывают лишь половину этой суммы.

Британское правительство приняло решение продлить мораторий на выселение из коммерческих помещений до 25 марта 2022 года. Об этом объявил главный секретарь Казначейства Стив Баркли. Действие запрета истекало 30 июня 2021 года.

Из-за пандемии коронавируса владельцы малого и среднего бизнеса второй год подряд терпят убытки. Согласно официальным данным, общая задолженность владельцев компаний розничной торговли, общественного питания и гостиничного бизнеса перед собственниками коммерческой недвижимости достигла 5,3 млрд фунтов. Продление срока действия моратория и создание нового прозрачного арбитражного механизма поможет им урегулировать вопросы задолженности с собственниками, заявили в правительстве.

Каких ещё вам реформ не хватает?

Газоснабжающая компания "Нафтогаз Украины" рассчитала цену в рамках тарифного плана "Месячный" в июне на уровне 11,94 грн/куб.м, что на 50% выше цены газа в рамках годового тарифного плана "Фиксированный" (7,96 грн/куб. м).

Как сообщила группа в четверг, месячное ценовое предложение отражает общую тенденцию роста цен на газ как на украинском, так и на глобальном рынках, и является индикативным.

Малолетние трейдеры

Компания Fidelity Investments, мировой лидер по управлению активами, запустила торговые счета для подростков в возрасте от 13 до 17 лет. Тинейджеры могут открыть счет для внесения депозитов, использования дебетовой карты или торговли акциями, паевыми инвестиционными фондами и большинством биржевых инвестиционных фондов (Exchange Traded Funds, ETF). Процедура регистрации максимально упрощена.

Для начала юным трейдерам нужно, чтобы у одного из их родителей был счет в Fidelity. При этом родитель подростка сможет всего лишь наблюдать за его транзакциями: в отличие от других подобных продуктов, уже существующих на рынке, доступ к блокировке счета есть только у несовершеннолетнего владельца. Популярности трейдинга у молодых людей способствует, в том числе и всевозможный контент на тему инвестиций в социальных сетях включая TikTok.

Абсолютная бедность в Италии

Статистика, опубликованная в опросе ISTAT, показывает: более двух миллионов итальянских семей, затронутых абсолютной бедностью, составляет 7,7% от общего числа других уровней благосостояния.

Относительная бедность семей, живущих ниже минимального порога, составляет чуть более 2,6 миллиона человек (10,1% против 11,4% в 2019 году).

Всего “критических” семей в Италии 21,0%.

3000 банкиров в Ливане потеряли работу

Банки Ливана, которые когда-то приводили экономику в действие, втягивая миллиарды долларов депозитов из-за границы, сокращают штат, наблюдают за сокращением ссудных портфелей и гонятся за ликвидностью, чтобы остаться на плаву.

Около 3000 банкиров (или более 10 процентов сотрудников банковского сектора) уволились или потеряли работу с тех пор, как в конце 2019 года вспыхнул финансовый кризис. И это число продолжает расти.

"Сектор мертв. Он не ссужает, он не приносит прибыли", — сказал один из банкиров, пожелавший остаться неназванным.

Согласно отчету правительства за прошлый год, из-за этого кризиса отрасль потеряла 83 миллиарда долларов, что значительно превосходит экономический результат Ливана в 2019 году, составлявший 55 миллиардов долларов.

"Кризис в Ливане — это, прежде всего, крах банковской системы", — сказал Туфик Гаспар, экономист, который работал советником в МВФ и советником бывшего министра финансов.

"Наше время пришло"

Модельер Стелла Маккартни представила свою коллекцию Осень-2021, в которой представлены ее самые экологичные модели. Запуск сопровождается кампанией, призывающей к прекращению использования меха. Это серьезное противостояние двух трендов в мире бизнеса модной индустрии: кожано-меховой и альтернативно-экологичной.

По словам Маккартни, 80% материалов, используемых в новой коллекции, являются экологически чистыми. В их число входят древесина бука из экологически чистых источников, регенерированный нейлон, переработанные старые ткани и искусственный мех KOBA, частично изготовленный на биологической основе. В коллекции представлены такие вещи как платья с принтом, сапоги и яркая верхняя одежда.

Наряду с коллекцией модный дом запустил кампанию под названием "Наше время пришло" в сотрудничестве с The Humane Society International (HSI). В нем представлены фотографии и видео моделей с головами животных в мультяшном стиле в сочетании с рисунками Маккартни. Видео озвучивает комик Дэвид Уоллиамс, и снято оно в стиле документального фильма о природе, в котором описываются "животные", бродящие по Лондону.









