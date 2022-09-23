От геополитического игрока до сырьевого придатка Китая: как повлияли на РФ санкции 2014 и 2022 годов



















В результате вооруженной агрессии против Украины, Российская Федерация уже восемь лет живет под санкциями. Если санкции 2014 года повлияли на российскую экономику, но не достигли цели – не заставили страну-агрессора прекратить оккупацию украинских территорий, то санкции 2022 могут стать одной из причин прекращения существования РФ в ее современном виде.



Экономические санкции против России

Санкции 2014 года. Россияне обеднели в два раза, экономика потеряла доступ к современным технологиям

В 2003 году бывший министр экономики РФ Евгений Ясин говорил, что единственный в то время конкурентоспособный российский товар – это газ . Благодаря повышению мировых цен на нефть в 2000-х этот энергоноситель также стал приносить российской экономике большие доходы. Где-то в то же время в РФ выбрали стратегию "продаем нефть и газ – все остальное купим" . В 2007 году российский президент Путин выступил с так называемой "Мюнхенской речью", в которой объявил о начале новой конфронтации с развитыми странами Запада, НАТО и международными институтами.

С тех пор РФ начала жить по несовместимым друг с другом моделям – экономической "продаем нефть и газ – все остальное купим" и конфронтационной политической.

В феврале-марте 2014 года российские войска оккупировали Крым, чуть позже Донбасс. Оккупация Крыма и последующая военная интервенция РФ против Украины в Донбассе стали причинами первой волны санкций против РФ со стороны США, Евросоюза и многих развитых стран. В марте 2014 года США ввели санкции против 11 человек из России, Канада и ЕС ввели санкции против 21 человека из России. К 2016 году этот санкционный список расширился до 146 человек и 37 компаний. Первой компанией, против которой применили санкции, была "Черноморнефтегаз", затем в список добавили "Алмаз-Антей", концерн "Калашников", "Роснефть", "Новатэк". В декабре 2014 года Евросоюз одобрил новые санкции, согласно которым любые инвестиции в Крым считались вне закона.

В целом, санкции за оккупацию Крыма и войну в Донбассе были направлены на ограничение доступа РФ к современным технологиям, западным рынкам, мировому финансовому сектору, сотрудничеству с ведущими мировыми производителями. В частности, в РФ запретили поставлять ведущее оборудование для важнейшей для российской экономики нефтегазовой отрасли.

"Добыча упадет с истощением действующих месторождений, поскольку необходимо разрабатывать шельф, Арктику и Сибирь, что в условиях санкций будет крайне тяжело. Страны, введшие санкции в нефтяной отрасли, поставляли 57% импортного оборудования для нефтедобычи", – говорил в 2014 году гендиректор Центра международной торговли Владимир Саламатов.

Еще с 2014 года в РФ начали массово закрываться IT-проекты, реализовавшиеся совместно с западными партнерами. Население страны либо потеряло доступ ко многим западным товарам, либо получило существенное повышение цен на качественный импорт. Тогда российские власти объявили так называемый "курс на импортозамещение".

В комплексе это привело к падению курса российского рубля по отношению к доллару США. Если в феврале 2014 года котировки составляли 35-36 рус. рублей за 1 доллар США, то, начав падение во второй половине 2014 года, по состоянию на 24 августа 2015 года 1 доллар США стоил уже 70 рос . рублей. До конца 2019 года курс доллара к рублю находился в диапазоне 60-64 рублей за 1 доллар США. То есть рядовые россияне обеднели практически в 2 раза. Также упала и российская экономика в целом: если в 2013 году ВВП России в долларах США составил 2,1 трлн, то в 2015 году — $1,27трлн, и по состоянию на 2018 год вырос чуть выше $1,5 трлн. .

Всего на 2021 год РФ потеряла 350 миллиардов долларов в результате санкции против нее, подсчитали эксперты "Атлантического совета" Андерс Ослунд и научный работник Университета Джорджа Вашингтона Мария Снежная.

"Санкции против России действуют – и экономические, и технологичные. Это можно увидеть по непрерывному падению ВВП РФ, — рассказал "Комментарии" политолог Павел Жовниренко. – Проблема в том, что санкции вводятся постепенно, Россия успевает к ним подготовиться. Если бы тот объем санкций, которые есть сейчас, был введен в 2014 году сразу после оккупации Крыма и частей Донецкой и Луганской областей – тогда не было бы событий 24 февраля 2022 года".

2022. Конец субъектности российской экономики

24 февраля 2022 года РФ начала новый этап войны против Украины, за что против страны-агрессора были введены санкции нового уровня.

