Рынки всегда считались одними из наиболее выгодных вложений капитала – товары, продаваемые на них, нужны всем и каждому, а большой оборот наличных часто позволяет утаивать доходы. Правда последнее десятилетие супермаркеты и торговые центры потеснили рынки, но последние продолжают оставаться настолько лакомым куском, что за контроль над ними даже убивают.

Кто владеет крупнейшими рынками Украины

"Комментарии" разбирались, кто же владеет крупнейшими рынками страны и почему из-за этого иногда гибнут люди.

Промтоварный рынок (7 километр) – "серый кардинал" Одессы Владимир Галантерник

Около 15 тысяч торговых и складских объектов, восемь автомобильных парковок, автостанции, банк, пожарная часть, три медпункта, отделение полиции, комплекс по реализации продовольственных товаров, сети кафе и ресторанов и многое другое. Так можно описать крупнейший рынок Украины и один из крупнейших в Восточной Европе под названием "Промтоварный рынок" или как он более известен в стране – "7 километр", так как возник около 7-го километра дороги из Одессы в Измаил рядом с одноименным указателем.

Первым основателем рынка стал директор совхоза "Авангард", на чьих землях собственно и возникли торговые ряды, Виктор Добрянский. Именно он в 1989-м году смог добиться разрешения открыть рынок "Авангард".

Впоследствии рынок не раз менял хозяев, одно время его владельцем даже называли одиозного нардепа Юрия Иванющенко, он же "Юра Енакиевский", один из наиболее приближенных людей к экс-президенту Виктору Януковичу.

В настоящий момент примерно 50% рынка "7 километр", а также известнейшим одесским рынком "Привоз" и еще рядом объектов владеет одесский бизнесмен Владимир Галантерник, которого СМИ часто называли "серым кардиналом" Южной Пальмиры.

Самого бизнесмена СМИ называли выходцем из группировки Александра Ангерта, по прозвищу Ангел. В нее же, как указано в отчете итальянской полиции по делу о контрабанде наркотиков и оружия, опубликованном в 1998 году, входил и Геннадий Труханов, нынешний мэр Одессы.

Осенью 2021 года Труханов и Галантерник проходили по делу о создании преступной организации и по делу о хищении общественной земли в Одессе и нанесении ущерба громаде на сумму 689 млн грн. В августе 2023 года НАБУ заявило об окончании следствия по данному делу, но сам бизнесмен давно проживает за пределами Украины.

Рынок Барабашово – народный депутат Александр Фельдман

Примерно 75 га и около 15 тысяч торговых и складских помещений – все это делает рынок "Барабашово" в Харькове вторым по размерам после "7 километра", но при этом максимально не похожим на одесский.

Так, если "7 километр" изначально создавался организовано, то "Барабашово" возникло стихийно и лишь в 1995-м году было зарегистрировано официально. Также не было интриги и с его владельцем – давно известно, что рынок принадлежит "Концерну АВЭК", которым владеет народный депутат Украины 4-9 созывов Александр Фельдман, хотя официально он им и не управляет.

Александр Фельдман — личность для Харькова времен независимости знаковая – в 1991-м году занялся бизнесом, став одним из крупнейших предпринимателей города, и одним из наиболее влиятельных. С 2002-го не расставался с мандатом народного депутата, разве что менял партии – БЮТ, ПР, ОПЗЖ, различные парламентские группы. Надо сказать, что в бизнесе ему это помогает: собственность при любой власти оставалась всегда с ним.

А вот от российских оккупантов владелец "Барабашово" защитить рынок не смог и уже в марте 2022 года из-за обстрелов ВС РФ рынок пережил масштабный пожар. В августе 2022 года Александр Фельдман пообещал реконструировать рынок, правда в Харьковской мэрии считают, что лучше построить новый инновационный городской район.

Калиновский рынок (Калинка) – территориальная громада Черновцов

Довольно неожиданно конкуренцию городам-миллионикам по размеру рынка составил город Черновцы с его примерно 250 тысячами жителей. Местный Калиновский рынок или "Калинка" также считается одним из крупнейших в Украине и Восточной Европе со своими примерно 10 000 торговых и складских мест.

Возник рынок в конце 1980-х, как и "Барабашово", стихийно, но уже в 1990-м был легализован, а в 1997-м стал коммунальным, то есть принадлежать территориальной громаде Черновцов. Юридически это оформлено как КП "Городской торговый комплекс "Калиновский рынок".

Дела у КП на рынке идут хорошо, выручка постоянно растет: так за 2022-й год удалось получить 155 млн грн, что на 30 миллионов больше, чем в довоенный 2021-й, а за 9 месяцев 2023-го КП "Городской торговый комплекс "Калиновский рынок" выручило уже 169,5 млн грн. При этом, с 1 января 2024 года услуги рынка подорожают.

