Спасти бюджет-2020: хватит ли Украине на это времени

Советник руководителя Офиса президента, экс-министр экономики Тимофей Милованов заявил, что ситуация с недофинансированием некоторых статей бюджета Украины на 2020 год может решиться благодаря новым внешним и внутренним заимствованиям. Реально ли в оставшееся время спасти бюджет-2020? Что мешало принять действенные меры ранее? "Комментарии" узнали ответы у экспертов. Фото из открытых источников

"Вероятность решение вопроса перенесется на последнюю неделю декабря"

Эксперт экономических программ Украинского института будущего Даниил Монин напоминает, что в 2020-м дефицит бюджета определен на уровне 298 миллиардов гривен.

"На 1 декабря, я думаю, дефицит бюджета — не более 100 млрд. И на казначейском счету — около 20 млрд гривен. Расходы сейчас идут на сумму где-то 200 млрд дефицита. Но чтобы его закрыть, необходимо привлечь деньги – около 100 млрд в декабре дополнительно. Их реально привлечь только через эмиссию НБУ на указанную сумму", – поясняет эксперт.

По словам Даниил Монина, так делают Федеральная резервная система США, Европейский центробанк. Они выдают банкам деньги, а те покупают облигации Минфина.

"В нашем случае проблему также можно решить через рефинансирование НБУ банков, которые купят облигации внутреннего госзайма (ОВГЗ) Минфина. Но судя по тому, что Минфин проваливает аукционы 1 и 8 числа, вероятность решение вопроса перенесется на последнюю неделю декабря, когда нужно будет закрыть до 100 млрд платежей", – подчеркивает Даниил Монин.

"У нас всё решается в ручном режиме"

По мнению экономического и политического эксперта Бориса Кушнирука, уже очевидно, что часть расходов бюджета не будет профинансирована. И это было ясно фактически с конца лета, когда очередной транш от МВФ стал чем-то эфемерным. Но власти продолжали (продолжают) делать вид, что всё в порядке.

"К сожалению, у нас стало практикой, когда правительство считает закон о госбюджете своеобразным пожеланием, а не нормой, обязательной для выполнения. В классической модели правительство должно все расходы профинансировать. Если доходная часть бюджета – это прогноз, то расходы – обязательная норма, – подчеркивает Борис Кушнирук. – Есть разные возможности профинансировать расходы. Заимствования, приватизация. В конце концов, можно выйти к ВР заранее — и просить провести секвестр бюджета. Чтобы законодатели установили, какие статьи расходов финансируются, какие – нет".

Эксперт отмечает, что в развитых странах прописаны механизмы, как действовать, если парламент не может утвердить расходные статьи или их уменьшение. Суть в том, что правительство тогда уменьшает расходные статьи в одинаковом процентном отношении.

"Но у нас всё решается в ручном режиме. На усмотрение премьера, министра финансов, Офиса президента. Они решают – кому что дать, у кого что забрать. Это открывает огромные возможности для злоупотребления, коррупции", – уверен Борис Кушнирук.

Циничной практикой он называет и то, что правительство присылает отдельным министерствам нужные средства под конец года. Использовать их уже не получается, приходится потом вернуть. А Счетная палата еще и напишет – министерство неэффективно использовало бюджетные средства.

"То же самое касается заимствований под конец года. Теоретически они возможны, практически же использовать полученные таким образом деньги фактически нереально. Разве что в целях злоупотребления ими. Но об эффективности речи точно не идет", – отмечает эксперт.

Отметим, сегодня стало известно, что Европейский Союз выплатил Украине первый транш "чрезвычайной" макрофинансовой помощи в 600 млн евро в связи с пандемией коронавирусной болезни COVID-19. Минфин уже сообщил, что средства будут направлены на финансирование расходов госбюджета.

Напомним, эксперты спрогнозировали, на что способна пойти власть из-за дефицита бюджета.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!