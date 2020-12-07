Виски для птиц, автомобили из мусора и женщина на Луне: чем запомнилась прошлая неделя (Часть 2)

Несмотря на яркие споры о карантинных ограничениях, переговоры с бизнесом и варианты с компенсациями, деловой мир все же решает сделать себе каникулы и запускать лыжные курорты. Что еще происходило в период с 3 по 6 декабря – в обзоре портала "Комментарии".



Мировая экономика

Четверг, 3 декабря

Болгария увеличивает беспроцентные кредиты

Министерство экономики и Болгарский банк развития увеличит лимит возможных беспроцентных ссуд для физических лиц, который может достигнуть 6900 левов. Об этом в четверг заявил министр экономики Лачезар Борисов в передаче "Здравствуй, Болгария" на телеканале Nova TV.

"Условия будут сокращены, лимит увеличен, и займы будут предоставляться через наши 12 коммерческих банков-партнеров. Возможностью беспроцентного кредита могут воспользоваться и люди, зарплаты которых были снижены в результате пандемии", – пояснил он.

На "Apple " посыпались судебные иски

Европа следом за США требует компенсацию за "устаревание" телефонов. Европейская ассоциация по защите прав потребителей требует от американской компании "Apple" выплатить около 180 млн евро за "умышленное замедление работы старых моделей айфонов".

Два члена ассоциации – Испания и Бельгия – уже подали соответствующие иски, в процессе подготовки жалобы от Италии и Португалии. Претензии касаются более 3 млн аппаратов 6-й модели, проданных в этих странах с 2014 по 2020 год".

Ранее, в марте компания "Эппл" согласилась выплатить 500 млн долларов для урегулирования аналогичных претензий в США, но при этом не признала своей вины.

В феврале надзорный орган Франции оштрафовал "Эппл" на 25 млн за введение потребителей в заблуждение. Ранее антимонопольный орган Италии оштрафовал корпорацию на 10 млн после того, как выяснилось, что обновление программного обеспечения вызывает "серьезные сбои и значительно снижает производительность" смартфонов.

Интерпол предупреждает о поделке вакцины

В четверг Интерпол разослал предупреждения правоохранителям в 194 странах мира о возможных попытки преступных организаций продавать подделки вакцин от коронавируса и гриппа, а также попытках кражи настоящей вакцины.

"Сейчас, когда все больше вакцин от коронавируса приближаются к стадии утверждения и глобального распространения, главная задача – обеспечить безопасность цепочки поставок ... В то время, когда правительства готовятся к кампаниям вакцинации, преступные организации готовятся вмешаться или сорвать поставки", – говорится в сообщении Интерпола.

Автомобили из мусора

Компания UBQ из кибуца Цеэлим будет поставлять японо-индийскому концерну Motherson инновационное сырье, которое заменит пластик, используемый при производстве запчастей для автомашин. Источник сырья – бытовые отходы израильтян.

Motherson – крупнейший производитель запасных частей в Индии. Объемы продаж концерна превышают 9 млрд долларов в год. Компании принадлежат предприятия в 41 стране. Заводы Motherson выпускают разнообразные запчасти для автомобилей, а также арматуру для зеркал и электрических кабелей.

В UBQ разработали единственную в своем роде технологию, которая позволяет превращать все виды бытового мусора, в том числе пищевые отходы, картонные коробки и даже грязные подгузники в полезное сырье для создания поддонов, мусорных баков, тележек для покупок, труб и многих других изделий. Ранее в этом году UBQ подписала договор о поставке сырья с компанией Daimler, намеренной использовать продукцию израильской компании при производстве легковых автомобилей и грузовиков Mercedes-Benz.

5 евро в день

Многие немцы в 2020 году работали в основном дома, но надежды на большие налоговые льготы сейчас не оправдались.

Министр финансов Германии Олаф Шольц подтвердил планы большой коалиции по фиксированной ставке для домашнего офиса. Это 1,5 евро в день для сотрудников в домашнем офисе в течении 100 дней.

