Инвестбанкир Игорь Мазепа может быть нужен Петру Порошенко на свободе

С начала года правоохранительные органы провели несколько задержаний лиц, которые могут быть причастны к махинациям с государственными средствами. Пока общество следило за громким делом Гринкевичей, который подозревается в скандальных закупках для ВСУ, вечером 18 января новостные ленты запестрели не менее громкими заголовками: "Силовики задержали на границе основателя Concorde Capital Игоря Мазепу".



Игорь Мазепа и Петр Порошенко. Фото из открытых источников

В инвестиционной компании отреагировали и заявили, что силовики "без всяких судебных постановлений" задержали Мазепу на переходе "Шегини", и провели обыск в его автомобиле, а также "ворвались с обысками, выбив дверь подконтрольного бизнесмену бизнес-центра".

Кроме Мазепы, были задержаны в разных регионах страны еще три человека, в том числе и его брат Юрий. Печерский районный суд Киева поместил директора Concorde Capital в следственный изолятор, определив для него залог в размере 349 млн. грн., хотя прокуратура просила арест с возможностью залога в размере 700 млн. грн.

По делу, которое длится 10 лет, силовики выступили с официальным заявлением о возможной причастности преступной организации, незаконно завладевшей землями и Киевской гидроэлектростанции и возведшей там элитные коттеджные городки, что недопустимо и напрямую ставит под угрозу функционирование критической инфраструктуры Киева.

Арест Мазепы вызвал большой шум в бизнес-сообществе. Объединение предпринимателей движения "Манифеста 42", соорганизатором которого является Мазепа, объявило "предупредительную акцию протеста против произвола тыловых силовиков на 1 февраля".

Чтобы уменьшить общественное напряжение и отвергнуть все обвинения в политическом заказе, власти организовали встречу с бизнесом, по итогам которой уже на следующий день появился указ президента Владимира Зеленского о введении в действие решения СНБО по уступкам требованиям бизнеса. После этого Киевский апелляционный суд уменьшил залог до 21 млн грн, а владелец Concorde Capital беспрепятственно вышел из СИЗО и сразу принялся благодарить Зеленского за "оперативную реакцию на запрос бизнеса и принятое на СНБО решение".

Делом Мазепы ожидаемо воспользовался и пятый президент Петр Порошенко, которого с бизнесменом связывают давние партнерские отношения. После побега Януковича в 2013 году Мазепа присоединился к команде Порошенко, где отвечал за сделки по покупке государственных активов. Одним из самых больших процессов перевода госактивов в частную собственность "Укрспирта". Журналисты "Схем" неоднократно фиксировали ночные визиты Мазепы в Администрацию президента. Тогда в АП заявили, что бизнесмен является советником главы Администрации Бориса Ложкина.

Лидер "Европейской Солидарности" встал на защиту бизнесмена и заявил, что "в стране нет такого инвестбизнеса, который не находился бы под атакой силовиков". В расположении Порошенко и его медиа к Мазепе могут быть много причин: повод покритиковать власть, общие проекты в прошлом и общие схемы. Ведь структуры Мазепы могут быть связаны с переуступкой акций "Кузницы на Рыбальском" самим Порошенко и олигархом, экс-заместителем председателя Партии регионов Сергеем Тигипко.

Шесть лет назад, за несколько месяцев до президентских выборов, фонд "Прайм Эссетс Кэпитал", управлявший активами пятого президента, и "Вик" — первого заместителя председателя фракции БПП в парламенте VIII созыва Игоря Кононенко — продали "Кузницу", все ее земли и имущество группе TAC Сергея Тигипко через кипрскую компанию Ewins Limite.

Сумма покупки "Кузницы" тогда казалась заоблачной: "Прайм Эссетс Кэпитал" Порошенко продал 73,9% акций завода за 235,8 млн долларов, а "Вик" Игоря Кононенко — 20,1% акций за 64,2 млн долларов.

ТАС тогда заявлял, что не планирует менять профиль и основные направления развития завода — тогда "Кузница на Рыбальском" активно осваивала государственные оборонные заказы, производя бронированные катера, пулеметы и гранатометы. Однако, Тигипко имел планы на земельный участок, расположенный в прицентральном районе Киева: на территории "Кузницы" должен был появиться Lipki Island City Resort — жилой комплекс из 36 домов, а также офисы и торговый центр.

