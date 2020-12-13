ЮНИСЕФ против закрытия школ, налоги для богатых и угроза голода в Израиле: итоги уходящей недели (Часть 1)

Продовольственная безопасность и сокращения ведущих компаний стали новыми приоритетами экономической политики ведущих стран мира. Эти и другие события уходящей недели проанализировали журналисты портала "Коментарии".



Воскресенье, 6 декабря

Новый вирус в Индии

Пока весь мир в мейнстриме коронавируса, Индия преподнесла новый сюрприз. 6 декабря в индийском городе Элуру были госпитализированы более 35 человек, один пациент – погиб. Симптомы: головокружение, эпилепсия, пена у рта, рвота, дрожь и обмороки.

Тесты на COVID-19 у заболевших дали отрицательный результат.

По данным издания Times of India, заболевание могло быть спровоцировано токсичными хлорорганическими веществами или испарениями средств защиты от насекомых. Официально эти сведения пока не подтверждены.

Динамика выздоровления хорошая, говорят местные власти. Из больниц были выписаны более 180, ранее заразившихся пациентов, на лечении остаются порядка 160 человек.

Mastercard и Visa расследуют оплаты на порносайтах

Mastercard Inc заявила в прошлое воскресенье, что расследует обвинения против Pornhub.com – веб-сайте для взрослых, где многие видео изображают жестокое обращение с детьми.

Колонка New York Times, написанная Николасом Кристофом, описывала видео на Pornhub, которые, по словам автора, были записями нападений на находящихся без сознания женщин и девочек.

Инвестор-миллиардер Билл Акман призвал Mastercard и Visa Inc временно приостановить выплаты Pornhub после колонки в газете. Акман также попросил American Express Co принять меры, хотя карты компании не принимаются на этом конкретном сайте.

American Express заявила, что у нее есть давняя глобальная политика, запрещающая прием ее карт на веб-сайтах с цифровым контентом для взрослых.

Колонка Кристофа также вызвала реакцию политиков, в том числе премьер-министра Канады Джастина Трюдо, который сказал, что его правительство работает с полицией и сотрудниками службы безопасности для решения поднятых вопросов.

В Соединенных Штатах сенатор Джош Хоули сказал, что он внесет закон, чтобы создать федеральное право предъявлять иски каждому человеку, "которого принуждают, продают или эксплуатируют такие сайты, как Pornhub".

Боб Дилан распродается

Universal Music Publishing Group (UMPG) приобрела права на все песни американского певца Боба Дилана.

Как официально сообщили в UMPG, в рамках соглашения компания получит права более чем на 600 песен, написанных Диланом в течение почти 60 лет.

Стоимость сделки не уточняется, но профессионалы считают – предположения колеблются в пределах 300 млн долл.

"Я не сомневаюсь, что через десятки и даже сотни лет тексты и музыку Боба Дилана продолжат петь, играть и почитать повсюду", – заявил глава UMPG Лучиан Грейндж.

Понедельник, 7 декабря

Италия инвестирует в инновации в сельском хозяйстве

Министр юга Италии и территориального единства Джузеппе Провенцано на конференции "Технологии 4.0, сельское хозяйство и территории", заявил, что теперь технологии и сельском хозяйстве – в приоритете. Причина – глобальные продовольственные войны, которые неизбежны в постпандемический период.

Необходимо восстановить логистику и цифровизацию между городом и деревней, чтобы замкнуть цепочки поставок между фермерством и потребителем в каждом регионе. И производить в зависимости от конкретного регионального спроса, чтобы регионы максимально обеспечивали сами себя, а не производили "вообще" для всех или, тем более, на экспорт.

Среди проектов – подключение к сети в сельских районах, обеспечивающее качественный скачок в сельском хозяйстве, точность, которая также имеет значение для устойчивости почвы с целью устойчивого развития.

Эксперимент начинается с Юга Италии.

Польская олигархия скупает медиа

Польский нефтеперерабатывающий завод PKN Orlen, контролируемый государством, приобрел ведущего издателя местных СМИ Polska Press у немецкой Verlagsgruppe Passau Capital Group, сообщила 7 декабря компания, зарегистрированная в Варшаве.

