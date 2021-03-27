Закрыться, мигрировать, бастовать или уйти в DarkNet – дилеммы бизнес-выживания

В экономиках пандемического мира четко прослеживаются три направления: 1) отказ одной категории властей от патроната своих граждан и бизнеса; 2) абсолютная ответственность небольшого числа правительств за последствия текущего экономического кризиса и 3) противостояние между профсоюзами и властями ради выживания не только простых наемных рабочих, а отдельных экономических отраслей.

Кафе в Риме: в ожидании комендантского часа ( Фото из открытых источников)

Как результат этой естественной рыночной ситуации – одни бизнесы уходят в тень или навсегда закрываются, вторые трансформируются из собственников в получателе пособий. И только самые незащищенные продолжают противостоять оптимизации современного экономического тоталитаризма.

Кто сегодня самый смелый и результативный в практике выживания – в обозрении деловых новостей уходящей недели.

Суббота-Воскресенье (20-21 марта)

Первое в Украине бесплатное пространство для стартапов

В инновационном парке UNIT.City открылось пространство для стартапов — NEST Hub. Это площадка для молодых предпринимателей, созданная по методике лучших образовательных хабов США. На этом пространстве стартапы могут бесплатно присоединиться к экосистеме инновационного парка: для встреч с менторами и экспертами, участия в локальных ивентах и общения с резидентами.

Главные цели программы:

● помочь с созданием новых технологических продуктов и сервисов, которые являются ценными на местном и мировом рынке;

●содействовать сотрудничеству между участниками и инвесторами, локальными и международными бизнес-сообществами, технологическими предпринимателями и частными компаниями Украины;

● объединить стартапы с лучшими наставниками и менторами для поддержки бизнеса.

Согласно последнему исследованию Украинские стартапы привлекли рекордные 571 млн долларов инвестиций в 2020 году.

Трамп запустит собственную соцсеть

Бывший президент США Дональд Трамп, чей аккаунт навсегда забанил Twitter, вернется в социальные сети через 2-3 месяца со своей собственной платформой.

Об этом в воскресенье сказал телеканалу Fox News советник Трампа Джейсон Миллер.

Он отметил, что сейчас не может рассказать больше деталей, но, по его словам, Трамп проводил на своем курорте в Мар-а-Лаго по этому вопросу "важные встречи" с различными командами, и что "многочисленные компании" обратились к Трампу.

"Эта новая платформа будет большой", — сказал Миллер, прогнозируя, что Трамп привлечет "десятки миллионов людей".

Однако, это не только политический проект. Это, прежде всего бизнес, который у Трампа во многом пострадал, из-за его противостоянию результатам выборов.

Шпионская Tesla

Китайские военные запретили въезд Tesla на территорию жилых комплексов для военнослужащих из-за камер, установленных в автомобиле.

Приказ обязывает владельцев Tesla парковать автомобили за пределами военных жилых комплексов. Также правительство КНР ограничило использование автомобилей Tesla для военных, работников госпредприятий в стратегических отраслях и ведомствах. В КНР считают, что электрокары могут быть источником утечек информации, важной для нацбезопасности.

Запреты и ограничения связаны с результатами госпроверки автомобилей Tesla. Камеры и датчики электрокара могут вести постоянную видеосъемку, получать данные о том, когда, как и где используется автомобиль. А также имеют доступ к списку контактов, синхронизированных с автомобилем.

Суд ликвидировал "Креатив Групп"

Хозяйственный суд г. Киева утвердил ликвидационный баланс компании и решил ликвидировать эту компанию как юридическое лицо в связи с банкротством. Согласно судебным материалам, общая кредиторская задолженность "Креатив Групп" — 6,96 млрд грн.

Как отмечается, от продажи имущества должника поступили средства на сумму 33,7 тыс. грн.

"Креатив Групп" — интегрированная компания, которая специализировалась на переработке сельскохозяйственной продукции, производстве кормовой продукции для животноводства и птицеводства, а также продуктов питания и биотоплива.

Мухи в электронике

Insectta, первая городская ферма насекомых в Сингапуре, которая разводит личинок черных мух-солдатов для извлечения биоматериалов для использования в фармацевтике и электронике.

Компания Insectta сообщила, что в сотрудничестве с Сингапурским агентством по науке, технологиям и исследованиям использует запатентованный и экологически безопасный процесс для извлечения из личинок таких прибыльных веществ, как хитозан, меланин и пробиотики.

Вещества, которые стоят несколько сотен долларов за грамм, продаются на переработку другим компаниям.

Меланин проводит электричество и может использоваться в полупроводниках, суперконденсаторах или батареях, в то время как хитозан обладает противовоспалительными свойствами и используется в производстве косметики и фармацевтических препаратов.

