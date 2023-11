Бернар Арно vs Джефф Безос: корпорации-миллиардеры сегмента luxury и fashion

Глава Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH) Бернар Арно. Фото из открытых источников.

Деньги правят миром, а миллиардными состояниями правит элита, состоящая в 2023 году из 2640 миллиардеров – их общий капитал на этот год эксперты Forbes оценили в $12,2 трлн. Первое место в списке занимает француз Бернар Арно и его 211 миллиардов долларов. То, что самый богатый человек имеет отношение к миру роскоши и моды – лучшее доказательство тому, что даже в XXI веке высокие технологии проигрывают битву.

Занявший вторую позицию рейтинга Илон Маск может похвастаться $180 млрд, а стоящий на третьем месте Джефф Безос – $114 млрд. Так или иначе, большие деньги дают человеку высокий статус, который в свою очередь подтверждают вещи дорогих брендов. Эта формула тщеславия, придуманная несколько веков назад, успешно работает и сегодня. Парадоксально: иметь в своем гардеробе легендарные часы, драгоценности, сумку, обувь, костюм, очки, парфюмы от именитых марок более престижно, чем быть на "ты" с информационными технологиями или искусственным интеллектом.

Словом, красиво жить не запретишь, особенно если эта красота отмечена узнаваемым логотипом известной марки. Например, Louis Vuitton, Christian Dior, Bulgari, Tiffany & Co, Givenchy, Guerlain. Кстати, все эти бренды плюс TAG Heuer, Hublot, Zenith, Bulgari, Cеline, Kenzo, Marc Jacobs, Loewe, Pink Shirtmaker, Emilio Pucci, Berluti, Loro Piana, Rimowa, Nicholas Kirkwood и многие другие, а также алкогольные легенды Moët & Chandon и Hennessy принадлежат группе компаний Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH), президентом и CEO которой является Бернар Арно. Кстати, на июль 2023 года состояние самого мсье Арно (фр. Bernard Arnault) и его членов семьи (5 детей) эксперты оценивали уже в $243,5 млрд. И пока Маск и Безос из-за высказываний и рискованных сделок теряли десятки процентов своего состояния, Арно преумножал свой капитал с поистине космической скоростью. Например, только за один день – 18 июня 2021 года состояние 74-летнего француза увеличилось на $1,4 млрд!



Рисковать и побеждать Бернар начал еще в молодости, когда продал строительную фирму отца, в которой был компаньоном. Это была первая успешная сделка инженера по профессии и бизнесмена по призванию. Изучив в Америке специфику слияния и поглощения компаний, Арно вернулся во Францию. Уже в 35 лет он проявил удивительное финансовое чутье, продав акции текстильного конгломерата Boussac и оставив Christian Dior. Уже через 4 года он купил акции недавно основанной LVMH, присоединил к ней Givenchy и Céline, затем вытеснил из группы скандальных представителей Louis Vuitton. в 2000-е корпорация насчитывала десятки подразделений, а сегодня "в семье" — около 50 брендов. В 2019 году туда вошла Tiffany & Co (основана в 1837 г) – контрольного пакет ее акций обошелся LVMH в $16,2 млрд. По данным 2023 года Market Watch (финансового информресурса), LVMH – первая европейская компания с рыночной стоимостью в 500 млрд. долларов. Делая миллиарды, Арно не забывает о меценатских проектах – его фонд дал 200 млн. евро на восстановление собора Нотр-Дам-де-Пари, который пострадал от пожара. Знаменитый француз неизменно повторяет: "Деньги никогда не были для меня целью. Все это время меня на самом высоком уровне увлекали творчество и стремление к совершенству".

Если Бернар Арно за год обогатился на $53 млрд, то 87-летний представитель испанского ритейла Амансио Ортега за тот же период заработал $17,7 млрд. Согласно информации Forbes, он был самым богатым человеком в мире в 2015-16 годах. Однако в 2023-м Ортега не вошел в десятку лучших, хотя занимал 6-е место в списке Forbes в 2020-м, но стал одним из наиболее успешных миллиардеров-европейцев. Сеньор Ортега – основатель и собственник контрольного пакета акций компании Inditex S.A. (Industria de Diseño Textil Sociedad Anоnima), владеющей популярными и крупными сетями магазинов: Massimo Dutti, Zara, Bershka, Oysho, Pull & Bear, Stradivarius, Uterqüe, Tempe, Lefties и Zara Home. Да, лакшери здесь не пахнет, зато компания – признанный мировой лидер по торговле одеждой в сегменте ритейла. Миллиардер если не из трущоб, то из самых низов – так начинал свой путь богатый испанец, который с 13 лет работал посыльным в магазине рубашек. В начале 1960-х он шил дома модную одежду, а через пару лет открыл фабрику. На ней была создана первая коллекция известного в сегменте масс-маркета бренда Zara. В 1975-м в Испании открыли первый магазин популярной марки, а через 10 лет, в 1985-м Амансио Ортега создал Inditex Group, объединившую все бренды одежды и товаров для дома.

