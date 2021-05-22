Яды Bayer, выселения за долги и нехватка стройматериалов – «цветочки» по сравнению с радикальным мировым отказом от добычи угля

Подобно отливу после наводнения, выход из пандемического кризиса вскрывает все то, что "плохо лежало" в мировой экономике. Это, прежде всего, жадность хедж-фондов, опасность ядовитых продуктов "бигфарма" и тотальное нарушение цепочек поставок. Отрасль, которая обычно запускает экономики – строительство – терпит крах из-за отсутствия элементарных стройматериалов. На этом фоне ведущие экономики мира решают отказаться от добычи угля уже в 2021 году.

Это значит, что планету ждет уже не карантинная, а посткарантинная безработица.

После того как начнутся выселения за неуплату аренды, скупка недвижимости и перераздел земли, которую ещё не затопят таящие льды в эпоху глобального потепления — выживает сильнейший.

На этой неделе открылася смаый популярный паб-ресторан Лондона ( Фото из интернета)

Суббота, Воскресенье

(15-16 мая)





Фернандес уговорил Георгиеву

Президент Аргентины Альберто Фернандес в конце недели завершил свое недельное европейское турне встречами в Риме в отеле Sofitel с директором Международного валютного фонда (МВФ) Кристалиной Георгиевой и бывшим госсекретарем США Джоном Керри.

В Риме проходил семинар "Мечты о лучшем перезапуске" в Папской академии социальных наук Ватикана.

Параллельно с этой встречей министр экономики Аргентины Мартин Гусман в очередной раз провел переговоры с заместителем директора МВФ по Западному полушарию Джули Козак.

Аргентина должна пересмотреть договор с Парижским клубом о выплате долга в 2,4 миллиарда долларов, срок действия которого истекает в этом месяце, и с МВФ о ссуде в размере 44 миллиардов.

Аргентина также призывает отменить 2% надбавку, применяемую к странам, получившим сумму, превышающую квоту, которую она вносит в МВФ. Напомним, Украина также вносит свои средства в эту организацию, и не только в виде выплат по кредитам.

Задолженность Аргентины Парижскому клубу со сроком погашения 2400 миллионов долларов 31-го мая "привязана к бюджету" и, следовательно, "является дополнительной проблемой".

После полуторачасовой "конструктивной и откровенной" встречи Фернандес и Георгиева пришли к единому мнению о необходимости "как можно быстрее" достичь пересмотра условий долга Аргентины, не "требуя больших усилий от аргентинского народа".

Аргентинский лидер выразил благодарность премьер-министру Италии Марио Драги, который решал вопрос послаблений в с G20, президенту Франции Макрону, который позаботился об Аргентине в Парижском клубе, премьер-министру Португалии Антониу Коста, который сопровождал делегацию Аргентины и премьер-министра Испании Педро Санчеса.

На следующей неделе делегация будет говорить с канцлером Германии Ангелой Меркель, чтобы охватить всю ЕС в решении данного вопроса.

Правительство Аргентины стремится отложить в этом году сроки погашения долга перед МВФ, который должна выплатить в период с сентября по октябрь, в контексте трудностей, создаваемых пандемией для Аргентины и всего мира, когда ресурсы ограничены и требуются более для получения вакцин.

На лавандовых полях

На украинской органической ферме Sokolovo FOOD FOREST в прошлом году высадили 2 га лаванды. Культура стала неожиданно востребованной. Стебли лаванды покупают для чаёв, дизайнерских композиций и ароматических саше. Фотосессии на сезон цветения заказывают за несколько месяцев. На весь этот год уже запланированы многочисленные фотосессии на цветущих лавандовых полях.

Также в Sokolovo FOOD FOREST планируют запустить целый комплекс зеленого туризма, где будет органическое кафе и домики для отдыха.

Sokolovo FOOD FOREST — ферма в Днепропетровской области, с 2016 года сертифицирована по "Органик Стандарт". Выращивают овощи, зелень, птицу, производят продукты питания.

Лучшие вина Восточной Европы

Бухарестская фондовая биржа (BVB) зарегистрировала Purcari Wineries, крупнейшего производителя вина в Центральной и Восточной Европе.

Компания базируется в Румынии и Молдове, вышла на IPO.

В рамках сделки Purcari, первый внешний инвестор в капитале компании, приобретет 10%-ную долю в бизнесе, а также получит возможность дальнейшего увеличения своего участия по заранее определенной оценке в течение установленного периода время.

Другой участник вложений — компания 8Wines, основанная в 2015 году Василием Динковым и Сергеем Некипеловым, стала ведущим интернет-магазином премиальных вин в Европе. В 2020 году выручка компании составила 1,5 млн евро, что в 2,9 раза больше по сравнению с прошлым годом, и планирует увеличить выручку до 4,5 млн евро в 2021 году.

8Wine предлагает широкий выбор вин премиум-класса, в том числе редкие. Компания осуществляет поставки на более чем 40 рынков, в основном в Европе, но простирается до Австралии и Сингапура. Имея производственную базу в Праге, 8Wines ведет бережливую деятельность, что позволяет ей также предлагать потребителям привлекательные цены.

Чрезвычайный комитет по экономике

Министр обороны Израиля Бени Ганц приказал создать чрезвычайный комитет по экономике, который передаст правительству контроль над экономикой страны, чтобы гарантировать, что критически важные товары и услуги могут быть предоставлены израильтянам в военное время.

