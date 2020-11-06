Миллионы мимо бюджета, родственные «серые» фирмы, эвакуация авто без договора: что происходит в Украине

Жилищный и транспортный вопросы являются болезненными для многих столиц мира, и Киев не стал исключением. Особенно актуальным для жителей столицы Украины стал вопрос парковок, нарушений правил парковки и последующей эвакуации авто с оплатой услуг эвакуатора и штрафной стоянки. Как устроена система заработка на эвакуации "железных коней" киевлян, разбирались "Комментарии".



300 автомобилей в сутки

В столице Украины катастрофически не хватает мест для парковки авто, число которых постоянно растет. Так, еще в январе власти насчитали в столице порядка 390 тыс. паркомест, в числе которых около 50 тыс. паркомест КП "Киевтранспарксервис", 14,5 тыс. мест на коммерческих парковках, 24 тыс. бесплатных паркомест у магазинов и торговых центров и порядка 300 тыс. мест, где парковка не запрещена ПДД. Однако на деле количество автомобилей в столице исчисляется как минимум 1 млн единиц.

Однако власти Киева вместо того, чтобы увеличивать число парковок принялись бороться с незаконной парковкой репрессивными методами, и надо сказать, в некотором смысле это решение стало "успешным".

Уже в феврале заместитель директора департамента транспортной инфраструктуры КГГА, начальник инспекции по паркованию Дмитрий Рахматуллин, похвастался изданию "Сегодня" о рекордном числе авто, эвакуированных на штрафплощадку. 19 февраля с улиц столицы забрали 141 авто, вместо обычных 120-130.

Впрочем, энтузиазма чиновника владельцы эвакуированных авто явно не разделяли, ведь им приходилось обращаться в полицию или Центр предоставления административных услуг, оплачивать штрафы, получать разрешение на возврат авто и оплачивать услуги эвакуаторов и штрафстоянки. И все это в условиях традиционных очередей.

Дмитрий Рахматуллин пообещал для разрешения проблемы с очередями запустить в разных районах города еще четыре "единых окна", где можно будет оформить документы на выдачу авто. Также чиновник "пригрозил" что после открытия новой штрафной площадки число эвакуированных авто может вырасти вдвое, а то и втрое.

Отметим, свое обещание в КГГА выполнили и даже в чем-то перевыполнили. В частности, в августе в столице был запущен новый сервис для подачи электронной заявки на возврат машины со штрафплощадки через приложение Kyiv Smart City. По словам директора Департамента транспортной инфраструктуры КГГА Валентина Осипова это должно было ускорить возврат авто примерно на 25-30%.

Нововведение пришлось весьма кстати, ведь число эвакуированных авто летом выросло почти до обещанных Дмитрием Рахматулиным в феврале 300 авто в сутки. В июле в Департаменте транспортной инфраструктуры КГГА отчитались об эвакуации 5585 авто, а за июль-сентябрь на штрафплощадку угодили 17 872 авто. Для сравнения, со 2 июля по 18 октября 2019 года были эвакуированы 960 авто.

По подсчетам СМИ стоимость эвакуации 1 авто составляет порядка 2 тыс. грн, то есть общая сумма, заработанная на этих авто, должна составлять порядка 36 млн грн., однако в столичный бюджет за 3 квартал 2020 года поступили только 5 млн грн., да и те лишь за нарушения правил парковки.

Кто эвакуирует авто киевлян

Согласно отечественному законодательству для осуществления деятельности по эвакуации авто киевлян необходимо заключить договор с Департаментом транспортной инфраструктуры КГГА на оказание услуг по эвакуации авто. Всего таких в столице насчитывается 8, два из которых коммунальные – КП "Киевтранспарксервис" и КП "Центр организации дорожного движения", а остальные 6 – частные фирмы, среди которых:

- ООО "Паркинг Украины", договор заключен в январе 2020 года;

- ООО "Эвакуатор сервис", договор заключен в ноябре 2019 года;

- ООО "Экспедиция 777", договор заключен в январе 2020 года;

- ООО "Алга Транс", новичок, работающий на данном рынке с июня 2020 года;

- ООО "Автосос-сервис", также работает с июня этого года;

- ООО "Укртрансконтракт", еще одна компания, приступившая к работе на рынке с июня.