Хотели как лучше

Администрация аэропорта Германии во Франкфурте-на-Майне откладывает открытие нового Терминала 3 на 2026 год и сокращает 4 тысячи рабочих мест.

Терминал 3 рассчитан на обслуживание 25 млн пассажиров в год и строился с целью разгрузки уже существующих терминалов. Однако сейчас из-за низкого спроса не работает даже Терминал 2.

В 2021 году аэропорт ожидает обслужить 20 — 25 млн пассажиров. В прошлом году Франкфурт обслужил 19 млн пассажиров — это был минимум за последние 36 лет.

Как сообщил глава правления компании-оператора аэропорта Fraport Штафан Шульте, к уровню 70 млн пассажиров, обслуженных до пандемии коронавируса, воздушная гавань вернется не ранее, чем через пять лет. В ближайшее время количество персонала аэропорта сократится на 4000 человек. Во Fraport говорят, что некоторые люди уйдут добровольно, другие — выйдут на пенсию раньше срока, еще часть будут уволены.

Apple получили штраф за продажу смартфонов без зарядок

Когда был анонсирован 12-й iPhone, в компании Apple заявили, что больше не будут класть в коробки со смартфонами зарядные устройства. В компании объяснили это решение тем, что на данный момент зарядки есть практически у всех потребителей, и ради экологии от части комплекта при покупке нового смартфона можно отказаться.

Но у регуляторов оказалось другое мнение по этому поводу. Управление по защите прав потребителей бразильского Сан-Паулу оштрафовало компанию за продажу смартфонов без зарядных устройств. Сумма штрафа составила 10,5 миллионов реалом. В эквиваленте американской валюты это около 1,9 миллиона долларов.

Дело в том, что Apple в гарантийной документации отказывается ремонтировать смартфоны, если при их зарядке использовались неоригинальные устройства, или устройства от "айфонов" предыдущего поколения.

В ночь на субботу

Состояние предпринимателей из списка самых богатых людей планеты за сутки снизилось на 23,5 млрд долларов.

Отмечается, что существенные финансовые потери были вызваны масштабной распродажей акций крупнейших мировых компаний. Об этом сообщает Forbes Real-Time.

В частности, наиболее крупные потери понес предприниматель Илон Маск, который за сутки потерял 9,9 млрд долларов.

Сейчас состояние главы Tesla и SpaceX оценивается в 162,1 млрд долл. — он стоит на третьем месте в списке самых богатых людей планеты.

Потери предпринимателя-миллиардера и главы Louis Vuitton Бернара Арно составили 525 млн долларов. Он занимает второе место в списке богатейших людей планеты, а размер его состояния оценивается в 162,6 млрд.

Не менее 5,7 млрд долларов потерял и основатель и глава Amazon Джефф Безос. Он — на первом месте в списке богатейших людей мира (состояние оценивается в данный момент в 178,1 млрд долларов).

Четвертое место занимает основатель Microsoft, предприниматель Билл Гейтс, лишившийся за сутки 287 млн долларов.

Не менее 1,09 млрд потерял основатель Facebook Марк Цукерберг.

При этом единственным, кто смог увеличить свое состояние оказался бизнесмен Уоррен Баффет, заработавший за сутки 505 млн долларов. Он находится на шестом месте в списке.

В десятку богатейших людей планеты также вошли Ларри Эллисон, Ларри Пэйдж, Сергей Брин и Амансио Ортега.

Понедельник, 22 марта

Биткоин-банкоматы расширяются

Количество биткойн-банкоматоа растет по всей территории Соединенных Штатов. Они установлены в продуктовых магазинах, на станциях технического обслуживания и даже в придомовых магазинах, что способствует продаже криптовалюты и даже снятию наличных.

Coin Cloud и CoinFlip входят в число действующих боксов, которые установили несколько тысяч машин и ищут места, еще не замеченные конкурентами.

Аналитический сайт howmanybitcoinatms.com сообщил, что по состоянию на январь в США было размещено 28 185 машин, из них примерно 10 000 — за последние пять месяцев.

Общественность предпочитает банкоматы онлайн-транзакциям по многим причинам. Главные – это то, что можно получить наличные, не имея банковского счета и отправлять денежные переводы анонимно.

Акции производителя электронных браслетов взлетели на 50%

Акции израильской компании SuperCom, предоставляющей электронные браслеты для слежения за соблюдением режима самоизоляции возвращающимися из-за границы гражданами, подскочили на 54,5%.

Что примечательно, браслет может отслеживать лишь местонахождение граждан. Какие-либо другие данные о его владельце узнать невозможно.

