«Черное золото» Андрея Орлова: возвращение «блудного» бизнесмена в угольный бизнес

Со сменой власти в 2019 году многие отрасли отечественной экономики ожидали изменения. Прежде всего они коснулись состава ведущих игроков. Не обошла эта тенденция и угольную отрасль страны, в которую вместе с новыми владельцами вернулся и один из старых – Андрей Орлов, основатель группы "Энергоимпекс", на данный момент находящейся на стадии банкротства.

Угольный бизнес Андрея Орлова: новый игрок и весенний застой

Как писали "Комментарии", угольная отрасль в 2019 году была поделена между тремя основными игроками, не считая государства. Сильнейшим из них, несомненно, оставался самый богатый украинец Ринат Ахметов, начавший заниматься "черным золотом" еще в 90-х годах. Сегодня на долю "ДТЭК Энерго", которым владеет олигарх, приходится 78%угля, добытого в Украине в 2019 году: 24,5 млн тонн из общих 31,224 млн тонн.

Другими частными игроками на угольном рынке стали также бизнесмены из Донбасса – Виталий Кропачев и Виталий Беляков. Обоих называли ответственными за угольную отрасль, правда, от разных политических сил. Так, если Кропачев выступал таковым от лица серого кардинала времен Петра Порошенко – Игоря Кононенко, то Беляков летом 2019 года стал, по данным СМИ, полномочным представителем Игоря Коломойского. Одновременно с началом взлета карьеры Белякова у Кропачева начались проблемы с правоохранителями.

Впрочем, бизнес обоих Виталиев к угледобыче имел весьма косвенное отношение – они, скорее, предпочитали перерабатывать уголь на принадлежащих им обогатительных фабриках.

Сохраняет свои позиции в угледобыче и государство. В 2019 году предприятия Министерства энергетики и защиты окружающей среды добыли 3,565 млн тонн "черного золота".

В целом минувший год для отрасли оказался неудачным – угледобыча продолжает падать: на 6,2%, – до 31,224 млн тонн угля. Впрочем, есть и условно хорошая новость – импорт угля в Украину в 2019 году также упал на 1,4% – до 21,082 млн тонн или 2,816 млрд дол США. Причем львиная доля в его стоимости – 58,1%, пришлась на поставки из РФ, 31,55% – на США.

2020 год и вовсе рискует стать антирекордным. Так, в конце апреля - начале мая, по данным сайта "Остров", простаивали 95% отечественных шахт, а план угледобычи апреля оказался выполнен всего на 61%. За январь-февраль было импортировано угля на 338 млн дол США. Впрочем, объяснением этому провалу служит форс-мажор: карантин, введенный из-за коронавируса.

В Министерстве энергетики успели заявить о разработке стратегии реформирования угольной отрасли, а и. о. министра энергетики Ольга Буславець даже похвасталась готовностью Евросоюза поддержать реформу отрасли, план которой, правда, пока не разработан.

Пока же Кабмину приходится иметь дело с долгом по зарплате на госшахтах, который, по словам, председателя Независимого профсоюза горняков Украины Михаила Волынца к середине мая составлял 800 млн грн. На 2020 год на финансирование угольной отрасли в госбюджете изначально были запланированы 1,96 млрд грн, однако с февраля по май на эти цели уже выделили 3,1 млрд грн, причем до конца года эта сумма наверняка вырастет.

Угольный бизнес Андрея Орлова: история становления

Как уже сообщали "Комментарии", в начале года в угольной отрасли появилась новая тенденция – в сонм основных игроков угольного рынка неожиданно вернулся основатель группы "Энергоимпекс" Андрей Орлов, чьи структуры смогли немало заработать на угольных тендерах.

Как и остальные участники угольного рынка, бизнесмен родом из Донецкой области и прекрасно знает, как заработать на "черном золоте" региона. Заниматься этим он начал еще в 90-х годах как посредник между шахтами и свободным рынком.

Став в 2007 году народным депутатом Украины от Партии регионов, Орлов получил под неофициальный контроль государственный холдинг "Донбассуглеобогащение", чьи углеобогатительные фабрики позже достались ДТЭК Рината Ахметова и самому Орлову в лице его основной структуры – "Энергоимпекс". Причем, фирме достались обогатительные фабрики "Селидовская" и "Торецкая", способные в год обогащать порядка 4,3 млн. тонн угля. Однако во времена президентства Виктора Януковича обогатительный бизнес Орлова попытался получить сын президента Александр. Поэтому владелец "Энергоимпекса" срочно эмигрировал, вернувшись лишь в 2014-м году.

