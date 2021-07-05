Коррупция в аэропорту «Борисполь»: какое отношение к делу имеет глава Таможенной службы Павел Рябикин

В Наблюдательном совете аэропорта "Борисполь" опасаются, что глава Государственной таможенной службы и бывший генеральный директор предприятия Павел Рябикин может быть причастен к попыткам заблокировать инициативы нового руководителя предприятия Алексея Дубревского. Источники в Набсовете полагают, что таким образом Рябикин может пытаться сохранить влияние на ряд коррупционных схем в главном аэропорту страны.



Какое отношение к скандалам в "Борисполе" имеет Павел Рябикин. Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net

Глава Таможенной службы Павел Рябикин около месяца назад в интервью изданию "Бабель" рассказал, что покинул должность генерального директора аэропорта "Борисполь" из-за того, что ему стало скучно. Он заявлял, что на фоне пандемии коронавируса пассажиропотоки сократились в несколько раз, а инфраструктурные проекты пришлось заморозить.

Правда, подобные заявления Павла Рябикина вызывают сомнения. Так, до ухода с должности руководителя "Борисполя" его имя фигурировало в нескольких коррупционных скандалах. Первый касается сдачи в аренду помещений аэропорта по заниженным ценам. Тогда НАБУ и САП сообщали, что схема работала минимум с 2014 по 2019 годы, общий объем убытков, нанесенный госпредприятию, а значит и налогоплательщикам Украины из-за сговора руководства аэропорта с предпринимателями, оценивается в 16,5 млн грн.

Еще об одном коррупционном скандале отечественные СМИ сообщили, когда СБУ выявила разворовывание на сумму более 37 млн грн во время строительства паркинга, что также происходило в тот период, когда аэропорт возглавлял Рябикин. Якобы сговорившись с подрядчиками, руководство аэропорта тогда заявляло завышенные объемы работ, а "лишние" деньги обналичивало через сеть фирм-однодневок.

После ухода с должности руководителя аэропорта "Борисполь", Рябикин занял кресло руководителя Таможенной службы. Когда это произошло, отечественные СМИ писали, что должность он мог получить как с подачи окружения пятого президента Украины Петра Порошенко, так и группы Фирташа-Левочкика (украинские олигархи Дмитрий Фирташ и Сергей Левочкин).

Кроме того, имя Павла Рябикина фигурировало и в скандалах, связанных с незаконной застройкой заповедного острова и реконструкцией исторического здания в центре Киева. Также СМИ сообщали о проблемах с декларацией, сомнительных связях, обвинения в "крышевании" сети "МАФов" в столице. Когда Рябикин работал заместителем министра транспорта и связи Украины, ему приписывали участие в ряде коррупционных схем. Например, в контроле за добычей песка в Евпатории, а также организации противоправного бизнеса в Николаевском порту, а также в скрытой приватизации Херсонского порта в интересах структур Вадима Новинского.

Схемы в аэропорту "Борисполь"

В окружении самого Рябикина утверждали, что в "Борисполе" он реализовал максимум своих бизнес-схем и когда осенью 2020 года ему пришлось перейти на работу в Таможенную службу, он продолжил их реализовывать.

Пока обязанности гендиректора временно исполнял якобы приближенный к Рябикину Олег Струк, заместитель генерального директора по инженерно-техническому обеспечению и развитию персонала, вопросов об исправности работы схем не возникало, по крайней мере, об этом никто не сообщал.

Когда в Украине стали говорить о конкурсе на должность нового гендиректора "Борисполя", стали происходить не однозначные ситуации. Так, еще до назначения Алексея Дубревского новым генеральным директором "Борисполя" лидеры профсоюзов предприятия неформально направляли сигналы набсовету о нежелании поддерживать вновь назначенного руководителя. Они отмечали, что им гораздо комфортнее было работать с предыдущим начальником, который возглавлял МАП с 2017 года. А также, что якобы новый глава "Борисполя" начнет ликвидировать коррупционные схемы, которые были выстроены предшественником, их доля тоже будет утрачена. Вероятно, речь шла о схемах закупок по завышенным ценам товаров, работ и услуг на строительстве различных объектов на территории аэропорта, сдаче в аренду площадей по заниженным ценам, "особых договоренностях" с отдельными авиакомпаниями, схемах с заправкой авиатопливом и других.

В то же время источников в Набсовете говорили, что Алексей Дубревский якобы получил полный карт-бланш от министра инфраструктуры Александра Кубракова на ликвидацию этих и других аналогичных схем. Получилось ли что-то из этого, пока не известно

Кто влияет на аэропорт "Борисполь"

Украинские СМИ писали еще об одной версии того, почему Павел Рябикин может пытаться влиять на управление аэропортом "Борисполь". Дело может быть в том, что, несмотря на формальное перевыполнение планов, последние скандалы на самой таможне, похоже, не слишком восторгают правительство и непосредственного начальника Рябикина – министра финансов Сергея Марченко. Кроме того, средства массовой информации уже писали о том, что сейчас идут разговоры о его замене на людей Марченко.

Например, одним из самых резонансных и негативно влияющих на репутацию всего правительства и даже Президента стал возврат таможенников, которых отстранили от должностей в рамках "антиконтрабандных" решений СНБО, на свои посты в полном составе. Дисциплинарные производства по ним закрыты, они все снова занимаются своими привычными делами на границе. Такие действия относительно решения СНБО вряд ли прошли без ведома Рябикина, но публичного ответа не последовало.

После ряда неоднозначных кадровых назначений на региональные таможни и даже на посты среднего уровня важности, вероятно, и в Кабмине насторожено относятся к Рябикину. Ведь вместо повышения доходов бюджета и упрощения жизни предпринимателям, эти кадры выстраивают свою структуру управления. О ее размерах может свидетельствовать факт задержания простого начальника смены одного из постов Волынской таможни со взяткой в 700 тыс долл.

Масла в огонь подливают периодические заявления об "имитации реформ". Впрочем, это не вызывает удивления, ведь они звучат едва ли не в каждом втором ведомстве, которое подвергают трансформации.

Судя по всему, позиции Рябикина в Таможне далеко не самые крепкие. Возможно, амбиции бывшего руководителя "Борисполя" позволили бы ему занять и более высокую должность в правительстве, но к его репутации возникают вопросы даже у рядовых украинцев. Что касается истории с заменой руководства аэропорта, то история остается не законченной и пока сложно предположить, как она будет развиваться в ближайшем будущем. Ведь с одной стороны есть профсоюзы "Борисполя", которые уже заявили о своей позиции, а с другой – правоохранители могут довольно жестко отреагировать на происходящее и прошлую деятельность Павла Рябикина.

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