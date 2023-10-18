Война и парадоксы авторынка – кто продает автомобили украинцам и сколько зарабатывают автодилеры

Автомобиль давно уже перестал быть роскошью, но и просто средством передвижения после 24 февраля 2022 года его не назовешь. Теперь это насущная необходимость, прежде всего на передовой. Но там речь идет скорее о подержанных авто, которые к тому же регулярно уничтожаются или выводятся из строя огнем российских оккупантов.

Рынок автомобилей в Украине (фото из открытых источников)

Однако на рынке новых авто в Украине ситуация остается достаточно непрозрачной и даже парадоксальной, что помогает зарабатывать его участникам. "Комментарии" разбирались, кто же именно продает украинцам новые авто, и сколько на этом они могут зарабатывать.



Парадоксы украинского рынка авто



Отечественный автомобильный рынок — явление весьма непростое и даже статистика его деятельности весьма непрозрачна.



Так, в январе 2022 года Forbes-Украина констатировал рост продаж новых авто, впервые с 2013 года превысивших показатель в 100 тысяч автомобилей.

Казалось бы, вторжение РФ и полномасштабная война должны были обрушить рынок новых авто, но тут наблюдаются две противоположные тенденции.



Так, по данным Института исследования авторынка, в 2022-м году украинцы купили 100,7 тыс. новых легковых автомобилей, то есть практически столько же, сколько и до вторжения.



В то же время по данным Ассоциации автопроизводителей Украины "Укравтопром", в 2022 году рынок новых авто обрушился на 63%, а украинцы купили всего 37,9 тыс., что является самым низким результатом с 2000 года.



Как утверждают аналитическая система YouControl и Институт исследования авторынка, из 5,3 тыс. активных компаний, зарегистрированных по КВЭДам "торговля автомобилями и легковыми автотранспортными средствами", а также "торговля другими автотранспортными средствами", лишь около 1,3 тыс. подали отчетность о своей деятельности в 2022 году.



По официальным данным компании получили на торговле авто 5,6 млрд грн чистой прибыли, из которой должны были отдать в виде налогов не менее 1 млрд. грн. При этом сколько фирм торгуют б/у авто и платят налоги – неизвестно. Во всяком случае за 1-е полугодие 2022 года агрегатор Automoto собрал 1,4 млн объявлений о продаже подержанных авто общей стоимостью в 12 млрд дол.



Но посмотрим, кто же все-таки "держит" рынок новых авто в Украине и зарабатывает на этом.

Лидер – японская Toyota



По данным сайта Inventure, "Тойота Украина" в прошлом году заняло первое место на рынке новых авто и контролирует почти 18% рынка.



Предприятие с иностранными инвестициями "Тойота Украина" на 100% принадлежит японской корпорации "Сумитомо", а доход компании за 2022-й год составил 10,3 млрд грн. Годом ранее, в 2021-м, фирма заработала 16,8 млрд грн, то есть выручка "Тойота Украина" за первый год войны упала примерно на 60%.

Впрочем, японской компании может не опасаться за свой бизнес в Украине, ведь именно авто марки TOYOTA продолжают занимать первое место в списке предпочтений украинцев при покупке нового авто. Так, по данным Укравтопрома в сентябре из 5700 купленных в нашей стране новых авто, 960 или 16,8%, пришлись именно на "Тойоты". В сравнении же с сентябрем 2022 года спрос на японские авто этой марки вырос на 67%.



На втором месте – Винер групп



Чуть более 5 млрд грн за 2022-й год заработало ООО "Виннер импортс Украина ЛТД", хотя годом ранее эта сумма была почти в 2 раза больше – 9,6 млрд грн.



Компания выступает официальным дилером ряда люксовых марок авто вроде "Порше", "Бентли", "Ягуар", "Лэнд ровер" и куда более демократичных — "Форд", "Вольво" и другие.



Владельцем "Виннер импортс Украина ЛТД" через "Виннер оф Юкрейн" являются Иван Гинянский, гражданин США украинского происхождения, начавший автобизнес в нашей стране 26 лет назад, и его дети Майкл Джон и Вадас Александра Гинянские. Именно им принадлежит "Виннер групп Украина" из 22 компаний.



Бронза – у французского Рено



На третьем месте по продажам новых авто в 2022-м году оказалась французская марка Renault – почти 4 тысячи автомобилей, что принесло ЧАО "Рено Украина" 2,87 млрд грн., хотя и на порядок меньше, чем в довоенном 2021-м. Тогда представительство французского автогиганта заработало в Украине 3,37 млрд грн.



Любопытно, что по итогам года спрос на Renault в Украине также растет, хотя и не такими темпами, как на TOYOTA.



