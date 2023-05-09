Ушастый призрак. Кто и зачем блокирует конкурс на управляющего "Винницабытхим"?

Санкционный порошок



Блокируют конкурс на управляющего "Винницабытхим"

В сентябре 2022 года стало известно о передаче компании "Винницабытхим", производящей известное моющее средство "Ушастый нянь", госагентству АРМА. Предприятие принадлежало российскому ОАО "Невская Косметика" рублевому миллиардеру Владимиру Плесовскому. Вскоре после ареста украинского актива он скончался и компанию возглавил другой акционер Виктор Кононов.

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Тем временем АРМА начало искать управляющего винницким заводом, чтобы государство не понесло потери из-за неработающего актива, а имело доход от его работы. В декабре 2022 победителем конкурса стало ООО "Крайтекс-Сервис". Бенефициарами фирмы числятся Руслан Шостак и Валерий Киптик. Их сети Eva и Varus входят в список крупнейших 35 компаний страны по уровню дохода.

Впоследствии странным образом у предприятия, почти год не работавшего, начали возникать проблемы.

С начала в январе 2023 года АО "Винницаоблэнерго" прекратило поставки электроэнергии на объекты арестованного производства из-за его связей с россиянами, которые на тот момент уже были давно заблокированы. Вроде бы об акционерах из страны-агрессора энергетики не знали раньше.

В результате склады завода с сырьем и готовой продукцией остались без отопления. Арма пришлось искать выход.

Однако забавность ситуации заключается в том, что облэнерго само относится к российско-украинскому бизнесмену Константину Григоришину и входит в его группу "Энергетический стандарт".

Кстати, в ноябре 2022 года ЧАО "Запорожтрансформатор" этого же бизнесмена государство изъяло из-за военной необходимости.

После истории со светом решение АРМА в отношении управляющего обжаловал в суде один из участников отбора — ООО "М Д М". Фирма просит упразднить конкурс и ее дисквалификацию.

Киевский окружной административный суд в марте открыл упрощенное производство по административному делу. На принятие решения дается 60 дней. На этот срок деятельность предприятия, получившего шанс на возобновление производства, заблокирована.

Остается надеяться на объективность суда, а пока разберемся с обиженным претендентом на управление "Винницабытхим".

На три буквы

По данным АРМА, агентство не допустило "МДМ" к отбору по нескольким причинам. Участник затруднился доказать соответствие квалификационным критериям. Он не подтвердил наличие требуемой материально-технической базы и персонала. Предложение о выплатах в бюджет от дохода оказалось мало. Поэтому фирму и сняли с гонки.

Сервис YouControl рекомендует обратить внимание на "МДМ". Во-первых, настораживает небольшой уставный фонд – всего 7 тыс. грн. С таким достижением хотят управлять активом с уставным капиталом 26,7 млн. грн.

Во-вторых, директор "Товки" может заключать сделки стоимостью до 20 тыс. дол. Сколько стоит договор на управление заводом с выручкой в несколько десятков миллионов долларов в год? Наверное, больше этого порога. Тоже косвенное свидетельство того, что эта компания находится не в той весовой категории в бизнесе.

Наконец, имеем три уголовных дела с участием "МДМ", в том числе за уклонение от уплаты налогов. Еще два производства касались ввода в обращение на рынок опасной продукции и незаконного использования торговой марки. Речь идет о 2020-2021 годах.

Среди "свеженького": в 2022 году суд оштрафовал директора фирмы за занижение налога на прибыль за 3 квартал 2021 года. Руководитель "ошибся" почти на 0,5 млн грн, за что уплатил… 85 грн штрафа и еще 500 грн судебного сбора.

Компания создана в 2013 году. Производит средства для дезинфекции, бытовую химию под брендом Чистолайн, зубочистки. Во время коронавируса дела обстояли отлично на масках и антисептиках. Сейчас ситуация, кажется, плохая. Согласно открытым данным, убыток за 2022 год ООО составил 18 млн. грн. Чистый доход компании оценивается в 40 млн. грн. в 2022 году и 132 млн. в 2021 году.

Для "Винницабытхим" данные есть за 2021 год – 853 млн грн дохода. То есть бизнес потенциального "управителя" в 6,5 раза меньше, чем компании, которую он планирует управлять.

В фирме работают 63 сотрудника, или примерно в 10 раз меньше, чем на винницком заводе. Так откуда такая настойчивость и уверенность в успехе проекта? Если за 10 лет предприятие остается в "середняках", то справится ли оно с лидером рынка?

Попробуем узнать, кто стоит за маленькой фирмой с большими амбициями.