В тоже время, работающие из дома смогут вычесть из своих общих налогов до 5 евро в день или 600 евро в год. Федеральное министерство финансов сообщило, что введение данной налоговой льготы для жителей страны составляет один миллиард евро. Политик ХСС Себастьян Брем подчеркнул, что утверждённая фиксированная налоговая льгота – это гибкий ответ на ставшую столь необходимой практику работы из домашнего офиса.

Deutsche Bank закрывает еще 200 отделений по всему миру

Главный исполнительный директор крупнейший коммерческого банка ФРГ Джон Крайен в четверг распространил письмо среди сотрудников, в котором предупредил о необходимости еще более жестких мер экономии. По его словам, для банка "ухудшились внешние условия".

Deutsche Bank AG собирается сократить 9 тыс. рабочих мест, в том числе 4 тыс. в Германии, и закрыть до 700 филиалов, а также прекратить свою деятельность в Мексике.

Спрос на сухой лед растет

Прививки от коронавируса, требующие сверххолодных температур, в сочетании с праздничными поставками еды, запускают безумную схватку между производителями и поставщиками углекислого газа.

Замороженный углекислый газ или сухой лед – это часть обширной цепочки поставок, которую собирают компании, от авиакомпаний до продуктовых магазинов, чтобы доставить вакцины. Брэд Данн, вице-президент Cee Kay Supply Inc., производящей сухой лед на трех заводах в Миссури, сказал, что он отвечал на звонки от департаментов общественного здравоохранения, медицинских и логистических компаний, планирующих принять участие в вакцинации от Pfizer Inc.

Кухонный жир – в дизельное топливо

Отработанное кулинарное масло является одним из ингредиентов возобновляемого дизельного топлива, которое генерирует гораздо меньше выбросов, чем обычное дизельное топливо, и позволяет нефтеперерабатывающим заводам воспользоваться федеральными и государственными льготами.

Phillips 66, Marathon, HollyFrontier и несколько других нефтеперерабатывающих заводов потратят примерно 2 млрд долларов на переоборудование заводов для производства топлива в течение следующих четырех лет.

Некоторые нефтеперерабатывающие компании считают, что возобновляемое дизельное топливо может помочь им оставаться прибыльными, поскольку правительства стремятся значительно сократить использование ископаемого топлива для решения проблемы изменения климата – процесс, который уже идет полным ходом в Европе и может ускориться в Соединенных Штатах.

Warner Bros. переходит на потоковый режим

Голливудская кинокомпания Warner Bros. выпустит все свои фильмы 2021 года одновременно в потоковом режиме и в кинотеатрах.

Каждый фильм в календаре выпуска Warner Bros. на 2021 год, включая высокобюджетные феерии, такие как "Отряд самоубийц-2", "Годзилла против Конга", "Дюна" и "Матрица-4", будет одновременно появляться в кинотеатрах и на канале HBO Max – стриминговом сервисе в США.

Подписчики HBO Max получат мгновенный доступ в общей сложности к 17 фильмам, стоимостью производства более 1 миллиарда долларов.

Помимо высокобюджетных фильмов, в список Warner 2021 года вошли триллер "Маленькие дела" с Дензелом Вашингтоном в главной роли; "На высотах", мюзикл Лин-Мануэля Миранды; "Кричащий мачо" Клинта Иствуда; "Заклятие"; и приквел "Сопрано" под названием "Многие святые Ньюарка".

4-дневная рабочая неделя за 5 дней оплаты

Unilever New Zealand, которая импортирует и распространяет чай Lipton, мыло Dove, вазелин и мороженое Ben & Jerry's, стала последней, кто экспериментировал с давно обсуждаемой четырехдневной рабочей неделей.

Цель – выполнить такой же объем работы за меньшее количество часов при той же оплате.

Контракт должен заключаться в согласованном уровне производительности.