Компания завершила успешный пилотный проект в аэропорту Бен-Гурион, где более 91% путешественников выбрали ношение устройства вместо длительного размещения в отелях изоляции во время коронавируса.

Такой успех принес проекту SuperCom ежемесячный доход в размере 3 миллионов долларов. Для сравнения: вся выручка компании за первое полугодие 2020 года составила 6,8 миллиона долларов.

Напомним: 17 марта Кнессет одобрил ношение электронных браслетов по прибытию в Израиль.

8 млн евро на переработку CO2 в корм

Британская компания Deep Branch будет создавать белок, который заменит использование сои. Компания привлекла 8 миллионов евро (6,8 миллиона фунтов стерлингов) в качестве финансирования.

Предлагаемая система основана на захвате углерода из воздуха и переработки его в синтезированный белок.

Стартап уже получил поддержку от ведущих компаний по производству кормов для животных в Европе, BioMar и AB Agri, и близок к соглашению о строительстве своего первого коммерческого производственного предприятия в Норвегии, где он надеется снабжать аквакультурный сектор страны. Норвегия является ведущим мировым экспортером лосося и разрабатывает ряд проектов по улавливанию и хранению углерода.

"Мы не должны использовать драгоценную землю и пресную воду для выращивания сельскохозяйственных культур на корм для животных, когда ее можно использовать для выращивания сельскохозяйственных культур для продуктов питания", — считают в компании.

Требования к неупакованной еде

Когда клиент потребляет еду в болгарском ресторане или заказывает ее домой, ресторан должен предоставить ему информацию об истечении срока годности, сведения о компании, материалах, вызывающих аллергию, или другие потенциально проблемные ингредиенты, такие как кофеин, подсластители и т. д. Магазины Болгарии будут иметь одинаковые обязательства в отношении всех продуктов, не упакованных на заводе.

Эти правила вступят в силу после того, как правительство примет постановление о предоставлении информации потребителям о продуктах питания. Штрафы за несоблюдение требований варьируются от 2 000 до 6 000 левов.

Забастовка Amazon по всей Италии

Почти 9 500 складских сотрудников и 15 000 водителей не будут участвовать в цепочке поставок, которая переводит клик мышкой на экране компьютера в посылку, доставленную домой, менее чем за 24 часа. Сегодня сотрудники Amazon бастуют по всей Италии, что стало историческим шагом в отношениях между профсоюзами и гигантом электронной коммерции. Инициатива, провозглашенная профсоюзами Filt Cgil, Fit Cisl и Uiltrasporti, идет рука об руку с призывом к потребителям: "Уважайте труд, не требуйте доставки за 24 часа".

Рабочие требуют пересмотра рабочей нагрузки и смен, правильной профессиональной классификация персонала, сокращения рабочего времени для курьеров, талонов на питание, стабилизацию фиксированного времени и четких правил для временных работников.

Вторник, 23 марта

Финал немецких такси

Федеральная ассоциация такси и прокатных автомобилей ожидает, что к концу этого года треть машин больше на дорогах не появятся. Останется около 24 000 такси (до пандемии их было около 36 000).

По данным ассоциации, отрасли пришлось справиться с падением продаж на 43% в 2020 году. Доходы всех такси в Германии упали с 5,4 млрд евро в 2019 году до 3,1 млрд евро.

Патриотический бизнес-ультиматум

Королевство Саудовской Аравии прекратит подписывать контракты с иностранными компаниями с 2024 года, если их региональные штаб-квартиры не будут находиться на местном уровне.

После этого объявления 24 компании уже подтвердили свое намерение открыть штаб-квартиру в Эр-Рияде.

Huawei – самая дорогая в Китае

Научно-исследовательская и инвестиционная организация бизнеса Hurun опубликовала рейтинг самых богатых предприятий Китая, названный 2021 Shuyun • Hurun Top 100 Consumer Private Enterprises in Chin.

Согласно этому рейтингу, Huawei является ведущей частной коммерческой компанией с большинством потребителей. Ее общая рыночная стоимость составляет около 170 миллиардов долларов. Второе место занимает ведущий поставщик интеллектуальной бытовой техники компания Midea с рыночной стоимостью 90 миллиардов долларов. Третье место с примерно одинаковой рыночной стоимостью (75 миллиардов долларов) занимает Haitian International.

BYD (Build your Dreams) находится на четвертом месте. Потом следует производитель электроники Xiaomi с более чем 70 миллиардами долларов.

Weilai, Nongfu Spring, Gree, Great Wall и Anta Sports также входят в топ-10 частных предприятий Китая.

На первые три предприятия: Huawei, Midea и Haitian International, приходится более 50% от общей рыночной стоимости.