По данным Телеграмм-канала "Киевская платформа эвакуации", данную услугу в столице оказывают порядка 60 эвакуаторов.

"Серые схемы" эвакуаторов

Официально ситуация с эвакуацией авто в столице выглядит вполне мирно и законно, разве что непонятно почему эвакуировать авто не могут исключительно коммунальные предприятия, тем самым зарабатывая деньги городу, а не частным фирмам. Однако история одного ДТП показала, насколько эвакуационный бизнес в Киеве на самом деле "серый".

8 октября на своей странице в Facebook активистка, правозащитница и детская писательница Анастасия Мельниченко разместила пост в котором рассказала о печальном опыте "общения" со столичными эвакуаторами.

15 августа, как написала активистка ее авто протаранил эвакуатор, тем самым нанес значительный ущерб автомобилю.

"Сначала все выглядело так, что все будет хорошо. Виновник ДТП признал вину (что зафиксировано в протоколе), со мной на связь вышел заместитель директора Департамента-начальник управления (инспекции) по парковке Дмитрий Рахматуллин и сказал, что проследит, чтобы компания виновника выплатила мне компенсацию, и чтобы все было чики-пики. Я подумала: о, здорово! Людям не все равно", – пишет Анастасия.

Однако вскоре начались проблемы – в КГГА отказались от участия в этом деле, поскольку "договорных отношений с ними у компании эвакуатора нет". Как пишет Анастасия, это ее очень удивило, ведь эвакуатор, который разбил ее авто, выглядел абсолютно так же, как аналогичные авто, оказывающие услуги по эвакуации в столице – те же цвета, оформление и номер телефона 044-333-33-33, что и на официальной странице инспекции по парковки города Киева в Facebook.

Наконец, 8 октября компания-владелец эвакуатора через страховую компанию поставила в известность активистку, что они не считают себя виноватыми и будут оспаривать это в суде. Однако на этом все только начиналось, ведь изучив документы Анастасия с удивлением узнала, что согласно протоколу ДТП ее протаранило авто ООО "Экспресс Т", а страховку должно платить ООО "Океаника лоджистик".

"Оказывается, можно купить себе эвакуатор, брендировать его так же как коммунальные эвакуаторы КГГА, написать на нем номер коммунальных эвакуаторов КГГА, но при этом не быть в договорных отношениях с КГГА! То есть, стричь купоны с водителей, эвакуируя припаркованные неправильно автомобили, прикрываясь распоряжением КГГА, но не быть фирмой-подрядчиком КГГА!", говорит правозащитница.

"Комментарии" связались с Анастасией Мельниченко.

"Я изучила документы и с удивлением узнала, что "Экспресс Т" действительно не имеет договоров с КГГА, но тогда на основании чего их авто брендируются, как эвакуаторы городской администрации и, главное, причем тут ООО "Океаника лоджистик"?", – отметила собеседница "Комментариев".

Как признается Анастасия, в ходе своего мини-расследования она выяснила, что хотя ООО "Экспресс Т" не имеет договора с КГГА, они "родственно" связаны с одной из фирм, и подозревает, что стала свидетельницей "серой схемы", при которой один и тот же эвакуатор "числится" за разными фирмами, для того чтобы избежать ответственности.

"Ремонт авто мне обойдется в 90 тысяч гривен и это с подержанными деталями, на что у меня нет денег. Заседания суда постоянно переносят, из-за печального опыта общения с судами я опасаюсь, что могу вовсе ничего не доказать и выйдет так, как мне "советовали" в фирме раньше – взять все расходы на себя", – признается Анастасия Мельниченко "Комментариям".

Родственники в эвакуационном бизнесе

В ДТП, приключившемся с Анастасией Мельниченко, фигурируют две фирмы: ООО "Океаника лоджистик" и ООО "Экспресс Т".

