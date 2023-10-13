Фондовый рынок: вернутся ли мировые технологические компании к уровню 2020 года

В первые дни пандемии, технологические гиганты чувствовали себя уверенно, а индекс Nasdaq Composite (фондовый индекс, состоящий из обыкновенных акций и подобных финансовых инструментов всех компаний, торгующихся на бирже Nasdaq, США) находился на рекордной отметке, удвоившись за 1 год. Компании активно нанимали персонал, а работники IT-сферы наблюдали рост зарплат, пользуясь высокой стоимостью своих опционов на акции.



Основные тренды на фондовом рынке: куда идут индексы

Столкнувшись с небывалой по своим масштабам пандемией COVID-19, правительства и центральные банки по всему миру приняли меры по поддержке собственных экономик, в том числе путем внедрения масштабных пакетов стимулов (предоставления бизнесу беспроцентных кредитов, стимулирования населения покупать товары национальных производителей), и цены на акции начали возобновляться. Индекс S&P 500 (фондовый индекс, в корзину которого включено 500 акционерных компаний США, имеющих наибольшую капитализацию), в конце концов вернул значительную часть утраченных позиций, и к концу 2020 года он достиг новых исторических максимумов.

Но 12 месяцев спустя ситуация заметно изменилась. Ни одна из 15 самых дорогих технологических компаний США не получила прибыли в 2021 году.

Microsoft потеряла около 700 миллиардов долларов рыночной капитализации. Рыночная капитализация Meta сократилась более чем на 70% от своих максимумов, похудев на 600 миллиардов долларов в течение года.

В целом инвесторы потеряли около $7,4 трлн, исходя из-за 12-месячного падения индекса Nasdaq.

Повышение ключевой ставки ФРС перекрыло доступ к дешевым кредитам, а стремительный рост инфляции сделал все те компании, которые обещали будущие прибыли, гораздо менее привлекательными. Акции резко упали вместе с криптовалютами.

Впервые за почти два десятилетия Nasdaq оказался на грани "проигрыша" S&P 500. В последний раз такое случалось, когда индекс Nasdaq, насыщенный технологическими компаниями, находился в хвосте длительного нисходящего тренда, который начался после лопнувшего пузырька доткомов.

Следующие 1,5 года не принесли существенных изменений для технологических компаний, тщетно пытавшихся восстановить свои позиции на мировых фондовых биржах.

Период расцвета IT-сектора сменился периодом медленной стагнации.

Всплеск Covid-19 не изменил навсегда образ жизни людей: то, как они работают, делают покупки, учатся и отдыхают. Нанимать и инвестировать так, будто пандемия никогда не кончится, было, как оказалось, плохой идеей.

Компания Мета

2022 год должен был стать годом Мета. До смены названия в конце 2021 года Facebook стабильно приносил инвесторам абсолютную прибыль, превосходя прогнозы по росту капитализации.

Компания уже однажды успешно совершила поворот, установив доминирующее присутствие на мобильных платформах. Даже на фоне пандемии и разрушительных обвинений обличителей по защите конфиденциальности, акции компании выросли более чем на 20% в 2021 году.

Но Цукерберг видел будущее не так, как его инвесторы. Его планы тратить миллиарды долларов в год на метапространство озадачили Уолл-стрит, которая просто ожидала, чтобы компания крепко стала на ноги с помощью онлайн-рекламы.

Падение акций компании на две трети и снижение доходов несколько кварталов подряд заставило Meta уволить 13% рабочих, или 11 000 сотрудников, что стало первым масштабным сокращением в ее истории.

"Я ошибся, и я беру на себя ответственность за это", – заявил тогда Цукерберг.

Неумеренные расходы на персонал стали пятой Ахиллесовой технологических компаний

Огромные расходы на персонал не являются новым для Кремниевой долины. Инженеры-программисты уже давно могут рассчитывать на огромные компенсационные пакеты от крупных компаний во главе с Google.

Работодатели в Amazon способны предложить квалифицированному менеджеру проектов более $700 000. По данным Levels fyi, в игровой компании Roblox инженер высочайшего уровня может заработать 1,2 миллиона долларов. Фирма по разработке программного обеспечения для повышения производительности Asana, дебютировавшая на фондовом рынке в 2020 году, никогда не получала прибыли, но предлагала инженерам стартовую зарплату до $198 000, согласно данным визовой программы H1-B.

По состоянию на 2023 год, Meta, Amazon и Twitter в общей сложности сократили почти 29 000 работников. По всей технологической промышленности сокращения составили более 130 000 работников. HP объявила, что ликвидирует от 4000 до 6000 рабочих мест в течение следующих трех лет.

"В Кремниевой долине не держат в секрете, что компании от Google до Meta, от Twitter до Uber могут достичь аналогичных уровней доходов с гораздо меньшим количеством людей", – написал Брэд Герстнер, технологический инвестор из Altimeter Capital.

