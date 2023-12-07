Кто владеет лучшими гостиницами Украины

Гостиничный бизнес, несомненно, один из наиболее пострадавших от полномасштабного вторжения России в Украину, ведь иностранные туристы не поедут в воюющую страну, да и внутренних туристов станет в разы меньше. И это подтверждается статистикой гостиничного сектора, который по данным Forbes работает на 3% от своих возможностей в денежном эквиваленте (на 5% на юге и на 10-15% в столице).



Кто владельцы лучших отелей Украины

При этом налоговые поступления от отрасли, по данным Государственного агентства развития туризма, за 9 месяцев 2023 года выросли в сравнении с аналогичным периодом прошлого года в 17 регионах. Причем Львовская и Киевская области заплатили налогов даже больше, чем в довоенном 2021-м году.

Словом, не везде ситуация настолько плоха, как можно было бы подумать, а значит и владельцы самых дорогих, 5-звездочных гостиниц, продолжают получать доходы. И "Комментарии" решили разобраться, кто же владеет самыми дорогостоящими и лучшими отелями Украины.

"Гостиничный король" Леонид Юрушев

Несомненно, если и не самым крупным, то точно самым известным владельцем гостиниц в Украине является бизнесмен Леонид Юрушев. Ему принадлежат элитные отели "InterContinental Kyiv", "Fairmont Grand Hotel Kyiv", "Riviera House", "Alfavito", правда два последних чуть хуже, но все они расположены в столице.

В свои лучшие отели "InterContinental Kyiv" и "Fairmont Grand Hotel Kyiv" по данным СМИ, бизнесмен вложил по 200 млн дол, но иначе было нельзя, так как оба они принадлежат к всемирно известным гостиничным сетям, где планка качества и инвестиции стоят высоко. Формальным владельцем гостиничного бизнеса предпринимателя являются принадлежащие ему девелоперская компания ООО "Ярославов вал" и ПАО "Венчурный недиверсифицированный корпоративный инвестиционный фонд "Укрбудинвест".

О самом Леониде Юрушеве довольно много противоречивой информации, согалсно которой он начинал в Донецке и даже якобы имел отношение к местной организованной преступности, выступая в роли валютчика и финансиста. Позднее Леонид Юрушев переехал в столицу, занялся банковским бизнесом, заводом по ремонту ж/д вагонов, строительством и недвижимостью в Киеве.

Непосредственным управляющим гостиничного бизнеса Леонида Юрушева является его дочь Елизавета, а зятем — украинский актер и шоумен, в 2019-м году ставший нардепом от "Слуги народа", а затем губернатором Черкасской области (до марта 2022 года), Александр Скичко. Во времена локдауна в 2021-м году, журналисты замечали, как "слуги народа" использовали гостиницы Юрушева для празднований и личных встреч.

Что до непосредственных доходов гостиничного бизнеса Леонида Юрушева, то официально они конечно "просели". Так, ООО "Гранд менеджмент" выручило в 2022-м году 82,6 млн грн, тогда как годом ранее это были 269,3 млн., у ООО "Эпоха" падение случилось с 74,4 млн грн до 9 млн. Хорошо шли дела разве что у ООО "Отель менеджмент", заработавшее в 2022-м году почти 491 млн грн (362,6 млн грн в 2021-м). Кстати, именно в отеле этой компании проводил свою пресс-конференцию, посвященную 1-й годовщине российского вторжения в Украину, Президент Украины Владимир Зеленский. Тогда стоимость услуг по аренде зала и ресторанное обслуживание мероприятия составила 90 тысяч гривен.

"Премьер-палас" для российского вице-спикера Госдумы и "вора в законе"

Более 10 отелей сети "Premier Hotels & Resorts", в числе которых "Премьер Палас" — флагман-отель на пересечении бульвара Шевченко и улицы Чикаленко. Этой сетью, а также отелями "Славутич", "Ореанда", "Русь" с начала 2000-х владеют бизнесмен и владелец ФК "ЦСКА" Евгений Гинер, вице-спикер Госдумы РФ Александр Бабаков, и "авторитетный бизнесмен" Михаил Воеводин, которых также называют представителями "Лужниковской группы".

"Комментарии" подробно рассказывали об истории бизнеса "лужниковских" в Украине, которым принадлежат немалые активы в энергосекторе страны, а их путь сопровождался скандалами, рейдерскими захватами и убийствами.

Хотя сеть "Premier Hotels & Resorts" арестована судом еще в декабре 2022 года, как утверждает "Украинская правда" в киевском "Премьер паласе" спокойно месяцами проживал бизнесмен Леонид Ашкенази, которого связывают с "Лужниковской" организованной преступной группировкой.

Что до доходов, то за 2022 год ООО "Отель премьер палас" отчитался о почти 144 млн грн дохода против 248,8 млн в 20221-м. В отеле "Русь" эти показатели составили 48,1 млн и 131,4 млн грн соответственно.

"Хилтон" для Бориса Фуксмана и Александра Роднянского

Отель, работающий под ТМ еще одной всемирно известной гостиничной сети Hilton в Киеве, находится на бульваре Тараса Шевченко и принадлежит двоюродным братьям — Александру Роднянскому, стоявшему у истоков телеканала "1+1", и Борису Фуксману, немецкому бизнесмену родом из Украины.