Polska Press принадлежат 20 из 24 региональных газет и новостных веб-сайтов с 17,4 млн пользователей в месяц. Факт сделки вызвал опасения по поводу посягательства со стороны правительства на независимость СМИ в Польше.

"Издателем 20 региональных ежедневных газет, 120 еженедельников и 500 порталов является теперь правящая партия "Закон и справедливость", – заявила в понедельник в Twitter либеральный член Европейского парламента Магдалена Адамович.

Пресс-секретарь крупнейшей оппозиционной партии Польши "Гражданская платформа" Ян Грабец в свою очередь написал в Twitter, что государственная топливная компания покупает независимые СМИ – это сценарий путинизации общественной жизни в Польше. Демократия невозможна без свободных СМИ

В 2022 году в Польше состоятся местные выборы, а в 2023 году – всеобщие выборы.

PiS также давно говорил о том, что иностранные медиа-группы имеют слишком большое влияние в Польше, и намекнул на изменение законов, чтобы уменьшить владение иностранными СМИ. Немецкие владельцы Polska Press регулярно появлялись в обсуждениях PiS по этому поводу.

Lufthansa сокращается

До конца текущего года германская авиакомпания Lufthansa намерена сократить свой зарубежный персонал на 20 тыс. человек, а также продать свое подразделение LSG, занимающееся бортовым питанием, в котором работает 7,5 тыс. человек, сообщило издание Bild am Sonntag.

Дочерние компании Lufthansa – Eurowings, Swiss, Austrian и Brussels Airlines – в условиях падения спроса на полеты из-за пандемии коронавируса сокращают частоту рейсов, парк и персонал. Так, German airline, обслуживающая преимущественно внутренние рейсы, может сократить в следующем году до 10 тыс. рабочих мест.

Ожидается, авиаперевозки выйдут на уровень, существовавший до пандемии, только к 2025 году.

В богатых странах закрывают НПЗ

От британско-нидерландской Royal Dutch Shell до австралийской Ampol Ltd. – закрывают НПЗ или рассматривают такую возможность на фоне слабого спроса на топливо и растущей конкуренции со стороны более новых и мощных предприятий в Азии и на Ближнем Востоке.

В текущем году о планах закрытия сообщили 11 предприятий в ряде стран мира. Три сообщили о частичной приостановке работы, как минимум, еще пять находятся в затруднительном положении, согласно данным аналитической компании IHS Markit.

США и Япония уже потеряли или могут потерять нефтеперерабатывающие мощности объемом более 1,7 млн баррелей в сутки в 2020 и 2021 годах, тогда как Китай, Индия и Ближний Восток увеличивают мощности более чем на 2,2 млн баррелей в сутки, согласно данным Международного энергетического агентства (МЭА).

Заявление о намерениях

Украина обсуждает с Турцией возможность совместно создавать ракетоносители. Об этом заявил вице-премьер – министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский в интервью Радио Свобода.

"Антарес" – это первая ступень американских ракет-носителей. Сейчас с Турцией тоже можно создавать коммерческие проекты на территории третьих стран, так ни у нас, ни у Турции нет космодрома. Но нам надо находить свое место в международном разделении труда, в высокотехнологических отраслях", – заявил министр.

Societe Generale закрывает 600 филиалов

Французский банк Societe Generale заявил в понедельник, что планирует закрыть 600 отделений во Франции в следующие пять лет, поскольку он консолидирует свою сеть по всей стране.



Группа заявила, что объединит свои отделения Societe Generale с филиалами своей дочерней компании Credit du Nord, что приведет к закрытию и неуказанному количеству увольнений.

Себастьян Прото, заместитель генерального директора группы, сказал, что не будет никаких принудительных увольнений, поскольку группа будет полагаться на выход на пенсию и "естественный уход".

Societe Generale стремится сократить расходы после сообщения об убытках в размере более 1,2 миллиарда долларов за первые шесть месяцев года. Societe Generale заявила, что к концу 2025 года планирует открыть 1500 отделений из 2100 в настоящее время.

Законы о поддержке

Президент Украины Владимир Зеленский подписал законы, призванные поддержать граждан и бизнес в случае ужесточения карантинных мер.

