Юань против Евро: как китайская валюта вышла на 2 место в мире и дышит в спину доллару США

Китайский юань обогнал евро и стал второй наиболее используемой валютой в финансировании мировой торговли после доллара в 2023 году, согласно данным Общества всемирных межбанковских финансовых телекоммуникаций ( Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication ).

Юань вышел на 2 место в мире (фото из открытых источников)

В октябре на эту валюту приходилось 8,66% аккредитивов и инкассо по сравнению с 6,64% для евро, говорится в сообщении Swift. По данным бельгийской платформы финансовых сообщений, Китай, Гонконг, Сингапур, Германия и Австралия являлись крупнейшими пользователями юаня при финансировании торговли.

В январе 2012 года юань занимал четвертое место в глобальном торговом финансировании с долей 1,89%, тогда как евро был вторым по величине – 7,87%, сообщил Свифт.

"Это правда, что зарубежные экспортеры все чаще используют юань как валюту контракта, чтобы повысить привлекательность и конкурентоспособность товаров или услуг, продаваемых в Китай", — утверждает Синтия Вонг , руководитель отдела торговли на развивающихся рынках в Сингапуре и Гонконге в Societe Generale SA, базирующаяся в Гонконге.

Доллар США лидировал среди всех валют с долей 81,08% аккредитивов и инкассо в октябре 2023 года по сравнению с 84,96% в январе 2012 года, согласно данным Swift. За тот же период иена опустилась с третьей наиболее используемой мировой валюты на четвертую, снизив свою долю с 1,94% до 1,36%.

Депозиты в юанях

Китай стремится повысить роль своей валюты в мировой торговле и инвестициях, поскольку государство ослабляет контроль за обменным курсом и стоимостью заимствований во второй по величине экономике мира. Замглавы Народного банка Китая I Ган заявил 20 ноября, что продолжение наращивания валютных резервов, которые на конец сентября составляли рекордные $3,66 трлн, больше не отвечает интересам страны.

Депозиты в юанях в Гонконге, крупнейшем пуле за пределами Китая, выросли больше всего с апреля 2011 года до рекордных 782 миллиарда юаней (128 миллиардов долларов) в октябре. В этом квартале было объявлено о договоренностях о начале прямой торговли юанем с британским фунтом и сингапурским долларом.

"Юань, безусловно, является ведущей валютой для торгового финансирования во всем мире, а тем более в Азии", — сообщил Франк де Претер , руководитель отдела платежей и торговых рынков в Азиатско-Тихоокеанском регионе Swift, базирующийся в Сингапуре.

По данным Swift, в октябре китайская валюта заняла 12-е место по объему транзакций в глобальной платежной системе, не изменившись по сравнению с предыдущим месяцем. Стоимость платежей в этой валюте выросла на 1,5% в том месяце, что меньше 4,6% роста для всех валют, согласно данным Swift. В результате доля юаня на рынке упала до 0,84% с 0,86% в сентябре.

Объем торгов китайской валютой

Согласно сентябрьскому отчету Банка международных расчетов в Базеле (Швейцария), ежедневные операции с юанем выросли до 120 миллиардов долларов в апреле с 34 миллиардов долларов в 2010 году, что сделало его 9-й валютой в мире по объему торговли.

По данным агентства Bloomberg, в этом году юань подорожал на 2,3% по отношению к доллару США, что является самым лучшим показателем в Азии. В настоящее время курс китайской валюты колеблется в пределах 6,09 – 6.10 за доллар, мало изменившись за последние недели.

По данным Swift, в октябре на Китай приходилось 59% торгового финансирования, деноминированного в юанях, а доля Гонконга составила 21%. На Сингапур пришлось 12%, на Германию и Австралию – по 2%.

"Я не удивлен, поскольку трансграничная торговля между Китаем и Гонконгом довольно часто деноминирована в юанях", — утверждает Реймонд Йонг , базирующийся в Гонконге старший экономист Australia & New Zealand Banking Group Ltd. "Торговля юанем обычно растет, когда существуют сильные ожидания по повышению курса юаня".

Юань все шире используется

Международное использование юаня растет, поскольку Китай открывает свои рынки капитала. За первые 9 месяцев этого года, по данным Deutsche Bank AG , около 17% мировой торговли Китая было рассчитано в этой валюте по сравнению с менее чем 1% в 2009 году.

Китай и Великобритания начнут прямую торговлю между юанем и британским фунтом, заявил 15 октября канцлер казначейства Джордж Осборн. Китай также утвердил квоту на 80 миллиардов юаней, что позволяет инвесторам в Лондоне покупать наземные активы. Сингапур заключил аналогичное соглашение с Китаем неделей позже. Прямая торговля между валютами Японии и Австралии началась за последние 2 года.

Европейский центральный банк и Народный банк Китая договорились о создании двусторонней валютной своп-линии на сумму 350 миллиардов юаней, сообщил в октябре центральный банк во Франкфурте-на-Майне.