Бессарабский рынок – городская громада Киева

Один из крупнейших столичных рынков, находящийся в центре города в здании, которому примерно 110 лет, принадлежит территориальной громаде столицы и управляется КП "Бессарабский рынок" Киевгорсовета. Судя по отчетам, дела рынка идут не слишком хорошо – в 2022-м году КП выручило 9 млн грн, что почти вдвое меньше, чем в 2021-м (16,2 млн грн).

Вообще, коммунальные рынки столицы ведут хозяйственную деятельность не лучшим образом. К примеру, часть Житного рынка была сдана в аренду осенью 2022-го за 1,2 млн грн, но арендатор задолжал более 3,7 млн грн арендной платы и свыше 600 тысяч штрафов.

В то же время частный рынок "Виноградарь", принадлежащей Надежде Пересецкой, жене умершего в 2012-м году криминального авторитета Вячеслава Пересецкого по кличке "Фашист", выручил в 2022-м году 8,2 млн грн.

Еще один столичный рынок, расцвет которого пришел на эпоху криминала в Киеве – рынок "Троещина". Его создание связывают с именем криминального авторитета Валерия Прыщика, убитого в 2003 году. Сейчас по данным СМИ рынок принадлежит сводному брату авторитета Игорю Цешковскому.

Рынок Озерка – группа "Приват" и Александр Петровский, он же "Нарик"

Крупнейший рынок Днепра – "Озерка" не раз становился объектом конфликтов, рейдерских захватов и даже убийств. "Комментарии" подробно писали, как в середине 2000-х за контроль над ним сошлись группа "Приват" и "Лужниковская группа" Евгения Гиннера (ныне президент ФК ЦСКА), Александра Бабакова (ныне вице-спикер Госдумы РФ) и Михаила Воеводина, "вор в законе" по кличке "Миша Лужнецкий".

Сейчас же по данным днепровских СМИ, "Озерку" контролирует днепровский бизнесмен Александр Петровский, которого в некоторых кругах называют по кличке "Нарик".

Юридически рынок оформлен на ООО "Днепропетровский центральный рынок "Озерка", которое принадлежит Виктории Перебийнис (50% рынка через ООО "Виктория", является директором рынка, — ред) и некой гражданке Греции Инне Самоургканиду (50% через "Сайнил инветсмент лимитед", зарегистрированной в офшорной зоне Белиза).

Данных о Виктории Перебийнис немного. Так, в 2006-м году она баллотировалась в горсовет тогда еще Днепропетровска от "Батькивщины", а в 2020-м году была избрана депутатом Днепровского райсовета как член партии "Слуга народа".

Впрочем, сама Виктория Перебийнис является директором и миноритарным (12,5%) совладельцем ООО "КП "Центральный рынок", который входит в состав группы "Приват" Геннадия Боголюбова и Игоря Коломойского (последний с сентября находится в СИЗО) так что вероятнее всего "Озерка" все-таки контролируются именно "Приватом". Александр Петровский же может быть неким младшим партнером "приватовцев".

В 2022-м году ООО "КП "Центральный рынок" получил доход в 31,1 млн грн, что на 12 млн грн меньше, чем в 2021-м.

Краковский рынок Львова – семейство Щадило

Во Львове также немало рынков, крупнейшим из которых, пожалуй, является Краковский, юридически принадлежащий ООО "Краковский рынок", владельцами которого выступают Наталья Щадило (39,5%), и экс-консул Казахстана во Львове Владимир Кожан вместе с сыном Юрием (44,5%).

По данным львовских СМИ, Наталья Щадило и ее муж Игорь — бизнес-партнеры известного львовского предпринимателя Владимира Дидуха, которого также именуют криминальным авторитетом по прозвищу "Морда".

Любопытно, что в 1990-х годах во Львове действовал криминальный авторитет Роман Щадило по кличке "Калека", будучи инвалидом он курировал "работу" банд автоугонщиков в регионе, но в 1998-м году был убит. Был ли он родственником четы Щадило, или просто однофамильцем – неизвестно.

В целом, о ценности, который представляют сегодня рынки для некоторых регионов Украины, говорит история Центрального рынка Ивано-Франковска с 1300 торговыми точками. За период в 1,5 года – с февраля 2022 по июнь 2023 годов были убиты два местных криминальных авторитета – Игорь Дутко по кличке "Сухой" и Игорь Климович он же "Храмой". Еще на одного покушение было предотвращено случайным задержанием киллеров.

Убийства могли быть вызваны разборками вокруг рынка, который арендует ООО "Торговый сервис". Собственником компании называют депутата Ивано-Франковского горсовета Игоря Халаменда, которого также считали криминальным авторитетом по прозвищу "Бура".