Отмечается, что приказ о формировании подобного комитета — редкий шаг, обычно это делается перед крупной военной операцией или после стихийного бедствия.

Дефицит абрикосов

Урожай абрикоса во Франции в этом году упадет до самого низкого уровня за последние 46 лет, что на 60% ниже среднего за 5 лет. Причиной стали сильные весенние заморозки. Такой прогноз сделало Министерство сельского хозяйства Франции.

В Европейском союзе урожай абрикоса будет самым низким за 30 лет, свидетельствуют данные производителей.

Также отмечается, что урожай в ЕС в 2021 году упадет на 20% по сравнению с 2020 годом, и на 40% по сравнению со средним показателем 2015–2019 годов. В Италии, Испании и Греции производство упадет соответственно на 40%, треть и четверть соответственно по сравнению со средним уровнем.

По отдельным оценкам министерства сельского хозяйства, от морозов также пострадали посевы яровых зерновых, масличных культур и сахарной свеклы, хотя потери не будут такими значительными.

Треть ВВП

Россию признали страной с самой высокой концентрацией богатых людей в отношении размера ВВП. В частности, на суммарное состояние российских миллиардеров приходится не менее 35% ВВП страны.

На втором месте по влиянию дохода богатейших людей на ВВП оказалась Швеция — 30%. В Индии – 20%, в США – 19%, во Франция – 17%.

При этом 177 млрд богатейшего человека планеты, главы компании Amazon Джеффа Безоса составляют лишь 0,8% от ВВП США.

Тогда как российский металлургический магнат Алексей Мордашов, чье состояние оценивается в 29 млрд долларов, формирует 1,7% российского ВВП. Буквально за год, доля российских олигархов в ВВП страны выросла на 10%.

Газа без электричества

В конце дня, 16 мая, в Газе закончилось топливо для электростанции.

Население и без того получает электричество ограниченное количество времени, а нынешняя ситуация поставит жителей Газы на порог тотального отключения света.

С начала боевых действий израильские военные закрыли пограничный переход Керем-Шалом, заблокировав поставку топлива в Газу. В результате электричество начали подавать населению на 4-5 часов в день.

В Воскресенье в Газе закончилось топливо...

Безос строит сразу две яхты за 500 млн долларов

Основатель компании Amazon и богатейший человек в мире (Forbes в режиме реального времени оценивает его состояние в 191,5 млрд долларов) строит себе одну из самых больших в мире парусных яхт. Трехмачтовая яхта длиной 127 метров обойдется Безосу примерно в 500 млн долларов, а в пару к ней будет построена еще и вспомогательная яхта, которая сможет принимать вертолеты.

Понедельник, 17 мая

Акции падают — золото растет

В понедельник фондовые индексы снизились во всем мире, акции технологических компаний на Уолл-стрит упали, в то время как доходность казначейских облигаций США практически не изменилась даже после отчета, показывающего самые высокие цены, когда-либо уплаченные в майском производственном обзоре штата Нью-Йорк.

Однако опасения по поводу инфляционного давления помогли поднять цены на золото до самого высокого уровня за более чем три месяца.

Овощные аукционы

Аукционный зал BelOrta в Бельгии ежегодно продает 490 тыс. тонн фруктов и овощей. В прошлом году его оборот составил 480 млн евро.

У BelOrta один из крупнейших фруктовых и овощных аукционных домов во всей Европе, также он является одним из самых больших фруктовых и овощных кооперативов, с которым работает более 1000 фермеров.

Продажа овощей и фруктов на аукционах осуществляется с использованием шести аукционных "часов", которые отображают название продукта, его качество и цену для потенциальных покупателей.

Покупатель, первым заявивший о своем намерении приобрести продукцию, закрывает сделку. Часы BelOrta иногда называют барометром международной торговли свежими фруктами и овощами.

Продажа овощей через аукционы положительно влияет на сокращение пищевых отходов. Это означает, что на следующий день здесь стартуют с полностью свежей продукции, которую фермеры поставляют во второй половине дня.

В редких случаях оставшиеся партии овощей BelOrta не продает на следующий день. Тогда они передаются благотворительным организациям и продовольственным банкам.

Украинский промышленный безвиз

Первый отчет экспертов миссии ЕС дал положительную оценку по высокой степени имплементации украинского законодательства в европейское.

Об этом сообщает Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства по итогам завершившейся в мае первой предварительной оценочной миссии ЕС.

В частности, эксперты оценили уровень транспозиции каждого из 80 нормативных актов ЕС, имплементация которых нужна для заключения соглашения о "промышленном безвизе". Перечень нормативных актов, подлежащих оценке, был расширен на нормативные акты по экологической маркировке и эко-дизайну.

Продается вулкан

Землю в Исландии, на которой находится проснувшийся исландский вулкан Фаградальсфьядль, выставили на продажу.

Участок земли с вулканом принадлежит обычной исландской семье, члены которой хотят, чтобы новые владельцы превратили это место в туристическую достопримечательность.

Одна из владелиц территории Анна Тордис Гудмундсдоттир заявила, что участок продается по подходящей цене и им уже поступило два предложения о покупке.

Кроме этого, премьер-министр Исландии Катрин Якобсдоттир отметила, что власти выделят более 560 тысяч долларов для создания туристической инфраструктуры на этом месте, но при условии, что участок останется открытым для публики.

