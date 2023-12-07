Бизнес на обмене валют: кому принадлежат сети обменных пунктов

Открытая вооруженная агрессии России против Украины нанесла огромный финансовый ущерб украинской экономике, но и есть те, кто, благодаря ей, стал зарабатывать в 10 раз больше, чем в 2021-м году. Речь идет о владельцах обменных пунктов, причем тех, которые принадлежат не банкам, а финансовым компаниям.



Кому принадлежат сети обменных пунктов в Украине

"Комментарии" разбирались, кто же в числе счастливцев, которые смогли заработать в военное время на ажиотаже вокруг валюты.

Почти 4 тысячи обменников по всей Украине

Российское вторжение значительно усилило кризисные явления в экономике и украинском обществе, что отразилось на административном регулировании валютного рынка, и его ограничение НБУ — логичное решение во время войны. Итогом этого стал резкий рост спроса на валюту, особенно наличную, на чем, собственно, и специализируются валютные обменники.

Добавила прибыльности валютному бизнесу и разница между курсом валют довоенного времени – с 27 грн до 24 февраля 2022 года и до 36,56 грн официального курса НБУ.

Так, по данным НБУ, физлица в Украине в ноябре 2023 года купили 2 млрд 220 млн дол, а продали 1 млрд 599 млн дол. Таким образом, только за один месяц оборот бизнеса на обмене валют составил более 140 млрд гривен при среднем курсе в 37 гривен за доллар США.

Неудивительно, что за 11 месяцев существования Реестра пунктов обмена иностранной валюты их число выросло с 3745 в январе 2023 года до 3990 по итогам ноября. В этот реестр входят все пункты обмена валют, в том числе банковские. Но поговорим о тех, которые принадлежат небанковским финансовым структурам, для которых обмен валют является основным бизнесом.

ООО "Финод": 10-кратный взлет и провал темной лошадки рынка обмена валют Алексея Штевнина

Крупнейшим игроком на рынке обмена валюты (432 пункта и 14,2 млрд грн. на обмене валюты в 1-м полугодии 2022 года) выступила ООО "Финод".

Судя по данным аналитического сервиса YouControl, "Финод" удалось практически невозможное – с выручки в 505 млн грн в 2021-м году компания нарастила доход в 2022-м до 5,4 млрд грн, то есть примерно в 10,7 раза.

Правда деятельность ООО "Финод" была подобна комете – яркой и недолгой. Так, уже в феврале 2023 года НБУ оштрафовал компанию на 2 миллиона гривен и поручил исправить выявленные нарушения. В августе лицензия "Финода" была аннулирована поскольку данные нарушения (неизвестно, какие именно) не были исправлены. А в сентябре компания была исключена из Госреестра финансовых учреждений.

Как писала в свое время "Лига.Нет", ООО "Финод" далеко не новичок на валютном рынке и ранее уже был лидером, равно как и лишался лицензии. Но интересно то, что несмотря на годы работы в финансовом секторе и лидерство компании, о ее владельцах известно на удивление мало.

Так, основной владелец компании (85% уставного фонда) – Алексей Штевнин на редкость непубличный человек, о нем известно лишь, что он живет в Одессе и кроме "Финода", как ФЛП занимается оптовой торговлей чаем и пряностями.

Но что самое удивительное, Фонд госимущества в Одесской и Николаевской областях выставил претензии к частному предпринимателю Штевнину в неуплате арендной платы в 15 тысяч гривен за комнату площадью 9 квадратных метров. При этом, он сам утверждает, что все уплатил. В любом случае судебная баталия за 15 тысяч гривен долга выглядит очень странно для человека, чья компания за прошлый год выручила 5,4 млрд грн. Конечно, если он действительно является ее основным бенефициаром.

Партнер Алексея Штевнина – Максим Ткаленко владеет оставшимися 15% "Финод" и в 2006-м году "засветился" как кандидат в народные депутаты по спискам партии "Держава – трудовой союз". Партия была организована экс-генпрокурором Украины (2003-2004 годы) Геннадием Васильевым.