НБУ требует информацию о доходах набсоветов

Национальный банк Украины обязал банки публиковать на своем сайте положения и отчеты о вознаграждении членов наблюдательного совета и правления финучреждения, сообщила пресс-служба банка в четверг.

Соответствующие изменения приняты постановлением правления НБУ №153 от 30 ноября, которое обнародовано на сайте регулятора и вступает в силу с 4 декабря.

Указывается, что в годовом отчете банк должен будет отмечать информацию о суммах вознаграждения членам органов управления (отдельно по совету и правлению), выплаченных в течение отчетного финансового года.

Продажа слонов

Намибия, страдающая от засухи, выставила на продажу 170 слонов, чтобы ограничить их численность на своей территории – отчасти из-за нарастающих конфликтов и столкновений между людьми и этими животными. Рекламное объявление было опубликовано Министерством охраны окружающей среды, лесного хозяйства и туризма.

Животные будут проданы с аукциона покупателям как внутри страны, так и за ее пределами. Участники торгов должны будут представить документальные гарантии относительно надлежащих условий содержания слонов и наличия необходимых средств для поддержания их нормального существования. Иностранные покупатели также обязаны будут предъявить таможенные документы, которые разрешают ввоз слонов в указанные страны.

Забастовка итальянских электриков и тепловиков

С вечера понедельника 14 декабря и до утра четверга 17 декабря топливораспределительные станции, как в обычной сети, так и в сети автомагистралей, будут закрыты из-за забастовки. Об этом сообщили в совместном пресс-релизе торговые организации, Faib Confesercenti, Fegica Cisl и Figisc / Anisa Confcommercio .

Решение, говорится в записке, выпущенной профсоюзами, было принято в результате "необъяснимого нежелания правительства включать небольшие и очень маленькие управляющие компании, которым доверены заводы, в категории, которые пользуются мерами поддержки". Торговые организации напоминают, что "распределение топлива классифицируется как важная общественная услуга, которая должна гарантировать, даже в нынешних, а также в прошлых чрезвычайных обстоятельствах, непрерывность и регулярность деятельности в интересах общества, чтобы обеспечить передвижение людей и перевозки всех видов грузов.

Пятница, 4 декабря

Преференции иностранным инвесторам

Иностранным инвесторам впервые будет разрешено входить в состав советов директоров торговых палат Саудовской Аравии.

Этот шаг направлен на повышение конкурентоспособности и деловой активности в Королевстве, говорится в заявлении министерства торговли Саудовской Аравии в пятницу.

Новая система также будет означать, что в одном и том же регионе может быть создано несколько торговых палат.

Реформы бизнес-палат страны являются частью более широкого толчка, направленного на модернизацию экономики, сокращение бюрократии и создание рабочих мест для саудовцев.

Рыбный рынок в Софии

Рыбный рынок был открыт в Софии ко Дню Святого Николая. Свежую речную и морскую рыбу и морепродукты жители Софии и гости столицы смогли купить на специализированном рыбном рынке. Он прошел 5 и 6 декабря на улице Оборище на участке между Александро-Невским собором и бульваром Василия Левского.

Рыбный рынок является частью рекламной кампании "Рыбный праздник – вкусно и полезно", организованной Министерством сельского хозяйства, продовольствия и лесного хозяйства Болгарии.

Также, Власти Болгарии игнорируют запреты ЕС и открывают свои горнолыжные курорты. В Банско – в зимней жемчужине Балкан – не было ни торжеств, ни туристов из-за пандемии и ограничительных мер.

Тем не менее, курорт был открыт при ежедневной цене талонов по 28 лв. Все желающие могут отправиться на прогулку в горы. Треки будут постепенно запускаться в течение недели. В настоящее время пушки работают на полную мощность и производят искусственный снег для склонов.

Запреты в Швейцарии

Правительство Швейцарии заявило в пятницу, что Рождественское катание на лыжах будет возможно, но пропускная способность закрытых транспортных средств, таких как поезда и канатные дороги, будет ограничена, заявило правительство в пятницу под давлением Парижа, Рима и Берлина. Только две трети сидений могут быть заняты в поездах и на канатных дорогах.