Опасность углеродного налога

Углеродный налог на импорт в страны Евросоюза на первом этапе планируется распространить на ввоз железной руды, стали, удобрений и цемента.

На начальном этапе налог будет установлен для ограниченного перечня импортных товаров, в том числе железной руды, стали, цемента и удобрений и будет рассчитываться на основе эквивалентной цены на углерод в Европе.

Ожидается, что Еврокомиссия в июле озвучит детальные предложения по параметрам углеродного налога.

Как сообщалось, в конце 2019 года Еврокомиссия представила Green Deal ("Зеленая сделка") — план превращения Европы к 2050 году в первую "климатически нейтральную" территорию. В ее рамках Евросоюз планирует ввести углеродный налог на импорт из стран с менее жестким углеродным регулированием, что может также затронуть экспорт украинской продукции. Таким образом, введение углеродного налога в ЕС может затронуть украинский экспорт руды и стали.

Германия дала отмашку

Консорциум Nord Stream 2 AG сможет в мае уложить в немецких водах два километра труб строящегося газопровода "Северный поток-2".

Соответствующее разрешение предоставило Федеральное ведомство по морскому судоходству и гидрографии (BSH) Германии в понедельник, 17 мая, передает Deutsche Welle.

Согласно заявлению ведомства, компании разрешено только выложить трубы на дно, а монтажные работы должны быть проведены позже.

BSH подчеркнуло, что решение принято "после тщательной оценки всех интересов, которые следовало принять во внимание". При этом были учтены и природоохранные аспекты, в частности гнездование птиц, которое в это время уже завершится.

Двухкилометровый участок строящегося газопровода "Северный поток — 2" находится в исключительной экономической зоне ФРГ.

Акции Xiaomi взлетели

США вывели из "черного списка" китайского IT-гиганта Xiaomi.

Но новостях об этом акции Xiaomi выросли на 6,7% на торгах в Гонконге. Аналитики Bloomberg считают рост оправданным — из-за предыдущих действий Трампа в отношении компании, котировки Xiaomi рухнули на 15%, даже когда американские инвесторы увеличили долю владения на 27%.

"На все случаи жизни"

Азиатская компания Gojek, создавшая приложение на все случаи жизни (там есть все — от доставки еды и вызова такси до заказа экспресс-массажа на дом), и популярный стартап в области электронной коммерции Tokopedia объявили о слиянии. Объединенная компания станет крупнейшей в технологическом секторе Индонезии и планирует выйти на биржу.

Gojek и Tokopedia договорились, что создадут холдинговую компанию GoTo.

После слияния владельцы Gojek получат 58% GoTo, остальное — владельцы Tokopedia.

В процессе переговоров о слиянии обе компании — Gojek и Tokopedia — были оценены в 18 млрд долларов.

Компании делают ставку на то, что больший размер поможет им конкурировать с такими гигантами, как Sea (сингапурский разработчик игр) и Grab Holdings (малайзийская компания с приложением для заказа такси и логистических услуг.





Вторник, 18 мая

Биржи отреагировали на мэра-коммуниста

Фондовая биржа в чилийской столице Сантьяго-де-Чили резко упала после того, как кандидат от коммунистов Ираси Хасслер одержал неожиданную победу над действующим мэром Сантьяго Фелипе Алессандри.

Индекс IPSA, основной индикатор 40 любимых акций, упал на 9,21% в начале дня, что стало самым большим падением с марта 2020 года, когда демонстрации продолжались в связи с социальными протестами и восстанием 18 октября 2019 года.

Между тем, курс чилийского песо к доллару США также упал с 700 до 720 швейцарских долларов за 1 доллар США.

Биткоин падает

Биткойн упал на 20% за 24 часа ниже 37000 долларов, достигнув самого низкого уровня с 3 февраля.

Криптовалюта достигла внутридневного минимума около 36 189 долларов в 7:30 утра по восточному времени.

Это был самый низкий уровень с начала февраля. По данным Coinbase, за последнюю неделю биткойн упал более чем на 30%.

Это означает, что биткойн потерял все свои доходы после объявления Tesla о покупке криптовалюты на сумму 1,5 миллиарда долларов. Он также упал примерно на 44% с рекордного уровня в 64 829 долларов в середине апреля.

Первый веганский краудфандинг

Запущен Vegan Launch — первая веганская краудфандинговая платформа, объединяющая инвесторов и предпринимателей, работающих на растительной основе.

Она позволяет широкой публике инвестировать в широкий спектр веганских стартапов. Платформа нацелена на то, чтобы стать ведущим поставщиком этических и веганских инвестиционных продуктов на рынок веганских розничных инвесторов.

При минимальной сумме инвестиций всего 100 долларов индивидуальные инвесторы могут распределять свои риски, создавая разнообразный портфель.

По оценкам платформы, инвесторы-веганы представляют 3 триллиона долларов от 100 триллионов долларов из общей оценки мирового фондового рынка. Добавьте сюда еще такие группы как "Здоровый и зеленый образ жизни" и "Экологов", у которых есть еще около 27 триллионов долларов. Vegan Launch стремится выйти на рынок веганских розничных инвесторов, предлагая действительно веганские инвестиционные продукты.

Многие растительные бренды в последнее время успешно проводят краудфандинговые кампании: британский бренд альтернативного мяса Better Nature достиг своей первоначальной цели в 1,35 миллиона фунтов стерлингов всего за три часа после запуска. Датская компания Simple Feast, производящая продукты питания на растительной основе, повысила планку в 1 миллион евро, а краудфандинговая кампания еще не закончилась.