В частности, подписанный президентом закон "О социальной поддержке застрахованных лиц и субъектов хозяйствования" №1071-IX предусматривает предоставление единовременной материальной помощи в размере 8 тыс. грн наемным работникам и физическим лицам-предпринимателям (ФЛП), которые потеряли часть дохода вследствие карантина.

При этом ФЛП не смогут получить помощь, если они зарегистрированы менее чем за три месяца до вступления в силу данного закона либо если в 2020 году уплатили ЕСВ за себя менее чем за три месяца, а также, если их вид деятельности не подпадает под карантинные ограничения.

IKEA отказалась от "бумаги"

Шведская компания IKEA приняла решение прекратить выпуск своего ежегодного печатного каталога, который выходил в бумажном виде в течение последних 70 лет.

"Поведение наших клиентов и их подход к потреблению медиа изменились, интерес к бумажному каталогу снижается", — объяснил решение управляющий директор Inter IKEA Systems B.V. Конрад Грюсс.

В IKEA отметили, что компания наращивает инвестиции в цифровые технологии, в прошлом году ее розничные онлайн-продажи во всем мире выросли на 45%, а на сайте IKEA.com было зарегистрировано более 4 млрд посещений.

Как отмечает CNN, последним каталогом станет выпущенная в октябре версия на 2021 год.

В Винницкой области запустили новый завод

В Винницкой области запустили новый завод по переработке кукурузы стоимостью 14 млн долл. Владельцем нового завода является предприятие со 100% иностранными инвестициями "Дакса Бунге Украина", учредителями которого являются лидер по переработке кукурузы в Европе – испанская "Дакса Групп", а также один из крупнейших мировых трейдеров – американская компания Bunge. На заводе планируют создать 50 новых рабочих мест.

Основное оборудование поставляется итальянским производителем GBS (Golfetto Berga Sangati). Тендер на монтаж оборудования выиграла компания "UBC Engineering", входящая в холдинг "UBC Group".

По словам главы ОГА, сегодня на предприятии проводятся пусконаладочные работы, при которых отрабатываются рецепты и спецификации продуктов под каждого конкретного потребителя.

Nokia берется за 6G

Финская телекоммуникационная компания Nokia возглавит европейский проект Hexa-X, направленный на развитие систем мобильной связи шестого поколения (6G). Об этом компания сообщила в понедельник.

"Nokia ожидает, что коммерческий запуск 6G произойдет к 2030 году, в соответствии с обычным десятилетним циклом между созданием сетей нового поколения", — подчеркнули в компании.

В настоящее время Nokia активно занимается внедрением сетей 5G. В сентябре 2018 года мобильный оператор Telia вместе с Nokia запустила первую сеть 5G в финских городах Хельсинки, Вантаа и Оулу. В начале 2019 года началась коммерческая эксплуатация сети, охватившая уже 42 города, где проживает свыше 25% населения страны.

Британская сеть Debenhams объявила о закрытии универмагов

Один из старейших британских брендов Debenhams будет ликвидирован. Сеть из более чем сотни универмагов, ведущая свою историю с конца XVIII века, прекратит существование из-за пандемии, неспособности конкурировать с онлайн-ритейлерами и просчетов в управлении.

В 2020 году Debenhams исполнилось 242 года.

В течение последующих десятилетий было приобретено несколько десятков магазинов в Лондоне и других городах. Так, в 1919 году был куплен лондонский магазин Marshall & Snelgrove, а в 1920 году — еще один дорогой лондонский универмаг Harvey Nichols. Именно так создавалась сеть магазинов, причем в первое время компания не меняла названий и оформления приобретенных универмагов.

Только в 1977 году почти все они стали называться Debenhams.

"Нова Пошта Глобал" расширяется

"Нова Пошта Глобал", входящая в группу компаний "Нова Пошта" создала дополнительный хаб для международных отправлений во Львове: запустила чартерные рейсы во львовский аэропорт и открыла вторую центральную сортировочную станцию (ЦСС).

Как отмечается в сообщении компании "Нова Пошта" в понедельник, первый чартер из США прилетел во Львов в начале декабря. На его борту находилось более 15 тыс. отправлений сервиса NP Shopping общим весом более 30 тонн. Рейсы из США "Нова Пошта Глобал" планирует выполнять регулярно, два раза в неделю: один рейс – во Львов и один – в Киев.

