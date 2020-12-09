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Главная Новости Бизнес экономика Украина получит 600 млн евро помощи от ЕС
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Украина получит 600 млн евро помощи от ЕС

Президент и премьер рассказали, что получит Украина благодаря траншу ЕС

сегодня, 16:03
Автор:

Татьяна Веремеева

Европейский Союз выделил Украине 600 млн евро макрофинансовой помощи. По словам главы правительства, это первый из двух траншей, о которых Украины и ЕС договорились в июле нынешнего года. Об этом в своем Telegram-канале сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Украина получит 600 млн евро помощи от ЕС

Евро

Исполнительный вице-президент Еврокомисии Валдис Домбровскис отметил, что этот транш является показателем солидарности Евросоюза с Украиной.

Денис Шмыгаль также отметил, что транш поможет укрепить макрофинансовую стабильность Украины.

Также благодарность Евросоюзу выразил и президент Владимир Зеленский. В Офисе президента также отметили, что отечественная власть настроена на продолжение реформ, которые, по словам главы государства, должны способствовать укреплению экономики и улучшить благосостояние украинцев.

"Вопрос предоставления макрофинансовой помощи Украине для преодоления последствий пандемии COVID-19 был предметом особого внимания главы государства во время его телефонных контактов в течение года с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен и переговоров с лидерами ЕС в ходе 22-го Саммита Украина – Европейский Союз 6 октября 2020 года", – говорится в сообщении пресс-службы ОП.

Напомним, советник руководителя Офиса президента, экс-министр экономики Тимофей Милованов заявил, что ситуация с недофинансированием некоторых статей бюджета Украины на 2020 год может решиться благодаря новым внешним и внутренним заимствованиям. Реально ли в оставшееся время спасти бюджет-2020? Что мешало принять действенные меры ранее? "Комментарии" узнали ответы у экспертов.


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