Правда, по данным СМИ, фонды Порошенко и Кононенко не получили всей заявленной суммы. "Вик" компания Тигипко оплатила только первоначальный платеж в размере 2,14 млн долларов, "Прайм Эссетс Кэпитал" досталось больше — 7,86 млн долларов. Основные суммы от покупателя должны поступить до ноября 2025 года. Новый менеджмент не захотел менять руководство Кузницы, что может свидетельствовать о договоренности. Главой компании остался Валерий Шандра, которого называли доверенным лицом Порошенко.

Относительно "возможного уклонения от уплаты налогов и последующей легализации доходов, полученных преступным путем, при продаже акций "Кузницы" против Порошенко и Тигипко в мае 2019-го даже было возбуждено уголовное дело. Ее инициатором стал скандальный экс-замглавы Администрации Януковича Андрей Портнов.

В материалах дела тогда указывалось, что "по мнению заявителя, вышеупомянутое соглашение может быть формальным и фактически смена владельца не состоялась, а сделка по отчуждению корпоративных прав была направлена на сокрытие настоящего владельца, что подтверждается тем, что сумма сделки по продаже очень существенная — около 300 млн долларов, которыми согласно открытым источникам Особа_5 (Сергей Тигипко, — ред.) не мог владеть". Уже в сентябре 2019 года недвижимое имущество и корпоративные права завода были арестованы.

Эксперты оценивали инвестиционный потенциал территории "Кузницы" в 28 млрд. грн. Именно такую сумму средств мог выручить застройщик при продаже всех квартир. Однако дальше планов Тигипко не двинулся — строительство так и не начали.

В разгар полномасштабной войны завод неожиданно получил нового владельца. 2 декабря 2022 года пресс-служба Concorde Capital сообщила, что группа компаний Игоря Мазепы приобрела у Agimant Limited Тигипко 100% акций Ewins Limited, владеющей 94% акций "Кузницы". Сумму сделки пиарщики Concorde назвали "умной" и добавили, что видят в ней "инвестиционный потенциал". Сам Мазепа заявил о намерениях группы осуществить перепродажу приобретенных акций стратегическому инвестору.

Кроме цены, не менее "умными" были и дальнейшие действия бывших владельцев завода. Сразу после обнародования заявления о приобретении компанией Мазепы "Кузницы на Рыболовном" в Хозяйственный суд столицы поступило заявление от кипрской "Прокторемо Инвестментс Лимитед", которое связывали с Порошенко, и "Укрспецэкспорт" о признании завода банкротом.

Сразу за этим последовали заявления кредиторов завода, среди которых значительное количество госструктур. Речь идет о ГП "Научно-исследовательский институт "Квант-радиолокация" на 101 млн грн, "Укрспецэкспорт" на 80 млн грн, ГП "Научно-исследовательский институт "Квант" на 77 млн грн, Министерство обороны Украины на 45 млн грн и другие. По данным СМИ, общая сумма требований государственных структур составила более 375 млн. грн. Она давала возможность сформировать комитет кредиторов "Кузницы".

Дальше в игру вступили Порошенко и Кононенко. В январе 2023-го "Прайм Эссетс Кэпитал" и "Вик" заявили требования на 8,334 млрд грн и 2,269 млрд грн соответственно как долг по сделкам покупки акций "Кузницы" Ewins Тигипко.

"Телеграф" предполагает, что завод заключил договор поручительства с фондами Порошенко и Кононенко, что сделало его поручителем Ewins по обязательствам перед фондами. Журналисты указывают, что аналогичные договоры были заключены в конце ноября 2022 года "Ленд Девелопмент ЛТД Плюс" и "Буд-Реновация", что позволило "Прайм Эссетс Кэпитал" возглавить комитеты их кредиторов и добиться признания их банкротами. Но поскольку Тигипко не выполнила свои 300-миллионные обязательства перед фондами Порошенко и Кононенко, они пошли в суд.

На сегодняшний день Порошенко находится не в лучшем финансовом состоянии, в частности его активы и контрольная судьба в фонде "Прайм Эссетс Кэпитал", арестованные судом, а сам он еще до полномасштабного вторжения получил статус подозреваемого в уголовном производстве, возбужденном ДБР. Таким образом, можно предположить, что Порошенко или Кононенко не будут выкупать активы завода, однако это могут сделать структуры Concorde Capital, основателем которой является Игорь Мазепа.