В новых исторических условиях Орлову пришлось непросто, ведь часть принадлежащих ему активов оказались на неподконтрольной части Донбасса, что, впрочем, не помешало ему вести бизнес.

В начале 2017 года прокуратура Донецкой области открыла уголовное производство по факту растраты государственных средств руководителями трех госпредприятий: "Лисичанскуголь", "Шахта "Южнодонбасская №3 Сургая" и шахтоуправление "Южнодонбасское №1". По данным следствия, они переплачивали за услуги по углеобогащению ООО "Промышленная группа "Обогатитель", входящего в "Энергоимпекс". "Переплата" составляла до 4,5 млн грн. ежемесячно.

В декабре того же года прокуратура взялась уже за все структуры Орлова, участвующие в угольном бизнесе. Это стало логичным продолжением восхождения на "трон" углеобогатительного бизнеса на государственных шахтах упомянутого выше Виталия Кропачева.

С 2016 года – момента проявления интереса Игоря Кононенко к угольной сфере – у Орлова начались проблемы. Корни некоторых из них тянулись с 2011-го года. Результатом этого сперва стало предложение о начале процедуры санации по основной структуре Орлова ООО "Энергоимпекс", поступившее в 2017 году. Санация не помогла и в апреле 2018 года "Энергоимпекс" был признан банкротом.

Вместе с тем, данное решение в итоге пошло на пользу Андрею Орлову. Более того, оно было инициировано им самим через подконтрольную компанию "Индустриал групп", как способ уйти от долгов перед "Проминвестбанком" (ПИБ).

Еще в далеком 2011-ом году банк открыл "Донецкуглеобогащению" кредитную линию в 25 млн долларов, по которой поручителем выступило ООО "Истэк" Андрея Орлова, владевшее Горловским коксохимом. Год спустя ПИБ открыл кредитную линию в 9,2 млн долларов уже самому "Энергоимпексу". Спустя некоторое время структуры Орлова прекратили обслуживать свою задолженность, и в 2015 году между кредитором и должником началась судебная тяжба.

В конце концов ПИБу удалось получить судебное решение, обязавшее "Энергоимпекс" выплатить 4,8 млн дол. долга и штрафных санкций. Тогда-то и было открыто дело о банкротстве. Поскольку в условиях банкротства должника получить долги банку становилось куда сложнее, ПИБ оказался в сложном положении. В 2019-ом выйти из этой ситуации банку помог бывший глава ПАО "Укртатнафта" Сергей Глушко, чья ООО "Финансовая компания "Горизонт" выплатила ПИБу 25,044 млн грн, при том, что общий долг структур Орлова финучреждению составлял вместе с долгом "Истэка" как поручителя государственного "Укруглеобогащения" свыше 30 млн дол. США (более 700 млн грн).

Неудивительно, что само банкротство, инициированное подконтрольным Орлову "Индустриал групп", СМИ сочли ловким ходом "самого угольного бизнесмена", направленным на то, чтобы "по дешевке" избавиться от долгов.

Угольный бизнес Андрея Орлова: тендерный король

Дальнейшие события показали, что СМИ оказались правы, во всяком случае дела Андрея Орлова и его бизнеса резко пошли вверх. В начале 2020 года его основная структура ООО "Промышленная компания "Обогатитель" неожиданно выиграла ряд тендеров на обогащение угля для государственных предприятий.

Эта тенденция продолжала сохраняться и позже. Более того, если первые победы Орлова на тендерах ограничивались 3-4 млн грн, то постепенно суммы стали весомее. Так, в феврале наконец состоялся ранее не раз откладываемый тендер на обогащение угля для ГП "Торецкуголь". За услуги по обогащению 250 тысяч тонн ГП было готово заплатить 36,125 млн грн.

В конце концов победа досталась "Обогатителю" Орлова за 35,343 млн грн. Второй участник тендера – ПАО "ЦОФ "Мирноградская", которым владеет Виталий Кропачев, проиграл. Любопытно, что ЦОФ Кропачева еще в декабре подала две жалобы на нарушение законодательства при проведении тендера, однако обе они были отклонены.