По поводу первой фирмы информации в открытом доступе крайне мало. Согласно данным информационно-аналитической платформы YouControl собственником фирмы, занимающейся грузоперевозками автомобильным транспортом, является Александр Григорьевич Андриишен. Также человек с аналогичными ФИО является частным предпринимателем занимающемся рекламой. На этом собственно открытая информация о фирме, фигурирующей в страховом полисе при ДТП Анастасии Мельниченко, заканчивается.

Другое дело ООО "Экспресс Т".

Прежде всего, право на оказание транспортных услуг по перевозке авто и их эвакуации, фирма действительно имеет. Так, 4 мая ООО "Экспресс Т" выиграло тендер на оказание данных услуг, организованный для государственного предприятия "СЕТАМ" Министерства юстиции Украины и 15 мая заключило соответствующий договор на сумму в 127 400 грн.

В рамках этой суммы "Экспресс Т" обязалось оказывать услуги по грузоперевозкам, эвакуации авто и их перевозке с помощью манипулятора, проще говоря – автокрана. Оплачиваться эта услуга должна была по следующим тарифам: эвакуация авто весом до 3 тонн – 849 гривен без НДС, с доплатой в 400 гривен при использовании спецтехники, 18 гривен за каждый километр если эвакуация происходит за пределами города.

Интересно, что при ожидаемой сумме тендера в 3,315 млн грн "Экспресс Т" предложил свои услуги за 127 400 грн. Дело в том, что ГП "СЕТАМ" занимается реализацией арестованного имущества, то есть ООО "Экспресс Т" получила право на перевозку арестованного имущества, что в связи с отсутствием договора с КГГА не дает оснований ей оказывать данную услугу в столице для города или киевлян, только в рамках договора с "СЕТАМ".

Но, как и указала Анастасия Мельниченко, ООО "Экспресс Т" имеет связь с одной из фирм, у которой есть такой договор с КГГА. Речь идет о ООО "Эвакуатор сервис", работающей на столичном рынке эвакуаторов с ноября 2019 года.

В качестве уполномоченного лица ООО "Эвакуатор сервис" указана Наталья Васильевна Приймак, она же является владельцем основной части ООО "Экспресс Т" – 51%, остальные 49% принадлежат Александру Олеговичу Приймаку, судя по всему, ее супругу.

Единоличной владелицей ООО "Эвакуатор сервис", уставной капитал которой составляет целых 1 тыс. грн, является Татьяна Васильевна Комиссарова. Такие же фамилия, имя и отчество и у директора ООО "Системные технологии Украины", правда принадлежит фирма с 20 млн грн уставного фонда совсем другим людям.

При этом директором ООО "Эвакуатор сервис" Наталья Приймак стала лишь 10 сентября, сменив прежнего руководителя – Алексея Сергеева.





Но вернемся к Наталье Приймак, ведь по данным YouControl она является совладелицей 4 фирм, 3 из которых работают в сфере автоперевозок и еще одна – ООО "КСЛ" занимается добычей полезных ископаемых – строительного камня, известняка, гипса. 6 Кстати, владельцами ООО "Компания "Альмагест групп", которая оказывает киевлянам услуги такси, числятся не только Наталья и Александр Приймаки, но и Олег Приймак, вероятно, отец Александра, такая себе "родственная фирма". В связи с таким опытом Натальи Приймак в транспортном бизнесе удивляет, что она является только директором ООО "Эвакуатор сервис" или может в действительности речь идет о некоем прикрытии, чтобы "помогать" ООО "Экспресс Т" уходить от неудобных вопросов, которых скорее всего бы и не было, не будь ДТП с Анастасией Мельниченко.

Как двум фирмам заработать на одном авто

Возможно, ООО "Экспресс Т" и ООО "Эвакуатор сервис" связывает просто невинная причуда Натальи Приймак, решившей поработать директором другой фирмы, по "совпадению" оказывающей услуги по эвакуации авто для киевлян. Но эта версия не выдерживает никакой критики.

