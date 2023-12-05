Рубка лесов, криптовалюта, дороги на сотни миллионов гривен – что происходит в ГП "Леса Украины" и причем тут его глава Юрий Болоховец

Лесная отрасль украинской экономики нечасто бывает на слуху, и то чаще всего из-за различных нарушений, вроде браконьерской рубки и контрабанды леса для последующего вывоза в Европу. Даже государственная монополия на рубку леса и война, не смогли изменить этой тенденции, хотя буквально осенью 2022-го года отрасль пережила очередную реформу.



Что происходит в ГП "Леса Украины"

"Комментарии" разбирались, что происходит в лесной отрасли Украины, и кто может быть виноват в возникшей ситуации, когда руководители отрасли только в одной области имеют состояние, исчисляемое миллионами долларов.

От лесхозов к ГП "Леса Украины"

До сентября 2022 года лесная отрасль Украины была представлена 158 лесными хозяйствами (лесхозами), в задачи которых входила рубка леса, высадка нового взамен вырубленного и прочего. Все эти предприятия принадлежали государству, имевшему монополию на рубку деревьев, и вели самостоятельную хозяйственную деятельность.

Подобный способ хозяйствования постоянно подвергался критике и осенью 2022 года отрасль ожидала очередная реформа – все лесхозы объединили в единое государственное специализированное предприятие "Леса Украины". А вместо 24 управлений образовали 9 региональных офисов лесного и охотничьего хозяйства.

26 октября новое ГП было официально зарегистрировано с уставным фондом в 1000 гривен и первым директором – Игорем Лыцуром. Впрочем, в должности директора руководитель предприятия пробыл немногим более полугода, так как 4 мая 2023 года его место занял экс-глава Государственного агентства лесных ресурсов Украины Юрий Болоховец, павший "жертвой" борьбы Временной следственной комиссии (ВСК) ВР по вопросам расследования действий агентства.

Созданная 18 октября 2022 года ВСК во главе с неоднозначным народным депутатом Николаем Тищенко, в апреле 2023 года в своем отчете раскритиковала Гослесагентство. По выводам нардепов, отрасль могла бы зарабатывать в год до 881 млрд грн вместо 23,3 млрд заработанных в 2022-м году. Итогом отчета стало увольнение Юрия Болоховца с поста главы Государственного агентства лесных ресурсов Украины и назначение на ГП "Леса Украины".

Формально, такое кадровое решение для Юрия Болоховца означает понижение, ведь ГП "Леса Украины" подчиняются Гослесагентству Украины, но зато на этой должности можно заниматься хозяйственной деятельностью. И надо сказать, что к этому Болоховцу не привыкать.

15 лет в отрасли, жена бизнесмен и миллионы гривен – кто такой Юрий Болоховец

Уроженец села Ивангород в Черниговской области Юрий Болоховец в 2005-м году закончил Национальный аграрный университет по специальности инженера лесного хозяйства и начал трудиться в лесном хозяйстве. Уже к 2011-у году он дорос до директора одного из лесхозов, спустя год был переведен руководителем в другое лесное хозяйство и проработал в этом качестве до 2020 года.

В том же году Юрий Болоховец занял должность заместителя председателя Государственного агентства лесных ресурсов Украины, а в феврале 2021-го возглавил Гослесагентство Украины, пока не был уволен оттуда стараниями Николая Тищенко 28 апреля 2023-го.

Согласно деклараций Юрия Болоховца, у него имеется крепкий финансовый тыл в лице жены Людмилы, занимающейся бизнесом. Так, в 2020-м году она принесла в бюджет семьи 381 тысячу гривен зарплаты и дивидендов, а также 285 тысяч гривен кредита. Доходы Юрия Болоховца за тот год составили 340 тысяч гривен. В виде наличных супруги тогда имели 20 тысяч долларов и 1,86 млн грн.

С тех пор благосостояние семейства не должно было ухудшиться, ведь Людмиле по-прежнему принадлежат 33% агропредприятия ООО "Ивангородское" в родном селе главы ГП "Леса Украины". А по данным аналитического сервиса YouControl, доход предприятия в 2022-м году составил 53,7 млн грн, что больше, чем в 2020-м, правда на 20 млн грн. меньше, чем в 2021-м.

Впрочем, по версии эксперта Аналитического центра "Украинская фабрика мысли" Юрия Гаврилечко, куда большие суммы Юрий Болоховец "зарабатывал" в Гослесагентстве Украины. Так, по версии эксперта, в декабре 2021 года в офисах агентства проводили обыск из-за хищений леса в Житомирском, Черниговском и Сумском областных управлений лесного и охотничьего хозяйства. Тамошние чиновники зарабатывали на продаже леса по заниженным ценам.

Но есть и другие схемы, например, незаконный вывоз ценных пород и нелегальная заготовка древесины, или фабрикование "левых" сертификатов происхождения – для экспорта нелегального леса, абсолютно незаконно спиленного и, по сути, украденного у государства.

Впрочем, все это выглядит настоящими "детскими шалостями" в сравнении с фактами, которые начали появляться в 2023-м году.

Незаконные рубки и криптофермы – как зарабатывают в ГП "Леса Украины"

В 2023-м году Государственное бюро расследований Украины проверяло деятельность субъектов лесной отрасли и обнаружило целый ряд преступлений, позволявших зарабатывать миллионы.

