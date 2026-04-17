Украинцев предупредили о самом худшем: что будет зимой и как вовремя подготовиться

Украинцев предупреждают, что следующая зима будет не менее тяжелой, чем предыдущая, поэтому советуют уже сейчас готовиться к следующему отопительному сезону. Особенно угрожающим может быть сценарий прохождения следующего отопительного сезона для жителей многоквартирных домов. Портал "Комментарии" выяснил, какие проблемы с подготовкой к зиме уже возникли, могут ли владельцы квартир в таких домах установить индивидуальное отопление в квартире и как это сделать.

Отопление. Фото портал "Комментарии"

Кому зимой будет особенно сложно

Постоянные вражеские атаки зимой 2025-2026 годов частично погрузили украинцев в холод. Фиксировали немало проблем – отключение отопления, замерзшие трубы и батареи, порывы тепловых сетей непосредственно в домах. В следующем году ситуация вряд ли улучшится, поэтому решили готовиться заранее — киевляне в 2026 году могут получить денежную помощь на обеспечение энергонезависимости многоквартирных домов через программы софинансирования. В этом году расширили перечень финансируемого оборудования, включая солнечные панели, инверторы, генераторы и блочно-модульные котельные. Однако эта программа не для всех. Столичные власти объясняют, что программа доступна для ОСМД, ЖСК, а также домов, где они не созданы, но избраны управители.

Народный депутат Алексей Кучеренко отмечает, что у домов без ОСМД или ЖСК шансов получить хоть какую-то государственную или местную поддержку на подготовку к зиме практически нет.

"В результате позорных реформ последних десяти лет шансы получить бюджетные деньги есть только у относительно "богатых" домов. "Бедные" дома таких шансов не имеют в принципе — поэтому жителей этих домов ждет очень непростая судьба к сожалению. Именно для этого придуман искаженный и откровенно коррупционный механизм "софинансирования" как ключевой критерий", — пояснил он.

По его словам, деньги из бюджета будут выделять в основном на ценные проекты элитных ЖК.

Основатель ОО "Союз потребителей коммунальных услуг" Олег Попенко указал на не менее серьезную проблему — восстановление пострадавших от вражеских ударов домов в начале января 2026 года в Киеве. Он отмечает, что зима уже скоро, а до сих пор не существует полного реестра домов, а у которых зафиксированы повреждения системы теплоснабжения, канализации и так далее.

"Никто не знает, что с домом. А в связи с тем, что нет реестра, никто не знает, а что будет дальше — люди, проживающие в домах, не знают, будут ли их дом восстанавливать или нет. И у меня есть огромные сомнения вообще, будут ли они восстанавливаться?", — отметил эксперт.

По его словам, некоторые чиновники отмечают, что дом это общая совместная собственность людей и они должны самостоятельно за свой счет его восстанавливать. Однако к этому у эксперта есть огромные замечания, ведь стоит отметить, почему возникли повреждения – потому что несвоевременно слили воду.

"Не было ЖЭКов, не было сантехников, электриков. Тогда давайте скажем честно, что если не было сантехников, электриков, то это проблема управляющей компании, а потому и властей, отправивших их на фронт", — отметил он.

Как отключиться от централизованного отопления

Отключиться от централизованного отопления и установить индивидуальное непосредственно квартире – такое мнение могло прийти многим киевлянам, которые в прошлом отопительном сезоне остались либо совсем без тепла, либо с теплыми батареями. Учитывая ситуацию с электроснабжением, устанавливать электроотопление – не лучшая идея. К тому же перегрузки могут не выдержать внутридомовые сети. Одним из вариантов может быть газовое отопление, однако воспользоваться таким шансом могут не все.

Об условиях отключения от централизованной системы отопления и установки индивидуального рассказали в Департаменте жилищно-коммунальной инфраструктуры исполнительного органа Киевского городского совета (Киевской городской государственной администрации) совместно с АО "Киевгаз" и КП "Киевтеплоэнерго". Отмечают, что владельцы квартир и нежилых помещений многоквартирного дома, присоединенного к системе отопления и горячего водоснабжения, вправе отделить (отключить) свою квартиру или нежилое помещение от отопления и горячего водоснабжения в случае, если на день вступления в силу Закона Украины "О жилищно-коммунальных услугах" не менее чем половина жилищно-коммунальных услуг. Такая норма прописана в порядке отключения потребителей от систем централизованного отопления и горячего водоснабжения, утвержденном приказом Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины от 26.07.2019 №169. Указанный закон вступил в силу 10 декабря 2017, но в полном объеме был введен в действие с 1 мая 2019 года. То есть фактически, если до 10 декабря 2017 года половина и больше квартир дома отключились от централизованного отопления, можно отключать и другие квартиры.