В строительство гостиницы с нуля бизнесмены вложили 150 млн дол, а работать она начала в 2010-м году. В 2019-м году у отеля начались проблемы, так что его часть даже была закрыта по решению суда, а в 2020-м году прежний юридический владелец гостиницы – ООО "Компания по развитию гостиничного бизнеса" была ликвидирована.

В настоящий момент собственником Hilton в Киеве является ООО "Международно-деловой центр", принадлежащее кузенам. За 2022-й год компания отчиталась о доходе в 181,2 млн грн против 378,7 млн грн в 2021-м.

Сам Александр Роднянский, хотя и прожил в России 20 лет, в марте 2022 года покинул РФ, а в мае 2023-го был обвинен в распространении "фейков" о российской армии.

Hyatt Regency для Игоря Кривицкого

Гостиница, работающая под еще одной мировой торговой маркой Hyatt, была построена в столице в 2007-м году и принадлежала изначально компании "Индустриальный союз Донбасса" Сергея Таруты и Виталия Гайдука. Но в 2014 году Тарута продал гостиницу, и по одной из версий покупателем стал бизнесмен Игорь Кривецкий, которого называют главным спонсором партии "Свобода" Олега Тягнибока.

Риксос-Прикарпатье для "слуг народа" — с донецкими корнями

Отель "Rixos-Прикарпатье" в Трускавце прогремел на всю Украину в 2019-м году, ведь именно в нем летом новоизбранные народные депутаты от партии "Слуга народа" проходили свой "тренинг". А спустя 2 года уже сам президент Владимир Зеленский проводил в отеле заседание фракции политической партии.

Что до владельцев, то юридически отель записан на ООО "Диагностический лечебно-реабилитационный комплекс "Риксос-Прикарпатье" и в равной степени, по 50%, принадлежит компании "Инвестиции и развитие" донецкого миллионера Игоря Гуменюка, и ООО "Спецпроект-Перспектива".

Игорь Гуменюк – донецкий бизнесмен, в 90-х годах стоявший у истоков компании "АРС", был нардепом от Партии регионов, занимался угольным бизнесом и считался близким к Александру Януковичу, сыну бывшего президента Украины Виктора Януковича.

ООО "Спецпроект-Перспектива" по данным аналитического сервиса YouControl, входит в группу компаний покойного нардепа Игоря Еремеева "Континиум", занимающейся также нефтяным и молочным бизнесом.

"Риксос-Прикарпатье" принесло своим владельцам 205,8 млн грн в 2022м году, против 291 млн грн. в 2021-м году.

Radisson Blu Resort в Буковеле – Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов

На другом известном украинском курорте, теперь горнолыжном — Буковеле, находится отель еще одной всемирно известной гостиничной сети Radisson, который принадлежит ныне пребывающему в СИЗО бизнесмену Игорю Коломойскому, и его партнеру по группе "Приват" Геннадию Боголюбову.

Гостиничный бизнес в Буковели оформлен на ООО "Звезда Буковели", которая на 99,66% принадлежит кипрской "Ачилла Менеджмент Лимитед". По данным СМИ, Игорь Коломойский вышел из состава бенефициаров горнолыжного курорта, но на финансовых показателях деятельности отеля это не отразилось. Во всяком случае "Звезда Буковеля" смогла заработать в 2022-м году 378 млн грн, что на 2 миллиона больше, чем в 2021-м. Еще больше денег отель Игоря Коломойского в Буковеле может принести, если удастся построить планировавшиеся летом 8 км автодороги от поселка городского типа Ясиня до села Черная Тиса, что сделало бы трансфер до отеля быстрым и комфортным.

Правда после скандала в СМИ, когда выяснилось, что наибольшую выгоду от этого тендера получит ООО "Буковель", принадлежащее семье Игоря Палицы, ближайшего бизнес-партнера Игоря Коломойского, тендер был отменен.

Тем не менее, Буковель остается самым перспективным украинским курортом и может приносить владельцам гостиниц солидные доходы.

Гранд-отель во Львове Григория Козловского

Также перспективен гостиничный бизнес и в "тыловом" Львове. В городе работают отели, которым более 100 лет, что придает им особый шарм. Одним из таких отелей является "Гранд-отель", построенный в 1893-м году. В начале 1990-х он был выкуплен украинкой американского происхождения Мартой Федоров, но позднее права собственности она лишилась, а управлявший отелем кузен бизнес-вумен был убит.

На данный момент открытым после реконструкции в 2018-м году отелем владеет львовский бизнесмен Григорий Козловский. Юридически все оформлено на ООО "Холдинг "Гранд-отель", правда о прибыли последнего ничего неизвестно. Последняя открытая отчетность компании датируется 2019-м годом, тогда компания заработала около 80 млн грн.

Сам бизнесмен между тем активно известен своей меценатской деятельностью во время войны.

Как можно заметить, большая часть владельцев украинских гостиниц отчитывается об ухудшении материального состояния, что в условиях войны абсолютно логично. Но чем дальше от передовой, и ближе к местам отдыха современной элиты, тем больший заработок получают метрдотели.