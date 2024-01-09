Биткоин в 2024 году может установить новый рекорд: прогнозы экспертов

С момента своего создания в 2009 году биткоин, старейшая криптовалюта в мире, привлекает внимание поклонников, инвесторов, мошенников, а с недавних пор и регуляторов.

Биткоин. Фото: из открытых источников

Для многих поклонников биткоина это не просто новая форма валюты, а революционная технология, познакомившая мир с концепцией децентрализованных валют и заложившая основу для совершенно нового типа экономики – рынка криптовалют. Для других это был способ быстрого заработка, и хотя некоторым из этих первых инвесторов удалось присоединиться к когорте биткоин-миллионеров, многие потеряли сотни и даже тысячи долларов, пытаясь предусмотреть движение цен на биткоин.

Биткоин стал предметом многих ценовых прогнозов, некоторые из них слишком экстремальны. В частности, Кэти Вуд, генеральный директор инвестиционной компании Ark Invest, предполагает, что к 2030 году биткоин может достичь впечатляющей отметки в 1,48 миллиона долларов США. Старший аналитик Николас Скиберрас из Collective Shift (исследовательская платформа, призванная помочь инвесторам ориентироваться в мире криптовалют) отмечает, что этот прогноз отражает всеобщее удивление стремительным ростом биткоина.

Биткоин прошел долгий путь с момента своей первой зафиксированной цены, которая составляла менее одного цента. По состоянию на 5 января 2024 года один биткоин стоил примерно 43 000 долларов США.

Однако, хотя большие максимумы возможны в будущем для старейшей криптовалюты, также возможны и катастрофические минимумы.

Как будет вести себя биткоин в 2024 году

Поведение биткоина в 2024 году зависит от целого ряда потенциальных каализаторов. Многочисленные факторы, такие как государственное регулирование, халвинг (событие, когда награда за майнинг одного блока монет уменьшается вдвое) и макроэкономические тенденции будут влиять на цену биткоина в 2024 году.

В течение 2023 года криптоиндустрию всколыхнул ряд законодательных мер, пошатнувших доверие к сектору. Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) подала гражданский иск против криптобиржи Binance и ее основателя и генерального директора Чанпенга Чжао.

Однако в ноябре Binance заключила мировое соглашение с Министерством финансов и Министерством юстиции США, а Чанпенг Чжао согласился уйти в отставку и передать бразды правления в рамках этого соглашения.

Скиберрас отмечает, что важнейшее то, что Binance не было обвинено в злоупотреблении средствами клиентов, и что на бирже не произошло резкого обвала.

"Это был один из лучших результатов, на который мог надеяться рынок, и в результате цены на криптовалюту выросли", — утверждает Скиберрас.

Кроме того, глава Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл отметил, что центральный банк, возможно, достиг пика своего цикла повышения ставок, что, по мнению Скиберраса, может стать катализатором ралли биткоина в 2024 году.

Когда процентные ставки стабилизируются или снизятся, криптовалюты, такие как биткоин, могут стать привлекательным местом для инвестирования капитала из-за их восприятия как хеджирования от традиционных финансовых систем и растущего дефицита.

"Аналитики прогнозируют три этапа снижения ставки на 25 базисных пунктов в 2024 году, что является более агрессивным прогнозом, чем раньше", – говорит Скиберрас.

Интерес таких учреждений, как BlackRock (одна из крупнейших международных инвестиционных компаний мира), в создании BTC ETF также является огромным потенциальным благом для биткоина.

Сейчас в SEC (комиссия по ценным бумагам и биржам США) подано почти 10 заявок, и есть ограниченное количество времени, прежде чем будет принято решение об их одобрении или отклонении. 10 января 2024 г. указано как дата принятия решения по заявке BlackRock.

Биткоин может достичь $150 000 к 2025 году, прогнозирует Bernstein

Цена биткоина может вырасти до $150 000 к 2025 году, заявили в Bernstein (международная инвестиционная компания) в конце 2023 года, выражая оптимизм по этой криптовалюте.