Кроме того, как во Львов, так и в Киев компания планирует выполнять чартерные рейсы из Китая. В частности, 6 декабря в международный аэропорт "Борисполь" уже прибыл рейс с отправлениями из китайского интернет-магазина AliExpress, на борту которого находилось 60 тыс. посылок общим весом 20 тонн.

"Вскоре ожидаем прибытия еще двух рейсов, которые доставят еще около 20 тонн груза", – отметили в компании.

В группу входят украинские и зарубежные компании, в том числе "Нова Пошта", "НП Логистик", "Пост Финанс" (система Forpost) и "Нова Пошта Глобал".

Вторник, 8 декабря

Uber инвестирует в летающий стартап

Хотя условия сделки не были оглашены, Uber согласился инвестировать 75 миллионов долларов в Joby Aviation. Ранее в этом году Uber инвестировал 50 миллионов долларов в Joby в рамках раунда финансирования серии C.

Этот шаг позволит Joby использовать приложение Uber, чтобы предлагать поездки на воздушном такси, когда самолет компании в конечном итоге будет введен в эксплуатацию, что может произойти уже в 2023 году.

Япония одобрила 700 млрд долларов внутренних стимулов

Правительство Японии во вторник одобрило более 700 миллиардов долларов в виде новых стимулов для финансирования проектов, от мер по борьбе с коронавирусом до зеленых технологий, что является третьим подобным пакетом в стране в этом финансовом году.

Последний пакет Японии на сумму 73,6 триллиона иен (708 млрд долл.) включает схемы кредитования и фактические государственные расходы в размере около 40 трлн иен.

Это первое стимулирование расходов, о котором премьер-министр Ёсихиде Суга объявил с момента вступления в должность в сентябре, и произошло в связи с тем, что в Японии наблюдается всплеск инфекций COVID-19, и за последние недели было зарегистрировано рекордное количество новых случаев.

Япония официально вышла из рецессии в прошлом месяце после трех кварталов спада и надеется закрепить свое восстановление за счет последних расходов, последовавших за двумя предыдущими пакетами в этом году, каждый на сумму около 117 триллионов иен.

Новый пакет включает финансовую поддержку медицинских учреждений и учреждений для престарелых, а также субсидии для продолжения противоречивой схемы внутренних поездок, поддерживающей предприятия, зависящие от туризма.

Укрпошта строит 8 хабов

"Укрпошта" планирует запустить проект глобальной модернизации логистической сети в 2021 году, предусматривающий строительство восьми хабов. Общая площадь логистических объектов составит около 600 тыс. кв. м. Логистическая сеть будет включать хабы в Киеве (на левом и правом берегу), во Львове, Харькове, Днепре, Хмельницком, Одессе и в Покровске и 62 депо в регионах.

Объекты будут строиться по модели B2S (Built-2-Suit), где инвесторы выступят заказчиком строительства на собственном земельном участке, а "Укрпошта" – долгосрочным арендатором.

Болгария блокирует Македонию

Болгария заблокировала процесс расширения Северной Македонии в ЕС, используя свое право вето, чтобы предотвратить начало переговоров о вступлении в ЕС в этом году, заявило 8 декабря правительство в Скопье. Этот процесс также был заблокирован для Албании, другой кандидатуры на вступление в ЕС.

В марте 2020 года и Скопье, и Тирана были приглашены начать переговоры о вступлении в ЕС в конце этого года, но летом Болгария выдвинула для Скопье свои условия.

Болгария, не признающая македонский язык и национальную принадлежность, не изменила своей позиции. Болгария хочет, чтобы Северная Македония признала, что македонский язык является болгарским диалектом и что македонская нация была искусственно создана в 1944 году, и признала, что в Болгарии нет македонского меньшинства.

Болгария хочет, чтобы ее неоднозначные требования, связанные с непризнанием македонского языка и самобытности, были включены в рамки переговоров, но другие государства-члены ЕС не согласились.