Каталонский рекорд медицинский инвестиций

Согласно отчету Bioregió de Catalunya 2020, полученное финансирование каталонских стартапов составило 226 млн евро, что на 61% больше, чем в 2019 году, когда эта цифра составляла 140 миллионов.

В исследование включены стартапы из биофармацевтического сектора, технологической медицины (medtec), цифрового здравоохранения, услуг НИОКР, наук о жизни, а также компаний, оказывающих инженерные и профессиональные услуги. Инвестирование включает раунды венчурного капитала, грантов, IPO и краудфинансирования.

Уникальная защита сотрудников

Регулирующий орган в области медицинского страхования Саудовской Аравии заявил, что все компании частного сектора обязаны предоставлять минимальные льготы своим сотрудникам и всем членам семьи.

Медицинское страхование начинается с первого рабочего дня работника и распространяется на всех членов семьи, включая жен и детей до 25 лет, сообщает SPA со ссылкой на Генеральный секретариат Совета совместного медицинского страхования Саудовской Аравии (SCCH).

Регулятор подчеркнул, что, когда сотрудник переходит в другую компанию, новый работодатель несет ответственность за его страхование с самого первого дня работы.

Если оба супруга работают в частном секторе, то дети имеют право на страхование только от работника-мужа.

По словам регулирующего органа, работники частного сектора не должны оплачивать собственное медицинское страхование или медицинское страхование любого члена своей семьи, охваченного системой.

Реанимация туристической отрасли

В ближайшие годы в Израиле появятся еще 900 гостиничных номеров. В министерстве заявляют, что несмотря на переживаемый туристической отраслью самого серьезного кризиса за всю историю, даже в этот период инвесторы высоко оценивают потенциал отрасли, стремятся строить новые и расширять уже существующие отели. Кроме того — переоборудовать в отели здания, первоначально построенные для других целей, и возобновлять деятельность ранее закрытых гостиниц.

В соответствии с Законом о поощрении капитальных вложений министерское Управление инвестициями одобрило гранты на общую сумму почти на 74 млн шекелей.

Министр туризма Израиля заявил: "Именно в такой тяжелый период мы рады поддержать предпринимателей туристической отрасли, возрождение которой станет локомотивом для всей экономики Израиля".

Налоговая амнистия Драги

Амнистия, содержащаяся в так называемом указе о "поддержке" для должников Италии, привела к аннулированию налоговых счетов, выставленных в период 2000-2010 годов на сумму менее 5 тысяч евро, и для налогоплательщиков с доходом менее 30 тысяч евро. Эта мера, как утверждал Драги, является незначительной с учетом ограниченного числа бенефициаров. Общая сумма налоговой задолженности перед различными государственными кредиторами огромна: по состоянию на 30 июня прошлого года она составляла 987 миллиардов долларов.

Pfizer начала тестировать на людях таблетки от коронавируса

Предполагается, что на ранней стадии болезни препарат будет способен препятствовать размножению вируса. Новое лекарство связывается с ферментом, называемым протеазой, чтобы предотвратить размножение вируса. Препараты, ингибирующие протеазу, которая успешно применяются при лечении ВИЧ и гепатита С.

"Учитывая то, как мутирует SARS-CoV-2 (вирус, вызывающий COVID-19), и продолжительное влияние COVID-19 на весь мир, вероятнее всего, иметь доступ к терапевтическим средствам и сейчас, и после пандемии будет крайне важно", — говорит президент компании по международным исследованиям, разработкам и медицине Микаэл Долстен.

Он подчеркнул, что борьба с пандемией требует как профилактики с помощью вакцин, так и создания лекарств для тех, кто заразился. По словам Микаэла Долстена, если испытания пройдут успешно, таблетку можно будет использовать при первых признаках инфекции, до госпитализации.

Болгарский табак

Целые села в Восточных Родопах отказываются от традиционно выращиваемого в регионе табака. Одна из причин – низкие закупочные цены. Местные сельскохозяйственные службы отмечают исключительно слабый интерес к закладке нового урожая.

На данный момент подано всего 96 заявлений о регистрации производителей табака со всей области Кырджали. Это всего 11 % от количества поданных в 2020 г. Выращивание традиционной сельхозкультуры заменили заработками за рубежом.

Местные жители считают, что производство табака может возродиться, если повысятся закупочные цены на сырье.

Среда, 24 марта

Новый сухой порт

23 марта в Клевани Ривненской области начал работу новый грузовой хаб площадью 10 га. Об этом говорится в сообщении Ривненской областной государственной администрации.

Новый мультимодальный терминал — второй в Украине. Здесь будут разгружать, перегружать и хранить различные товары, которые в дальнейшем отправят по железной дороге.