Аналитик Bernstein Гаутам Чхугани заявил, что компания ожидает от Комиссии по ценным бумагам и биржам США одобрения биткоин-биржевого фонда в первом квартале 2024 года.

Бычья оценка примерно в 4 раза превышает текущую цену около 44 000 долларов и более 2 раз превышает исторический максимум биткоина в более чем 67 000 долларов, установленный в ноябре 2021 года.

Bernstein также ожидает, что одобрение ETF сместит до 10% циркулирующего предложения биткоина в биржевые фонды. Одобрение позволит обычным инвесторам получить доступ к биткоину непосредственно из своих инвестиционных портфелей. Единственным подобным продуктом является Bitcoin Trust от Grayscale или GBTC, который в настоящее время владеет около 3% находящихся в обращении биткоинов.

"Возможно, вам не нравится биткоин так же, как нам, но бесстрастный взгляд на биткоин как на товар свидетельствует об изменении цикла", — написал Чхугани. "Хорошая идея настолько хороша, сколь удачное время для ее реализации — одобрение SEC биржевых фондов от ведущих инвестиционных компаний (BlackRock, Fidelity и др.), кажется, неизбежно".

По словам Чхугани, когда вознаграждение за добычу криптовалюты уменьшится вдвое в апреле 2024 года в рамках запланированного и повторяющегося события, заложенного в базовый код валюты – многие майнеры покинут добычу, которая откроет путь к оставшимся большим доходам.

В конце года цена биткоина достигла 45 000 долларов – самого высокого уровня с мая 2022 года. Инвесторы заявили, что они по-прежнему надеются на зеленый свет для ETF после того, как SEC отказалась обжаловать ключевое решение суда по делу Grayscale по иску Grayscale против него.

Однако решение суда не гарантирует, что SEC одобрит биткоин ETF. Глава SEC Гэри Генслер уже давно критикует криптоиндустрию как кишащую "мошенниками и аферистами", поэтому будет ли регулятор продолжать борьбу с криптовалютными ETF — вопрос открытый.

Недавно криптоиндустрия столкнулась с борьбой, в том числе с иском SEC против Binance за нарушение правил торговли ценными бумагами за нарушение законодательства о ценных бумагах в начале этого года. В прошлом году криптовалютная биржа FTX подала заявление о банкротстве, а ее бывший генеральный директор Сэм Бенкман-Фрид находится под судом по обвинению в мошенничестве.

Стоит ли инвестировать в биткоин

Инвестиции в биткоин имеют свои преимущества и риски, и понимание этих рисков является ключевым для принятия обоснованного решения.

Скиберрас из Collective Shift оптимистично настроен в отношении будущего биткоина.

"Смотря на 2024 год и дальше, я лично настроен на долгосрочную перспективу", — утверждает он, ссылаясь на макроэкономический фон, предстоящее падение курса вдвое в мае, улучшение масштабируемости в сети Lightning и потенциальный BTC ETF.

Однако будущее биткоина не лишено потенциальных препятствий.

"Если биткоин и дальше будет оставаться мишенью для правительств, а его энергопотребление будет еще больше политизировано, это может оказывать давление на долгосрочную устойчивость биткоина", — говорит Скиберрас.

Одной из важных долгосрочных проблем для биткоина является его безопасность в условиях уменьшения вознаграждения за блок.

"Если спрос на биткоин будет недостаточным, или доход от комиссии будет недостаточным, чтобы стимулировать майнеров обновлять свое оборудование и добывать новые биткоины, безопасность может снизиться и поставить под угрозу сеть", — подытожил он.

Итог

Хотя биткоин обладает значительным потенциалом, он также связан со значительными рисками. Инвесторам следует тщательно взвесить свою готовность к риску и инвестиционные цели, прежде чем погружаться в мир биткоина. Как и в случае с любыми другими инвестициями, разумно провести собственное исследование и, по возможности, проконсультироваться с финансовым консультантом.