Корбан, братья Дубинские и другие – кто выигрывает тендеры в Днепре



















Так сложилась ситуация в стране, что на местах свободных денег оказалось больше, чем в центральном бюджете, и средства эти надо успеть освоить до конца года. Отсюда и тендеры на барабаны и миллиарды, закатанные в асфальт.



Кто выигрывает тендеры в Днепре. Фото из открытых источников

"Комментарии" решили разобраться, как расходуются средства местных общин крупнейших городов Украины, и сегодня речь пойдет о Днепре, который имеет давнюю историю коррупционных скандалов.

6000 договоров и 30 миллиардов гривен

Закупки за бюджетный счет – это всегда отличный способ вывести деньги на "свои" фирмы или просто получить "откат" для недобросовестных украинских чиновников. И чаще всего это делают через департаменты и управления исполнительного комитета любого горсовета, имеющие право объявлять собственные тендеры.

Для Днепра это две основные структуры, которые с 2016 года на двоих закупили за счет средств горбюджета услуг на 30 миллиардов гривен:

Департамент благоустройства и инфраструктуры Днепровского горсовета – 2200 тендеров на 25,97 млрд. грн;

Департамент жилищного хозяйства Днепровского горсовета – 4048 тендеров на 4,5 млрд. грн.

Итого на двоих получается 30,5 млрд. грн или примерно два городских бюджета Днепра, который на 2023-й год был утвержден в 15,5 млрд. грн.

Основными получателями средств от тендеров Департамент благоустройства и инфраструктуры Днепровского горсовета стали ряд частных фирм и коммунальных предприятий Днепровского горсовета. А вот Департамент жилищного хозяйства Днепровского горсовета заключал договора только с частными коммерческими структурами.

Корбан, КП "Горсвет" и бизнес-партнер Ростислава Шурмы – победители тендеров в Днепре

По данным Clarity Project, примерно 12% от суммы всех тендеров, проведенных Департаментом благоустройства и инфраструктуры Днепровского горсовета — 2,65 млрд. грн из 26 млрд. грн, приходятся на ООО "Строительно-производственная фирма "Элитпроект".

Поразительно, но фирма, оперирующая такими суммами, по данным аналитического сервиса YouControl, имеет уставной фонд всего в 500 гривен, а ее владельцем является днепровский адвокат Олеся Бондаренко.

Впрочем, еще в 2020-м году "Наши гроши" обратили внимание на то, что "Элитпроект" зарегистрировано в Днепре на улице Сичеславская набережная 53 по тому же адресу, что и ООО "Депозитарно-фондовая компания "Славутич-Капитал" из группы днепровского бизнесмена Геннадия Корбана.

Именно этой связью, точнее принадлежностью "Элитпроекта" к группе Геннадия Корбана журналисты и объясняли такие феноменальные успехи на гостендерах компании, которая, будучи создана в 2019-м году, уже тогда смогла выиграть заказов на 600 млн. грн.

Последним выигранным на данный момент "Элитпроектом" тендером Днепровского горсовета является текущий ремонт автодорог в Днепре на 395,6 млн. грн от 12 июля. Заметим, что "Элитпроект" была единственным участником процедуры госзакупки, что является нарушением, но отмены результата не последовало.

Еще 1 млрд 20 млн. грн выиграло ООО "Тракция Инфра", которую СМИ также связывают с Геннадием Корбаном. Именно у нее фаворит чиновников мэрии Днепра ООО "Строительно-производственная фирма "Элитпроект" арендовала технику для своих работ, ведь откуда взяться собственной у компании с 500 гривнами уставного фонда.

На втором месте в списке победителей с 2,6 млрд. грн – коммунальное предприятие Днепровского горсовета "Горсвет", то есть деньги формально остались в городе. Однако это не совсем так.

Так, выиграв у Департамента благоустройства и инфраструктуры тендеров на 2,6 млрд. грн, "Горсвет" в свою очередь потратил 1,4 млрд. грн на собственные тендера. Победителем 45 из них на сумму в 469 млн. грн оказалась фирма "Монтажно-строительная компания "Синергия".

Ее собственниками являются некие Владимир Кошель, Любовь Сердюк и Батыр Азимов. Но куда интереснее то, что в расследованиях СМИ она фигурировала как компания, близкая к одному из основных собственников солнечных электростанций (СЭС) в Украине Руслану Божко. По крайней мере все работы на СЭС последнего выполняла именно эта фирма.

