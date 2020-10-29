Банковская тайна: как Укргазбанк возвращает проблемные кредиты

Банки могут привлекать сторонние юридические фирмы для консультирования или представления своих интересов в судах. Это привычная практика, особенно для небольших банков. Что касается Укргазбанка, то он четвертый в стране, а его юридический департамент в свое время был признан лучшим в банковском секторе.



Отделение "Укргазбанка"

Несмотря на широкий штат собственных юристов, банк платит миллионы частникам за услуги, факт предоставления которых практически невозможно проверить. Эти услуги касаются взыскания долгов по кредитам, которые Укргазбанк раздавал в прошлом. Среди тех, кто помогает банку вернуть долги нашлись фирмы с сомнительной репутацией. Анализ договоров с шестью такими юрфирмами позволяет допускать нецелевые растраты и вывод денег из госбанка. В этом материале мы рассмотрим лишь одного из таких "партнеров", с которым Укргазбанк работает с 2010 года, — ПАО "Инюрполис".

Фирма находится в Харькове. Ее руководители — Татьяна Гавриш и Сергей Семочкин. Первый договор с ними Укргазбанк заключил в ноябре 2010 года. Фирма должна была сопровождать дела по иску банка в отношении должников и имущественных поручителей.

Договор пролонгировали минимум трижды: в 2013, 2014 и 2015 годах. Сотрудничество продлевали несмотря на то, что сам "Инюрполис" услуги Укргазбанку непосредственно не предоставлял. День в день с заключением очередного договора с банком, юрфирма передавала контракт субподрядчику — ООО "Компания Лактония". Например, так было в апреле 2013 и 2014 годов.







Компанию "Лактония" основал гражданин Молдовы Штефан Лазарь. Правовая деятельность — второстепенная специализация этой фирмы наряду с уборкой домов, переплетной деятельностью и исследованием конъюнктуры рынка. Официально основной профиль "Лактонии" — неспециализированная оптовая торговля.

Переводы на счета "Лактонии" Согласно решению Хозяйственного суда Харьковской области, за "правовое разъяснение" "Инюрполис" только за три месяца 2014 года (май, июль, август) перечислил "Лактонии" 12,6 млн грн. Факт оплаты подтверждают платежные поручения. Наибольшая часть этой суммы была переведена в мае: "Лактония" едва ли не ежедневно получала больше 1 млн грн. По тогдашнему курсу фирме в общей сложности перечислили больше 1 млн долл.

Отметим, что офис "Лактонии" находится в Одессе, соответственно, можно предположить, что из-за удаленности сотрудники вряд ли постоянно присутствовали на проходивших в Киеве судебных заседаниях по искам Укргазбанка. Также эта фирма фигурировала в уголовном деле, где ее подозревали в причастности к работе "конвертационного центра". С его помощью в бюджет не доплатили 3,6 млн грн налогов.









Подобные операции, когда услуги оплачиваются малоизвестным юридическим фирмам, проводят в банке и по сей день. Например, с ПАО "Инюрполис" сотрудничество продолжается в течение 10 лет. Только за один день, 24 февраля 2015 года, банк перечислил ему больше 160 тысяч гривен. Роль Василия Горбаля Со средины 1990-х и до национализации в 2009 году Укргазбанк контролировал нынешний член Совета Нацбанка Украины Василий Горбаль. Он входил в пул Януковича, избирался народным депутатом от "Партии регионов", недолгое время руководил Львовской облгосадминистрацией. Начинающий на тот момент банкир Горбаль стал сначала заместителем главы правления, потом получил часть акций, далее — и вовсе весь банк. Напомним, что Горбаль в свое время фигурировал в "кассетном скандале" Мельниченко. Согласно опубликованным записям, собственники Укргазбанка перевели на счета оффшорных фирм 42 млн долл за поставленный природный газ при расчетах между "Нефтегазом" и нефтегазовой компанией "ІTERA International Energy L.L.C". В 2005 году главу правления Укргазбанка Вадима Ляшко заподозрили в разворовывании 300 млн грн "Укрзализныци". Еще 39 млн грн потратили на аренду помещений, в которых должны были открыться отделения банка, но так и не открылись. Примерно с 2005 года банк стал накапливать проблемные кредиты. Украинские СМИ сообщали, что от 60 до 80% проблемных кредитов банка были выданы структурам Горбаля и его бизнес-партнерам. Это порядка 7 млрд грн. Например, кредиты получал подконтрольный Горбалю ООО "Плисецкий гранитный карьер". Предприятие является заемщиком Укргазбанка с 2005 года. К настоящему моменту сумма долга по всем обязательствам превысила 92 млн грн. Несмотря на то, что должник не погасил ни одной задолженности, 15 лет банк шел навстречу и заключал с ним мирные соглашения. Последнее добровольное погашение состоялось в декабре 2018 года в сумме 200 тысяч грн. Укргазбанк стал крупнейшим кредитором еще дня одного предприятия связанного с Горбалем — треста "Киевгорстрой-1 им. Загороднего", который застраивал столичную Воздвиженку. Согласно документам, которые оказались в нашем распоряжении, трест получил от Укргазбанка по меньшей мере 167,4 млн грн.