Торговые ограничения

Китайский центральный банк ограничивает ежедневные колебания спот-курса юаня до 1% в обе стороны фиксированного курса, который он устанавливает ежедневно. Торговый коридор был расширен в апреле 2012 года. Юань на валютной бирже в Шанхае торгуется на 0,7% дороже, чем в среднем в этом квартале, согласно данным агентства Bloomberg.

Народный банк Китая преимущественно не будет использовать обычные интервенции на валютном рынке и расширит ежедневный торговый лимит юаня, написал губернатор Чжоу Сяочуань в статье в путеводителе, объясняющем реформы, намеченные после заседания Коммунистической партии, которое завершилось 12 ноября.

Масштабы китайской экономики и ее стремительный рост поражают

Более четверти века Китай сохраняет одни из самых высоких темпов экономического роста в мире, что помогло вырваться из бедности более чем 800 миллионам людей всего за несколько десятилетий. Страна является крупнейшим экспортером в мире и самым важным торговым партнером Японии, Германии, Бразилии и многих других стран. Она имеет вторую по величине экономику после США , исходя из рыночного обменного курса и наибольшую по покупательной способности.

И все же юань все еще отстает от основной мировой валюты – доллара США. Война в Украине, которая началась в феврале 2022 года, может это изменить. Этот геополитический конфликт может вывести китайскую валюту на следующий этап ее пути к глобальной валюте – и ускорить начало упадка американского доллара с его нынешнего доминирования.

Китай давно хотел сделать юань глобальной силой и приложил для этого значительные усилия в последние годы.

Например, в 2015 году правительство Китая запустило Систему трансграничных межбанковских платежей (CIPS ), чтобы облегчить трансграничные платежи в юанях. Три года спустя, в 2018 году, он запустил первые в мире фьючерсные контракты на сырую нефть, деноминированные в юанях, чтобы разрешить экспортерам продавать нефть в юанях.

Китай также стал едва ли не крупнейшим кредитором в мире: правительство и государственные предприятия предоставляют кредиты десяткам развивающихся стран. И Китай разрабатывает цифровой юань как одну из первых в мире цифровых валют центрального банка. Недавно даже часы торговли юанем были продлены на материковой части страны.

Доминирование доллара США под вопросом

Доллар США десятилетиями господствовал как основная мировая валюта, и беспокойство относительно того, какую пользу это приносит США и потенциально вредит развивающимся рынкам, не новость.

Стоимость доллара США значительно выросла по отношению к большинству других валют в 2022 году, когда Федеральный резерв повысил ставку рефинансирования. Это имело негативные последствия для жителей практически любой страны, которые берут ссуды в долларах, оплачивают импорт в долларах или покупают пшеницу, нефть или другие товары, цены на которые определяются в долларах, поскольку все они стали дороже.

После вторжения России в Украину в начале 2022 г. США и их западные союзники ввели санкции против России, в том числе ограничили доступ России к глобальной системе долларовых платежей, известной как Общество всемирных межбанковских финансовых телекоммуникаций, или SWIFT. Это наглядно показало, как доллар может быть использован как оружие.

Поскольку Россия была значительно отрезана от международных финансовых рынков, она активизировала свою торговлю с Китаем. Россия начала получать платежи за уголь и газ в юанях, и Москва увеличила долю юаней в своих валютных резервах. Российские компании, такие как "Роснефть", выпустили облигации, деноминированные в юанях. По данным Bloomberg , юань сейчас является самой валютой торговли в России.

Другие страны обратили внимание на то, что Россия все чаще использует юань, и увидели в этом возможность снизить собственную зависимость от доллара.

Бангладеш сейчас платит России в юанях за строительство атомной электростанции. Франция принимает оплату в юанях за сжиженный природный газ, купленный у китайской государственной нефтяной компании. Бразильский банк, контролируемый китайским государственным банком, становится первым латиноамериканским банком, непосредственно участвующим в китайской платежной системе CIPS. Ирак хочет платить за импорт из Китая в юанях, а также британский ритейлер Tesco предложил платить за свои китайские импортные товары в юанях.

Совокупная долларовая сумма этих транзакций все еще относительно невелика, но переход на юань значительный.

Китай жестко контролирует поступающие в страну денежные потоки и исходящие из нее. Такой контроль за движением капитала и ограниченная прозрачность китайских финансовых рынков означает, что Китаю все еще не хватает глубоких и свободных финансовых рынков, необходимых для превращения юаня в основную мировую валюту.

Для того чтобы юань стал действительно глобальной валютой, он должен быть свободно доступен для трансграничных инвестиций, а не только служить платежным средством для обеспечения торговли.

Но война в Украине, возможно, как раз и сделала возможным для юаня выйти на уровень доллара и евро – даже если это еще не произошло в полном объеме. И любые политические решения США, ослабляющие репутацию и силу американских институтов – такие как недавняя драма с повышением допустимой величины госдолга, поставившей правительство на грань дефолта, – ускорят рост юаня и падение доллара.