А уже в августе фамилия Божко звучала в скандале, связанном с выплатой из госбюджета Украины 320 млн. грн за "зеленую электроэнергию" фирмам на оккупированной территории, владельцем которых является Олег Шурма – брат заместителя главы Офиса президента Ростислава Шурмы. Именно Божко может быть близким к Ростиславу Шурме человеком. То есть партнер Ростислава Шурмы мог косвенно поучаствовать в получении дохода от тендеров Днепрогорсовета.

340 миллионов гривен от "Горсвета" получило ООО "Нью стрим энерджи", причем как обратили внимание "Наши гроши", цена электроэнергии в сравнении с прошлым тендером выросла на 45%, и это было еще до войны. Владеет фирмой некий Сергей Цюкало.

"Бронза" среди победителей тендеров Департамента благоустройства и инфраструктуры у еще одного КП Днепрогорсовета – "Горзеленстрой" с 2,11 млрд. грн.

Братья Дубинские – короли тендеров в Днепре

Чуть более 1,7 млрд. грн заработала на гостендерах Департамента благоустройства и инфраструктуры ООО "Автомагистраль 2016". Компания специализируется на уборке улиц, строительно-монтажных работах и прочем. При этом саму компанию связывают с бизнесменами из Каменского братьями Владимиром и Леонидом Дубинскими. Сама же фирма регулярно упоминается в различных уголовных производствах, например, под №12021041650000333 от 19 мая 2021 года. Следствие считает, что фирма, выполняя договор о ремонте по улице Набережной Победы, брала с территории полигона Правобережный землю, глину и песок, которыми и посыпала улицу. Тем самым фирма экономила на их покупке, еще и, возможно, нанося урон здоровью горожанам, ведь полигон использовался, в том числе и для хранения отходов.

Также братьям Дубинским принадлежит ООО "Группа "Капитал-строй", которая победила в 53 тендерах Департамента жилищного хозяйства Днепровского горсовета на сумму в 1,84 млрд. грн из общей суммы в 4,5 млрд. грн.

Связь с Дубинскими "Наши гроши" отслеживают по формальному собственнику компании – Ирине Румянцевой, которая ранее руководила другой фирмой братьев – ООО "Горстрой".

Еще 740 миллионов гривен от Департамента жилищного хозяйства Днепровского горсовета получила ООО "Теллор-групп", которое по данным днепровских СМИ также принадлежит братьям.

Также 1,06 млрд. грн от Департамента благоустройства и инфраструктуры получило ООО "Экология-Д", связываемая с братьями Дубинскими.

Нехитрый подсчет показывает, что фирмы Геннадия Корбана на "щедротах" мэрии заработали порядка 3,67 млрд. грн., в то время как за компании из окружения братьев Дубинских порядка 5,4 млрд. грн.

Впрочем, такой "дерибан" городского бюджета через Департамент благоустройства и инфраструктуры и Департамент жилищного хозяйства горсовета Днепра явно не будет продолжаться вечно.

Так, Национальная полиция расследует уголовное производство № 32020100000000324 по факту хищения 1,5 млрд. грн из средств городского бюджета. По версии следствия в 2020-2022 годах должностные лица мэрии Днепра выделяли из госбюджета средства на пополнение уставного фонда коммунальных предприятий. Однако на деле бюджетные деньги были направлены на текущие и капитальные ремонты жилого фонда Днепра через подконтрольные коммерческие структуры и похищены.

Если следствие сможет доказать свою версию событий, в Департаменте благоустройства и инфраструктуры и Департаменте жилищного хозяйства горсовета Днепра неминуемы кадровые перестановки – со своих постов уйдут многие люди, благодаря которым побеждают нынешние фавориты мэрии города.

Впрочем, не факт, что тем самым удастся остановить схему вывода из городского бюджета средств на определенные фирмы, возможно, лишь изменятся названия компаний. Но все же миллиарды и десятки миллиардов гривен из казны Днепра – это слишком большой куш, чтобы отказываться от него, так что фамилии владельцев фирм, которые стоят за победителями тендера, похоже, изменятся лишь вместе со сменой состава городской власти Днепра.