К концу августа 2022 года против РФ на мировом уровне было внедрено более 9 тысяч различных санкций. Это ограничение в сферах финансов, энергетики, технологий и товаров двойного назначения, промышленности, транспорта и предметов роскоши. С рынка РФ вышло большинство мировых брендов и производителей, без продукции которых невозможно нормальное функционирование российской экономики. Более того, эти компании создавали от 30% до 40% российского ВВП. Таким образом, вместо качественной продукции по ценам уровня до 24 февраля в РФ сейчас продаются низкокачественные китайские товары по высокой цене .

То есть, если в результате санкций 2014 года ВВП России упал в 2 раза, но к 2018 году частично отыграл падение, то в 2022 году ВВП РФ может продемонстрировать еще большее падение. Если производители из развитых стран производили локализацию производств в РФ и создавали рабочие места, то Китай будет только поставлять на существенно уменьшенный российский рынок ширпотреб собственного производства.

По официальным данным, в РФ за первое полугодие прекратили работу 724 тысяч юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, что демонстрирует темпы сокращения объемов российской экономики в результате новых санкций. Это при том, что налоги – это второй по объему после нефти и газа сектор, из которого наполняется государственный бюджет РФ .

Это происходит в условиях, когда 300 млрд долларов США золотовалютных резервов РФ заморожены санкциями, то есть реальный объем золотовалютных резервов РФ, которыми она еще может оперировать – 272,1 млрд долларов США по состоянию на август 2022 года .

Из-за отключения SWIFT, санкционной блокировки российских банков и введения внутренних ограничений Центробанком РФ, российские физические и юридические лица оказались фактически отрезанными от мировой экономической системы. Сразу после введения этих санкций курс рубля к доллару упал на 30% – до 117 рублей за доллар США . Затем, после того, как российский Центробанк фактически закрыл свободный валютный рынок в России, курс рубля был официально установлен на уровне 55-60 рублей за доллар, на финансовых интернет-сайтах он сейчас торгуется на уровне 91 рубль за доллар США .

Посредством сравнения стоимости айфонов в России с другими странами, установили, что подлинный рыночный курс рубля к доллару в июне был 130 рус. рублей за доллар , а в сентябре пока составляет 106 рублей за доллар .

То есть и в результате санкций 2014 года и в результате санкций 2022 года население России обеднело в каждом случае в 2 раза. Совокупно россияне стали беднее за 8 лет агрессии РФ против Украины на 75%.

Также для страны с официально признанной площадью 17 098 246 квадратных километров является фатальным запрет на эксплуатацию самолетов иностранного производства. По официальным данным Минтранса РФ 95% пассажирооборота в РФ осуществляется на самолетах иностранного производства. 700 из 801 бортов "основной авиации" РФ не принадлежат РФ, а находятся в лизинге – после начала нового этапа российской агрессии против Украины лизингодатели потребовали от россиян вернуть самолеты. Те отказались и уже полгода фактически осуществляют перевозку на присвоенных судах. За это россиян отрезали от доступа к современному программному обеспечению для авиации и запчастей – уже через полгода россияне начали разбирать одни самолеты, чтобы ремонтировать другие самолеты .

Кроме самолетов, в результате санкций в РФ практически остановилось строительство автомобилей – уменьшилось в 30 раз .

Но главный вопрос в санкционной войне – это нефть и газ, поскольку по состоянию на 2022 год бюджет РФ на 45% состоял из доходов от торговли энергоносителями. Однако по причине очередного повышения цен на энергоносители в мире, доходы РФ наоборот выросли после начала нового этапа вооруженной агрессии против Украины. Только в августе 2022 года, в результате санкций РФ впервые заработала по продаже нефти меньше, чем в предыдущем месяце – 11,1 млрд долларов США, что является самым низким показателем с июня 2021 года. При этом эксперты прогнозируют, что в 2022 году Россия все же получит рекордные доходы от продажи нефти и газа .

Полное эмбарго на российскую нефть Запад пока вводить не планирует, поскольку это может плохо отразиться на мировой экономике и привести к росту мировых цен на нефть. США предлагают ввести "потолок цен на российскую нефть" — позволить покупателям приобрести это сырье у РФ не дороже 40-60 долларов за баррель.

Большинство российских экспертов в своем анализе этого вопроса противоречат сами себе. Они говорят, что у Запада нет инструментов контроля, чтобы отследить, как, по какой цене и кому продается российская нефть. Утверждают, что Россия наоборот может нарастить доходы от продажи нефти и газа Китаю, Индии и Турции. Но сами же признают, что 95% судов, занимающихся перевозкой нефти, застрахованы лондонской International Group of Protection & Indemnity Clubs. Таким образом, в условиях отсутствия трубопроводов, способных обеспечить доставку необходимых объемов сырья китайским, индийским и турецким покупателям, политическим решением вполне реально отрезать РФ от океана как единого и главного пути доставки российского сырья покупателям Китая, Индии и Турции. Возможностей нефтепровода "Сибирь – Тихий океан" не хватает, чтобы компенсировать РФ потери рынков развитых цивилизованных стран .

Кроме того, с декабря начинает действовать эмбарго на российскую нефть.

