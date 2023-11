Не только стандарт ISO 9001: про товары и услуги во Всемирный день качества

Европейское качество украинской продукции. Фото из открытых источников.

Все мы, независимо от социального и семейного статуса, материального достатка, рода занятий и места проживания, принадлежим к одному огромному классу – потребителей. Поэтому дать оценку определенному товару или предоставляемой услуге вправе каждый украинец. Очень часто эта оценка зависит от наших сравнений с Европой.

Вот уже 34 года Европейская организация качества при поддержке ООН отмечает во второй четверг ноября Всемирный день качества. Цель World Quality Day – привлечь внимание общества к проблемам качества. Современное понятие качества напрямую связано с тем, что мы привыкли называть благами цивилизации. Именно существующие на рынке многочисленные товары и услуги обеспечивают то качеством жизни, к которому мы стремимся или привыкли. Если в советские времена гарантией качества был пятиконечный значок с "галочками" внутри, то сегодня многие украинцы обращают внимание на ГОСТ (государственные стандарты) и ISO 9001 –один из международных стандартов качества. Такие буквы и цифры есть на многих популярных товарах от известных украинских брендов, которым мы доверяем.

Мы вполне можем гордиться нашими продуктами питания, ведь они не только насыщают рынок внутренний, но и успешно конкурируют на внешнем рынке. Вкусные и качественные локальные продукты – это своеобразная визитная карточка Украины, наши гастрономические амбассадоры на мировой арене. Например, украинские сыры вошли в 2022-м и 2023 году в сотню лучших в мире по версии World Cheese Awards – самого престижного сырного конкурса Европы. Более того, на украинские сыры "положили глаз" баеры крупнейших торговых сетей Европы, что является лучшим доказательством высокого экспортного потенциала этого крафтового продукта.



А сколько международных наград завоевали марочные, ординарные столовые, а также игристые и десертные вина известных отечественных марок! Например, в 2022 году золотую медаль Decanter World Wine Award – главного экспертого издания Британии и мира – получило украинское вино Шардоне Резерв от винодельни Бейкуш. Кроме того, лучшие украинские вина высочайшего качества уже представлены в легендарном La Citе du Vin – мировом музее винной культуры, который находится в Бордо. Интересно, что чести быть представленными на полках "винного Лувра" в столице самого известного во Франции региона виноделия удостоилась 21 образец, то есть бутылка вина от 12-ти украинских производителей. Отбирала самых лучших специальная дегустационная комиссия, которая состояла из опытные экспертов Украинского института вина, технологов отрасли, а также отечественных виноделов и компетентных сомелье. "Искренне радуюсь, — отметил в одном из интервью генеральный директор Укрвинпрома Владимир Кучеренко, — что украинское вино, обладая исконными историческими традициями, теперь на постоянной основе будет занимать свое справедливое заметное место в сообществе лучших вин мира".

Впрочем, Украина интересна не только технологичной продукцией "с добавленной стоимостью", но и свежими экодарами природы, которые можно встретить как на полках супермаркетов, так и на базарах. Наши сезонные ягоды, фрукты, овощи, как замечали иностранные туристы и побывавшие в Европе украинцы, гораздо вкуснее и ароматнее заграничных. Многие потребители говорят, что откусывая "там" идеальное с виду яблоко или грушу, как будто жуешь бумагу без вкуса и запаха. Как считают эксперты аграрного рынка, такой "эффект" дает применение удобрений, модных систем выращивания без земли и прочих технологий, облегчающих не только жизнь производителя, но и вкус продукции, который становится "пластиковым".



Еще одно преимущество Украины, которое мы не встретим в таком виде и объеме за границей – огромное количество фермерских (не путать со стихийными) рынков. Такие базары существуют в каждом городе, городке или поселке. Причем на рынке представлено не только то, что попадает на наш стол с частного огорода или поля, но и отличная мясная продукция. Выбор здесь гораздо больше, чем в супермаркете, да и цены на порядок ниже, к тому же всегда можно поторговаться. Поэтому за разнообразие фермерских услуг можно поставить нашим производителям "натурпродуктов" твердую десятку. Тогда как подобные сельскохозяйственные рынки в Европе работают не каждый день, а только по выходным. К тому же цены на "органику" там очень высоки и превышают те, что можно увидеть в супермаркетах.