Ночной клуб – в медучреждение

Швейцарский ночной клуб "Танцевальная мельница", закрытый из-за ограничений COVID-19, был преобразован во временный центр сдачи крови.

Люстры, которые раньше освещали танцпол для тысяч тусовщиков в ночном клубе MAD в студенческом городке Лозанна, теперь освещают путь медсестрам, запускающим в музыкальном автомате на ходу песни Queen, Bee Gees и Майкла Джексона.

Ночной клуб в районе Флон, который обычно находится в центре ночной жизни города, был закрыт почти на 10 месяцев из-за ограничений, направленных на ограничение распространения COVID-19.

Теперь бывшие клиенты сдают там кровь только ради того, чтобы окунуться в атмосферу ностальгии допандемических времен.

Среда, 9 декабря

"Супергум" прекращает производство защитных масок

Десятки сотрудников фабрики, производящей маски, защищающие от коронавируса, будут уволены из-за решения импортировать более дешевые маски из Китая. Фирма закроется через две недели, несмотря на обещания министра здравоохранения, что линия продолжит работать.

"Это приведет к увольнению 70 наших работников", – сообщил изданию "Давар" генеральный директор компании "Супергум" Янив Хадад.

В марте к руководству предприятия обратилось министерство экономики и промышленности с просьбой срочно ввести в строй производственную линию по изготовлению защитных масок. Совместные капиталовложения государства и компании составили около 10 млн шекелей. Сырье тоже покупалось в Израиле – у компании в Димоне.

Минздрав и министерство безопасности заявляют, что склады забиты импортными масками, и что государственные учреждения не заинтересованы в покупке масок израильского производства. Существующие заказы не оправдывают дальнейшую эксплуатацию линии, способной производить до 500 тысяч масок в день.

ЮНИСЕФ против закрытия школ

"Из того, что мы узнали о школьном обучении во время COVID-19, становится очевидно: преимущества сохранения школ открытыми намного перевешивают затраты на их закрытие, и следует избегать закрытия школ по всей стране любой ценой", – заявляет глава международного отдела ЮНИСЕФ Образование Роберт Дженкинс.

По его словам, факты показывают, что школы не являются основными движущими силами этой пандемии. Тем не менее, мы наблюдаем тревожную тенденцию, когда правительства снова закрывают школы в качестве первого средства, а не последнего средства. В некоторых случаях это делается по всей стране, а не сообщество за сообществом, и дети продолжают страдать от разрушительного воздействия на их обучение, умственное и физическое благополучие и безопасность.

320 миллионов детей не смогут посещать школу в начале декабря, сообщило детское агентство ООН ЮНИСЕФ во вторник.

Израильский хлеб дорожает

В разгар экономического кризиса в Израиле могут быть повышены контролируемые цены на хлеб. Об этом заявил контролер цен в министерстве экономики Давид Штинц на заседании финансовой комиссии кнессета в среду, 9 декабря.

Штинц сказал: "В свете роста себестоимости мы (в Минэкономики) пришли к выводу о том, что, возможно, придется ненамного повысить контролируемые цены на хлеб".

Владелец одного из крупных израильских хлебозаводов поясняет: "Мне ничего неизвестно о намерении правительства повысить цены на хлеб, но я считаю, что повышение необходимо. С февраля 2019 года мука, которую мы закупаем, подорожала на 3%. Контролируемые цены на хлеб остались прежними, хотя с учетом роста себестоимости, буханка должна была давным-давно подорожать на 0,5 шекеля".

Международный энергоблок "Дукованы" заблокирован до 21 года

Тендер на строительство нового атомного энергоблока на АЭС Дукованы в Чехии будет отложен до 2021 года, сообщил министр промышленности и торговли Карел Гавличек в среду.

Рамочное соглашение о строительстве новой атомной электростанции было подписано чешским государством, полугосударственной коммунальной компанией CEZ и Elektrarna Dukovany II в июле этого года.

К 2024 году инвестор CEZ должен провести тендер по выбору основного поставщика Дукованы, заключить договор, получить все необходимые разрешения и обеспечить ввод нового энергоблока в 2036 году.

