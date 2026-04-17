Украинцев предупредили о самом худшем: что будет зимой и как вовремя подготовиться

Кречмаровская Наталия
Украинцев предупреждают, что следующая зима будет не менее тяжелой, чем предыдущая, поэтому советуют уже сейчас готовиться к следующему отопительному сезону. Особенно угрожающим может быть сценарий прохождения следующего отопительного сезона для жителей многоквартирных домов. Портал "Комментарии" выяснил, какие проблемы с подготовкой к зиме уже возникли, могут ли владельцы квартир в таких домах установить индивидуальное отопление в квартире и как это сделать.
Постоянные вражеские атаки зимой 2025-2026 годов частично погрузили украинцев в холод. Фиксировали немало проблем – отключение отопления, замерзшие трубы и батареи, порывы тепловых сетей непосредственно в домах. В следующем году ситуация вряд ли улучшится, поэтому решили готовиться заранее — киевляне в 2026 году могут получить денежную помощь на обеспечение энергонезависимости многоквартирных домов через программы софинансирования. В этом году расширили перечень финансируемого оборудования, включая солнечные панели, инверторы, генераторы и блочно-модульные котельные. Однако эта программа не для всех. Столичные власти объясняют, что программа доступна для ОСМД, ЖСК, а также домов, где они не созданы, но избраны управители.
Народный депутат Алексей Кучеренко отмечает, что у домов без ОСМД или ЖСК шансов получить хоть какую-то государственную или местную поддержку на подготовку к зиме практически нет.
По его словам, деньги из бюджета будут выделять в основном на ценные проекты элитных ЖК.
Основатель ОО "Союз потребителей коммунальных услуг" Олег Попенко указал на не менее серьезную проблему — восстановление пострадавших от вражеских ударов домов в начале января 2026 года в Киеве. Он отмечает, что зима уже скоро, а до сих пор не существует полного реестра домов, а у которых зафиксированы повреждения системы теплоснабжения, канализации и так далее.
По его словам, некоторые чиновники отмечают, что дом это общая совместная собственность людей и они должны самостоятельно за свой счет его восстанавливать. Однако к этому у эксперта есть огромные замечания, ведь стоит отметить, почему возникли повреждения – потому что несвоевременно слили воду.
Отключиться от централизованного отопления и установить индивидуальное непосредственно квартире – такое мнение могло прийти многим киевлянам, которые в прошлом отопительном сезоне остались либо совсем без тепла, либо с теплыми батареями. Учитывая ситуацию с электроснабжением, устанавливать электроотопление – не лучшая идея. К тому же перегрузки могут не выдержать внутридомовые сети. Одним из вариантов может быть газовое отопление, однако воспользоваться таким шансом могут не все.
Об условиях отключения от централизованной системы отопления и установки индивидуального рассказали в Департаменте жилищно-коммунальной инфраструктуры исполнительного органа Киевского городского совета (Киевской городской государственной администрации) совместно с АО "Киевгаз" и КП "Киевтеплоэнерго". Отмечают, что владельцы квартир и нежилых помещений многоквартирного дома, присоединенного к системе отопления и горячего водоснабжения, вправе отделить (отключить) свою квартиру или нежилое помещение от отопления и горячего водоснабжения в случае, если на день вступления в силу Закона Украины "О жилищно-коммунальных услугах" не менее чем половина жилищно-коммунальных услуг. Такая норма прописана в порядке отключения потребителей от систем централизованного отопления и горячего водоснабжения, утвержденном приказом Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины от 26.07.2019 №169. Указанный закон вступил в силу 10 декабря 2017, но в полном объеме был введен в действие с 1 мая 2019 года. То есть фактически, если до 10 декабря 2017 года половина и больше квартир дома отключились от централизованного отопления, можно отключать и другие квартиры.
В Департаменте подчеркнули, что самовольное отключение отдельных квартир запрещено.
В квартирах многоквартирного дома можно установить индивидуальное газовое или электрическое отопление при соблюдении вышеприведенных условий и получении необходимой разрешительной документации, оформлении и разработке соответствующего проекта, пояснили в Департаменте.
Для установки индивидуального газового отопления (при условии если в доме уже более 50% квартир перешли на индивидуальное отопление) необходимо:
получить разрешения от органов местного самоуправления,
получить технические условия в местном управлении газового хозяйства на подключение к газовой сети,
разработать проект,
обеспечить монтаж сертифицированными специалистами и подключение газовой службой
соответствующего оборудования,
заключить договор.
В Департаменте отметили, что нужно заключать новый договор на присоединение объекта к газораспределительной сети (ГРС), согласно условиям Кодекса ГРС, если при необходимости реконструкции уже подключенного к ГРС объекта возникает необходимость увеличить суммарную номинальную мощность газового оборудования на объекте или перенести или изменить точку присоединения. Такие условия прописаны в положениях пунктов 2 – 4 раздела VIII Правил технической эксплуатации систем газоснабжения, утвержденных приказом Минэнерго от 21.10.2024 № 402.
Чтобы получить технические условия реконструкции, собственник (арендатор или управляющий) объекта должен обратиться к Оператору ГРС с заявлением на реконструкцию. Бланк такого заявления можно найти на официальном вебсайте Оператора ГРС.
При этом газоиспользующее оборудование радиационного и конвективного действия с отводом продуктов сгорания через наружную стену дома могут устанавливаться в индивидуальных жилых домах – установка в частных жилых квартирах не предусмотрена. В кухнях, встроенных в структуру жилой комнаты, допускается установка только теплогенераторов с закрытой камерой сгорания.
Если квартира отключена от централизованного отопления, владельцам придется платить за объем тепловой энергии, израсходованный на общедомовые нужды на отопление:
отопление мест общего пользования и вспомогательных помещений,
функционирование внутридомовой системы отопления и горячего водоснабжения.
Также дополнительно придется оплачивать объем тепловой энергии, поступающий от участков транзитных трубопроводов к помещениям с индивидуальным отоплением и/или отдельным помещениям с транзитными сетями отопления.
То есть теплоснабжающие организации начисляют и квартирам с индивидуальным отоплением плату за объемы тепловой энергии, использованные на удовлетворение общедомовых потребностей, а также за абонентское обслуживание по снабжению тепловой энергии и горячей водой.
Фактически часть киевлян, да и вообще украинцев, может оказаться в ситуации "помоги себе сам". И простых и супербыстрых советов здесь нет.
Народный депутат Алексей Кучеренко советует по возможности создавать в доме ОСМД, ведь это позволит воспользоваться программой подготовки к зиме.
Генеральный менеджер в сфере безопасности и устойчивости аналитического центра DiXi Group Михаил Бабийчук в эфире телемарафона среди советов назвал энергоменеджмент, уменьшение теплопотерь, утепление жилья, утепление домов, уменьшение щелей, чтобы не получалось тепло и так далее. Следующим этапом, по его словам, нужно резервировать свое электропитание, начиная от генераторов, зарядных станций, заканчивая банальными павербанками. В многоквартирных домах советует принимать совместные решения и резервировать то же электропитание, например, для работы лифтов и общих систем.
Напомним: портал "Комментарии" писал, что в Раде ошеломили новостью о тарифах на газ для населения.