Отмечается, что всего здесь могут одновременно загружаться 50 вагонов. Мощности "порта" планируется увеличить до погрузки 2 тыс. контейнеров в месяц. С этого терминала будут отгружаться зерновые культуры, пиломатериалы, удобрения и другое важное сырье.

43 новых миллиардера

Американская правозащитная организация Americans for Tax Fairness (ATF), выступающая за налоговую реформу и более жесткое налогообложение состоятельных граждан, а также Институт политических исследований (IPS) представили доклад, в котором говорится, что за последние 12 месяцев, то есть с начала пандемии COVID-19, в США американские миллиардеры в общей сложности увеличили свое состояние на 1,3 трлн долларов, или на 44,6% по сравнению с допандемическим уровнем.

По подсчетам ATF и IPS, за время пандемии в США образовалось 43 новых миллиардера — теперь их 657. В числе причин авторы доклада называют, в том числе первичные размещения (IPO) таких компаний, как Airbnb, DoorDash и Snowflake, основатели и совладельцы которых хорошо заработали на продаже акций.

При этом в докладе отмечается, что за то же время — с 21 марта 2020 года по 20 февраля 2021-го — потеряли работу почти 80 млн человек. А по состоянию на 27 февраля 18 млн человек получали пособие по безработице.

3,8 триллионов долларов инвестиций — в ископаемое топливо

3,8 трлн долларов предоставили 60 крупнейших мировых банков компаниям, работающим на ископаемом топливе с момента заключения Парижского соглашения по климату в 2015 году. Таковы данные исследования, опубликованного группой некоммерческих организаций.

На первом месте среди банков, больше всего финансировавших загрязняющие атмосферу компании, стоит JPMorgan Chase, на втором – Citi Bank. Большие вложения сделали также Wells Fargo, Bank of America, Королевский банк Канады, японский MUFG, британский Barclay’s и Банк Китая.

Пандемия COVID-19 в 2020 привела к рекордному падению парниковых выбросов в мире, инвестиции в ископаемые источники энергии также сократились на 9%.

"Но финансирование угольных и нефтегазовых компаний в 2020 году всё равно превысило показатели 2016 и 2017 года", — констатируют авторы доклада, отмечая, что, несмотря на многочисленные предупреждения, мировая экономика по-прежнему движется в направлении, противоположном тому, которое обозначено для преодоления климатического кризиса.

Rozetka.ua создаст собственную платежную систему

"Мы создаем платежную систему. Наша цель – чтобы вам было удобнее в один клик оплачивать заказы, как, например, оплачивают в Amazon. Наша цель – чтобы это для вас было дешевле. Мы пытаемся найти способы, каким образом снизить для покупателя цену этой транзакции, ну и, понятно отдать это покупателю", – сообщил основатель и совладелец компании "Розетка.Уа" Владислав Чечеткин.

По словам Чечеткина, к настоящему времени компания ждет выдачи лицензии на осуществление таких операций. Rozetka основана в 2005 году в Киеве как онлайн-магазин электроники и бытовой техники. В последующие годы компания трансформировалась в мультикатегорийный онлайн-маркетплейс.

Skoda в Украине — 40 миллионов убытка

АО "Еврокар", выпускающее автомобили Skoda в Закарпатской области, по предварительным данным завершило 2020 год, с убытком 40,6 млн грн, тогда как в 2019 году его чистая прибыль составляла 213,3 млн грн.

За 2020 год "Еврокар" сократил текущие обязательства почти втрое – до 202,6 млн грн, но нарастил долгосрочные на 44% – до 1,33 млрд грн.

Суммарная дебиторская задолженность составила 662,47 млн грн, увеличившись за год на 51%, а активы в целом сократились незначительно – до 1,87 млрд грн.

Собственный капитал "Еврокара" к началу 2021 года составил 346,36 млн грн, в том числе уставный не изменился – 234,48 млн грн.

"Еврокар" в 2020 году снизил выпуск автомобилей Skoda на 46%.

МВФ выделит 650 миллиардов долларов для мировой экономики

Международный валютный фонд намерен создать дополнительные резервные активы общим объемом 650 млрд долл. с целью облегчения выхода мировой экономики из рецессии, связанной с пандемией COVID-19.

Предполагается, что в случае одобрения пакет придаст существенный прямой прирост ликвидности для национальных экономик без роста долгового бремени. Это также позволит освободить крайне необходимые ресурсы для стран-членов с целью помощи в борьбе с пандемией, включая поддержку программ вакцинации и других неотложных мероприятий.

Принц Гарри трудоустроился

Расположенный в Сан-Франциско старт-ап BetterUp, специализирующийся на вопросах коучинга, психологической поддержки и обучения методом погружения, сообщил о приеме на работу принца Гарри. Название его поста — "ответственный за воздействие"— звучит не менее внушительно, чем "герцог Сассекский".

