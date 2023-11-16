"Короли процента" - кому принадлежат ломбарды в Украине

Кроме классических банков существует масса финансовых организаций, в которых нуждающийся может взять кредит, часто без особой бюрократической волокиты, но под гораздо большие проценты. Обычно подобные займы предоставляют микрофинансовые кредитные организации и ломбарды.



Кто являются владельцами ломбардов в Украине

"Комментарии" решили разобраться, кто владеет основными ломбардами Украины, сколько денег им это приносит, и как собственно война повлияла на рыночную ситуацию в данном сегменте финансового рынка.

Ломбарды, займы и война

Разумеется, в условиях войны в 2022-м году украинцам было не до кредитов, а если их и приходилось брать, то с возвратом дела обстояли куда хуже. Впрочем, последнее обстоятельство не слишком опасно для ломбардов, ведь суть их работы заключается в выдаче кредитов под залог ценного имущества, чаще всего ювелирных изделий, реже техники, и иногда – авто, недвижимости и прочего движимого имущества.

По данным сервиса OpenDataBot, в 2023-м году рынок небанковского кредитования пошел вверх, и к примеру, микрозаймов у микрофинансовых организаций (МФО) украинцы в январе-марте взяли на 39% больше, чем за тот же период 2022 года. В результате физические лица должны МФО 8,7 млрд грн, впрочем, на пике - в октябре 2021 года украинцы были должны по микрозаймам 15,1 млрд грн.

В отличие от МФО, ломбарды ведут свой бизнес несколько иначе. Учреждения также выдают необходимую клиенту сумму денег в долг на короткий период, обычно от 15 дней до 1 месяца, но при этом на условиях залога имущества, чья стоимость превышает объем займа. Сам процент займа колеблется в зависимости от суммы, оценки, срока и других факторов, но обычно это от 0,5% до 1,3% в сутки.

"Чаще всего клиенты берут в долг на срок до 30 дней, и потому ломбарды на этот период выставляют самые высокие проценты", — рассказал "Комментарии" источник среди владельцев ломбардов в Украине.

В целом, по данным статистики НБУ, на 30 июня ломбарды выдали украинцам кредитов на 3,7 млрд грн, при этом залоги, полученные ими, покрывают сумму долга на 111%, а сами залоги на 73% состоят из драгоценностей, 26% из бытовой техники. При этом чистая прибыль ломбардов по итогам октября-декабря 2022 года составила 26,7 млн грн., по итогам октября-декабря 2021 годов это были 10,2 млн грн.

Лучшим же периодом сектора стал 3 квартал 2021 года с его чистой прибылью в 67,4 млн грн., а в разгар войны, апрель-июнь 2022 года ломбарды получили убыток в 123,9 млн грн.

В целом же по состоянию на октябрь в Украине были зарегистрированы 156 ломбардов, имевшие свои филиалы и отделения.

Итак, кто же они – владельцы самых крупных ломбардов страны.

Ломбарды "Скарбниця" — "нищие короли процента" Андрей Хрисин, Евгений Билаш и Александр Титоренко

По данным "Экономической правды" до 24 февраля 2022 года лидерами ломбардного бизнеса в Украине являлись ломбарды, действовавшие под ТМ "Скарбниця" и принадлежащие трем партнерам – столичным бизнесменам Андрею Хрисину, Евгению Билашу и Александру Титаренко. В сеть "Скарбниця" входили 400 отделений по всей Украине.

Действительно, в аналитической системе YouControl содержатся данные о примерно 20 компаниях, принадлежащих партнерам и явно занимающиеся деятельностью по выдаче кредитов через ломбарды. Это "Залоговое общество "Скарбниця-Ломбард", "Ломбард "Гроши тут", ООО "Ай ломбард", полное товарищество "Ломбард финанс", полное товарищество "Ломбард "Свежая копейка", ООО "Ломбард "Кредит Юкрейн" и другие.

Обращает на себя внимание, что практически все эти ломбарды отчитываются о выручке буквально в несколько сотен тысяч гривен за год, причем если за 2022-й год — это объяснимо, то вот за предыдущие представляется непонятным.

К примеру полное товарищество "Ломбард "Свежая копейка" отчитался о выручке в 2020-м году в 441 тыс. грн, в 2021-м 900 тыс. грн. и 2022-м в 524 тыс. грн. И таких отчетов по фирмам Андрея Хрисина, Евгения Билаша и Александра Титаренко – полно.

Единственное исключение "Залоговое общество "Скарбниця-Ломбард", у которого выручка с 25,7 млн грн в 2020-м году упала до 6,6 млн грн. по итогам 2022-го.

Любопытно, что кроме порядка 20 фирм, так или иначе связанных с ломбардами, партнеры владеют компаниями, занимающихся торговлей бывшими в употреблении товарами в специализированных магазинах. Это ООО "Украшения мира", ООО "Топ трейд ЛТД", ООО "Сторидж лимитед" и другие.

Можно предположить, что в этих магазинах продаются залоги, которые заемщики не смогли выкупить в ломбардах и тут суммы выручки гораздо выше. К примеру ООО "Топ трейд ЛТД", ООО "Сторидж лимитед" отчитались о выручке более 2 млн грн каждый за 2022-й год, а в лучшие для них годы это были по 6-12 млн грн.

