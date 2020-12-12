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Главная Новости Бизнес экономика Всемирный банк выделил Украине 300 млн долларов на соцподдержку населения
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Всемирный банк выделил Украине 300 млн долларов на соцподдержку населения

Финансирование программ поможет предотвратить бедность миллиона человек

сегодня, 10:12
Автор:

Елизавета Черных

Всемирный банк принял решение выделить Украине средства по проекту модернизации системы социальной поддержки населения. Кредит будет составлять 300 миллионов долларов. Такое решение было принято в связи с тем, что из-за пандемии коронавируса за чертой бедности в нашей стране могут оказаться более миллиона человек. 

Всемирный банк выделил Украине 300 млн долларов на соцподдержку населения

ФОТО: Из открытых источников

Согласно прогнозам Всемирного банка, из-за пандемии COVID-19, показатель бедности в стране может увеличиться на четыре процента, что в общем может равняться 23% к концу 2020 года. 

"Поддержка Всемирного банка Украине в это критическое время, направленная на защиту малоимущих, серьезно пострадавших от вспышки COVID-19, имеет значительный эффект борьбы с бедностью", — прокомментировал решение региональный директор Всемирного банка по Восточной Европе Аруп Банерджи.

Директор также отметил, что займ средств поможет украинскому правительству внедрить социальные программы, которые смогут поддерживать население в условиях пандемии. По мнению Арупа Банерджи, финансовые программы могут предотвратить бедность около одного миллиона человек. 

Напомним, что ранее Европейский Союз выделил Украине 600 млн евро макрофинансовой помощи. По словам главы правительства, это первый из двух траншей, о которых Украины и ЕС договорились в июле нынешнего года. Исполнительный вице-президент Еврокомисии Валдис Домбровскис отметил, что этот транш является показателем солидарности Евросоюза с Украиной.

Ранее "Комментарии" сообщали, что в Соединенных Штатах Америки одобрили военную помощь Украине на 250 млн долларов. 


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Источник: https://news.rbc.ua/rus/politics/vsemirnyy-bank-vydelil-ukraine-300-mln-dollarov-1607757057.html
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