По словам Гавличека, рассматриваемые варианты включают сценарий, при котором все пять нынешних претендентов будут приглашены на тендер; второй вариант – пригласить трех участников без России и Китая. Другой вариант – отложить процедуру отбора до завершения парламентских выборов в следующем году.

Четвертый вариант – это так называемая "модель 3 + 2", где России и Китаю может быть разрешено участие в консорциумах поставщиков, а оставшимися членами будут страны ЕС и НАТО, что, по словам Гавличека, является предпочтительным вариантом.

Гавличек отметил, что в модели 3 + 2 российские и китайские фирмы могли бы объединить усилия с тремя другими потенциальными участниками торгов – южнокорейской KHNP, французской EdF и американской Westinghouse.

Cruise начала тестировать абсолютные автопилоты

Cruise, дочерняя компания General Motors с контрольным пакетом акций, начала тестирование полностью автономных автомобилей без водителей и без мониторов для водителя в Сан-Франциско, сообщила компания в среду.

Cruise проехал более 2 миллионов миль за последние пять лет и инвестировал миллиарды долларов в разработки.

По словам генерального директора Cruise Дэна Амманна, компания планирует начать испытания нескольких автомобилей, а затем последовать "очень методичный и ответственный" рост в Сан-Франциско. Он добавил, что это испытание является первым использованием разрешения в крупном городе США.

Новое тестирование проводится менее чем через два месяца после того, как Cruise получила разрешение от Калифорнийского департамента транспортных средств на удаление резервных водителей из своих беспилотных автомобилей. Другие компании, такие как Waymo, Autox Technologies, Nuro и Amazon’s Zoox, получили такое разрешение раньше.

Налог для состоятельных британцев

Организация Wealth Tax Commission предложила правительству Великобритании план единовременного налога для состоятельных британцев, который поможет собрать 260 миллиардов фунтов и справиться с финансовым кризисом. Из-за последствий пандемии страна переживает крупнейшее за 300 лет падение ВВП — на 11,6% по итогам года.

Это 1% налог в течение 5 лет на недвижимость и сбережения тех, чье состояние превышает 500 тысяч фунтов стерлингов.

Один из авторов предложения, доктор Энди Саммерс из Лондонской школы экономики, называет это предложение более честным и справедливым налогом, с помощью которого можно будет выйти из кризиса, чем многие другие альтернативы.

В общей сложности под такой налог попадают более 8 миллионов британцев. Для того, чтобы за такой же срок получить аналогичную сумму, придется либо повысить налог с продаж VAT на 6 процентных пунктов, либо увеличить базовую налоговую ставку на доход с 20% до 29%.

Но британская налоговая система устроена таким образом, что 1% наиболее обеспеченных налогоплательщиков обеспечивают 29% поступлений от налога на доходы.

Однако, в манифесте Консервативной партии есть обещание не поднимать основные налоги, хотя вопрос о повышении налогов для обеспеченных граждан неоднократно обсуждался в прессе.

Угроза голода в Израиле

Согласно отчету о бедности, опубликованному 9 декабря благотворительной организацией "Латет", отсутствие продовольственной безопасности, то есть, угроза голода – удел почти 400 тысяч израильских детей. В стране насчитывается еще 422 тысячи семей, испытывающих серьезные финансовые затруднения из-за эпидемии коронавируса.

В ходе опроса более половины респондентов, около 51%, сообщили об экономическом ущербе, понесенном ими в результате кризиса, вызванного эпидемией. Накануне кризиса 45% опрошенных признавали вполне удовлетворительным финансовое положение своих семей, а теперь таких почти вдвое меньше – 23%.

Составители отчета утверждают, что пик кризиса еще впереди, и что с течением времени все большее число израильских семей будут страдать от отсутствия продовольственной безопасности и нуждаться в помощи благотворительных организаций.

Удар по среднему классу подрывает социальную устойчивость Израиля. Срочно нужны средства для помощи сотням тысяч людей, но правительство безмолвствует.

Ранее "Комментарии" писали, что Всемирный банк принял решение выделить Украине средства по проекту модернизации системы социальной поддержки населения. Кредит будет составлять 300 миллионов долларов. Такое решение было принято в связи с тем, что из-за пандемии коронавируса за чертой бедности в нашей стране могут оказаться более миллиона человек.

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