Telegram в Украине – кто владеет топ-каналами страны и сколько зарабатывают на телеграм-каналах

Хотя в текущем году Telegram отметит 11-летие, лишь после российской агрессии в Украину детище россиянина Павла Дурова, можно сказать, "завоевало" внимание украинцев. К концу 2023 года более 70% жителей Украины именно этот сервис называли основным источником получения информации о происходящем в стране и мире.

Telegram-каналы в Украине (фото из открытых источников)

Подобный скачок не на шутку испугал отечественные власти, заявившие о возможном запрете сервиса на территории Украины. Об опасности мессенджера говорили не только политики, но и спецслужбы, в частности глава ГУР МО Украины Кирилл Буданов. Недавно чат-боты украинских спецслужбы даже оказались заблокированы почти на сутки, после чего разговоры о запрете ушли с повестки дня.

Но госорганы все-таки составили список Telegram-каналов, которые украинцам лучше не читать из-за их пророссийской направленности, тем самым признав, что сервис несет определенную угрозу национальной безопасности.

ТОП-10 Telegram-каналов , читаемых в Украине









Согласно официальной статистике Telegram, не все каналы, читаемые в Украине, можно назвать украинскими как по их позиции, так и даже по географическому принципу, ведь некоторые из них ведут из Европы и России.

Название Число подписчиков Собственник Место нахождения Мир сегодня с Юрий Подоляка 3 млн 873 тысячи Юрий Подоляка Россия Труха Украина 2 млн 590 тысяч Максим Лавриненко и Владимир Литвин Украина Николаевский Ванек 2 млн 372 тысячи Неизвестно Украина Украина Сейчас: новости, война, россия 1 млн 580 тысяч Вадим Ингеров Украина Лачен пише 1 млн 490 тысяч Игорь Лаченков Украина Times of Ukraine 1 млн 431 тысяча Неизвестно Украина Реальная война Украина Новости 1 млн 366 тысяч Неизвестно Украина Инсайдер UA 1 млн 330 тысяч Неизвестно Украина Реальный Киев 1 млн 177 тысяч Неизвестно Украина Анатолий Шарий 1 млн 175 тысяч Анатолий Шарий Испания

Как несложно заметить, половина самых популярных в Украине Telegram-каналов являются анонимными, о которых неизвестны не только данные админов, выставляющих новости, но и данные владельцев. А первое и последнее места в ТОП-10 предпочтений украинцев занимают откровенно пророссийские Telegram-каналы, на чью долю приходится аудитория в 5 млн подписчиков. В то же время на долю 8 каналов с уловно проукраинской позицией ("условно" — поскольку невозможно установить собственников, а значит и их реальные интересы, — ред) приходятся около 13,5 млн подписчиков.

Впрочем, количество подписчиков еще необязательно говорит о популярности того или иного Telegram-канала, поскольку также учитываются такие показатели, как охват – среднее число подписчиков, прочитавших пост, или цитируемость – сколько раз на вас сослались.

К примеру, по охватам лидирует Юрий Подоляка, чей пост в Telegram-канале в среднем прочитывает до 1,6 млн человек, правда в цитируемости он проигрывает Трухе, а та в свою очередь имеет прочтений 1 поста меньше, чем Николаевский Ванек.

Сколько при этом подписчиков именно из Украины – также серьезный вопрос, ответ на который может дать анализ трафика. Так, специалисты Института массовой информации уже ловили формального лидера Telegram в Украине Юрия Подоляку на банальной накрутке аудитории. По их данным на долю заходов с IP-адресов Украины приходятся лишь 12%, 26% — РФ и 34,5% — США, что выглядит именно как накрутка просмотров с помощью авторизированных программ, ведь зачем жителям Америки интересоваться каналом местного эксперта.

При этом анализ трафика Анатолия Шария по данным журналистов говорит, что его аудитория более украинизирована – 35%, чуть меньше – 31% приходятся на Россию и 20% на Германию. Последнее тоже выглядит немного странно, но все же не так, как 45% интерес из США к Юрию Подоляке за период с апреля 2023 по апрель 2024 годов.



От Трухи до Лачен пише – кто владеет душами украинцев в украинских Telegram-каналах





"Комментарии" решили узнать, какие же Telegram-каналы, принадлежащие украинцам или работающие в проукраинском информационном поле, являются лидерами в стране, и что известно об их владельцах.

Название Число подписчиков Собственник Труха 2 млн 590 тысяч Максим Лавриненко и Владимир Литвин Николаевский Ванек 2 млн 372 тысячи Неизвестно Украина Сейчас: новости, война, россия 1 млн 580 тысяч Вадим Ингеров Лачен пише 1 млн 490 тысяч Игорь Лаченков Times of Ukraine 1 млн 431 тысяча Неизвестно Реальная война Украина Новости 1 млн 366 тысяч Неизвестно Инсайдер UA 1 млн 330 тысяч Неизвестно Реальный Киев 1 млн 177 тысяч Неизвестно Украина Онлайн Новости Политика 1 млн 166 тысяч Неизвестно Всевидящее Око 1 млн 152 тысячи Неизвестно

№1 Труха-Украина – самый крупный и открытый. Максим Лавриненко или Аваков





Telegram-канал "Труха" является крупнейшим в Украине по количеству подписчиков, придерживающихся проукраинской позиции, правда то и дело критикуемый за размещение недостоверной информации. Впрочем, в отличие от большинства остальных подобных каналов, "Труха" не является анонимным – его владелец Максим Лавриненко не скрываясь утверждает, что именно он является владельцем бренда. Впрочем, в этом вопросе существуют много сомнений.