В сентябре 2023 года наши сограждане купили 447 "Рено", что на 185% больше, чем в сентябре 2022 года, но это только 5-й результат по итогам сентября – впереди, кроме TOYOTA, оказались такие марки как VOLKSWAGEN, BMW и SKODA.

Миллиарды на "Хюндаи" у Петра Порошенко



Следом за французским "Рено" среди украинских автодилеров по итогам 2022 года идет ООО "Хюндай моторс Украина", — 2285 единиц проданных авто.



В отличие от предыдущих фирм, которые принадлежали одноименным иностранным автоконцернам, ООО "Хюндай моторс Украина" владеет кипрская компания "Виклз дистрибьюшен холдинг Лтд" (57,5%), Михаил Гладковский (32%) – директор ООО и закрытый инвестиционный фонд "Бриз" (10%). Однако, за всеми этими фирмами, по данным YouControl, стоит компания "Укрпроминвест" экс-президента Украины Петра Порошенко.



Собственно, директор компании Михаил Гладковский – средний сын Олега Гладковского, фигуранта громкого скандала вокруг поставок "Укроборонпрому" деталей по завышенным в несколько раз ценам. Случившийся за месяц до президентских выборов скандал сильно повлиял на рейтинг Петра Порошенко, ведь Гладковский был президентом корпорации "Богдан", также входящей в финансово-промышленную группу тогда еще главы государства.



Впрочем, несмотря на громкий резонанс и даже препровождение в СИЗО, откуда Михаил Гладковский вышел под залог в 10 млн грн, в итоге суд признал журналистское расследование недостоверным.



Но все это не помешало ООО "Хюндай моторс Украина" заработать в 2022-м году 2,8 млрд грн, что ровно на 1 млрд грн меньше, чем в 2021-м.

Семейный "Атолл"

Вслед за "Хюндай моторз" Петра Порошенко расположился еще один крупный украинский автобизнесмен, на этот раз из Киева – Олег Боярин, его отец, жена и сын. В полном смысле этого слова "семейный" холдинг заработал за 2022-й год 2,4 млрд грн через ЧАО "Еврокар", правда годом ранее было 3,45 млрд.



"Еврокар" является частью группы компаний "Атолл холдинг" Олега Боярина. Всего в эту семейную империю входят 68 компаний в 4 направлениях бизнес-деятельности.



Что до "Еврокара", то он является дистрибьютором в Украине авто марки SKODA, занявших второе место в предпочтениях украинцев по итогам 2022 года. Выпускал он также эти авто на своем производстве в Закарпатской области, как и еще одну популярную у украинцев марку — Volkswagen.



В начале войны предприниматель заявил, что прекратил производить авто и перепрофилировал завод под логистический хаб для гуманитарной помощи.



Вслед за ЗАЗом и "Укравто" — Тариэл Васадзе переживает тяжелые времена



Неприятным 2022-й год оказался и для президента корпорации "Укравто" Тариэла Васадзе – в 2022-м году его компания "Укравто" снизила доход с 3,4 млрд грн до 1,55 млрд грн, при том что ее обязательства составляют 2,1 млрд грн.



О том, что дела "Укравто" идут не так хорошо, говорит и решение о ее реорганизации – из частного акционерного общества (ЧАО) в общество с ограниченной.

Стоит ли ждать дальнейшего ухудшения финансового состояния "Укравто" — неизвестно, но принадлежащий бизнесмену Запорожский автомобильный завод в 2019-м году сумел избежать банкротства и сейчас пребывает в состоянии санации. За 2022-й год ЗАЗ даже заработал 295 млн грн., если только речь не идет о средствах, вырученных от продажи заводского имущества.



Мицубиси в Украине – проблемы только начинаются



Еще один японский автоконцерн – "Мицубиси", представлен в Украине ООО "ММС Украина", который за 2022 год сумел выручить 1,13 млрд гривен, что в 2,6 раза меньше чем в 2021-м – 2,98 млрд грн.



Как гласят данные "Укравтопрома", спрос на Мицубиси в Украине снижается – в 2022-м году авто данной марки находились на 8-м месте среди предпочтений украинцев, в сентябре же 2023го они упали на 10-е место.



В целом можно констатировать, что украинский авторынок, если и не продолжит свое падение дальше, то как минимум структурно продолжает меняться. Среди последних тенденций – рост импорта новых электромобилей, которых с сентября 2022 года стали завозить в 2,7 раза чаще, а также рост импорта б/у авто, которых с начала 2022 года ввезли в 3,4 раза больше, чем было зарегистрировано новых.