"Альфа-Инвест Групп" — миллиарды гривен, возможно, в интересах экс-главы МВД Виталия Захарченко

По данным Forbes-Украина на втором месте по итогам 1-го полугодия 2022 года на рынке обмена валюты (13 млрд грн обмена в 425 пунктах) было ООО "ФК "Альфа-Инвест Групп".

Компанией владеют три физических лица — Владимир Сичовой, Светлана Дмитрук и Денис Дмитрук. "Лицом" компании выступает именно последний, владеющий 33,89% компании. О себе Денис Дмитрук говорит, как о "меняле" со стажем.

При этом весьма интересна фигура Владимира Сичевого, владеющего почти 39% "Альфа-Инвест Групп". В свое время он был главой банка "Рыночные технологии", который в 2014-м году мог быть причастным к отмыванию денег и связывался с экс-министром внутренних дел Украины Виталием Захарченко. Позднее, это учреждение было переименовано в "Смартбанк", но в итоге в 2016-м году ликвидировано.

Интересно, что и сейчас к "Альфа-Инвест Групп" у правоохранителей есть вопросы относительно отмывания денег и мошенничества, которые рассматриваются в рамках уголовного производства № 12023000000001398 от 28 июля 2023 года. По версии правоохранителей в своих обменниках компания меняет крупные суммы валютных ценностей без проверки личностей клиентов и источников происхождения денег.

К примеру, по описи в одном из обменников компании были изъяты более 3 млн грн., 160 тысяч долларов и около 45 тысяч евро.

Любопытно, что данных о финансовой деятельности "Альфа-инвест Групп" в открытом доступе нет.

ООО "ФК "Магнат" и ООО "ФК "Октава финанс" — обменники для Александра Турчинова

450 обменников и 7,4 млрд грн за январь-июнь 2022 года, таков результат работы ООО "Финансовая компания "Магнат", которая по данным YouControl относится к группе экс-секретаря СНБО Украины Александра Турчинова.

Еще в 2016-м году Александр Турчинов попал в громкий скандал, когда журналисты нашли связь между ним и крупнейшей на тот момент (1220 обменников) сетью обмена валюты через ООО "ФК "Абсолют финанс". Спустя год, лицензию у компании НБУ отобрал, а сам секретарь СНБО доказывал свою непричастность к обмену валют в судах еще 2 года, правда безуспешно.

Теперь на рынке обмена валют семейство Александра Турчинова представлено лишь ООО "ФК "Магнат", которое по данным OpenDataBot принесло более 7 млн грн чистой прибыли.

В свою очередь ООО "ФК ""Октава финанс" зарегистрирована по одному адресу с "Магнат" — улица Евгения Коновальца 36-В в Киеве и еще в 2017-м году журналисты указывали главным бенефициаром ее деятельности именно Александра Турчинова.

"Финансовая компания "Валта групп" на грани банкротства

Примерно 75 обменников и 2,3 млрд грн обменянной валюты – ООО "ФК "Валта групп". А между тем, компания отчиталась о доходе за 2022-й год в 932 млн грн, правда какие были показатели в 2021-м, неизвестно, так что и сравнивать не с чем. Но на фоне отчетности других компаний, эти цифры выглядят впечатляюще.

Собственниками "Валта групп" являются жители Одессы Станислав Касьян (91%) и Светлана Лагода (9%). Об обоих владельцах известно немного. Станиславу Касьяну принадлежит еще 20% агентства трудоустройства в Одессе, а Светлане Лагоде — 100% в финансовой компании "Финком групп".

Впрочем, в сентябре 2023 года владельцы "Валта групп" заявили о планах ликвидировать компанию. Не исключено, что основанием для этого стало уголовное производство № 12023000000001398, по которому фирма проходит вместе с "Альфа-Инвест групп".

Как несложно заметить, несмотря на выдающиеся показатели ООО "Финод", дела у многих компаний-владельцев обменников в Украине официально идут не лучшим образом – к ним то и дело приходят правоохранители. Впрочем, валютный рынок в стране действительно слабо регулируется, а судя по тому, что каждая вторая фирма подозревается в отмывании денег, финансовые средства на рынке крутятся немалые. Вот только отчитаться о них, не говоря уже о том, чтобы заплатить с них налоги, владельцы украинских обменок явно не спешат.