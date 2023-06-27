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Александр Кацуба: Какой должна быть энергетическая стратегия Украины

27 июня 2023, 19:25
Автор:
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Slava Kot
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За пару недель до российского вторжения 24 февраля 2022 Министерство энергетики Украины презентовало основные принципы государственной энергетической стратегии до 2050 года.

Александр Кацуба: Какой должна быть энергетическая стратегия Украины

Александр Кацуба

Основными целями Украины на фоне энергетики были признаны следующие:

Достижение максимального уровня климатической нейтральности,


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Максимальное сокращение использования угля в энергетическом секторе,

Обновление и модернизация энергетической инфраструктуры,

Повышение эффективности использования ресурсов в энергетическом секторе,

Всесторонняя интеграция с рынками Европейского Союза и эффективное функционирование внутренних рынков,

Обеспечение энергетического сектора собственными ресурсами с учетом экономической целесообразности,

Развитие альтернативных источников энергии, новых продуктов и инновационных решений в энергетическом секторе.

Еще до войны ведущие эксперты в сфере энергетики говорили, что стратегия слишком абстрактна, не учитывает тех корректив, которые внесла пандемия коронавируса. А сейчас — когда прошло уже полтора года — корректив и новых факторов еще больше.

Война, которая еще не завершена, конечно, ключевой фактор, влияющий на все отрасли украинской жизни, в том числе на энергетику. И мы это почувствовали — во время ракетных атак, после подрыва Каховской ГЭС. Чувствуем, когда россияне угрожают безопасности и целостности Запорожской АЭС. И почувствуем, когда Украина после победы начнет восстановление, восстановление своей инфраструктуры, будет привлекать инвесторов и возвращать своих людей. Помимо войны, на перспективы украинской энергетики оказывают непосредственное влияние глобальные энергетические тенденции, а также глобальные политические сдвиги.

Таким образом, украинская энергетическая стратегия — до 2040 или до 2050 года — должна учитывать глобальные, безопасностные (последствия войны) и внутренние вызовы. Какие именно? Давайте сосредоточим внимание на ключевых.

Глобальные вызовы:

1. Смена планетарного политического ландшафта. Глобальное противостояние США и Китая, попытка Европейского Союза и Индии стать более субъектными игроками мировой политики и экономики, формирование самостоятельных экономических центров в Африке и Латинской Америке, постепенная изоляция России от западных рынков. Эти процессы угрожают глобализации и ведут к усилению роли региональных рынков, в том числе энергетических.

2. Соединенные Штаты возвращаются на рынок как ключевой экспортер энергоресурсов. Благодаря эпохе дорогих нефти и газа "сланцевая революция" все же произошла. Доля сланцевой нефти в добыче в США превысила 30%, технологии добычи значительно подешевели благодаря инвестициям эпохи дорогой нефти.

3. Западные страны переоценили потенциал наращивания производства энергии из альтернативных источников. По прогнозам аналитиков Bloomberg NEF и IEA, к 2050 году доля ветровой и солнечной энергии составила бы более 50%. Уже сейчас можно сказать, что этот прогноз оказался достаточно наивным и не учел геополитические риски в случае взлома цепей поставки критических элементов и материалов.

4. Возобновление интереса к атомной энергетике. Демонизация АЭС после трех крупных аварий (в США, СССР и Японии) негативно повлияла на восприятие отрасли в мире. Но сейчас становится все очевиднее, что мирный атом остается самым дешевым источником относительно неисчерпаемой энергии на ближайшие 50-100 лет. Кроме того, все технологии использования атомной энергии ясны и проверены. И могут выдержать даже контакт с неадекватными русскими захватчиками.

Вызовы войны и мира:

1. Разрушение или повреждение больших мощностей генерации. Война еще не окончена, а Украина уже потеряла Каховскую ГЭС, часть тепловой генерации, разрушены несколько крупных электростанций альтернативной генерации. Еще с 2014 года россиянами оккупирована шельфовая добыча в Черном море.

2. Низкий уровень использования потенциала собственной добычи нефти, газа и других ископаемых ресурсов. Последние крупные государственные проекты по добыче собственного газа и нефти были реализованы более 10 лет назад, а частная добыча сдерживается чрезмерным государственным регулированием и низкой инвестиционной привлекательностью Украины.

3. Низкая энергоэффективность коммунального хозяйства и экономики в целом. Украинская экономика, коммунальное хозяйство (в том числе — и в Киеве) и практически вся промышленность до сих пор обеспечивают титул наиболее энергоНЕэффективной экономики в Европе.

4. Монополизм, завышенная роль государства и низкая инвестиционная привлекательность украинской энергетики и экономики в целом и — как следствие — текущее состояние энергетики мешает экономическому развитию. Украина, пока был рейтинг Doing Business, стабильно занимала место в конце списка доступности подключений электроэнергии для новых предприятий. Государство до сих пор не может урегулировать отношения бизнеса и инвесторов с крупными энергетическими компаниями, в результате чего бизнес вынужден тратить значительные средства и время на подключение к сетям, на которые в Польше уходят считанные дни.

Вся эта совокупность факторов требует от Украины и украинского правительства отказаться от фантазийных и абстрактных документов, номинально являющихся "Стратегией". Количество проблем, с которыми мы будем иметь дело после войны, требует от нас формировать нашу энергетическую политику, основываясь на следующем:

Цель №1 — повышение энергоэффективности экономики, коммунального хозяйства и быта украинцев. Восстанавливать разрушенное мы должны уже по новейшим технологиям, минимизирующим потребление энергии. Кроме того, финансироваться проекты бизнеса, домохозяйств и местного самоуправления во внедрении энергоэффективных технологий должны за счет государства и дешевых кредитов. Полная энергомодернизация старого дома, школы, садика может позволить сократить его энергопотребление на 60-80%. Повышение энергоэффективности — это возможность снизить долю невозвратных затрат и добиться долгосрочного роста экономики. 

Цель № 2 — внедрение адекватного антимонопольного регулирования на энергорынке (в первую очередь — на рынке электроэнергетики), постепенная приватизация всех нестратегических активов, ликвидация искусственных монопольных корпораций типа НАК "Нафтогаз", который много лет был источником неэффективности и коррупции.

Цель №3 — гармонизация со стандартами ЕС с учетом потребностей развития Украины. Нам, скорее всего, придется строить новые атомные реакторы и восстанавливать значительные мощности старой генерации на ТЭС и ТЭЦ, что может не соответствовать ожиданиям экологических и энергетических еврочиновников. Но в ближайшие пять-десять лет приоритет развития украинской экономики и повышения благосостояния украинцев будут для нас на первом месте. Поэтому нас ждут сложные и очень компромиссные переговоры с нашими европейскими и американскими союзниками.

Цель № 4 — увеличение добычи и генерации за счет собственных ресурсов и мощностей, чтобы обеспечить энергетическую безопасность страны в условиях повышения глобальной нестабильности.

Главная предпосылка успеха — привлечение инвестиций и кредитов в развитие энергетики. У Украины нет достаточного количества денег и технологий, чтобы самостоятельно осуществить энергетическую модернизацию. Полагаться на то, что Запад все профинансирует — невозможно. Слишком велика тяжесть расходов. Поэтому нам нужны инвестиционные программы (государственные гарантии, программа наибольшего содействия) для частных инвестиций в добычу газа, нефти, угля, сланцевые проекты.

Чтобы деньги, технологии и здравый смысл пришли в украинскую энергетику, мы должны сформировать прозрачные и понятные правила игры и уже сейчас писать законы, по которым будет жить украинский энергетический рынок со следующего дня после победы.



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