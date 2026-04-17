Українців попередили про найгірше: що буде взимку і як вчасно підготуватися

Українців попереджають, що наступна зима буде не менш важкою ніж попередня, тож радять вже зараз готуватися до наступного опалювального сезону. Особливо загрозливим може бути сценарій проходження наступного опалювального сезону для мешканців багатоквартирних будинків. Портал “Коментарі” з'ясував, які проблеми з підготовкою до зими вже виникли та чи можуть власники квартир у таких будинках встановити індивідуальне опалення у квартирі і як це зробити.

Кому зимою буде особливо складно

Постійні ворожі атаки зимою 2025-2026 років частково занурили українців у холод. Фіксували чимало проблем — відключення опалення, замерзлі труби та батареї, пориви теплових мереж безпосередньо в будинках. Наступного року ситуація навряд чи покращиться, тож вирішили готуватися заздалегідь — приміром, кияни у 2026 році можуть отримати грошову допомогу на забезпечення енергонезалежності багатоквартирних будинків через програми співфінансування. Цього року розширили перелік обладнання, що фінансується, включаючи сонячні панелі, інвертори, генератори та блочно-модульні котельні. Однак ця програма не для всіх. Столична влада пояснює, що програма доступна для ОСББ, ЖБК, а також будинків, де їх не створено, але обрано управителя.

Народний депутат Олексій Кучеренко зазначає, що у будинків без ОСББ чи ЖБК шансів отримати хоч якусь державну чи місцеву підтримку на підготовку до зими практично немає.

“В результаті ганебних реформ останніх десяти років шанси отримати бюджетні гроші є лише у відносно “заможних” будинків. “Бідні” будинки таких шансів не мають в принципі — тому мешканців цих будинків чекає дуже непроста доля на жаль. Саме для цього придуманий викривлений та відверто корупційний механізм “софінансування” як ключовий критерій”, — пояснив він.

За його словами, гроші з бюджету будуть виділяти здебільшого на коштовні проєкти елітних ЖК.

Засновник ГО "Спілка споживачів комунальних послуг" Олег Попенко вказав на не менш серйозну проблему — відновлення будинків, які постраждали від ворожих ударів на початку січня 2026 року в Києві. Він зазначає, що зима вже скоро, а до цього часу не існує повного реєстру будинків, а в яких зафіксовані пошкодження системи теплопостачання, каналізації і так далі.

“Ніхто не знає, що з будинком. А у зв'язку з тим, що немає реєстру, ніхто не знає, а що буде далі — люди, які проживають в будинках, не знають, чи будуть їх будинок відновлювати, чи ні. І в мене є величезні сумніви взагалі, а чи будуть відновлюватися вони?”, — зазначив експерт.

За його словами, деякі посадовці зазначають, що будинок є спільна сумісна власність людей і вони повинні самостійно власним коштом його відновлювати. Однак до цього в експерта є величезні зауваження, адже варто зазначити, чому виникли пошкодження — бо невчасно злили воду.

“Не було ЖЕКів, не було сантехніків, електриків. Тоді давайте скажемо чесно, що якщо не було сантехніків, електриків, то це проблема керуючій компанії, а тому і влади, яка відправила їх на фронт”, — зауважив він.

Як відключитися від централізованого опалення

Відключитися від централізованого опалення та встановити індивідуальне безпосередньо квартирі — така думка могла прийти багатьом киянам, які минулого опалювального сезону залишилися або зовсім без тепла, або з ледь теплими батареями. Враховуючи ситуацію з електропостачанням, встановлювати електроопалення — не найкраща ідея. До того ж перенавантаження можуть не витримати внутрішньобудинкові мережі. Одним з варіантів може бути газове опалення, однак скористатися таким шансом можуть не всі.

Про умови відключення від централізованої системи опалення та встановлення індивідуального розповіли в Департаменті житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) спільно з АТ “Київгаз” та КП “Київтеплоенерго”. Зазначають, що власники квартир та нежитлових приміщень багатоквартирного будинку, приєднаного до системи опалення та гарячого водопостачання, мають право відокремити (відключити) свою квартиру чи нежитлове приміщення від опалення та гарячого водопостачання у разі, якщо на день набрання чинності Закону України “Про житлово-комунальні послуги” не менше як половина квартир та нежитлових приміщень цього будинку відключена від цих послуг. Така норма прописана у Порядку відключення споживачів від систем централізованого опалення та гарячого водопостачання, затвердженому наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 26.07.2019 №169. Вказаний закон набрав чинності 10 грудня 2017 року, але в повному обсязі був введений у дію з 1 травня 2019 року. Тобто фактично, якщо до 10 грудня 2017 року половина і більше квартир будинку відключилися від централізованого опалення, то можна відключати й інші квартири.

У Департаменті підкреслили, що самовільне відключення окремих квартир заборонено.

