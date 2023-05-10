Украинцы смогут продавать друг другу электроэнергию – грядет ли революция на энергорынке Украины

Своим решением от 9 мая Национальная комиссия по государственному регулированию энергетического рынка и коммунальных услуг может совершить революцию на рынке электроэнергии Украины.



Украинцы смогут реализовать электроэнергию. Фото из открытых источников

В чем состоит эта революция, и почему она может не случиться, разбирались "Комментарии Украина".

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Торговать электроэнергией теперь смогут все

9 мая 2023 года НКРЭКУ приняла решение о предоставлении всем потребителям электрической энергии (как бытовым, так и небытовым) прав на продажу произведенной генерирующей установкой и/или установкой хранения энергии такого потребителя электрической энергии любому поставщику по свободному договору и по договорной цене.

"Такое решение будет способствовать расширению конкуренции на розничном рынке электрической энергии и направлено на развитие распределенной генерации и проведение зеленой трансформации энергетики", — сообщает сайт Нацрегулятора.

За коротким сообщением Нацкомиссии стоит революционная норма о свободной продаже всеми производителям "зеленой" электроэнергии произведенной ими энергии по прямым договорам.

Иначе говоря, если на крыше вашего дома стоит солнечная панель или ветровая батарея, которые освещают ваш дом, и у вас остаются запасы электроэнергии, вы можете заключить договор и продает ее любому, кто захочет ее купить.

Теперь это возможно благодаря внесениям изменений в раздел 5 Правил розничного рынка электрической энергии.

Государство всегда должно

Принятое 9 мая НКРЭКУ решение радикально меняет правила игры на рынке "зеленой" электроэнергии, ведь до сих пор ее могло покупать только государство в лице ГП "Гарантированный покупатель". Цену государство предлагает хорошую – не менее 14 евроцентов или 5,5 грн за 1 кВт/ч.

Но есть проблема – "Гарантированный покупатель" всегда должен производителям "зеленой" электроэнергии и не полностью оплачивает свои покупки. К примеру, в апреле ГП было должно поставщикам "зеленой энергии" 15,3 млрд грн, причем за прошлый год он расплатился на 53,3%, а в 2023-м году платит 63,4% от необходимого.

Чтобы вернуть эти долги, появилась даже идея направлять до 50% дохода от экспорта электроэнергии на погашение данных долгов.

Таким образом, возможность производителям "зеленой" электроэнергии выйти на свободный рынок со своим ресурсом и продавая его получать "живые" деньги вместо накопления долгов государством, может помочь продавцам.

Правда в данном случае речь пойдет скорее о крупных производителях электроэнергии, первым из которых является "ДТЭК ВИЭ" самого богатого украинца Рината Ахметова.

Тем не менее, поскольку в решении НКРЭКУ право продажи дается всем производителям "зеленой электроэнергии", заработать на экологически чистой энергии теоретически могут и украинцы.

Бизнес на зеленой электроэнергии – выгодно ли это?

Предположим, вы решили заняться бизнесом по продаже "зеленой" электроэнергии. Для этого понадобится купить электрогенерирующие мощности, или проще говоря солнечную панель для дома.

Как показывает практика лучше всего покупать солнечную электростанцию производительностью 30 кВт/ч, чья стоимость начинается примерно с 600 тысяч гривен. В среднем за год подобная электростанция сможет сгенерировать около 32 МВт и тут возможны два варианта:

1) вы продадите электроэнергию государству по тем самым примерно 5,5 грн. за кВт/ч, правда с риском задержки платежа, и выручите порядка 175 тысяч гривен, то есть срок окупаемости бизнеса составит 3,5-4 года;

2) вы продадите свою электроэнергию на свободном рынке любому покупателю уже пользуясь разрешением НКРЭКУ от 9 мая, но в этом случае цена энергии будет явно не 5,5 грн за тот же киловатт.

Ничего не изменится – почему эксперты думают, что заработать на рынке простым украинцам не удастся

В то же время опрошенные "Комментариями" эксперты считают, что вряд ли обычные украинцы станут полноценными участниками рынка электроэнергии, слишком уж их мало и неясны правила игры.

"Думаю на рынок это решение НКРЭКУ практически никак не повлияет, ведь доля домохозяйств, владеющих генерацией электроэнергии, меньше 1% и принципиально не может повлиять на рынок и на тарифообразование. Это облегчит в какой-то мере проблемы государства с расчётами с инвесторами, вложивших деньги в домашнюю генерацию. Теперь они смогут самостоятельно ее продать, не дожидаясь от государства денег", — считает глава правления в Союзе потребителей коммунальных услуг Украины Олег Попенко.

С этой точкой зрения согласен экономический эксперт Борис Кушнирук, тем не менее видящий некоторые положительные моменты в решении НКРЭКУ.

"Предположим владелец некоего предприятия захочет поставить солнечную панель или ветровую турбину на крыше для нужд своего предприятия. Но по результатам подсчетов поймет, что это слишком дорого и откажется от этого. Теперь же получив возможность продавать излишки, он может посчитать для себя это выгодным", — говорит эксперт.

К тому же по словам собеседника "Комментариев", производители могут уйти от "Гарантированного покупателя" с его вечными долгами и коррупционными рисками, когда за возможность получить от государства деньги придется заплатить чиновникам.

В то же время к идее участия на энергетическом рынке рядовых украинцев эксперт относится скептически, а кое в чем даже вредной.

"Теоретически можно будет продавать излишки энергии домохозяйствами, но неминуемо возникнет проблема дисбаланса. Так, на рынок выйдут тысячи производителей зеленой энергии, которая носит нерегулярный характер. К примеру солнечная энергия производится днем, значит в это время в энергосистеме возможны перегрузки. Надо будет как-то балансировать мощность, что сейчас делают крупные производители, в основном за счет тепловых электростанций. Но как это сделать в случае появления тысяч новых поставщиков?", — задается вопросом эксперт.

По мнению собеседника "Комментариев", разумнее взять международный опыт, где в большинстве стран действует иная модель "зеленой" энергетики.

"Скажем в Германии государство дает налоговые льготы тем, кто покупает ветро- или солнечную электростанцию, что делает ее покупку более выгодной и быстроокупаемой, но права на продажу электроэнергии нет. Она используется только для бытовых нужд, но налоговые льготы делают обзаведение ею экономически выгодной", — говорит о мировом опыте Борис Кушнирук.

Таким образом эксперты сомневаются, что решение НКРЭКУ радикально изменит ситуацию на рынке, но вполне может изменить материальное положение тех продавцов, которые все-таки рискнут вложиться в покупку домашних электростанций на солнечной или ветровой энергии.