Кризис молодых работающих итальянцев

Молодым итальянцам (моложе 35 лет) требуется около трех с половиной лет после окончания учебы, чтобы найти работу. 37,2% из них имеют стабильную работу, 26% — нестабильную работу со срочным контрактом, 23,7% — безработные, 13,1% — студенты. Только четыре из десяти работали 80% времени, то есть с "низкой прерывистостью".

54,6% от общей выборки работали по крайней мере один раз на грязных работах, 61,5% соглашались на низкооплачиваемую работу, 37,5% получили выплаты ниже, чем те на которые согласились, 32,5% не получили выплаты вообще. 13,6% заявили, что подвергались преследованиям или притеснениям. Что касается мобильности, то 27,1% переехали в другой регион на работу, 28% — в другой муниципалитет, и только 8,2% отказались от предложений о работе за пределами своего муниципалитета.

Мальдивы исчезнут?

Всемирный экономический форум подсчитал, что к 2050 году 80% людей в мире будут затронуты изменением климата. Между тем, ученые предполагают, что к 2100 году уровень моря может подняться на целых 1,1 метра.

Выступая во вторник на CNBC, министр окружающей среды, изменения климата и технологий страны Аминат Шона заявила: если экологический ущерб будет продолжаться в нынешних темпах, и мир не будет действовать быстро и согласованно для борьбы с изменением климата, то Мальдивы к 2100 году исчезнут.

McDonald's увеличивает зарплату

Корпорация McDonald's объявила, что увеличит среднюю почасовую оплату в своих 660 корпоративных ресторанах в США на 10%, доведя заработную плату работников общественного питания до 11-17 долларов в час.

Кроме того, оплата менеджеров увеличится до 15–20 долларов в час.

Повышение заработной платы рассматривается, как способ соблазнить работников подавать заявки на вакантные должности.

Однако повышение почасовой оплаты не распространяется на сотрудников более 13 000 ресторанов McDonald's в США, принадлежащих франчайзи. Представители компании заявили, что в настоящее время существует 10 000 вакансий для сотрудников с почасовой оплатой.

Помимо McDonald's, Chipotle Mexican Grill, Taco Bell и другие сети повысили почасовую оплату.

Итальянские докеры отказались обслуживать израильское судно

Комитет портовых рабочих итальянского города Ливорно отказался участвовать в обслуживании контейнеровоза Asiatic Island, направлявшегося в порт Ашдода. Итальянский профсоюз заявил, что судно перевозит в Израиль оружие, которое будет использовано против палестинцев во время операции в секторе Газа.

Организация Weapons Watch отслеживает партии оружия, предназначенных для Саудовской Аравии, но после начала конфликта между Израилем, ХАМАСом и Исламским джихадом Weapons Watch стала подозревать, что поставки оружия в Израиль осуществляются через итальянские порты. Новость об отказе итальянских рабочих обслуживать израильский контейнеровоз немедленно растиражировали новостные каналы, связанные с Ираном и Катаром. Было заявлено, что в среду, Asiatic Island пришвартуется в ашдодском порту.

Национальная федерация израильских рабочих в ответ сообщила: "Председатель Гистадрута (израильский профсоюз) Арнон Бар-Давид поручил международному отделу федерации незамедлительно связаться с профсоюзами Италии, чтобы обсудить сложившуюся ситуацию и принять все необходимые меры".





Земля на электронных торгах

Верховная Рада приняла в целом законопроект №2195 о внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно продажи земельных участков, находящихся в государственной и коммунальной собственности, или прав на них через электронные аукционы.

Закон предусматривает введение обязательной продажи земельных участков государственной и коммунальной собственности или прав на них через электронные аукционы.

Также публикация всех документов, касающихся торгов и земельных участков, будет в общедоступной и открытой электронной торговой системе.

Налоговая декларация Байденов

Президент США Джо Байден и первая леди Джилл Байден обнародовали совместную налоговую декларацию за 2020 год, в которой отчитались о годовом доходе семьи. Он составил 607 тысяч долларов, из которых 157 тысяч были уплачены в качестве федеральных налогов.

В сообщении, опубликованном пресс-службой Белого дома, отмечается, что ставка подоходного налога составила 25,9%. Кроме того, около 28 тысяч долларов было уплачено в качестве налогов в штате Делавэр, где у президентской четы есть семейный дом.

Президент и первая леди пожертвовали около 5% своего дохода на благотворительность: это около 30 тысяч долларов.

Лукойл разлился

Разлив нефти российской нефтяной компанией "Лукойл", который через местные реки направился в сторону Баренцева моря, в пять раз больше, чем предполагалось вначале.

Первоначально Лукойл заявлял, что разлилось 20 тонн нефтепродуктов, но теперь сообщается, что утечка приблизилась к 90-100 тоннам. Девять тонн уже попали в местную реку Колва, которая впадает в Арктическое Баренцево море.

Если цифра в 100 тонн подтвердится, то этот разлив будет в пять раз больше, чем прошлогодний разлив горнодобывающего гиганта "Норильский никель", получившего название Exxon Valdez в России.

Первые неполадки в Дубае

Строительная компания Jabal Omar Development Co. сообщила о росте убытков в первом квартале, поскольку отели в Мекке были вынуждены закрыться из-за пандемии.