"Я уверен, что концентрируясь на вопросах психического здоровья, мы помогаем раскрыть потенциал, о существовании которого даже не догадывались. Как говорят морские коммандос — "это образ мыслей". Во время службы в армии я убедился, что психологическая устойчивость не менее важна, чем физическая подготовка", — сообщил герцог.

В прошлом принц Гарри основал Invictus Games, которые помогали раненным военнослужащим восстановить психическое здоровье с помощью спорта, а также благотворительный фонд Sentebale, оказывающий психологическое здоровье ВИЧ-инфицированной молодежи в Лесото и Ботсване.

Это его первая формальная должность в Америке с тех пор, как около года назад он перестал быть работающим членом королевской семьи Великобритании. Кроме того Гарри и его супруга, актриса Мэган Маркл, подписали договор о сотрудничестве с компаниями Netflix и Spotify.

Четверг, 25 марта

Центробанк Нигерии объявляет войну криптовалютам

Столкнувшись с трудной экономической ситуацией и девальвацией найры, нигерийцы отдают предпочтение виртуальным валютам — биткоинам.

Как сообщает Центральный банк Нигерии (CBN), сейчас биткойн лидирует в самой густонаселенной стране Африки). В начале февраля правительство напомнило, что использование биткоина было незаконным. Это запрет, уже сформулированный в 2017 году. Теперь власть попросила коммерческие банки "идентифицировать людей и организации" с помощью криптовалютных счетов, чтобы "немедленно закрыть их".

Фантазии об убытках

Контейнеровоз-20-тысячник "Ever Green", принадлежащий компании Evergreen, продолжает блокировать движение по каналу.

В новостных изданиях множатся заоблачные суммы в долларах и евро, в которые обходится день простоя и блокировки.

Четкой статистики никто не ведет. За суммы убытка могут отвечать только конкретные поставщики, которые не могут пройти по каналу. Причем каждый в своей отрасли и в конкретном случае.

Администрация канала задействовала несколько буксиров, чтобы снять судно с мели.

Тьюринг навсегда

Банк Англии представил дизайн новой банкноты номиналом 50 фунтов стерлингов, на которой будет изображен английский математик и криптограф Алан Тьюринг.

Банкнота поступит в оборот 23 июня – в день рождения Тьюринга.

Тьюринг известен как создатель метода, позволившего дешифровать сообщения немецкой шифровальной машины "Энигма" (Enigma) во время Второй мировой войны.

Польский Harbour для украинцев

Больше тысячи украинцев в прошлом году открыли бизнес в Польше. Как пишет польское издание "Rzeczpospolita", по состоянию на конец 2020 года в Учреждении социального страхования (ZUS) в Польше было зарегистрировано 5,9 тыс. украинских граждан, которые имеют свой бизнес. За год их количество выросло более чем на 20%, передает Польское радио.

В целом на конец прошлого года в Польше было зарегистрировано более 21,5 тыс. иностранцев, которые занимается предпринимательством, что на 11% больше, чем годом ранее. Больше всего среди них было предпринимателей из Украины.

В этом им помогла запущенная летом прошлого года правительственная программа Poland Business Harbour, облегчающая открытие бизнеса.

Китай объявляет бойкот Nike, H&M и Burberry

Настоящая PR-война разворачивается в Китае против западных брендов, выступивших с критикой преследования уйгуров в Синьцзяне и, в частности, заявивших об отказе от хлопка местного производства. Nike и H&M объявлен бойкот. Товары шведской компании исчезли с нескольких онлайн-платформ. Сообщается о расторжении гигантом Tencent Games соглашения о создании образов для игры Honor of Kings с Burberry.

Заявления Nike и H&M были опубликованы на сайтах компаний еще в прошлом году, но оказались в центре внимания после того, как Великобритания, ЕС, Канада и США ввели санкции в отношении ряда чиновников КНР, которых посчитали причастными к нарушениям прав человека. По данным ООН, из-за политических мотивов в исправительных лагерях в Синьцзяне могут противозаконно содержаться до одного миллиона этнических уйгуров.

В то же время вышеперечисленные западные модные бренды и компании известны своими проблемами перепроизводства. Это когда из-за высоких цен их товары не распродаются и собственники вынуждены сжигать совершенно новый товар, вместо того чтобы раздать нуждающимся.

Какой бизнес навсегда закрылся в Британии?

За весь 2020 год в условиях пандемии в Великобритании полностью свернули свою деятельность 11 319 магазинов. Такие данные приводятся в докладе британской исследовательской компании Local Data Company (LDC) о состоянии рынка розничной торговли в 2020 году. Как отмечают авторы доклада, это рекордное число за все время учета таких данных (с 2013 года).