В Департаменте подчеркнули, что самовольное отключение отдельных квартир запрещено.

Какое индивидуальное отопление можно установить в квартире?

В квартирах многоквартирного дома можно установить индивидуальное газовое или электрическое отопление при соблюдении вышеприведенных условий и получении необходимой разрешительной документации, оформлении и разработке соответствующего проекта, пояснили в Департаменте.

Для установки индивидуального газового отопления (при условии если в доме уже более 50% квартир перешли на индивидуальное отопление) необходимо:

получить разрешения от органов местного самоуправления,

получить технические условия в местном управлении газового хозяйства на подключение к газовой сети,

разработать проект,

обеспечить монтаж сертифицированными специалистами и подключение газовой службой

соответствующего оборудования,

заключить договор.

В Департаменте отметили, что нужно заключать новый договор на присоединение объекта к газораспределительной сети (ГРС), согласно условиям Кодекса ГРС, если при необходимости реконструкции уже подключенного к ГРС объекта возникает необходимость увеличить суммарную номинальную мощность газового оборудования на объекте или перенести или изменить точку присоединения. Такие условия прописаны в положениях пунктов 2 – 4 раздела VIII Правил технической эксплуатации систем газоснабжения, утвержденных приказом Минэнерго от 21.10.2024 № 402.

Чтобы получить технические условия реконструкции, собственник (арендатор или управляющий) объекта должен обратиться к Оператору ГРС с заявлением на реконструкцию. Бланк такого заявления можно найти на официальном вебсайте Оператора ГРС.

“Установка теплогенераторов с открытой камерой сгорания допускается для горячего водоснабжения многоквартирных домов высотой до пяти этажей включительно при наличии обособленных дымовых каналов для каждого газифицированного помещения. Установка бытовых плит, теплогенераторов с закрытой камерой сгорания с использованием коллективных дымоходов допускается для домов высотой до 10 этажей включительно. Для квартир, расположенных на 10-м этаже, имеющих несколько уровней, допускается газификация только первого уровня”, — отметили в Департаменте.

При этом газоиспользующее оборудование радиационного и конвективного действия с отводом продуктов сгорания через наружную стену дома могут устанавливаться в индивидуальных жилых домах – установка в частных жилых квартирах не предусмотрена. В кухнях, встроенных в структуру жилой комнаты, допускается установка только теплогенераторов с закрытой камерой сгорания.

Платить за тепло придется даже после отключения

Если квартира отключена от централизованного отопления, владельцам придется платить за объем тепловой энергии, израсходованный на общедомовые нужды на отопление:

отопление мест общего пользования и вспомогательных помещений,

функционирование внутридомовой системы отопления и горячего водоснабжения.

Также дополнительно придется оплачивать объем тепловой энергии, поступающий от участков транзитных трубопроводов к помещениям с индивидуальным отоплением и/или отдельным помещениям с транзитными сетями отопления.

"В то же время в соответствии с требованиями действующего законодательства Украины потребитель не освобождается от уплаты платы за абонентское обслуживание при отсутствии фактического потребления услуги или в случае отключения (отделения) квартиры или нежилого помещения от систем централизованного теплоснабжения и горячего водоснабжения", — пояснили в Департаменте.

То есть теплоснабжающие организации начисляют и квартирам с индивидуальным отоплением плату за объемы тепловой энергии, использованные на удовлетворение общедомовых потребностей, а также за абонентское обслуживание по снабжению тепловой энергии и горячей водой.

Что советуют эксперты

Фактически часть киевлян, да и вообще украинцев, может оказаться в ситуации "помоги себе сам". И простых и супербыстрых советов здесь нет.

Народный депутат Алексей Кучеренко советует по возможности создавать в доме ОСМД, ведь это позволит воспользоваться программой подготовки к зиме.

Такой же совет дает и Олег Попенко: "Что делать людям в этой ситуации? Ответ, как это ни странно, прагматичен и даже циничен: если есть возможность — создавать ОСМД. Не потому, что это идеальная модель. А потому, что в нынешней системе это почти единственный способ получить доступ к ресурсам. Это не о выборе. Это о выживании".

Генеральный менеджер в сфере безопасности и устойчивости аналитического центра DiXi Group Михаил Бабийчук в эфире телемарафона среди советов назвал энергоменеджмент, уменьшение теплопотерь, утепление жилья, утепление домов, уменьшение щелей, чтобы не получалось тепло и так далее. Следующим этапом, по его словам, нужно резервировать свое электропитание, начиная от генераторов, зарядных станций, заканчивая банальными павербанками. В многоквартирных домах советует принимать совместные решения и резервировать то же электропитание, например, для работы лифтов и общих систем.