Строительные работы по возведению цепочки отелей охватывают два квадратных километра, где около 40 башен находятся на разных стадиях строительства.

Застройщик, который возглавляет масштабную реконструкцию земли вокруг Большой мечети в священном городе, заявил, что убытки увеличились на 45% до 345,3 миллиона ринггитов (92 миллиона долларов). Продажи упали на 89% до 21,6 миллиона шиллингов, — говорится в сообщении фондовой биржи во вторник.

Саудовская Аравия инвестирует миллиарды долларов в строительство отелей, торговых центров и другой недвижимости в Мекке, чтобы удовлетворить ожидаемый приток паломников.

Ожидается, что они будут принимать около 4000 гостей в любой обычный день и до 100000 посетителей в любой день во время сезонов хаджа и умры.

Стройматериалы диктуют спрос

Строительство в США упало больше, чем ожидалось из-за резкого роста цен на пиломатериалы и другие стройматериалы, но по-прежнему поддерживается острой нехваткой домов на рынке.

В прошлом месяце количество вводимых в эксплуатацию новых домов упало на 9,5% до 1,569 млн единиц в год с учетом сезонных колебаний. Данные за март были пересмотрены в сторону понижения до 1,733 миллиона единиц. Экономисты, опрошенные Reuters, прогнозировали, что количество запусков в апреле упадет до 1,710 миллиона единиц.

Среда, 19 мая

Набсовет вернулся

Кабинет министров на заседании в среду, 19 мая, принял решение переизбрать пять членов наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины" сроком до одного года.

Глава набсовета "Нафтогаза" Клэр Споттисвуд во время своего выступления на заседании правительства заявила, что пять членов наблюдательного совета компании готовы принять предложение Кабинета министров и Офиса президента и подписать контракты о работе сроком еще на один год.

При этом она подчеркнула, что условием продолжения работы станет выполнение дорожной карты развития "Нафтогаза", предложенной набсоветом на прошлой неделе, а также сохранение текущего состава правления "Нафтогаза".

США откажутся от санкций "Северный поток 2"

Американские СМИ со ссылкой на источники в администрации президента США Джо Байдена сообщают, что Штаты могут отменить санкции против компании-оператора строительства газопровода Nord Stream 2 AG.

Источником послужил сайт Axios со ссылкой на ещё два источника, которые были проинформированы о реданном решении.

Сайт сообщает: Госдепартамент признает, что юридическое лицо — Nord Stream 2 AG — и его генеральный директор, приятель Путина и бывший офицер восточногерманской разведки Маттиас Варниг, участвуют в деятельности, подпадающей под санкции.

Однако Госдеп откажется от санкций, ссылаясь на национальные интересы США. Источники, близкие к ситуации, говорят, что единственный способ потенциально остановить проект, который завершен на 95%, это наложить санкции на немецких конечных потребителей газа. А администрация Байдена не желает разрывать отношения с Германией из-за "Северного потока — 2".

Также Госдеп планирует ввести санкции против нескольких российских кораблей.

"Укрэксимбанк" реструктуризировал долг Ахметову

Группа "Метинвест" Рината Ахметова и Вадима Новинского заключила соглашение с государственным "Укрэксимбанком" о реструктуризации и перевода задолженности компании "Донецксталь" на сумму более 1,5 млрд грн на Шахтоуправление "Покровское", которое ранее выступало поручителем по обязательствам "Донецкстали".

Как сообщает пресс-служба "Метинвеста", "Покровское" входит в состав группы с марта 2021 года и является крупнейшим в Украине производителем коксующегося угля, которое используется как топливо в металлургическом производстве.

Европейские НПО хотят запретить бумажные упаковки

В отчете, опубликованном в среду, ассоциации, следящие за вредностью упаковок, определили, что перфторированные химикатов "очень широко" используется в упаковке пищевых продуктов и одноразовой посуде в Европе и призывают их запретить.

"Ракушки" для гамбургеров и пакеты с картошкой фри из нашего любимого ресторана быстрого питания, пакеты для сэндвичей и кондитерских изделий от нашего пекаря, коробки на вынос из ресторана или местного супермаркета, бумажная и картонная посуда содержат PFAS. Это перфторированные химические вещества, которые очень долго остаются в окружающей среде, в нашем организме и опасны для нашего здоровья (рак, воздействие на иммунную, репродуктивную и гормональную системы, снижение реакции на вакцинацию и т. д.).

Среди многих свойств этих веществ (семейство из более чем 4700 химических молекул) – это способность отталкивать воду, масло или жир, что может быть неоценимым в предотвращении протечек и пятен. Но степень их использования в этой упаковке не была определена количественно. Это то, что пытаются доказать девять европейских НПО, включая French Générations Futures, с беспрецедентным исследованием, дающим "обзор" видов использования этих опасных ингредиентов.

Vodafone обновит весь ЕС

В среду Vodafone заявила, что увеличивает объем своих инвестиций, чтобы направить в ЕС 750 миллиардов евро грантов на восстановление и модернизацию цифровой инфраструктуры континента.

Генеральный директор Ник Рид сказал, что он консультировал премьер-министров и президентов как улучшить системы своих стран, чтобы они были готовы к 5G и имели самые быстрые широкополосные сети.

В настоящее время странам ЕС предоставляется около 360 миллиардов евро ссуд и 310 миллиардов евро в виде грантов, 20% из которых предназначены для улучшения цифровых подключений и услуг.