Ношение маски также обязательно на всех подъемниках, включая подъемники и кресельные подъемники. По мнению правительства, необходимо принять эти меры, чтобы избежать повторного заражения во время курортного сезона.

IBM ещё раз предупреждает

Аналитики по кибербезопасности в четверг заявили, что раскрыли схему электронного фишинга, нацеленную на глобальные цепочки поставок вакцин против коронавируса. В поддельных электронных письмах, датированных сентябрем, хакеры выдавали себя за китайского руководителя в надежной компании-поставщике холодовой цепи. IBM заявила, что "целью этой кампании мог быть сбор учетных данных для получения несанкционированного доступа в будущем".

Льготы для топ-менеджеров

Правительство Великобритании расширило список профессий, для представителей которых вводятся исключения из обязательного двухнедельного карантина по прибытии в Соединенное Королевство. Согласно решению министра транспорта Гранта Шаппса, топ-менеджеры и другие высокопоставленные сотрудники международных компаний могут избежать карантина, если приезжают заключать сделки, создающие от 50 рабочих мест или приносящие не менее 100 тысяч фунтов инвестиций.

При прохождении пограничного контроля топ-менеджерам придется приготовить соответствующее письмо, в котором подтверждаются их планы. Только в этом случае они смогут избежать карантина.

Исключение сделано для представителей нескольких профессий, в том числе для дипломатических сотрудников, водителей фур, пилотов и тех, кому по работе необходимо постоянно ездить в Великобританию. Также разрешается не проходить карантин артистам, спортсменам, прибывающим в Великобританию на работу, журналистам и членам съемочных групп.

Какао простаивает из-за нефти

Тонны какао-бобов накапливаются в портах Нигерии. Страна является пятым в мире производителем какао-бобов – ключевого ингредиента шоколада.

Всего около 100 тыс. тонн какао-бобов задерживаются в портах, а еще 100 000 тонн различных сельскохозяйственных товаров находятся на складах по всей стране. Теперь получение разрешений на отправку в среднем составляет 40 дней вместо семи.

Так случилось после того, как центральный банк Нигерии начал настаивать на дополнительной документации для обеспечения возврата экспортной выручки в страну.

Дело в том, что падение цен на нефть усугубило нехватку долларов у крупнейшего в Африке производителя ископаемого топлива. Хотя сырая нефть составляет менее 10% валового внутреннего продукта Нигерии, на нее приходится около 90% валютных поступлений и половина государственных доходов. Нехватка твердой валюты также увеличивает разрыв между официальным обменным курсом и курсом на параллельном рынке. Эта разница, которая сейчас превышает 20%, побудил экспортеров направлять долларовые доходы по неофициальным каналам, вместо долгого официального получения разрешений на вывоз экспорта.

Женщина Безоса на Луне

Космическая компания Джеффа Безоса Blue Origin доставит первую женщину на поверхность Луны к 2024 году.

"BE-7 – двигатель, который доставит первую женщину на поверхность Луны", – сказал Безос в сообщении в Instagram с видео испытания двигателя на этой неделе в Центре космических полетов НАСА имени Маршалла в Хантсвилле, штат Алабама.

Двигатель BE-7, который Blue Origin разрабатывала в течение многих лет, показал время испытаний в 1245 секунд и будет использоваться для посадочного модуля National Team Human Landing System.

Суббота, 5 декабря

Украинцам открыли въезд на Кипр, с 1 марта

Совет министров Кипра утвердил план действий по возобновлению авиасообщения с другими странами в 2021 году, согласно ему граждане Украины смогут посещать остров с 1 марта.

Согласно плану, Кипр меняет классификацию стран по эпидемиологической обстановке с буквенных обозначений (категории А, В, С) на общеевропейскую – красный, оранжевый, зеленый и серый.