Под пост Анастасии Мельниченко пришла киевлянка Екатерина Дегтярь, разместившая фото акта эвакуации собственного авто, осуществленного по документам тем самым ООО "Эвакуатор сервис".

Согласно акту эвакуация была осуществлена на авто марки "Ивеко", госномер ВА8345АС, принял авто Екатерины Дегтярь для перевозки ООО "Эвакуатор сервис". Ему же женщина оплатила 1270 гривен за эвакуацию авто и еще 50 гривен составила комиссия.





Любопытно, что если на сервисе, предоставляющем информацию об авто с госномерами, проверить данные по авто с номером ВА8345АС окажется, что белый эвакуатор марки "Ивеко" 2015 года выпуска, принадлежит юридическому лицу, зарегистрированному в Оболонском районе столицы. И тут проявляется прокол, ведь ООО "Эвакуатор сервис" зарегистрирован в Голосеевском районе столицы, а вот в Оболонском районе зарегистрировано как раз ООО "Экспресс Т".

Отдельный вопрос – контакты представителей компании ООО "Эвакуатор сервис", а точнее их электронные почты. Так, указанная на сайте "Прозорро" для контакта с представителем компании Евгением Медиком, электронная почта, почему-то называется [email protected], а электронная почта ЧП-ФЛП Татьяны Комиссаровой именуется [email protected]





"Комментарии" связались с Екатериной Дегтярь, отметившей странность в принадлежности эвакуатора, который занимался вывозом ее авто и обратившейся с запросом в КГГА, на основании чего работает фирма "Эвакуатор сервис".

"Получается, что не имеющая договоров с КГГА на оказание услуг по эвакуации авто "Экспресс-Т", пользуясь прикрытием компании "Эвакуатор сервис", которые также принадлежат одним и тем же лицам, незаконно оказывают услуги по эвакуации авто. А если во время перевозки с ними что-то случится? А в это время в ответ на запросы в КГГА дают письменные ответы, что эвакуировать авто могут только те фирмы, которые имеют договора с мэрией", – возмущается Екатерина Дегтярь.





Реальная стоимость эвакуации авто в столице

Еще один немаловажный вопрос – цена вопроса при эвакуации авто. В целом услуга принудительной эвакуации авто стоит 1270 гривен, правда за счет штрафов и оплаты простоя на штрафплощадке расходы автовладельца обычно достигают суммы около 2 тысяч гривен.

По данным как СМИ, так и автовладельцев, 1270 гривен – явно завышенная стоимость эвакуации авто.

"Среднее расстояние до штрафплощадки — около 10 км. Расход на бензин обойдется в 50 грн в день, еще 1000 грн уйдет на зарплату водителю, из расчета 150 грн за одну эвакуацию, амортизация и ТО машины — еще около 150 грн в день. Итого, себестоимость эвакуации одной машины — около 215 грн", – приводит подсчеты владельца сети каршеринга Getmancar Тараса Гетманского издание БизнесЛига.

Благодаря такой калькуляции доходность одной эвакуации составляет до 1000 гривен, а эвакуаций в день может быть до 10. "При работе 22-24 дня, выходит 240 000 грн в месяц", – резюмирует издание.

При этом, пишет СМИ, на сайтах обычных киевских сервисов-эвакуаторов, которые работают по вызову, цены намного ниже – 400-500 грн за подачу и погрузку легкового авто и 10 грн за км. За услуги же эвакуатора с манипулятором (такие используют при эвакуации машин нарушителей) — 800 грн плюс 10 грн за км.

Как написала финансовый эксперт Галина Хейло в своем блоге для "Обозревателя", то же ООО "Эвакуатор сервис" готово оказывать услуги по эвакуации авто для граждан, а не на штрафплощадку, всего за 500 гривен плюс 15 гривен за 1 км расстояния.

Напомним, в Австралии любители нажиться на чужом, угнали у женщины автомобиль Tesla. Она не растерялась – и вскоре грабители были задержаны.

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