Объявляя прибыль за год до 31 марта, Ник Рид сказал, что инвестиции в сети Vodafone увеличились с 7,5 млрд евро в прошлом году до 7,9 млрд евро и в следующем году превысят 8 млрд евро.

Vodafone не единственный оператор мобильной связи ЕС, но нацелен стать ведущим монополистом.

Греция. Кодекс о банкротстве и выселения

С июня вступает в силу новый Кодекс правительства о банкротстве и страну захлестнет волна аукционов по продаже недвижимости.

Суть сводится о правилах выселения должников.

Согласно положениям недавно принятого закона, "замораживание" аукционов было перенесено до 13 мая, особенно для тех, кто пострадал от пандемического кризиса.

Те, кто считается уязвимым (доход — 7000 — 21000 евро, недвижимость —120 000 — 180 000 евро, движимое имущество — 7 000 — 21 000 евро, в зависимости от состава семьи и т. д.), могут иметь возможность оставаться дома (если это основной дом), но теперь будут платить арендную плату частному учреждению, в руки которого перейдет дом.

Срок аренды составит 12 лет. Фактически, частное лицо может "выбросить" арендатора, если последний задержит три арендных платы и не погасит просроченную задолженность в течение месяца.

По истечении 12 лет арендатору предоставляется возможность выкупить свой дом по текущим коммерческим ценам, но без вычета суммы погашения по кредиту и без вычета арендной платы. Греция ждет новых протестов и демонстраций.

Bayer платит за канцероген

Bayer выплатит 2 млрд долл. в ближайшие 4 года в качестве компенсаций по будущим искам о гербициде Roundup, провоцировавшем неходжкинскую лимфому у людей, которые им пользовались. Компания унаследовала судебный процесс от Monsanto, которую она купила в 2018 году за 63 млрд долл.

Также туда будут включены некоторые льготы для людей, подвергшихся воздействию Roundup и у которых в будущем может быть обнаружен рак.

По условиям сделки пострадавшие могут получить до 200 тыс. долл. Стороны могут договориться о продлении срока сделки.

Bayer согласилась на урегулирование около 125 тыс. судебных исков, поданных в отношении Roundup. Речь шла о сумме 10,1–10,9 млрд долл., которые компания обещала выплатить пострадавшим.

Bayer также поможет немецкой CureVac произвести 160 млн доз вакцины против COVID-19. Выпуск препаратов планируется в 2022 году, сам препарат должен поступить на рынок к концу этого года. Евросоюз заказал у CureVac 405 млн доз вакцины.

Amazon купит MGM за 9 млрд долларов

Студия MGM работает с 1924 года. Сейчас она принадлежит нью-йоркской инвестиционной фирме Anchorage Capital.

MGM искала покупателей начиная с декабря 2020 года. Стоимость студии составляла 5,5 млрд долларов вместе с долгами. Сейчас компания намерена найти покупателя, который будет готов ее купить за 9 млрд.

Ранее от ее покупки отказались Apple и Comcast, отметив, что ее цена – максимум 6 млрд. Сделка с Amazon может составить от 7 млрд до 10 млрд долларов.

Для Amazon приобретение MGM – это возможность значительно усилить свой стриминговый сервис Prime Video. В настоящее время у Amazon более 200 пользователей Prime. Библиотека MGM насчитывает 4 тыс. фильмов и 17 тыс. эпизодов телепередач.

Отмечается, что покупка MGM компанией Amazon существенно повлияет на расстановку сил на медиарынке. Сейчас крупные компании все больше конкурируют в индустрии создания и стримингового контента.





Четверг, 20 мая

Подержанные автомобили взлетели в цене

Компанию Cazoo по продаже подержанных автомобилей, управляемую лондонским технологическим магнатом Алексом Честерманом, оценили на Уолл-стрит в ошеломляющие 5 миллиардов фунтов стерлингов. Это произошло в течении последних 17 месяцев, и означает, что 25% акций Честермана стоит примерно 1,5 миллиарда фунтов стерлингов.

Это одно из самых быстрых накоплений богатства в истории цифровых технологий и интернет продаж.

H&M продвигает устойчивое развитие

H&M — транснациональный гигант розничной торговли одеждой — развивает новое направление.

К 2040 году H&M стремится не только исправить свои подходы к работе, но и привести индустрию моды в целом к новой, более устойчивой экосистеме.

Тонны микропластика попадают в океаны, высвобождаясь каждый раз, когда стирается наша одежда. Одно из решений бренда — просвещение потребителей (чтобы они стирали одежду с использованием мешков для сбора микропластика) или поиск новых способов создания пряжи (чтобы она больше не осыпалась).

Среди рассматривающихся сейчас руководством компании решений — пластик, поглощающий углерод, и хлопок, выращенный в лабораториях. H&M поддерживает исследования целого ряда материалов, включая кожу, выращенную из клеток, а не "от коровы или овцы".





ЕС хочет свою армию

Франция, Германия и Испания заявили, что они договорились продвигаться вперед в разработке нового истребителя. Это будет крупнейший оборонный проект Европы, стоимость которого оценивается в 121,4 миллиарда долларов.

Франция ранее заявила, что разработка собственных истребителей имеет решающее значение для сохранения европейской автономии.

На следующем этапе проекта, получившем название Future Combat Air System (FCAS), три страны разделят первоначальные затраты в размере 4,25 миллиарда долларов.