Стоит отметить, что структуры экс-ответственного за отрасль Виталия Кропачева с завидной регулярностью проигрывают тендеры и оспаривают условия и результаты его проведения. Так, ЦОФ "Украина", также входящая в орбиту Виталия Кропачева, успела подать две жалобы, которые касались нарушений во время тендеров на обогащение угля для шахт "Украина" и "Котляревская" ГП "Селидовуголь". Любопытно, что сами тендеры, каждый на сумму в 3,78 млн грн, объявленные 18 и 15 мая, еще даже не прошли.

Наиболее весомой бизнес-сделкой, которая касается обогащении угля, обещает стать переработка 200 тысяч тонн угля для шахты "Горная" ГП "Первомайскуголь" на 27,2 млн грн. Еще в январе тендер был объявлен, но не состоялся, а на почве жалоб снова отметилась ЦОФ "Украина".

Следующий тендер на эти же 200 тысяч тонн был объявлен 3 июня. Жалоб пока не поступало, впрочем, как и заявок от желающих принять участие. Но до даты проведения аукциона – 10 августа, времени более чем достаточно.

В целом, ООО "Промышленная компания "Обогатитель" Андрея Орлова ударно поработала, выиграв за 5 месяцев 2020 года государственных тендеров на сумму в 142,965 млн грн.

Угольный бизнес Андрея Орлова: роль Коломойского

Самое время задаться вопросом – откуда такие успехи у Андрея Орлова, год назад обанкротившего собственную опорную структуру и сидевшего на "голодном пайке"?

И тут самое время вспомнить март 2019 года и выплату ООО "Финансовая компания "Горизонт" 25,044 млн грн. долгов олигарха "Проминвестбанку". Владельцем компании-спасителя донецкого бизнесмена, как уже вспоминалось выше, стал экс-глава ПАО "Укртатнафта" Сергей Глушко.

В качестве версии можно допустить, что Глушко оплатил долги Орлова не в рамках собственного бизнеса, а по просьбе, скажем, владельцев "Укртатнафты" в качестве аванса за будущие услуги и специфичные знания бизнесмена. И касались они тендеров на обогащение угля госшахт.

Структура собственности "Укртатнафты" до сих пор точно неизвестна. Последний раз ее раскрывали в 2018 году, и, согласно данным, 36,7% акций принадлежат 6-ти компаниям, созданным в 2010 году и зарегистрированным в оффшорной зоне юрисдикции Кипра. Еще 43,05% принадлежат НАК "Нафтогаз". О владельцах оставшихся 20,2% неизвестно ничего.

Впрочем, особой тайны, кто из олигархов, как минимум, присутствует в числе собственников "Укртатнафты" – нет. В 2011-м году основными его собственниками (56,84%) значились днепропетровские ООО "Корсан" и "Вилорис". Правда, в конце 2012-го года появилась информация, что владельцем 28% акций предприятия стал Александр Ярославский, и столько же принадлежит Игорю Коломойскому.

Очевидно, именно последний и стал (или же мог стать) тем покровителем, который помог Орлову вернуться в угольный бизнес. Во всяком случае, интереса к этой отрасли у Александра Ярославского замечено не было. В то же время, Игорь Коломойский с лета 2019-го года активно ринулся в угольный бизнес. Не исключено, что интерес олигарха привлек внимание СМИ к его тогдашнему ставленнику Виталию Белякову, и было решено, что называется, "сменить лошадку".

Впрочем, если это и так, то тендерные победы еще недавнего аутсайдера Андрея Орлова уже привлекли к нему внимание СМИ. Некоторые даже прямо именуют его ставленником Игоря Коломойского. Стараются и инсайдерские телеграмм-каналы, один из которых – "Вышел в степь донецкую", раскрывает связь Андрея Орлова с самопровозглашенными ЛНР и ДНР, где остались активы бизнесмена.

По данным телеграмм-канала, продолжающий работу в ДНР "Истэк" Андрея Орлова – собственник "Горловского коксохимического завода", продает каменный уголь с неподконтрольных территории Донбасса в РФ – на "Углемет" и "Компаунд", а уже оттуда он поступает в Украину, в частности, на Кременчугский завод технического углерода.

Однако если за Андреем Орловым действительно стоит Игорь Коломойский, вряд ли подобная "мелочь" как-то навредит новому "угольному тендерному королю".

Ранее "Комментарии" выясняли, как связь львовского адвоката Василия Костюка и руководителя налоговой службы во Львовской области Александра Кресяка может влиять на миллиардные убытки госбюджета.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!