Пятница, 18 июня

Без МВФ

Украина может попробовать отказаться от сотрудничества с Международным валютным фондом во время избирательного цикла 2023-2024 годов. Об этом говорится в отчете BofA Global Research.

Как сообщается, аналитики ожидают продления текущей программы МВФ до 2022 года "при условии ограниченного прогресса".

"Однако мы также думаем, что украинские власти могут попытаться "выйти" из зависимости от финансирования МВФ во время следующего избирательного цикла во втором полугодии 2023 года — первом квартале 2024-го", — говорится в отчете.

Также там идет речь о том, что власти могут вернуться к идее новой программы после выборов в рамках более широкого сотрудничества с Западом, но в ходе избирательного процесса все же могут предпочесть не быть связанными условиями МВФ.

Без денег

Новый город, который строится в Восточной провинции Саудовской Аравии, по словам генерального директора Riyad Bank Тарека Аль-Сахдана будет “безналичным”.

Энергетический парк имени короля Салмана (СПАРК), расположенный между Даммамом и Аль-Ахса, строится на площади 50 квадратных километров и будет включать в себя специальную логистическую зону и сухой порт. В марте СПАРК объявила, что 80 процентов первой фазы проекта официально завершено.

Новое соглашение, подписанное между Riyad Bank и King Salman Energy City (SPARK), направлено на полное преобразование проекта в полностью цифровой город, сказал Аль-Сахдан Al Arabiya.

"Мы стремимся к тому, чтобы Spark City был полностью цифровым, поскольку это новый город, в котором не используются наличные. В нем будут использоваться платежные решения, а также специальные пропускные карты, которые применяются в магазинах и услугах", — сказал он Al Arabiya.

Соглашение, которое включает десять инициатив, направлено на поддержку рейтинга Королевства по простоте ведения бизнеса и цифровой экономике.

Без масок

На курорте Диснейленд больше не будут требовать, чтобы в тематическом парке полностью вакцинированные посетители носили маски. А гости, посещающие пункт назначения в Южной Калифорнии, не должны будут предъявлять доказательства вакцинации.

Объявление было озвучено во вторник. Именно в этот день штат намерен полностью возобновить свою экономику после более чем года простоя или ограничений предприятий из-за пандемии. Но, тем не менее, 18 июня, когда откроется автостоянка "История игрушек" все гости время пребывания в автобусе, курсирующего от стоянки до парков, должны будут одеть маски, независимо от статуса вакцинации, — говорится в объявлении тематического парка.

Начиная со вторника, тематический парк снова будет принимать гостей из других штатов. В парке отметили, что система бронирования останется в силе.

Без пособий

На совещании с руководством Минфина, новый министр финансов Израиля Либерман заявил, что выплаты пособий по безработице людям в возрасте до 45 лет, находящимся в неоплачиваемом отпуске (ХАЛАТе) будут прекращены в конце июня. По словам министра, "ощущается острая нехватка рабочих рук, и у людей нет причин получать пособие по безработице и не выходить на работу".

"Я намерен принимать правильные и непопулярные решения. Безработица — это не вечный праздник, — заявил Либерман.

На данном этапе неизвестно, будут ли продолжены выплаты людям старше 45 лет, находящимся в неоплачиваемом отпуске, и на каких это будет сделано условиях. Согласно ранее предложенному министерством финансов плану, этой группе безработных планировалось предоставить дополнительные 88 дней пособий по безработице.

…но с цифровым богатством

Дубайская компания по управлению активами Shuaa Capital в рамках подготовки к запуску новой платформы цифрового богатства назначила директора по цифровым технологиям.

Бывший исполнительный директор Visa и Google Хади Раад возглавит цифровую трансформацию компании, развивая финансовые технологии с использованием искусственного интеллекта и машинного обучения.

Основываясь на исследовании Knight Frank, базирующаяся в Дубае компания заявила, что хочет ориентироваться на сегмент инвесторов-миллениалов, который, как считается, недостаточно обслуживается.

"Намерение запустить новую платформу цифрового богатства соответствует нашему растущему вниманию к технологиям, которые, как мы ранее указывали, будут одним из главных приоритетов Shuaa в будущем", -- сказал генеральный директор группы Джассим Альседдики.

Новый директор по цифровым технологиям будет стимулировать инновации и развитие продуктов компании, а также налаживать партнерские отношения в сфере финансовых технологий.

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