Coca-Cola не зашла

Гигант газированных напитков Coca-Cola решила убрать свой энергетический напиток с полок рынка в Северной Америке, всего через год после его запуска в США, в пользу более прибыльных продуктов.

Хотя производство этого напитка в США прекращено, продукт, содержащий экстракты гуараны, витамины группы B и больше кофеина, останется на полках в других частях мира.

Coca-Cola также остается основным акционером Monster Beverage, который входит в число ведущих компаний по производству энергетических напитков в США.

В Израиле повысят тарифы на воду

Управление водных ресурсов Израиля сообщило о том, что в июле будет увеличена цена на воду для частных потребителей.

Цену на воду повысят на 4,3% — с 7,39 до 7,71 шекеля за кубометр.

Цена при перерасходе начального тарифа увеличится на 2,44% — с 13,46 шекелей за кубометр до 13,79 шекелей.

По расчетам управления, средняя семья из 4 человек расходует 15 кубометров воды в месяц, что сегодня обходится ей в 117 шекелей. После повышения тарифов расходы семьи на воду увеличатся на 5 шекелей в месяц.

Стоп Илон

На рынке криптовалюты появился новый токен под названием StopElon. Как сообщает CNBC, его создали анонимные пользователи в знак протеста против влияния твитов Илона Маска на стоимость биткоина и других ключевых криптовалют.

В заявлении анонимных создателей токена StopElon говорится, что "Илон Маск печально известен тем, что безответственно манипулирует рынком криптовалют с помощью своего твиттера. Недавно он написал, что Tesla перестанет принимать биткоины в качестве оплаты, что вызвало массовый крах по всему миру.

Токен StopElon запустили 15 мая. Спустя четыре дня монета торгуется за 0,00004 долларов, а за последние сутки курс вырос на 125%. Как свидетельствуют данные торгов BoggedFinance, его рыночная капитализация уже превысила 22 миллиона долларов.

Fairfax скупила 10% акций крупнейшего производителя яиц в ЕС

Международная страховая группа Fairfax Financial Holdings (Канада) 20 мая увеличила долю в капитале компании Ovostar Union с 5,35% до 10,39%.

Группа компаний "Овостар Юнион" – вертикально интегрированная публичная холдинговая компания, один из ведущих производителей куриного яйца и яичных продуктов в Европе. Производитель является сертифицированным экспортером в страны ЕС с 2015 года.

Marks & Spencer "на дне"

Marks & Spencer (MKS.L) сообщила о падении годовой прибыли на 90% после того, как пандемия COVID-19 ударила по продажам одежды.

Аналитики в среднем ожидали, что 137-летняя компания M&S, одно из самых известных имен в розничной торговле, сообщит о прибыли до вычета налогов в размере 43 миллионов фунтов (61 миллион долларов) за год, закончившийся 3 апреля 2021 года, по сравнению с 403 миллионами фунтов в 2019-20.

Это первая потеря для этого ритейлера с момента выхода на фондовый рынок в 1926 году.

Пятница, 21 мая

МВФ подготовил план завершения пандемии

МВФ опубликовал план завершения пандемии коронавируса бюджетом в 50 млрд долларов. Об этом сообщила пресс-служба фонда в пятницу, 21 мая.

План предполагает обеспечение не менее 40% населения всех стран мира до конца 2021 года, и не менее 60% населения до первой половины 2022 года, а также страхование от рисков ухудшения ситуации и гарантию повсеместного тестирования на коронавирус.

Согласно документу, 35 миллиардов долл. пойдут на грантовое финансирование, а остальная сумма поступит от национальных правительств.

Медиа-магнат Барри Диллер назвал крипту "аферой"

Ветеран-инвестор Барри Диллер заявил в пятницу, что не доверяет криптовалютам и считает, что цифровые активы — это "афера".

"Я наблюдаю за некоторыми людьми, которые рассуждают и переживают: 40 000 долларов или, ой, – уже 12 000 долларов. Я думаю, что это чокнутые люди и разговоры", — сказал Диллер в интервью "Squawk Box" CNBC.

Барри Диллер — американский бизнесмен, председатель совета директоров медиа корпорации InterActiveCorp, один из основателей телевизионной сети FOX. В 1974-1984 годах — председатель совета директоров киностудии Paramount Pictures. В 1984-1992 годах — председатель совета директоров киностудии 20th Century Fox. Общий капитал Барри Диллера оценивается почти в 3 миллиарда долларов.

Apple Watch получат управление жестами

Компания Apple анонсировала функцию AssistiveTouch для своих часов Watch, которые позволяет управлять устройством без касания экрана.

Для управления часами будут задействованы встроенные датчики — гироскоп и акселерометр, оптический датчик частоты сердечных сокращений — и машинное обучение. Комплекс технологий позволит устройству распознавать тонкие различия в движении мышц и активность сухожилий, превращая их в управляющие действия.

В частности, с помощью сжимания и разжимания кулака можно будет управлять курсором на экране, принимать и отклонять звонки, работать с центром уведомлений и центром управления Apple Watch. Новые функции появятся в часах после выхода следующей версии операционной системы watchOS 8.

Apple и Google за палестинцев

Мусульмане, работающие в Apple распространили письмо, призывающее гендиректора компании Тима Кука сделать заявление в поддержку палестинского народа. Письма подписали почти 1000 работников компании.

Авторы письма, входящие в состав официальной группы сотрудников "Apple Muslim Association", просят компанию признать, что "миллионы палестинцев в настоящее время страдают от незаконной оккупации".

