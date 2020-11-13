Завышенные цены на лекарства и теневые схемы: что происходит на фармацевтическом рынке Украины

Лекарства, наряду с продуктами питания и одеждой, являются тем товаром, спрос на который будет всегда. От них часто напрямую зависит наша жизнь и особенно это актуально на фоне пандемии COVID-19. О том, что происходит на рынке лекарств в Украине, разбирались "Комментарии".



Аптека. Фото из открытых источников

Выгодный бизнес

В силу не только стабильного, но и растущего спроса на лекарства, аптечный бизнес в Украине остается одним из наиболее выгодных в стране. Объем рынка постоянно растет. Так, по данным компании "Pro consulting" объемы розничных продаж аптек в 2019 году превысили отметку в 100 млрд грн., из которых на лекарственные препараты приходились 86 млрд. грн. При этом наблюдается ежегодная тенденция к увеличению продаж рецептурных лекарственных средств, а стоимость лекарственных препаратов ежегодно увеличивается в среднем на 20%.

По данным компании Proxima Research, рост фармацевтического рынка Украины в 2019 году составил 14% в гривневом выражении или 20% в долларовом выражении, третий год подряд демонстрируя высокую динамику роста.

Эпидемия COVID-19 повлияла на работу фармацевтических компаний. Так, в комментарии порталу Rabota.ua, для аналитического исследования о фармрынке, глава совета директоров Darnitsa Group Дмитрий Шимкив заявил, что в текущем году рост рынка ожидается на уровне 6-8% вместо ожидаемых 14%. Основная причина – 20% снижение продаж на фармацевтическом рынке. В компании предполагают, это произошло из-за снижения плановых визитов украинцев к врачу и снижения количества назначений лекарственных препаратов.

С другой стороны, растет реализация групп лекарств, которые применяют для борьбы с эпидемией, как их цена. Так, фармацевтическая компания "Тева" заявила, что в июле-сентябре 2020 года увеличила продажи антибиотика с действующим веществом "азитромицин" в Украине на 5% в денежном отношении в сравнении с 9 месяцами 2019 года.

По данным Госстата Украины выросли цены на импортные лекарства. Средняя цена импортных антибиотиков с декабря 2019 года по сентябрь 2020 выросла со 105,35 грн. за 10 таблеток до 111,39 грн., а сосудорасширяющих препаратов – с 47,73 грн. до 51,03 грн.

В целом по итогам 9 месяцев 2020 года объемы розничной реализации лекарств в Украине составили 64,5 млрд грн., составив рост на 5,8% в гривневом выражении или 5,9% в долларовом, средняя стоимость "аптечной корзины" составила 62,8 грн. увеличившись на 6.8%.

Лидеры рынка

Лидерами фармацевтического рынка в Украине по объемам продаж товаров "аптечной корзины" являются три украинские компании – "Фармак" (доля на рынке 5,19%), "Дарница" (3,24%) и "Корпорация Артериум" (3,2%).

Тройка лидеров в сегменте дистрибуции осталась неизменной: компании "БаДМ", "Оптима-Фарм" и "Вента.ЛТД", на которых пришлись 82% от поставок лекарственных препаратов в розничные сети.

В то же время на рынке розничной торговли лекарственными препаратами в Украине произошли изменения. Прежде всего, снизилось количество аптек. Так, если к январю 2019 года их число выросло с 20 549 (на 1 января 2018 года) до 20 647, то в январе 2020 года их число снизилось до 19 924, или на 3,5%.

При этом, как пишет профильное издание apteka.ua, в ТОП-3 аптечных сетей произошли некоторые изменения, так частная фирма "Гамма-55" (аптечная сеть "9-1-1") переместилась с третьего на второе место, вытеснив на него ООО "Сириус-95" (аптечная сеть "Бажаємо здоров'я").

Параллельно с этим лидеры розничного сегмента продолжают наращивать свою долю на рынке. На 100 самых крупных аптечных сетей приходятся 51,9% числа аптек в стране, тогда как в 2018 году их доля составляла 43,5%. Что касается объемов продаж лекарственных препаратов, то на ТОП-100 аптек приходится 78% розничного рынка, а средняя выручка одной аптеки – 459 тыс. грн в месяц.

Завышение цен, хищение песка и монопольный сговор

Несмотря на то, что 100 крупнейших игроков рынка контролируют 78% розничного рынка лекарств в стране, на ТОП-3 отечественных аптечных сетей приходится 30% совокупного объема рынка, а из почти 20 тыс. аптек им принадлежат чуть больше 2 тысяч.