Если говорить о шике и блеске настоящей роскоши, то это конечно же легендарные швейцарские часы, например Vacheron Constantin, знаменитые украшения французского бренда Van Cleef & Arpels и статусные ручки популярной немецкой марки Montblanc. Всеми этими брендами, а также многими другими люксовыми компаниями владеет Compagnie Financière Richemont S.A. — швейцарская холдинговая компания, которая является одним из лидеров по производству предметов роскоши. Лакшери-империя была основана в 1988 году магнатом из ЮАР Йоханном Рупертом, который кроме часов и ювелирный изделий сделал ставку на огнестрельное оружие и одежду. Руперт занимает второе место в списке Forbes среди богатейших бизнесменов Африки, а его доход за 2022 год составил $11 млрд.

Richemont — одна из восьми крупнейших компаний, по которой рассчитывается индекс Swiss Market Index (ключевой шевейцарский фондовый индекс), а также она входит в тройку лакшери-конгломератов по величине оборота, уступая только LVMH и Kering. Сегодня Холдинг владеет такими 17-ю европейскими брендами: Cartier — ювелирные украшения, часы (Франция), Alfred Dunhill, Ltd. — мужская одежда, часы, аксессуары из кожи (Британия), Montblanc International GmbH –ручки, часы(Германия), Vacheron Constantin — часы (Швейцария), A. Lange & Söhne — часы (Германия), Baume et Mercier — часы (Швейцария), Buccellati — украшения, часы, предметы интерьера (Италия), Chloе и Maison Azzedine Alaïa — женская одежда (Франция), James Purdey and Sons — оружие (Великобритания), а также IWC Schaffhausen, Jaeger-LeCoultre Manufacture и Roger Dubuis S.A — часы (Швейцария), Net-a-Porter Ltd. — продажа одежды через Интернет (Британия), Officine Panerai — часы (Италия), Piaget S.A. —украшения, часы (Швейцария), Van Cleef & Arpels S.A. — ювелирные украшения, часы (Франция). Из наиболее удачных сделок компании – создание в 2007-м совместного предприятия Richemont и Polo Ralph Lauren, в котором каждый имеет 50 % собственности.

Один из сильных игроков на рынке роскоши и крупнейших в мире производителей товаров премиум класса – французкая корпорация Kering Group. Холдинг объединяет культовые бренды высокой моды, ювелирных украшений и часов: Gucci, Alexander McQueen, Yves Saint Laurent, Balenciaga, Bottega Veneta, Boucheron, Brioni, Christopher Kane, Pomellato, Sowind Group, Qeelin, Redcats, Sergio Rossi, Volcom, La Redoute, Ulysse Nardin и розничная сеть Fnac по продаже книг, дисков и прочих культурных товаров. Общая выручка компании в 2022 году, согласно собственным финансовым отчетам, превысила 20 351 000 000 €, а чистая прибыль составила 3 614 000 000 €.

Группу компаний основал в 1962 году французский бизнесмен Франсуа Пино. Сначала он включил свое имя в название компании, которая занималась строительством и продажей стройматериалов – Etablissements Pinault. В 90-х она была снова переименована в Pinault-Printemps-Redoute (PPR) и приобрела лидера французского ритейла — сеть Fnac, а затем и Gucci Group, окончательно сместив фокус внимания на рынок фэшн. Французский миллиардер решил не останавливаться на достигнутом и заполучил Yves Saint Laurent, а в 2001-м PPR уже сотрудничал начал с Александром Маккуином, переманив его Givenchy. В 2007 году холдинг освоил новый сегмент — Sport & Lifestyle, представленный такими популярными брендами как Puma, Cobra и Volcom.



Kering – сильный игрок number two после LVMH в сфере лакшери и его главный конкурент, рыночная капитализация компаний – €74 млрд и €205 млрд соответственно. Начиная с 1995 года Kering купил активов более чем на $18 млрд, а LVMH – более $46 млрд. Интересно, что корпорации соперничают не только на уровне компаний, но и лично – Пино и Арно. Так, в начале 2000-х глава Kering выиграл у мсье Арно "сражение" за флагманскую марку своей бизнес-империи – легендарный итальянский бренд Gucci.

В 2013 году главой корпорации стал сын Пино – Франсуа-Анри, который переименовал компанию в Kering Group, купил знаменитый бренд часов Ulysse Nardin и стал сотрудничать с модельером Кристофером Кейном. Новым стало не только руководство, но и философия холдинга. Теперь он делает упор на марки, которые знают и любят потребители роскоши. Пино-младший получил престижное ІТ образование, однако в 25 лет он начал свой бизнес в компании отца как менеджер по продаже древесины, а уже через пару лет стал занимать руководящие посты в компании. Сегодня Франсуа-Анри Пино – не только богатый муж актрисы Сальмы Хайек, но еще и председатель Artemis, холдинга, управляющего всеми активами семьи Пино. Кстати, Groupe Artеmis, точнее 87-летний Франсуа Пино, владеет лидером мирового арт-рынка – легендарным аукционным домом Christie’s, годовой доход которого тоже превышает 6-8 млрд. долларов.