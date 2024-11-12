Цена золота в мире бьет рекорды: почему все больше инвесторов вкладывают деньги в желтый металл

В течение последнего года цена золота на мировом рынке стремительно росла, достигнув рекордных показателей, традиционно воспринимаемого как "убежище" для капитала, остается популярным среди инвесторов, ищущих способы сохранить свои средства от влияния инфляции и экономической неопределенности. желтого металла, основные тенденции господствующих на финансовых рынках и прогнозы аналитиков по цене золота на ближайшие годы, пойдет речь в нашем материале.

Золото дорожает каждый день: аналитики объясняют почему

Рост мирового спроса на золото: почему инвесторы выбирают этот актив

Аналитики финансовых рынков отмечают во 2 половине 2024 г. существенный рост спроса на золото. Золотые активы стали особенно привлекательными на фоне ряда изменений в мировой экономике и политике, стимулирующих инвесторов диверсифицировать свои портфели и искать защиты от рисков.

Согласно статистике Всемирного совета по золоту (World Gold Council, WGC), спрос на золото в этом году вырос до рекордного уровня. Вот некоторые ключевые цифры, отражающие рост спроса:

• Общий спрос на золото в третьем квартале 2024 года достиг 1313 тонн.

• Стоимость золота на глобальном рынке составила более 100 млрд долларов США.

• Цена золота на октябрь 2024 года составила около 2 790 долларов за унцию, что является историческим максимумом.

В текущем году золото продемонстрировало положительный рост в цене в течение почти всех месяцев, за исключением января и июня, когда цены оставались стабильными.

По словам экспертов, отсутствие значительных коррекций в цене указывает на так называемый "страх упустить возможность" (англ. FOMO — fear of missing out), когда инвесторы, опасаясь потерять выгодные условия, активнее скупают золото.

Далее рассмотрим ключевые причины, по которым инвесторы выбирают золото.

Увеличение инвестиций в странах Запада

Одной из главных движущих сил для роста спроса на золото стало возвращение инвестиционных потоков из стран Запада. В частности, высокая активность наблюдалась среди высокодоходных частных лиц, крупных инвестиционных фондов и центральных банков. золото выросло на рекордные 100 миллиардов долларов.

С ростом цен на золото более чем на 13% в третьем квартале 2024 года, инвестиционные фонды и физические активы, в том числе биржевые фонды с золотым обеспечением, способствовали росту желтого металла, став основным фактором для увеличения объемов покупок.

"Спрос в этом году переместился с развивающихся рынков, таких как Азия, на преимущественно западные рынки", — отметил Джон Рид, главный рыночный стратег WGC.

Снижение процентных ставок

Еще одним весомым фактором, способствовавшим повышению спроса на золото, стало снижение процентных ставок Федеральной резервной системой США. выбором, особенно для ищущих стабильную защиту капитала.

Аналитики ожидают, что эта тенденция продолжится, поскольку снижение ставок позволяет золоту перетягивать долю рынка от других активов.

Геополитическая нестабильность и экономическая неопределенность

На финансовых рынках растет тревога по поводу геополитической ситуации в мире. Инвесторы ищут активы убежища, которые помогут им сохранить капитал даже в условиях потенциальной рецессии.

Прогнозы цен на золото в 2025-2030 гг.

Аналитики имеют противоречивые взгляды на динамику цены золота в будущем.

· Trading Economics прогнозирует, что цена золота достигнет $2424,29 в первом квартале 2025 года.

· Traderindo ожидает, что золото будет торговаться в диапазоне от 2300 до 2500 долларов за унцию в 2025 году.

· ANZ Research прогнозирует, что средняя стоимость золота в 2025 году составит 2593 долларов.

Несмотря на положительные прогнозы, некоторые эксперты имеют другое мнение .

Преимущества инвестиций в золото

Золото остается одним из наиболее стабильных активов, не поддающихся инфляции и сохраняющих свою стоимость в течение десятилетий.

· Золото является уникальным активом, стоимость которого не уменьшается под влиянием инфляции.

· Надежный актив для долгосрочных вложений Ввиду постоянного спроса на золото инвесторы могут ожидать стабильного дохода в будущем.

· Разнообразие видов инвестиций в золото Инвесторы могут покупать как физическое золото (слитки, монеты), так и инвестиционные фонды, обеспеченные золотом или биржевые фонды с золотым активом.

· Высокая ликвидность. Золото всегда можно продать, поскольку спрос на него постоянен, даже в кризисных ситуациях.

Как инвестировать в золото в Украине.

Хотя среди граждан нашего государства инвестиции в драгоценные металлы не популярный способ сохранения и приумножения средств, в последнее время украинцы все больше проявляют интерес к этому способу вложения денег.

В настоящее время в Украине отсутствует развитый фондовый рынок, и есть определенные трудности с доступом к международным рынкам, где торгуют золотом.

1. Покупка слитков Сертифицированные слитки продают банки, и хотя удобно иметь физическое золото под рукой, существует риск ограбления и потери слитков.

2. Покупка коллекционных и инвестиционных монет В отличие от ювелирных изделий, монеты могут дорожать не только из-за стоимости золота, но и из-за их редкости.

3. Обезличенный металлический счет в банке Инвестор открывает счет, номинированный в золоте, но не получает его физически.

4. Криптовалюты Pax Gold (PAXG) – это криптовалюта, привязанная к рыночной стоимости золота.

5. Биржевой рынок – ценные бумаги Из-за международных платформ инвесторы могут покупать акции ETF-фондов, инвестирующих в золото, фьючерсы и другие активы. Однако доступ к таким брокерам ограничен, а порог входа и комиссии достаточно высоки.

6. Внебиржевой рынок – CFD на золото Основной инструмент здесь – пара XAU/USD, где инвестор может зарабатывать на изменении стоимости золота в обе стороны. , достаточно много.

Первые 3 варианта подходят для инвесторов, которые желают сохранять физическое золото и вкладывать в долгосрочную перспективу. цен и имеют более низкий порог входа.

Итог

Цена золота выросла до исторических максимумов в 2024 году из-за активных инвестиций со стороны западных инвесторов, снижения процентных ставок и нестабильности на финансовых рынках.