"При сдаче в ломбард драгоценностей их всегда оценивают по цене лома – золотого или серебряного, и на руки заемщик получит максимум 90% его стоимости. Невыкупленные изделия из драгоценных металлов у ломбарда выкупает государство по цене лома, то есть дав за залог 90% стоимости лома, владелец получает потом от государства 100% и как бы ничего не теряет. Но есть и другой вариант – продавать невыкупленные залоги именно как драгоценности через собственные магазины, тут можно выручить больше", — поясняет "Комментарии" один из владельцев ломбардов.

Ломбарды "Благо" — Родион Бутко

Достаточно известная сеть ломбардов принадлежит столичному бизнесмену Родиону Бутко, возглавляющему совет директоров Bredley Holding, занимающегося финансовыми проектами.

Ломбардный бизнес представляет в компании полное товарищество "Ломбард "Донкредит", которое на 100% принадлежит Родиону Бутко через ООО "Финансовая компания "Финмар". Согласно данным аналитической системы YouControl в 2022-м году "Ломбард "Донкредит" получил выручку в 251,4 млн грн. А по итогам 2021 года выручка компании была 377,8 млн грн.



Впрочем, куда более известна другая компания Родиона Бутко — "Милоан", занимающаяся выдачей микрозаймов, которая по данным СМИ, выдает займы под 360%, якобы, не всегда законно.

В свое время Родион Бутко даже пытался заняться политикой, выступив кандидатом в народные депутаты Украины на выборах в 2006-м году, правда неудачно.

Ломбард-Капитал – Петр Климчук или Елена Приходько

Еще один серьезный игрок на рынке ломбардов в Украине, полное товарищество "Ломбард капитал" на протяжении целого ряда лет приносило доход бизнесмену Петру Климчуку. И прибыли явно немаленькие, во всяком случае в 2021-м году компания получила 371,3 млн грн выручки. Начавшаяся же война радикально изменила ситуацию для компании и дело не только в том, что ее выручка по итогам 2022 года упала вдвое – до 181 млн грн. "Ломбард капитал" сменил владельца, причем не в первый раз.



Созданная в 2004-м году компания сперва принадлежала запорожским бизнесменам Ивану Попову, его сыну Дмитрию – 52% на двоих, и их партнеру Петру Климчуку. Однако в мае отец и сын Поповы продали свою долю Петру Климчуку, а совсем недавно, в сентябре 2023 года уже последний продал компанию некоей Елене Приходько из Запорожья. Последняя является владельцем и соучредителем ряда коммерческих структур в Запорожье — ООО "Эос" и ООО "Бизнес-центр Палладиум".

Ломбард "Первый" — семья Петренко

Еще одна крупная сеть ломбардов в Украине принадлежит полному товариществу "Ломбард "Первый", которым владеют Роман и Тарас Петренко, в бизнес-группу которых входят порядка 40 компаний. "Ломбард "Первый" принес владельцам в 2022-м году 227,5 млн грн., годом ранее это были 272,9 млн грн.

Как и многие другие владельцы ломбардов, семья Петренко занимается и ювелирным бизнесом, связанным с сетью "Золотой век".

Конечно же, есть много владельцев ломбардов, которые из-за своих куда более скромных масштабов, не привлекают особого внимания, но есть и исключения, ведь ломбардным бизнесом в Украине часто занимаются даже политики.

В частности, речь идет о полном товариществе "Ломбард "Про100кредит", хотя официально он принадлежит Дмитрию Тележинскому. СМИ называли его помощником-консультантом экс-спикера ВР Украины Дмитрия Разумкова. А в 2020-м году "Про100кредит" принадлежал жене политика Юлии Чайке.

Впрочем, даже в лучшие для ломбарда 2019-й год его выручка официально не превышала 1,7 млн грн, по итогам же 2022-го и вовсе упала до 650 тысяч гривен.

Еще один политик, "засветившийся" в ломбардном бизнесе – Юлия Тимошенко, чей муж Александр указал в декларации за 2016-й год почти 2,4 млн грн дохода от компании Diafox Consulting Limited зарегистрированной на Кипре. Как писали тогда СМИ, компания владела сетью ломбардов "Дешевые наличные" в Киеве и области (20 отделений). Причем юридический адрес фирмы находился в том же доме, что и Киевское областное отделение Батькивщины и приемная народного депутата от политсилы Сергея Власенко.

Ломбарды "Дешевые наличные" продолжают свою работу, правда теперь Diafox Consulting Limited принадлежат лишь 50% полного товарищества "Ломбард "Дешевые наличные", еще половиной владеет другая кипрская фирма.

Хотя в свои лучшие годы, тот самый 2016-й, когда Александр Тимошенко получил от Diafox Consulting Limited почти 2,4 млн грн, выручка "Дешевых наличных" составляла всего 6 млн грн, правда затем их дела пошли хуже. Во всяком случае в 2020-м выручка компании составила 4,6 млн грн.

Как видно, ломбардный бизнес в Украине является достаточно выгодным для того, чтобы им не стеснялись заниматься даже некоторые публично значимые лица, хотя официальные доходы отечественных ломбардов весьма скромные. Не исключено, что отчетность данного сегмента бизнеса отражают не всю реальность.