Из вкусных локальных продуктов получается великолепная еда, причем не только у хозяек, но и у профессиональных поваров. Не зря же в список известного гида 50 Best Discovery попали пять украинских заведений — два столичных ресторана и три киевских бара. Да, конечно это не Le Guide Michelin, но все же 50 Best Discovery — мировой гид премии The World’s 50 Best Bars. Начиная с 2019 года, эксперты вносят в него лучшие рестораны и бары во всех странах мира, которые они рекомендуют посетить. Вообще сфера ресторанного обслуживания у нас находится на довольно высоком уровне. Здесь вкусно накормят за относительно небольшие по европейским меркам деньги. Хотя в тяжелое военное время цены в особо модных заведениях все же выросли. Зато рестораны не закрываются на дневную сиесту, в отличие от той же Италии, Португалии и прочих "утомленных солнцем" стран Европы. Украинские заведения работают с утра до позднего вечера и до последнего клиента, который всегда прав.

Заботятся о своих гостях и хозяева кофеен, где можно отведать или взять навынос ароматный кофе свежего помола, нередко даже с авторской выпечкой. Вкусный и недорогой по европейским меркам кофе – еще одна качественная фишка Украины. Те, кто часто бывает за границей наверняка знает: выбор уличного кофе там невелик, да и хорошее качество напитка, как в Украине, встречается крайне редко. "Украина сегодня опережает многие страны Восточной и Центральной Европы, – считает ресторанный эксперт Ольга Насонова, – по качеству и доступности кофе в небольших уличных заведениях. Хотя с Италией или Францией она пока что соперничать не может. Однако по количеству кофейных точек Украина точно number one. Огромный плюс в том, что у нас разрешены малые архитектурные формы, поэтому кофе часто продают прямо "с колес". Во Франции такого не встретишь".

Не встретишь за границей и такого количества красивых и ухоженных девушек, как в Украине. А все потому, что у нас развита качественная и более дешевая по сравнению с Европой сфера beauty услуг. За приемлемую сумму в Украине можно сделать модный маникюр и стильную стрижку, окрасить волосы и брови, нарастить ресницы и ногти. И конечно же уколоть губы, скулы, стать свежее, подтянутей и моложе. Потому что украинская косметология – это, как правило, история про качество и профессионализм. В Европе женщины нередко экономят на красоте, даже если достаточно зарабатывают, там не настолько распространена культура посещения салонов.

Вслед за косметологией бодро шагает отечественная стоматология, качество услуг которой довольно высокое и, даже несмотря на подорожание, все еще более дешевое, чем в ЕС. Частных клиник, где можно вылечить зубы, в Украине почти столько же, как и кофеен. Огромная конкуренция и борьба за клиента стимулирует стоматологов повышать свой профессиональный уровень и идти в ногу с передовыми технологиями.

Замыкает список качественных услуг наша бесплатная государственная медицина. Да, к ней еще много вопросов и претензий, но все же ни в одной стране мира вы не попадете "с улицы" на консультацию к семейному врачу, не запишитесь так быстро на прием к профильному специалисту. Не говоря уже о бесплатных анализах, диагностике и срочных операциях – пациентам, которых привезла скорая помощь, их делают бесплатно, не спрашивая, как во многих странах, страховку и не выставляя космический счет. И какой бы неутешительный диагноз мы не ставили НСЗУ, именно она гарантирует украинцам право улучшить качество своего здоровья и жизни. Жизни в стране, где есть самые вкусные фрукты, овощи и сыры, самый ароматный кофе, самое пьянящее вино, а также высококлассные специалисты во многих сферах, которые кроме качественных услуг дарят нам частичку своей души и капельку счастья…