Так, до появления в 2019 году в Харькове Telegram-канала "Тру Харьков" Максим Лавриненко был известен как актер и танцовщик. При этом, по данным судебных реестров сервиса YouControl, Харьковская теплосеть судилась с будущим владельцем "Трухи" и его родителями за долг в 2000 гривен. То есть финансовые дела будущего владельца самого успешного Telegram-канала Украины были плачевны.

Впрочем, сам Максим Лавриненко признает, что деньги "на раскрутку" ему дал друг из IT-бизнеса, но не называет его имени. Осенью 2023 года в интернете появилась информация, что этим инвестором мог быть харьковский бизнесмен Владимир Литвин. Связь прослеживалась через предпринимательницу, на счета которой перечислялась оплата за онлайн-курсы о заработках в Telegram, а последняя работала у бизнесмена.

Поскольку в свое время Владимир Литвин фигурировал в деле "рюкзаков Авакова" — сделки по закупке рюкзаков для Нацгвардии, по которому проходил сын тогда еще министра внутренних дел Украины Арсена Авакова, предпринимателя посчитали человеком министра. Его фирма "Турбосео Украина" продала рюкзаки. Но главное — Владимир Литвин тогда взял вину на себя, обязался выплатить ущерб в 4,8 млн грн и был освобожден от наказания в 2020-м году.

Впрочем, как утверждают журналисты, уже в 2023-м году влияние Владимира Литвина ослабло – упоминаний об экс-главе МВД на канале фактически нет.

№2 Николаевский Ванек – не Виталий Ким





Telegram-канал "Николаевский Ванек", пожалуй, наиболее известный и успешный продукт, ведь если до 24 февраля 2022 года та же "Труха" имела 190 тысяч подписчиков, "Ванька" по сути не было.

Сегодня же это не только почти 2,4 млн подписчиков, но и часть современной культуры, автор многочисленных мемов, и пользующийся у украинцев наибольшим доверием, особенно во время ракетных и дроновых атак.

Но при этом, кто является собственником канала – загадка, не разгаданная до сих пор. Админ Telegram-канала дал первое интервью только в 2024-м году на условиях анонимности. Тем не менее журналисты "подозревают" в авторстве канала губернатора Николаевской области Виталия Кима, чья манера общения и чувство юмора очень напоминают таковые у "Николаевского Ванька".

Сам губернатор в своих интервью утверждает, что сотрудничает с автором, и очевидно, знает его, но это не Виталий Ким.

№3 Украина сейчас — Вадим Ингеров





Telegram-канал "Украина сейчас" — №3 в нашем ТОП-10 принадлежит уроженцу Днепра Вадиму Ингерову, который, кроме ряда других каналов, владеет и обычными информационными сайтами, и в их числе, например, "Информатор". Именно последнему Ингеров предпочитает давать интервью, в которых призывает крупных игроков рынка Telegram-каналов в Украине "выходить из тени".

Правда, сам он последовал этому совету только несколько месяцев назад. К примеру, в упомянутом выше исследовании Института массовой информации в апреле 2023 года "Украина сейчас" был назван анонимным каналом. Более того, тогда предполагалось, что он может быть связан с Ринатом Ахметовым.

О себе Вадим Ингеров рассказывает немного – в 2011-м году пришел в журналистику, позднее занялся рекламным бизнесом, был соучредителем ООО "Днепрглобалдизайн", владеет долей (10%) в ООО "Шторм диджитал" и зарегистрирован как ФОП. Впрочем, не исключено, что на самом деле бизнес-интересы Ингерова куда шире. Как подчеркивает сервис YouControl у владельца "Украина Сейчас" номер контактного телефона совпадает еще с 13 ФОПами, фирмами и различными организациями.

№4 Лачен пише – активист Игорь Лаченков





С №4 среди Telegram-канал все просто – его автором является блогер Игорь Лаченков, волонтер, совместно с Сергеем Притулой выступивший инициатором проекта "Народный Байрактар". Как объясняет в интервью сам блогер, Telegram-канал создан и используется для сбора средств на нужды ВСУ, о чем регулярно автор отчитывается посредством платформы. Занимается он также развитием своих аккаунтов и на других платформах и соцсетях.

По всем остальным номерам ТОП-10 украинских Telegram-канал нет никакой ясности – все они остаются анонимными, что вероятнее всего связано с другой стороной Telegram в Украине, а именно доходами.

