Украина получит 600 млн евро помощи от ЕС

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Татьяна Веремеева
Европейский Союз выделил Украине 600 млн евро макрофинансовой помощи. По
словам главы правительства, это первый из двух траншей, о которых Украины и ЕС
договорились в июле нынешнего года. Об этом в своем Telegram-канале сообщил премьер-министр
Украины Денис Шмыгаль.
Евро
Исполнительный вице-президент Еврокомисии Валдис Домбровскис отметил, что этот транш является показателем солидарности Евросоюза с Украиной.
Денис Шмыгаль также отметил, что транш поможет укрепить макрофинансовую стабильность Украины.
Также благодарность Евросоюзу выразил и президент Владимир Зеленский. В Офисе президента также отметили, что отечественная власть настроена на продолжение реформ, которые, по словам главы государства, должны способствовать укреплению экономики и улучшить благосостояние украинцев.
Напомним, советник руководителя Офиса президента, экс-министр экономики Тимофей Милованов заявил, что ситуация с недофинансированием некоторых статей бюджета Украины на 2020 год может решиться благодаря новым внешним и внутренним заимствованиям. Реально ли в оставшееся время спасти бюджет-2020? Что мешало принять действенные меры ранее? "Комментарии" узнали ответы у экспертов.
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