Яке індивідуальне опалення можна встановити у квартирі

У квартирах багатоквартирного будинку можна встановити індивідуальне газове або електричне опалення за умови дотримання наведених вище умов та отримання необхідної дозвільної документації, оформлення та розроблення відповідного проєкту, пояснили в Департаменті.

Для встановлення індивідуального газового опалення (за умови якщо в будинку вже понад 50% квартир перейшли на індивідуальне опалення) необхідно:

отримати дозволи від органів місцевого самоврядування,

отримати технічні умови в місцевому управлінні газового господарства на підключення до газової мережі,

розробити проєкт,

забезпечити монтаж сертифікованими фахівцями та підключення газовою службою

відповідного обладнання,

укласти договір.

У Департаменті зауважили, що потрібно укладати новий договір на приєднання об'єкта до газорозподільчої мережі (ГРМ), відповідно до умов Кодексу ГРМ, якщо за необхідності реконструкції вже підключеного до ГРМ об'єкта виникає потреба збільшити сумарну номінальну потужність газового обладнання на об'єкті або необхідно перенести чи змінити точку приєднання. Такі умови прописані в положеннях пунктів 2 — 4 розділу VIII Правил технічної експлуатації систем газопостачання, затверджених наказом Міненерго від 21.10.2024 № 402.

Щоб отримати технічні умови реконструкції власник (орендар або управитель) об'єкта має звернутися до Оператора ГРМ із заявою на реконструкцію. Бланк такої заяви можна знайти на офіційному вебсайті Оператора ГРМ.

“Встановлення теплогенераторів з відкритою камерою згоряння допускається для гарячого водопостачання багатоквартирних будинків заввишки до п’яти поверхів включно за наявності відокремлених димових каналів для кожного газифікованого приміщення. Встановлення побутових плит, теплогенераторів з закритою камерою згоряння, з використанням колективних димоходів, допускається для будинків заввишки до 10 поверхів включно. Для квартир, розташованих на 10 поверсі, що мають декілька рівнів, допускається газифікація тільки першого рівня”, — зауважили в Департаменті.

При цьому газовикористовуюче обладнання радіаційної та конвективної дії з відведенням продуктів згоряння через зовнішню стіну будинку можуть встановлюватися в індивідуальних житлових будинках — встановлення в приватних житлових квартирах не передбачено. В кухнях, інтегрованих в структуру житлової кімнати, допускається встановлення тільки теплогенераторів із закритою камерою згоряння.

Платити за тепло доведеться навіть після відключення

Якщо квартира відключена від централізованого опалення, власникам доведеться сплачувати за обсяг теплової енергії, витрачений на загальнобудинкові потреби на опалення:

опалення місць загального користування та допоміжних приміщень,

функціонування внутрішньобудинкової системи опалення будинку та гарячого водопостачання.

Також додатково доведеться сплачувати за обсяг теплової енергії, який надходить від ділянок транзитних трубопроводів до приміщень з індивідуальним опаленням та/або окремих приміщень з транзитними мережами опалення.

“Водночас відповідно до вимог чинного законодавства України споживач не звільняється від сплати плати за абонентське обслуговування у разі відсутності фактичного споживання послуги або у разі відключення (відокремлення) квартири чи нежитлового приміщення від систем централізованого теплопостачання та гарячого водопостачання”, — пояснили в Департаменті.

Тобто теплопостачальні організації нараховують і квартирам з індивідуальним опаленням, плату за обсяги теплової енергії, використані на задоволення загальнобудинкових потреб, а також за абонентське обслуговування з постачання теплової енергії та гарячої води.

Що радять експерти

Фактично частина киян, та й взагалі українців, може опинитися в ситуації “допоможи собі сам”. І простих та супершвидких порад тут немає.

Народний депутат Олексій Кучеренко радить, за можливості, створювати в будинку ОСББ, адже це дозволить скористатися програмою підготовки до зими.

Таку ж пораду дає й Олег Попенко: “Що робити людям у цій ситуації? Відповідь, як це не дивно, прагматична і навіть цинічна: якщо є можливість — створювати ОСББ. Не тому, що це ідеальна модель. А тому, що в нинішній системі це майже єдиний спосіб отримати доступ до ресурсів.Це не про вибір. Це про виживання”.

Генеральний менеджер у сфері безпеки та стійкості аналітичного центру DiXi Group Михайло Бабійчук в ефірі телемарафону серед порад назвав енергоменеджмент, зменшення тепловтрат, утеплення оселі, утеплення будинків, зменшення щілин, щоб не виходило тепло і так далі. Наступним етапом, за його словами, потрібно резервувати своє електроживлення, починаючи від генераторів, зарядних станцій, закінчуючи банальними павербанками. У багатоквартирних будинках радить приймати спільні рішення і резервувати те ж саме електроживлення, наприклад, для роботи ліфтів та загальних систем.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що в Раді приголомшили новиною про тарифи на газ для населення.