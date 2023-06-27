Александр Кацуба: Какой должна быть энергетическая стратегия Украины

Рубрики
МЕНЮ
Slava Kot
За пару недель до российского вторжения 24 февраля 2022 Министерство энергетики Украины презентовало основные принципы государственной энергетической стратегии до 2050 года.
Александр Кацуба
● Достижение максимального уровня климатической нейтральности,
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
● Максимальное сокращение использования угля в энергетическом секторе,
● Обновление и модернизация энергетической инфраструктуры,
● Повышение эффективности использования ресурсов в энергетическом секторе,
● Всесторонняя интеграция с рынками Европейского Союза и эффективное функционирование внутренних рынков,
● Обеспечение энергетического сектора собственными ресурсами с учетом экономической целесообразности,
● Развитие альтернативных источников энергии, новых продуктов и инновационных решений в энергетическом секторе.
Война, которая еще не завершена, конечно, ключевой фактор, влияющий на все отрасли украинской жизни, в том числе на энергетику. И мы это почувствовали — во время ракетных атак, после подрыва Каховской ГЭС. Чувствуем, когда россияне угрожают безопасности и целостности Запорожской АЭС. И почувствуем, когда Украина после победы начнет восстановление, восстановление своей инфраструктуры, будет привлекать инвесторов и возвращать своих людей. Помимо войны, на перспективы украинской энергетики оказывают непосредственное влияние глобальные энергетические тенденции, а также глобальные политические сдвиги.
Таким образом, украинская энергетическая стратегия — до 2040 или до 2050 года — должна учитывать глобальные, безопасностные (последствия войны) и внутренние вызовы. Какие именно? Давайте сосредоточим внимание на ключевых.
1. Смена планетарного политического ландшафта. Глобальное противостояние США и Китая, попытка Европейского Союза и Индии стать более субъектными игроками мировой политики и экономики, формирование самостоятельных экономических центров в Африке и Латинской Америке, постепенная изоляция России от западных рынков. Эти процессы угрожают глобализации и ведут к усилению роли региональных рынков, в том числе энергетических.
2. Соединенные Штаты возвращаются на рынок как ключевой экспортер энергоресурсов. Благодаря эпохе дорогих нефти и газа "сланцевая революция" все же произошла. Доля сланцевой нефти в добыче в США превысила 30%, технологии добычи значительно подешевели благодаря инвестициям эпохи дорогой нефти.
3. Западные страны переоценили потенциал наращивания производства энергии из альтернативных источников. По прогнозам аналитиков Bloomberg NEF и IEA, к 2050 году доля ветровой и солнечной энергии составила бы более 50%. Уже сейчас можно сказать, что этот прогноз оказался достаточно наивным и не учел геополитические риски в случае взлома цепей поставки критических элементов и материалов.
4. Возобновление интереса к атомной энергетике. Демонизация АЭС после трех крупных аварий (в США, СССР и Японии) негативно повлияла на восприятие отрасли в мире. Но сейчас становится все очевиднее, что мирный атом остается самым дешевым источником относительно неисчерпаемой энергии на ближайшие 50-100 лет. Кроме того, все технологии использования атомной энергии ясны и проверены. И могут выдержать даже контакт с неадекватными русскими захватчиками.
1. Разрушение или повреждение больших мощностей генерации. Война еще не окончена, а Украина уже потеряла Каховскую ГЭС, часть тепловой генерации, разрушены несколько крупных электростанций альтернативной генерации. Еще с 2014 года россиянами оккупирована шельфовая добыча в Черном море.
2. Низкий уровень использования потенциала собственной добычи нефти, газа и других ископаемых ресурсов. Последние крупные государственные проекты по добыче собственного газа и нефти были реализованы более 10 лет назад, а частная добыча сдерживается чрезмерным государственным регулированием и низкой инвестиционной привлекательностью Украины.
3. Низкая энергоэффективность коммунального хозяйства и экономики в целом. Украинская экономика, коммунальное хозяйство (в том числе — и в Киеве) и практически вся промышленность до сих пор обеспечивают титул наиболее энергоНЕэффективной экономики в Европе.
4. Монополизм, завышенная роль государства и низкая инвестиционная привлекательность украинской энергетики и экономики в целом и — как следствие — текущее состояние энергетики мешает экономическому развитию. Украина, пока был рейтинг Doing Business, стабильно занимала место в конце списка доступности подключений электроэнергии для новых предприятий. Государство до сих пор не может урегулировать отношения бизнеса и инвесторов с крупными энергетическими компаниями, в результате чего бизнес вынужден тратить значительные средства и время на подключение к сетям, на которые в Польше уходят считанные дни.
Вся эта совокупность факторов требует от Украины и украинского правительства отказаться от фантазийных и абстрактных документов, номинально являющихся "Стратегией". Количество проблем, с которыми мы будем иметь дело после войны, требует от нас формировать нашу энергетическую политику, основываясь на следующем:
Цель №1 — повышение энергоэффективности экономики, коммунального хозяйства и быта украинцев. Восстанавливать разрушенное мы должны уже по новейшим технологиям, минимизирующим потребление энергии. Кроме того, финансироваться проекты бизнеса, домохозяйств и местного самоуправления во внедрении энергоэффективных технологий должны за счет государства и дешевых кредитов. Полная энергомодернизация старого дома, школы, садика может позволить сократить его энергопотребление на 60-80%. Повышение энергоэффективности — это возможность снизить долю невозвратных затрат и добиться долгосрочного роста экономики.
Цель № 2 — внедрение адекватного антимонопольного регулирования на энергорынке (в первую очередь — на рынке электроэнергетики), постепенная приватизация всех нестратегических активов, ликвидация искусственных монопольных корпораций типа НАК "Нафтогаз", который много лет был источником неэффективности и коррупции.
Цель №3 — гармонизация со стандартами ЕС с учетом потребностей развития Украины. Нам, скорее всего, придется строить новые атомные реакторы и восстанавливать значительные мощности старой генерации на ТЭС и ТЭЦ, что может не соответствовать ожиданиям экологических и энергетических еврочиновников. Но в ближайшие пять-десять лет приоритет развития украинской экономики и повышения благосостояния украинцев будут для нас на первом месте. Поэтому нас ждут сложные и очень компромиссные переговоры с нашими европейскими и американскими союзниками.
Цель № 4 — увеличение добычи и генерации за счет собственных ресурсов и мощностей, чтобы обеспечить энергетическую безопасность страны в условиях повышения глобальной нестабильности.
Главная предпосылка успеха — привлечение инвестиций и кредитов в развитие энергетики. У Украины нет достаточного количества денег и технологий, чтобы самостоятельно осуществить энергетическую модернизацию. Полагаться на то, что Запад все профинансирует — невозможно. Слишком велика тяжесть расходов. Поэтому нам нужны инвестиционные программы (государственные гарантии, программа наибольшего содействия) для частных инвестиций в добычу газа, нефти, угля, сланцевые проекты.
Чтобы деньги, технологии и здравый смысл пришли в украинскую энергетику, мы должны сформировать прозрачные и понятные правила игры и уже сейчас писать законы, по которым будет жить украинский энергетический рынок со следующего дня после победы.
Обсуждения
Новости