В "красный" список вошли Ливан, Египет, Беларусь, Украина, Россия, Израиль, ОАЭ, Иордания и Саудовская Аравия. Гражданам этих стран с 1 марта будет разрешено прилетать в Ларнаку и Пафос, но путешественники должны сдать два ПЦР-теста на коронавирус.

Первый из них нужно сделать не ранее чем за 72 часа до прибытия на Кипр, а второй в аэропорту прилета. Стоимость таких тестов будет составлять около 30-40 евро.

В то же время власти Кипра с 1 марта разрешат посещать страну без прохождения тестирования на наличие инфекции тем туристам, которые прошли вакцинацию против коронавируса COVID-19.

Виски для птиц

Ирландский производитель виски Redbreast объявил о новом глобальном партнерстве с Bird Life International (организация по сохранению птиц) и в рамках проекта выпустил лимитированную серию напитка в футлярах-кормушках.

Отмечается, что таким образом бренд намерен поддержать птиц в зимнее время. Также 15 евро c каждой проданной бутылки ограниченного выпуска будут пожертвованы в пользу Bird Life International.

Виски Redbreast 12 Year Old доступно для покупки на веб-сайте Redbreast за 60 евро (71 доллар США). Футляр с бутылки можно снять, наполнить кормом для птиц и повесить на улице.

Дания прекратит нефтедобычу в Северном море

Дания полностью остановит разведку и добычу нефти и газа в Северном море к 2050 году, и новые лицензии на эту деятельность выдавать уже прекратили. Речь идёт о постепенном сворачивании работы 55 платформ на 20 месторождениях. Потери бюджета Копенгаген оценивает почти в два миллиарда евро. Разведка в самой Дании может продолжаться, но там объёмы добычи не сравнимы с морскими.

Дания – крупнейший в ЕС добытчик углеводородов, хотя и уступает не входящей в Союз Норвегии и выходящей из него Великобритании. В Копенгагене надеются, что их шаг станет примером для других крупных производителей.

Представители отрасли считают, что можно было бы обойтись и менее радикальными мерами – тем более что многочисленные ветряные электростанции строятся не в последнюю очередь именно на "нефтяные" деньги.

Инновации в алкогольном производстве

Английский бренд алкогольного чая Noveltea привлек 1,4 миллиона фунтов стерлингов (1,8 млн долл.) на глобальное расширение и разработку новых продуктов.

Финансирование позволит компании выйти на новые рынки, расширить ассортимент продукции и создать 20 новых рабочих мест на базе фирмы в Ньюкасле.

Ассортимент включает The Tale of Earl Grey, комбинацию чая Earl Grey с джином London Dry; "Сказка о марокканском монетном дворе", приготовленный из белого рома и свежего мятного чая; и "Сказка об улуне", приготовленная из шотландского виски и китайского чая улун.

Основатели компании, которые оба родом из Германии, черпали вдохновение в своих поездках в Марокко, Китай и Великобританию, чтобы создать ассортимент.

Линия Noveltea веганская, без глютена и без искусственных добавок. Крепость этого ассортимента также составляет 11%.

В 2019 году Noveltea получила инвестиции от немецкого политика Дагмар Вёрль, которая продает этот ассортимент во всей своей сети своих отелей.

Bloomberg представил список главных людей 2020 года

В разделе Финансы – это Кристалина Георгиева, директор Международного валютного фонда; Байжа Бхатт и Владимир Тенев, сооснователи финансовой компании Robinhood; Джейн Фрейзер, с 2021 года станет руководителем Citigroup – первой женщиной – руководителем крупного американского банка.

Великобритания первой в Европе запретит экспорт живых животных

Великобритания станет первой страной в Европе, запретившей экспорт живых животных для последующего убоя или откорма. Об этом сообщил министр окружающей среды Великобритании Джордж Юстис.

"Живым животным обычно приходится переносить чрезмерно длительные поездки во время экспорта, страдая и травмируясь.

Ранее правила ЕС не допускали никаких изменений в этих перевозках, но выход из ЕС позволил правительству Великобритании реализовать свои планы", – отметили в профильном министерстве.