Так, в Киевской области под видом "санитарной" рубки леса незаконно срубили 2500 деревьев для их продажи (ущерб 17 млн грн), на Винничине по схожей схеме были вырублены 7000 деревьев на 14 гектарах (ущерб 53 млн грн).

А в филиале "Рава-Русского лесного хозяйства" ГП "Леса Украины", умудрились создать подпольную криптоферму по майнингу криптовалюты прямо в служебных помещениях. Заработки организаторов составили порядка 4 млн грн.

Впрочем, все это не дает полного понимания о доходах организаторов этих схем. Те же сотрудники Государственного бюро расследований Украины 25 ноября сообщили о задержании депутата Ровенского облсовета, заместителя главы Полесского лесного офиса ГП "Леса Украины". До февраля он руководил Ровенским областным управлением лесного и охотничьего хозяйства. В ходе обысков только наличными были обнаружены более 4 млн дол, а также 3 элитных легковых авто, драгоценности, золотые монеты и слитки, оружие и боеприпасы к нему, а также документы на землю, которую застраивал коттеджами.

И этого чиновника нельзя отнести к ТОП-руководителям ГП "Леса Украины", что тем не менее, позволяет судить о масштабах коррупции и незаконного обогащения на предприятии.

Тендера на миллиарды гривен – от строительства дорог до топлива и шин на авто

Руководство же предприятия имеет возможность "зарабатывать" на государственных закупках, на которые ГП "Леса Украины" направляют миллиарды гривен.

Так, еще в июле народный депутат Украины Ярослав Железняк насчитал свыше 150 млн грн, которые "Леса Украины" готовы были потратить на строительство или капитальный ремонт лесных автодорог. И с тех пор эти суммы только растут. К примеру 57,3 млн грн. хотят потратить на строительство лесной дороги в Лугинском лесхозе, 30,8 млн грн в Макаровском лесхозе, 26,9 млн грн в Береговском лесхозе, 24 млн грн в Славутском лесхозе, и 19,6 млн грн в Литвицком лесхозе.

Как утверждает сам Юрий Болоховец, строительство лесных автодорог позволяет облегчить доступ к лесу, его рубку и вывоз, а потому 1 млн грн инвестиций в дорогу возвращается в бюджет менее чем через год.

В октябре "Леса Украины" озаботилось автотранспортом, например, объявили покупку 46 авто на 56 млн грн. Причем основным поставщиком легковых авто для ГП стало ООО "Форвард авто групп" — на 109,5 млн грн, совладелицей которого по данным СМИ является Екатерина Машковская — супруга бывшего губернатора Житомирской области 2014-2016 годов Сергея Машковского.

Впрочем, все это мелочи в сравнении с основным товаром, который закупает ГП "Леса Украины" — бензин и дизельное топливо, которого только за октябрь было закуплено на общую сумму в 1,13 млрд грн. Причем основным поставщиком топлива – на сумму в 463,8 млн грн выступило "Лекскорп".

Заметим, что данное предприятие еще в 2020-м году проходило по уголовному производству об уклонении от налогов. По версии следствия, целая группа фиктивных предприятий, якобы, "продавала" топливо для "Лекскорпа" и других ООО, входящих в сеть АЗС "Барс". Фиктивная покупка позволяла "Лекскорпу" и другим предприятиям отчитываться о высоких расходах и за счет этого уклоняться от уплаты налогов.

Впрочем, решения суда по данному производству до сих пор нет, так что пока это остается только версией следствия.

В целом по данным Clarity-project ГП "Леса Украины" провели 312 тендеров на общую сумму в 3,12 млрд грн, и именно "Лекскорп" является самым крупным поставщиком товаров для госпредприятия.

Увольнения Болоховца не планируется

Казалось бы, такое количество нарушений, криптоферма в лесхозе, наличие долларового миллионера на госпредприятии, все это говорит о том, что руководство ГП не справляется и надо бы его менять. Но судя по всему Юрий Болоховец не опасается за свою карьеру.

Хотя прямых свидетельств тому нет, но "Комментарии" обнаружили ряд интересных совпадений в биографии Юрия Болоховца и министра экологии и природных ресурсов Руслана Стрельца:

1) в Гослесагентство Украины Юрий Болоховец попал в июле 2020 года, ровно в тот самый месяц, когда замминистра экологии и природных ресурсов стал Руслан Стрелец;

2) именно Министерство экологии и природных ресурсов, которое в 2021-м году возглавил Руслан Стрелец, было инициатором создания ГП "Леса Украины" и реформы в лесной отрасли Украины и является тем органом, которое курирует работу отрасли вместе с Гослесагентством Украины;

3) после отчета ВСК ВР под руководством Николая Тищенко, Юрий Болоховец почему-то был переведен на хозяйственную должность, хотя именно его считали виновным за нарушения в отрасли.

Все эти совпадения, в свете многочисленных вопросов к Юрию Болоховцу выглядят интересными, ведь, несмотря на вопросы правоохранителей к деятельности госпредприятия, последнее продолжает тратить миллиарды бюджетных гривен. Все это поневоле заставляет подумать о наличии у Юрия Болоховца высокого покровителя.