А что с Twitter

Самый богатый человек мира, Илон Маск, несмотря на советы экспертов, осуществил ребрендинг компании, уволив при этом половину работников Twitter, а затем поздравил бывшего президента Дональда Трампа, вернувшегося на платформу после проведения неофициального опроса. По этой причине платформу покинуло много рекламодателей.

Сейчас Илон Маск постоянно внедряет новые "улучшения" в соцсеть вроде платы за верификацию аккаунта и уборку в постах пользователей заголовков. Тем не менее, стоимость акций компании Twitter продолжает оставаться на уровне начала 2022 года.

А что на азиатских фондовых рынках

Пока мир борется с новыми опасениями глобальной рецессии, аналитики утверждают, что Азия выделяется как регион, за которым следует наблюдать, и который может опередить глобальный рынок.

На первый взгляд, азиатские акции в целом пока демонстрируют более скромный рост в этом году по сравнению с американскими и европейскими аналогами. Международный композитный Азиатско-Тихоокеанский фондовый индекс MSCI International (фондовый индекс рыночной капитализации акций компаний, целью которого является измерение производительности рынка ценных бумаг развитых стран) вырос всего на 4,71% по сравнению с широким фондовым индексом S&P 500 и общеевропейским Euro Stox на 13,25% и 6,65% соответственно.

Но Азия более экономически разнообразна, чем Европа и США, и в регионе все еще есть потенциал для значительного роста, особенно в Японии и Южной Корее.

Когда большинство стран Азии оправились от пандемии, рынки Японии стали лидерами роста: с начала 2023 года Nikkei 225 (один из важнейших фондовых индексов Японии) вырос почти на 25%, а широкий фондовый индекс Topix (второй по важности фондовый индекс Японии) – примерно на 21,5%.

Фондовый рынок Китая тоже показал хороший старт в 2023 году: индекс Гонконгской биржи Hang Seng вырос на 11,4%. По своим пиковым значениям февраля 2021 г. до конца октября 2022 г. бенчмарк упал почти на 53%, но с начала ноября начал расти и к концу года поднялся на 34,7%. Тенденция сохранилась и в 2023г.

Morgan Stanley ожидает бурного роста рынка акций Китая благодаря дальнейшему смягчению коронавирусных ограничений и возобновлению деловой активности в стране – банк прогнозирует рост индекса Hang Seng к концу 2023 года на 13%.

Искусственный интеллект – главный двигатель возобновления деловой активности

Технологическое развитие – еще одна причина для оптимизма в Азии. С появлением генеративного искусственного интеллекта, такого как ChatGPT от OpenAI, Google Bard от Google и Baidu Ernie Bot, внимание инвесторов приковано к аппаратному обеспечению, питающему эти инструменты ИИ, то есть полупроводников.

Страны вкладывают огромные субсидии в строительство заводов по производству микросхем и полупроводников. К примеру, Закон США о микросхемах, который обеспечит 280 миллиардов долларов субсидий в течение следующего десятилетия.

Старший аналитик независимой банковской группы Lombard Odier Марко Баррези утверждает, что Япония, Южная Корея и Тайвань также предоставляют налоговые льготы и субсидии.

Кроме того, несмотря на ограничения для Китая со стороны США по получению передовых технологий производства микросхем, Китай работает над поддержкой своей полупроводниковой промышленности, что может составить около 143 миллиардов долларов субсидий в течение 5 лет.

Баррези добавляет, что ИИ создаст новое поколение технологических стартапов и приложений, подобно тому, как появление iPhone стимулировало развитие целой индустрии вокруг мобильных приложений, а развитие облачных вычислений создало новый сектор компаний-разработчиков программного обеспечения. Почти третья часть мирового дохода от полупроводников в 2022 году приходилась на самые современные компьютерные чипы, а их большая часть производится именно азиатскими фирмами.

Две азиатские компании доминируют в производстве этих передовых чипов, а именно: Taiwan Semiconductor Manufacturing Co и южнокорейская Samsung Electronics.

Неудачи, постигшие мировые технологические компании в течение последних 2 лет, не добавляют оптимизма инвесторам в акции технологического сектора. К топ-менеджерам цифровых гигантов пришло время прозрения, которое позволило оптимизировать затраты и надеяться на выздоровление бизнеса с перспективами дальнейшего развития. Поэтому в ближайшем будущем не стоит ожидать резкого повышения капитализации компаний и получения сверхприбылей от их ценных бумаг. Возвращение к уровню 2020 года в ближайшие несколько лет тоже маловероятно.

Учитывая кризисные явления в американских и европейских компаниях, следует обратить внимание более придирчиво на южно-азиатский рынок, где наблюдается оживление и большой потенциал роста.