Письмо "Apple Muslim Association" было опубликовано через два дня после того, как группа еврейских сотрудников в Google призвала компанию пересмотреть свои деловые контракты и убедиться, что они не допускают нарушений Израилем прав палестинцев, обратив особое внимание на договоры с ЦАХАЛом.

Призыв опубликован группой работников еврейского происхождения, которая сформировалась в прошлом году в ответ на просионистские настроения внутри "Jewglers" — так называют членов официальной еврейской ассоциации Google. Члены группы утверждают, что в ассоциации решительно пресекаются любые антиизраильские высказывания.

Tribune продался

Alden Global Capital полностью приобретает американскую газетную сеть Tribune Publishing. Цена покупки Олдена составила 635 миллионов долларов, или 17,25 доллара за акцию.

Журналисты медиагруппы сопротивлялись захвату.

В пятницу акционеры газеты приняли предложение хедж-фонда, которому уже принадлежит почти треть акций одного из крупнейших издательств США. К ним относятся "Чикаго Трибьюн" и "Балтимор Сан". Олден уже владеет Boston Herald, Denver Post и San Jose Mercury News через свою компанию Digital First Media.

Более года журналисты медиагруппы Tribune выступали против поглощения Alden, которая имеет репутацию компании, способствующей увеличению прибыли даже в отрасли, страдающей от сокращения расходов и увольнений. Персонал проводил митинги, пытаясь найти местных покупателей, чтобы спасти свои газеты.

Это приобретение является последним из серии приобретений газет финансовыми компаниями. Спад в печатной рекламе из-за миграции читателей на цифровые публикации потряс традиционный газетный бизнес. За последние 15 лет издатели закрыли более 2000 газет. Половина рабочих мест в редакциях исчезла.

Башня ждет

Открытие Эйфелевой башни запланировано на 16 июля. Ее посещение было приостановлено 29 октября в связи с ограничениями, введенными на фоне распространения коронавирусной инфекции.

Достопримечательность смогут посетить не более 10 тыс. человек в день. До пандемии Эйфелева башня ежедневно принимала около 25 тыс. человек.

Все этажи Эйфелевой башни будут доступны для туристов, за исключением нескольких строительных площадок, расположенных на втором этаже, где был приостановлен проект покраски.

Отмечается, что билеты на Эйфелеву башню начнут продавать с 1 июня.





Sunday Times назвала богатейших

Газета The Sunday Times опубликовала топ-250 ежегодного списка богатейших людей Великобритании. По заявлению самой газеты, в нем оказались 15 уроженцев СССР.

Наиболее высоко в рейтинге, на шестом месте, расположился Алишер Усманов — его состояние, согласно рейтингу Forbes Real-Time, оценивается в 18,4 млрд долларов. Восьмое место в списке The Sunday Times занял владелец лондонского "Челси" Роман Абрамович(15,4 млрд долларов по Forbes Real-Time). В первой двадцатке оказались также совладельцы Альфа-банка Михаил Фридман (11-е место, 15,4 млрд долларов по Forbes Real-Time) и Герман Хан (20-е место, 10 млрд долларов по Forbes Real-Time). Еще один третий совладелец Альфа-банка Алексей Кузьмичев занял 34-е место (7,7 млрд долларов по Forbes Real-Time).

Список миллиардеров в Великобритании увеличился за год на 24 человека. The Sunday Times отмечает, что за 33 года, на протяжении которых газета составляет рейтинг, это самый значительный прирост. Суммарное состояние миллиардеров в списке за год выросло почти на 22%.





Испания ждет туристов без Спутника

После 7 июня в Испанию могут поехать только вакцинированніе туристы, заявил премьер-министр Испании в Мадриде в пятницу.

По словам Педро Санчеса, решение касается вакцин, одобренных Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) и Европейским агентством по лекарственным средствам (EMA).

Сюда входят вакцины от Pfizer-BioNTech, Moderna, AstraZeneca и Janssen, а также от Sinopharm из Китая, которая пока одобрена только ВОЗ. Пока что ни Всемирная организация здравоохранения, ни EMA не дали зеленый свет Sputnik V. Поэтому тем, кто получит такую вакцину, еще не разрешено путешествовать в Испанию.

С 24 мая в эту южноевропейскую страну будет повторно разрешен въезд из стран с высоким уровнем инфицирования, например из Великобритании, Японии или Израиля.

Педро Санчес также сообщил о деталях Зеленой карты ЕС, которая вступит в силу 1 июля на Международной туристической выставке Fitur. По его словам, благодаря документу нынешнее лето будет "намного лучше", чем в прошлом году.





G7 без угля

В пятницу группа из семи стран — США, Соединенного Королевства, Канады, Франции, Германии, Италии и Японии плюс Европейский Союз заявили в своем заявлении, что "международные инвестиции в уголь в неограниченном количестве должны немедленно прекратиться, чтобы положить конец прямой государственной поддержке международного производства международного энергетического угля к концу 2021 года, в том числе посредством официальной помощи в целях развития, финансирования экспорта, инвестиций и финансовой поддержки, а также для развития торговли".

Председатель климатического саммита COP26 Алок Шарма сделал прекращение международного финансирования угля "личным приоритетом", чтобы помочь положить конец мировой зависимости от ископаемого топлива, призвав к ноябрьскому саммиту ООН "предать уголь истории".

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