Непорочные связи

Директором ООО "МДМ" является Сергей Григорьевич Блоцкий. С ним связана "контора" "Ника Лтд", относимая к сфере интересов эксзамминистра регионального развития и строительства Дмитрия Исаенко, уволенного из-за скандала с получением статуса участника АТО. В этой компании за последние 3 года 20 уголовных дел, включая уклонение от налогов.

Бенефициарами "М Д М" являются Наталья Владимировна Кокошко из Тростянца (51%) и Юрий Викторович Шинкарук из Нововолынска (49%).

Последний оказался китаеведом. С ним связаны компании "Укр-Китай-Логистика", "Укр-Китай Коммуникейшин", "Укр-Китай Инвестмент". Через них выходим на известного эксперта украино-китайских отношений национального масштаба — Вячеслава Лысенко.

В Wikipedia он упоминается, как основатель двух из этих трех фирм: "Укр-Китай-Логистика" (2017 год) и "Укр-Китай Коммуникейшин" (2004 год).

Миноритарным партнером в "Укр-Китай-Логистике" является адвокат Андрей Попов, имеющий отношение к двум десяткам организаций. Самой интересной из них выглядит адвокатская фирма "Бизнес-Право", основанная нынешним министром юстиции Денисом Малюском, а руководил ею его первый заместитель Евгений Горовец.

Кроме того, в 2017 году Лысенко создал компанию Meest China, которая является лидером на рынке перевозок между Китаем и Украиной и входит в мощную международную группу Meest украинца Ростислава Кисили из Канады, который, как пишут, не был простым наблюдателем в лихих 90-х.

Как видим, "МДМ" имеет широкий круг потенциальных знакомств среди влиятельных людей. Но поможет ли это в "решении" вопрос вокруг управления "Винницабытхим" в суде? И какие цели преследует истец?

Cuo prodest (кому выгодно)?

Понятно, что приключения вокруг конкурса невыгодны, прежде всего, государству. Вместо того чтобы получать налоги, обеспечить работой более 600 человек, загружать собственные мощности, а не поддерживать зарубежных производителей через импорт, приходится решать вопросы энергоснабжения, чтобы не нанести вред экологии и здоровью людей, и готовиться к судам.

Параллельно активизировались и кредиторы предприятия. В апреле Хозяйственный суд Винницкой области приказал взыскать с ЧАО "Винницабытхим" в пользу ООО "Тара-Пак" 4,7 млн грн задолженности за упаковку. Издательский дом "Укрпол" (г. Стрый) требует от компании 1,7 млн, Киевский картонно-бумажный комбинат (Обухов) — 1,6 млн грн.

До банкротства, конечно, еще далеко. Но нельзя исключать, что простаивающее предприятие могут попытаться разобрать на куски за долги. Лучший предохранитель для этого – запуск производства.

Зачем же "МДМ" блокировать работу химического великана?

Самая простая версия – отстранение конкурента. Фирма выпускает похожую продукцию из "Винницабытхим". И чем дольше отсутствует соперник на рынке, тем большую долю потребителей можно отобрать.

Суды могут идти год и больше, поэтому такая стратегия выгодна всем игрокам, производящим или реализующим бытовую химию.

По данным экспертов, только в 2021 году доля винницкого завода в продажах сократилась вдвое – до 5%. Понятно, что приход стратегического управляющего позволит предприятию восстановить свои позиции и, не исключено, усилить их. Наверное, многие в этом не заинтересованы, поэтому и могут использовать "МДМ" как тормоз для рыночного движения опасного конкурента.

Второе предположение – желание воспользоваться периодом "национализации", чтобы существенно увеличить свой бизнес. Но здесь связки в судах сильно не помогут. Органы власти не могут перенимать компетенцию друг друга, поэтому суд не имеет права исполнять роль АРМА и избрать победителя конкурса, а "МДМ" ничем ответить на доводы агентства.

Наконец, есть смысл разглядеть русский след. В пользу этой версии говорит энергетический демарш "Винницаоблэнерго" с рискованными прошлыми связями собственника. Могла ли "Невская Косметика" предложить "МДМ" затянуть запуск предприятия через суд для целей, известных только ей? Вероятно.

Но украинский актив покупали одно время, чтобы улучшить положение дел российской компании именно из-за выхода на рынок Украины. Понятно, что сейчас он потерян, поэтому большого смысла что-то придумывать, на первый взгляд, нет.

Следовательно, решение суда в мае по конкурсу станет лакмусовой полоской для прогноза дальнейшего развития событий. Если все будет говорить в пользу затягивания решения проблемы, то, возможно, государственным органам придется обращаться к влиятельным знакомым "МДМ", чтобы выяснить позицию фирмы. Ведь в стране, воюющей и получающей финансовую помощь ведущих стран, уничтожение предприятия, работающего и пополняющего бюджет, можно рассматривать как преступление.