Возможный запрет будет расцениваться как один из успехов Brexit, поскольку Великобритания станет первой страной в Европе, которая прекратила подобную практику.

Однако, экспорт живых животных, похоже, продолжится из Северной Ирландии, которая некоторое время будет следовать законодательству ЕС.

Воскресенье, 6 декабря

14 миллионов долларов на переработку кукурузы

В Винницкой области компания "Дакса Бунге Украина" инвестирует 14 миллионов долларов в агропроект по переработке кукурузы. Об этом в Воскресенье сообщил глава Винницкой ОГА Сергей Борзов.

Отмечается, что это предприятие со 100% иностранными инвестициями, учредителями которого являются лидер по переработке кукурузы в Европе – Дакса Групп и один из крупнейших мировых трейдеров – американская компания Бунге.

80% готовой продукции планируется реализовывать на экспорт. Планируется создать 50 новых рабочих мест.

Ryanair открывает сообщение Киев-Венеция

Авиакомпания Ryanair открыл продажи билетов на маршрут Киев-Венеция с 30 марта 2021 года.

Согласно данным системы бронирования лоукоста, полеты будут выполняться два раза в неделю по вторникам и субботам дочерним подразделением Malta Air, передает avianews.com.

Вылет из Венеции в 07:15 с прилетом в Киев в 10:40. Обратный вылет из Киева запланирован на 11:15 с прилетом в Венецию в 12:40.

Рейс из украинcкой столицы Ryanair будет выполнять в отдаленный аэропорт Тревизо для лоу-костов, который расположен в 30 км от Венеции.

Новый маршрут в Украину появится после открытия базы Ryanair в Тревизо с двумя самолетами 30 марта 2021 года. Это позволит авиакомпании расширить свою сеть из этого итальянского аэропорта на 18 маршрутов – до 45 направлений.

На данный момент Италия закрыта для туристов из Украины.

Заявленная Ryanair маршрутная сеть из Украины в Италию включает 19 маршрутов, в том числе шесть из Киева – в Болонью, Катанию, Бергамо, Неаполь, Рим и Венецию. Однако выполнение итальянских рейсов отсрочено до весны 2021 года.

Протестуы в Лондоне против сельскохозяйственных реформ в Индии

Толпа демонстрантов собралась у посольства Индии, расположенного на Олдвич, главной артерии в центре британской столицы, и группы маршировали вокруг Трафальгарской площади.

Одновременно десятки тысяч фермеров протестовали в Индии против трех законов, которые, по словам правительства, призваны пересмотреть устаревшие процедуры закупок и предоставить производителям больше возможностей для продажи своей продукции.

Фермеры опасаются, что закон, принятый в сентябре, в конечном итоге разрушит регулируемые рынки Индии и не позволит правительству покупать пшеницу и рис по гарантированным ценам, оставив их на милость частных покупателей.

В Британии проживает большая индийская диаспора, и многие британцы, чьи семейные корни уходят в Индию, очень увлечены новостями из страны.

Volkswagen ожидает беспилотники к 2025-2030 годам

Генеральный директор Volkswagen, крупнейшего в мире производителя автомобилей по объемам продаж, ожидает, что беспилотные автомобили будут готовы к продаже в период с 2025 по 2030 год, сказал он журналу.

Герберт Дисс сослался на повышение производительности компьютерных чипов, необходимых в автономных автомобилях, в то время как разработки в области искусственного интеллекта также ускоряют этот процесс.

"Можно предвидеть, что системы скоро смогут справиться даже со сложными ситуациями автономного вождения", – сказал Дисс еженедельному журналу Wirtschaftswoche.

Дисс дезертировал из BMW в 2015 году и помог Volkswagen реформироваться после скандала с дизельным двигателем, вложив в него 73 миллиарда евро (87 миллиардов долларов).

Напомним, о событиях в период с 29 ноября по 2 декабря "Комментарии" писали в первой части экономического обзора прошлой недели.

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