Больше всего было закрыто магазинов, торгующих повседневной и модной одеждой, букмекерских контор, агентств недвижимости и салонов мобильной связи. Чаще всего открывались и расширялись парикмахерские и салоны красоты, закусочные быстрого питания и маникюрные салоны. Закрытия повлекли за собой сокращение почти 110 тыс. рабочих мест. Это на 47% больше, чем показатель за тот же период 2008 года во время мирового финансового кризиса.

Между тем эксперты считают, что показатели закрытия магазинов в 2021 году будут еще хуже, чем в 2020-м., поскольку прекратится программа государственной поддержки. И около 18 тыс. магазинов могут закрыться навсегда, по оценкам LDC.

Микросхемы — как воздух

Правительства всего мира субсидируют строительство заводов по производству полупроводников. Ведь нехватка микросхем мешает автомобильной и электронной промышленности и подчеркивает исключительную зависимость мира от Тайваня в плане поставок этих жизненно важных материалов.

Правительства Соединенных Штатов, Европейского Союза и Японии планируют потратить десятки миллиардов долларов на передовые "фабрики" или заводы по производству микросхем, поскольку более двух третей современных компьютерных чипов производится на Тайване.

Даркнет жжёт

Практически все вакцины против коронавируса доступны в неконтролируемом Интернете (Даркнет), не говоря уже о поддельных идентификаторах вакцины.

1000 долларов — за вакцину, 200 долларов — за идентификатор вакцины. Отрицательный тест — 25 долларов. Купи два, третий — бесплатно! Так рекламируется отрицательный тест на Covid в неконтролируемой всемирной паутине.

Согласно недавнему отчету компании Check Point Software, занимающейся кибербезопасностью, реклама вакцин в "темной Сети" увеличилась на 300 процентов. Представитель сказал, что невозможно определить, были ли вакцины поддельными, но выглядели они законными. Идентификационные карты обязательно являются подделками, так как покупатель сам предоставляет свои данные, на основе которых создается документ, аналогичный оригиналу.

Пятница, 26 марта

Рекордный госдолг Франции

Государственный долг Франции достиг самого высокого уровня с 1949 года. По данным INSEE, это 115,7% ВВП. Государственные финансы пострадали от последствий кризиса здравоохранения и мер по поддержке экономики, но все-таки меньше, чем ожидало правительство. Таким образом, долг составляет 2650,1 миллиарда евро, а дефицит — 211,5 миллиарда евро.

Водителей Amazon уволили за отказ установить камеры в своем автомобиле

В Соединенных Штатах Amazon теперь требует, чтобы водители-перевозчики имели в своих автомобилях камеры. Несколько сотрудников, заявивших о нарушении своей конфиденциальности, уже покинули компанию. Тех, кто отказывается подписывать новый контракт с условием наличия камеры, увольняют.

Камеры также могут обнаруживать, когда водитель зевает, когда он кажется отвлеченным, когда использует смартфон во время вождения или превышает разрешенную скорость на дороге. Эти новые положения коснутся около 75 000 водителей доставки, в основном нанятых субподрядчиками Amazon.

Избранные должностные лица Сената США подняли вопрос о защите частной жизни водителей, направив письмо в фирму Джеффа Безоса.

Суд-онлайн

Европейский банк реконструкции и развития начинает пилотный проект по оказанию помощи в создании онлайн-судов для исков до 10 тысяч евро, и первой страной станет Украина.

17% представителей МСП (малых и средних предприятий) считают суды "основным" или "очень серьезным" препятствием для их деятельности.

Согласно исследованию ЕБРРа, онлайн-суды, введенные в Канаде, Великобритании и США, показали хорошие результаты. Проект ЕБРР будет работать на базе опыта этих стран, чтобы распространить онлайн-суды в странах Западных Балкан, Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии.

Проект начнется с Киева для дел от 5 тысяч до 10 тысяч евро. В случае с малыми суммами непропорциональные судебные расходы и задержки в рассмотрении спора являются несправедливыми препятствиями, которые может устранить онлайн-суд.

По данным Всемирного банка, стоимость решения коммерческого спора через местный суд первой инстанции в Украине составляет 46,3% стоимости иска.

Xiaomi будет производить свои электрокары

Китайский производитель смартфонов Xiaomi планирует производить под собственным брендом электромобили на заводе крупнейшего в Китае производителя грузовиков Great Wall.

Отмечается, что в Xiaomi отказался комментировать информацию, а в Great Wall заявили, что не обсуждали такое партнерство с Xiaomi.

Однако, по словам источника, обе компании планируют объявить о партнерстве уже в начале следующей недели.