"Россия потеряет 51% экспорта сырой нефти и 57% экспорта нефтепродуктов, который выглядит как крах "хребта российской экономики" — нефтяной отрасли", — говорит специалист нефтегазового рынка Михаил Крутихин .

Что касается газа, то главный потребитель российского сырья — Евросоюз уже осуществляет последовательную программу полного отказа от российского газа. По мнению Крутихина, у российского Газпрома сегодня осталась одна тактика – попытаться полностью перекрыть поставки газа в Европу зимой, в расчете на то, что это будет роковым ударом по Евросоюзу, который заставит ЕС согласиться на российские условия. Но практика уже показала, что подобный шантаж влияет исключительно на скорость поиска новых поставщиков газа.

"Путин пытался увеличить поставки газа в Европу на 110 миллиардов кубометров, но в 2020-2022 годах доля России на газовом рынке Европы наоборот рухнула в 5 раз, – говорит российский аналитик Анатолий Несмиян. "Сырьевая сверхдержава" оказалась рухнувшим карточным домом. Но Путин пытается превратить РФ в сырьевой придаток Китая и пытается договариваться с китайским вождем Си Цзиньпином о строительстве нового газопровода в Китай через Монголию. Но он никогда не осуществит продажу Китаю столько газа, сколько покупала Европа и по тем ценам, по которым покупала Европа. Тем более, что трубопроводная инфраструктура для торговли с Европой отстраивалась несколько десятилетий мощностями Советского Союза. Сейчас у Путина нет ни времени, ни ресурсов.

Кроме того, заявления российских руководителей о преодолении системного кризиса из-за переориентации нефтегазовой отрасли на рынки Китая являются фикцией и маскировкой сдачи остатков государственного суверенитета РФ Пекину. Итак, главный проект на том направлении – газопровод "Сила Сибири" убыточен для России. Москва заключила с Пекином кабальные сделки – продает газ по нерентабельной цене 118,5 долларов за тысячу кубометров, освободила "Газпром" от налогов по проекту "Сила Сибири". Проект "Ямал СПГ" компании "Новатек" по поставкам в Китай сжиженного газа также освобожден от всех главных налогов, 30% в проекте уже принадлежит Китаю, цены также кабальные и нерентабельные для РФ. Российская госкорпорация "Сибур", оперирующая Амурским нефтегазохимическим комплексом, на 40% принадлежит Китаю, работает на китайском оборудовании и освобождена от налогов в российский госбюджет. Более того, российский экономист Владимир Милов выяснил, что инфраструктура для поставки нефти, газа и продуктов нефтегазохимии в Китай отстроена за деньги российского Фонда национального благосостояния, но в итоге "Газпром", "Новотек", "Сибур" также имеют большие долги перед китайскими банками China Development Bank, China Construction Bank и Фонда шелкового пути.

Следовательно, вопрос санкций против российского нефтегазового комплекса не является фундаментальным в деле достижения целей санкционного давления – принуждение России прекратить оккупацию территории Украины.

"Большое значение будет иметь принятие Конгрессом США закона о признании России страной – спонсором терроризма. – говорит "Комментарии" политолог Павел Жовниренко. – Потому что санкции тогда коснутся и стран, с которыми сотрудничает Россия. Потому что из-за третьих стран РФ пока обходит много санкций, в том числе технологических. В итоге санкции работают, но осталось ликвидировать для России пути обхода санкций. Тогда будущее для России будет закрыто".

Пока Россия превращается в отсталую резервацию под внешним руководством Китая и во внутренней экономике – после изгнания РФ из мировой финансовой системы, блокирования валютного рынка и фактического прекращения свободного обращения мировых валют доллару США и евро, в РФ население и бизнес переходят на китайский юань, который не является свободно конвертируемой мировой валютой.

Таким образом, к сентябрю 2022 года совокупный эффект от санкций образцов 2014 и 2022 годов привел к потере российской экономикой субъектности. Получение доходов от нефти и газа Кремлем зависит от политических решений стран Запада и Китая. Внутренняя экономика разрушена и поглощается Китаем. Возможностей создавать что-то нет вследствие санкционной блокировки доступа к современным технологиям.

Но даже в качестве сырьевого придатка под внешним руководством Китая у РФ нет перспектив. Китай переживает кризис, его внешний долг по состоянию на начало 2022 года составлял 40 трлн долларов США – 265% ВВП. С 2021 года началось крушение стратегической для Китая строительной отрасли, в июле 2022 года началось крушение банковской системы. В августе-сентябре к этому добавился энергетический кризис – из-за рекордной жары сильно упал уровень воды в реке Янцзы, на ГЭС которой добывается основные объемы электроэнергии для китайской экономики.

Следовательно, де-факто крах российской экономики, которому способствовали и санкции, ведет и к очень вероятному прекращению существования РФ в современном виде.

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