Лидером розничной торговли лекарственными препаратами в Украине является ООО "Аптека-Магнолия" (аптечные сети "Аптека низьких цін", "Копійка", "Благодія", "Шара", "Медпрепарати", "Фармакопійка") с 829 аптеками, по данным компании Retailers. Компания является давним игроком на фармрынке Украине и работает с 1996 года. Она зарегистрирована в Запорожье и принадлежит жителям областного центра Константину Пучину и Артуру Кадушкину.

Оба предпринимателя люди весьма непубличные, но судя по тому, что информационно-аналитическая платформа "Юконтрол" связывает обоих с одинаковым числом фирм (40), а также их равной доле в "Аптека-Магнолия" – по 50%, их бизнес-отношения на редкость крепкие.

Хотя владельцев компании нельзя заметить в каких-то публичных скандалах, Национальная полиция в Запорожской области считает иначе. С февраля 2019 года длится расследование уголовного производства, открытого по части 2 статьи 364 УК Украины "Злоупотребление властью или служебным положением".

По мнению следствия, должностные лица ряда предприятий, владеющих аптеками, организовали схему по закупке лекарств по завышенным ценам у офшорных фирм, которые затем при ввозе в Украину "растамаживаются" по сниженной ставке НДС в 7%, а затем по завышенной цене поставляются в принадлежащие организаторам схемы аптеки.

Несмотря на то, что следствие продолжается с февраля 2019 года, подтвердить свои обвинения оглашением подозрения правоохранители пока так и не удосужились, указав, что "учредителями предприятий, фигурирующих в расследовании, являются фактические владельцы сети и выгодоприобретатели противоправной деятельности".

"Засветилось" в ряде уголовных производств и №3 среди крупнейших розничных аптечных сетей страны ЧФ "Гамма-55", принадлежащее Ашоту Даниеляну (60%) и его сыну Сергею. Правда, претензии у правоохранителей к компании не касаются ее деятельности на рынке лекарств, поскольку профиль деятельности компании Даниелянов весьма широк.

По версии следствия, компания занимается хищением песка из песчаного карьера около поселка Золочев Харьковской области, где компания владеет кирпичным заводом. Но розничная торговля лекарственными препаратами остается основным видом деятельности компании, которой занимаются 666 торговых точек ЧФ "Гамма-55".

Номер 2 в тройке лидеров аптечных сетей является ООО "Сириус-95" (аптечная сеть "Бажаємо здоров'я") с 720 аптеками, владельцами компании являются столичные бизнесмены Александр Кощей, Андрей Варченко, Игорь Пустовит и инвестиционный фонд "Династия".

В отличии от других участников ТОП-3 аптечных сетей, ООО "Сириус-95" не фигурирует ни в каких уголовных производствах, правда становился фигурантом весеннего расследования Антимонопольного комитета Украины из-за 10-кратного завышения цен на маски в столичных аптеках. В такого рода расследованиях так или иначе фигурировали все компании "большой тройки": "Сириус-95" и "Аптека-Магнолия" в Киеве, а "Гамма-55" в Харькове.

Что ждет розницу

Профильные издания предсказывают дальнейшее снижение числа аптек в стране на фоне высокой конкуренции и высокой плотности числа аптек при снижающемся населении. С другой стороны, продолжится тенденция на укрупнение рынка, при которой доля крупных аптечных сетей национального и регионального масштаба будет только расти, равно как будет снижаться число коммунальных аптек, которых сегодня в Украине насчитывается около 2 тысяч, или 10% от их общего числа.

Другой тенденцией на розничном рынке стала электронная торговля лекарствами, ставшая возможной после принятия Верховной Радой законопроекта №3615-1, который нормирует электронную розничную торговлю лекарственными средствами и обязывает аптеки обзаводиться специальными лицензиями для подобной деятельности. Это будет гарантией того, что препараты через Интернет должным образом хранятся и перевозятся.

Впрочем, пока рано говорить каким образом данное нововведение повлияет на розничный фармацевтический рынок Украины.

Ранее "Комментарии" писали, что при покупке любых лекарственных препаратов в аптеке покупатель фактически заключает договор розничной купли-продажи. Вместе с этим возникают права и обязанности, предусмотренные нормами гражданского законодательства Украины.

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