Проект обещал большие деньги — дорогие квадратные метры и кредит, который, как оказалось, можно не отдавать. Финансовый кризис обрушил рынок недвижимости и Воздвиженку так и не достроили. После этого Горбаль вышел из состава акционеров. Киевгорстрой-1 обанкротился, а Укргазбанку вместо выплаты долгов по кредиту достался неликвид — 10% акций уничтоженного предприятия. На этом история не закончилась. Долги карьера и треста необходимо было хотя бы попытаться взыскать. Помочь Укргазбанку в этом должна была вышеупомянутая юрфирма "Инюрполис". Деньги за устные консультации банк перечислил, а вскоре обратился в суд с требованием признать заключенный с фирмой договор недействительным и возместить стоимость оплаченных по нему услуг. Суд иск отклонил. Стороны пошли на мировую, а к многомиллионным долгам фирм, связанных в свое время с Горбалем, добавились еще несколько миллионов за юридические услуги.



В какой-то момент сумма проблемных кредитов в Укргазбанке достигла критической отметки. В это же время Горбаль попытался продать его иностранным инвесторам. Но сделка сорвалась: проблемный актив никому так и не понадобился. Затем в 2008 году случился мировой финансовый кризис. Укргазбанк пришлось национализировать, а вместе с ним — все долги. Из-за невозврата крупных займов в балансе возникла дыра на 6 млрд грн. На докапитализацию национализированного Укргазбанка из госбюджета было направлено свыше 7 млрд грн. Банк с проблемной кредитной историей — до сих пор представляет некую проблему. В 2019 году Международная финансовая корпорация (IFC) заявила о готовности вкладывать средства в банк и провела комплексную проверку. Выяснилось, что инвестировать в него нельзя: слишком много проблемных кредитов и уголовных дел, связанных с потенциальным отмыванием денег. Горбаля к ответственности не привлекли. А 16 сентября 2020 года Верховная Рада большинством голосов в третий раз назначила его членом Совета Нацбанка. Теперь экс-регионал имеет непосредственное влияние на политику и руководство Нацбанка Украины. Сам он баллотировался в народные депутаты, собирался идти на выборы мэра Киева в 2014 году, но передумал: после бегства Януковича политические позиции Горбаля пошатнулись. Но уже с 2016 года экс-собственник Укргазбанка стал появляться в эфире телеканалов холдинга Козака-Медведчука. В эфире 112 и Zik его называли экспертом с "колоссальным управленческим и политическим опытом" и приглашали комментировать все: от политики Кабмина до обвала акций на мировых рынках. А пока политическая карьера Горбаля берет новый виток, государство продолжает "бороться" с Укргазбанком. Долги по-прежнему висят мертвым грузом, а взыскать их банк не может ни собственными силами, ни при помощи подрядчиков. И если раньше банковскими деньгами безвозмездно кредитовали свои же фирмы, то теперь их миллионы осваивают некие юридические конторы за якобы предоставленные услуги по взысканию ранее розданных долгов. В то же время, пока ни правоохранительные органы, ни народные депутаты не проявляют заинтересованность к тому, чьи нтересы Горбаль отстаивает в Совете НБУ, какими последствиями это грозит Нацбанку и, соответственно, курсовой и экономической ситуации в стране.

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