Деньги для владельцев Telegram-каналов – реклама, черно-белый пиар и неуплата налогов









Основной источник доходов Telegram-каналов – доходы на рекламе, пиаре или же напротив, антирекламе, то есть черном пиаре. При этом официальную монетизацию в виде выплаты 50% от рекламных поступлений, ввели для каналов с не менее чем 1000 подписчиков, лишь в марте 2024 года.

К примеру, самый крупный Telegram-канал Украины "Труха" зарабатывает на рекламе. В этом легко убедиться на сервисе поиска работы Ворк УА, на котором ищут менеджера по рекламе с зарплатой от 22 до 35 тысяч гривен, или ставка плюс % от рекламы.

Судя по имеющимся открытым данным сервиса Telegator.biz, предлагающем заказать рекламу в Telegram:

- "Труха" обойдется от 78 до 162 тысяч гривен (максимальную сумму придется отдать за рекламу онлайн-казино);

- "Украина Сейчас" — от 66 до 114 тысяч гривен (максимальную сумму с вас возьмут за закрепление рекламного поста на 24 часа);

- "Инсайдер" попросит 92 тысячи гривен;

- "Украина Онлайн" обойдется в 88 тысяч гривен.

Согласно другим данным, цена рекламы на порядок ниже. Например, для того же канала "Украина сейчас" она стартует от 14 тысяч гривен за пост, правда политические заказчики будут обязаны договариваться отдельно.

Кроме классических вариантов заработка, есть еще арбитраж траффика. За этим непонятным термином скрывается привлечение лидов на конкретную площадку. При этом ресурс получает процент от сделок на площадке реципиента. В основном, такой механизм используется для привлечения игроков на сайты онлайн-казино.

В сравнении с привычной и грубой рекламой в виде постов, арбитраж трафика выглядит более ненавязчивым вариантом и потому набирает все больше популярности у работодателей. Да и выгоды для телеграм-канала больше.

Но, каким образом при этом оформляется оплата рекламных услуг не понятно. Тот же Максим Лавриненко является частным предпринимателем и владельцем ООО "Труха Украина". Однако ФОП он стал в апреле 2023-го, а ООО появилось и вовсе лишь в декабре, то есть либо до этого времени "Труха Украина" не оказывала платных рекламных услуг, либо платежи за эти услуги не оформлялись официально.

Ситуация с владельцем канала "Украина Сейчас" Вадимом Ингеровым несколько иная – свой ФОП он зарегистрировал в сентябре 2018 года, так что может принимать оплату за рекламные услуги вполне официально уже давно.

Вместе с тем, не все владельцы каналов-миллиоников в Telegram в принципе зарабатывают на них. Тот же Игорь Лаченков признался, что вложил в канал 1500 долларов, а зарплата трем членам команды платится из донатов читателей. Нет рекламы и на канале "Николаевский Ванек".

В целом, в силу анонимности и закрытости данного сегмента рынка о доходах собственников Telegram-каналов можно рассуждать только очень примерно. Как утверждал тот же Максим Лавриненко, за продажу "Трухи" ему предлагали 5 млн дол, но он отказался, то есть, можно сделать вывод, что такие деньги его не заинтересовали и с канала он зарабатывает больше. Впрочем, как утверждал бизнесмен, на канале он почти не зарабатывает, так как вкладывает доходы в развитие или на помощь ВСУ.

Анонимные каналы в Telegram





С другой стороны, не столь важно, как давно открыл ООО "Труха Украина" Максим Лавриненко, или сколько берет за свои услуги Вадим Ингеров. Куда важнее, что из ТОП-10 Telegram-каналов сразу 6 продолжают оставаться анонимными.



Подобная анонимность вредит стране, что проявляется в:

1) неуплата налогов – собственно, это первое что приходит в голову в связи с анонимными Telegram-каналами, которые явно берут плату за свои рекламные и пиар-услуги. При этом установить базу налогообложения и плательщиков невозможно.

2) анонимность ведет к безнаказанности. Так, рекламируя некачественный товар, услуги или распространяя непроверенные данные, а то и занимаясь черным пиаром, ни Telegram-канал, ни его анонимные владельцы, по сути, ничем не рискуют, поскольку судебный иск предъявить некому. К тому же, Telegram-каналы не зря стали одними из самых заметных игроков на рынке рекламы онлайн-казино или сигарет, ведь будучи вне законодательного поля, они и не подчиняются юридическим ограничениям, накладываемым на эти виды рекламы законодательством.

3) анонимность может привести к измене. "Условно" проукраинские анонимные Telegram-каналы нарабатывают аудиторию подписчиков, манипулируют их доверием. Но что будет, если в один "прекрасный" день эти каналы выступят с антиукраинской риторикой и повесткой дня. Ведь они могли быть созданы теми же российскими спецслужбами и просто "спят" до нужного момента, набирая популярность и репутацию.

Учитывая, что телеграм-каналы стали основным источником получения информации, то урегулирование их деятельности, особенно в военное время, превращается в вопрос национальной безопасности и выживания.