Пить будем по домам?

Борис Джонсон предложил разрешить владельцам пабов спрашивать у посетителей справку о вакцинации или о недавнем негативном тесте на коронавирус. Предполагается, что такая мера позволит пабам отказаться от мер социального дистанцирования и скорее вернуться к привычному режиму работы.

Также в пабах, где может быть введена эта практика, люди будут чувствовать себя в безопасности, утверждает Джонсон.

Но он оговорился, что вводить эту меру можно только в том случае, когда вакцина будет предложена всем жителям Великобритании. Предполагается, что возможность ограничения на поход в паб заставит британцев охотнее вакцинироваться.

Однако британские потребители возразили, что отказ пускать людей без справки о вакцинации — это нарушение их прав. Из-за возможной аллергической реакции или других сопутствующих заболеваний вакцина показана не всем. Также не рекомендуют вакцинироваться беременным женщинам, поскольку препарат на этой группе населения не тестировался. Также стоит учитывать тот факт, что вакцинация проходит неравномерно по всей стране, и в каких-то районах она идет менее эффективно, чем в остальных.

Индия "закрыла" вакцины

Индия, крупнейший в мире производитель вакцин, заявила в пятницу, что сделает внутренние прививки от COVID-19 приоритетом в связи с ростом числа инфекций, и сообщила международным покупателям о своем решении.

Организация по совместному использованию вакцин COVAX уведомила все затронутые страны о потенциальных задержках экспорта Индийским институтом сыворотки (SII).

Индия направляет больше поставок из СИИ на вакцинацию дома. Другой производитель вакцин, Bharat Biotech, изо всех сил пытается увеличить производство.

Все люди старше 45 лет в Индии имеют право на вакцинацию с 1 апреля, и правительство рассматривает возможность включения большего количества людей после того, как в этом месяце число новых инфекций увеличилось почти в четыре раза.

Налоговые льготы на медрасходы

В пятницу Налоговое управление США объявило, что американцы могут получить налоговые льготы в этом сезоне на маски, дезинфицирующее средство для рук, дезинфицирующие салфетки и другие средства индивидуальной защиты для предотвращения распространения Covid-19 .

Налоговый кодекс позволяет налогоплательщикам ежегодно вычитать медицинские расходы, превышающие 7,5% их скорректированного валового дохода.

Льгота также распространяется на медицинские сберегательные счета и другие сбережения. Например, люди с доходом в 100000 долларов в 2020 году могут вычесть медицинские расходы на сумму более 7500 долларов из своего налогового счета. Чтобы воспользоваться этим, необходимо указать свои налоги.

Расходы на эти средства защиты могут быть оплачены или возмещены на определенных медицинских счетах со льготным налогообложением. Они включают в себя медицинские сберегательные счета, счета с гибкими медицинскими расходами, медицинские сберегательные счета Archer и механизмы компенсации медицинских расходов. У налогоплательщиков обычно есть 2½ месяца после окончания года, чтобы потратить деньги на неиспользованные средства. Декабрьский закон о льготах позволяет работодателям продлевать льготный период до 12 месяцев.

Транспортники Бельгии объявили о забастовке

Национальный день действий, объявленный транспортными профсоюзами и запланированный на понедельник, окажет значительное влияние на движение автобусов, трамваев и метро. В пятницу они предупредили об этом брюссельскую компанию общественного транспорта.

К стачке присоединился независимый профсоюз работников железной дороги (SIC, Бельгия) и объявил на своей странице в соцсети Facebook о 24-часовой забастовке 28 марта 2021 года. Объявление о стачке последовало после длительных и тяжелых переговоров по поводу зарплаты и условий труда в частном секторе, которые продолжаются с января 2021 года. Две крупнейших организации профсоюзов Бельгии – Конфедерация христианских профсоюзов (CSC) и Всеобщая федерация труда Бельгии (FGTB) – объявили о том, что усилят давление на противоположную сторону переговоров и призвали к дню действий, включая забастовки, 29 марта. Главные требования профсоюза в переговорах по отраслевому соглашению сосредоточены на значительном повышении минимальной зарплаты и низких окладах работников, улучшении пенсионных условий и внесении изменений в закон о стандартах заработной платы.

Багет — так багет…

В пятницу Министерство культуры Франции объявило, что оно выбрало излюбленное французское блюдо выпечки — багет, чтобы подать заявку на получение нематериального культурного наследия Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры.

Багет предпочитали цинковым крышам Парижа и фестивалю вина в Арбуа (Юра). Министерство должно было подать иск до 31 марта. Окончательное решение останется за ЮНЕСКО, которая уже включила французские гастрономические блюда в свой пантеон. Вердикт багету вынесут осенью 2022 года.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!