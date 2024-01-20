Цены на электроэнергию для населения в Украине и других странах Европы: будут ли украинцы платить больше

Полномасштабное вторжение России в Украину в начале 2022 г. стало настоящим шоком как для экономики Европы, так и для рынков энергоносителей в частности. Только оправившись от последствий пандемии COVID-19, правительства европейских стран вынуждены были принимать экстренные меры, чтобы сдержать рост цен для потребителей.

Тарифы на электроэнергию. Фото: из открытых источников

Спустя почти 2 года после начала войны в Украине, стоимость энергоносителей в европейских странах остается достаточно высокой. Это касается, прежде всего, стоимости природного газа и электроэнергии. И если природный газ является, безусловно, одним из самых популярных видов источника энергии для отопления жилья в осенний — зимний период для жителей континента, то альтернативы электроэнергии не существует, поэтому ее подорожание отразилось на абсолютно всех гражданах Европы.

Сколько платят бытовые потребители стран Европы за электроэнергию

Согласно новым данным Евростата, в Нидерландах сейчас самые дорогие газ и электричество в Европе, в то время как в Венгрии самые низкие цены на энергоносители в ЕС. Среди других стран, где потребители испытывают чрезмерное удорожание — Литва и Румыния.

После периода первой половины 2023 года, когда были зафиксированы самые высокие цены на энергоносители в ЕС, Евростат пришел к выводу, что цены на энергоносители постепенно снижаются, но потребители пока этого не ощущают.

Хотя к 2022 году цены в Европе уже росли некоторое время, во 2 квартале произошел огромный скачок стоимости газа и электроэнергии после начала войны России в Украине, когда страны стремились сократить зависимость от российского топлива и найти альтернативные источники.

Кризис поставок привел к росту цен на природный газ — топливо, которое диктует цены на энергетическом рынке и влияет на электроэнергию. Правительства приняли различные меры, чтобы помочь нуждающимся домохозяйствам, включая субсидирование рынка путем снижения налогов.

В первом полугодии 2023 года был установлен рекорд стоимости электроэнергии за всю историю существования ЕС. Из 29 стран-членов Евросоюза, в 22 счета за электричество для домовладельцев превысили уровень 2022 года. Средние цены на электроэнергию повысились для домохозяйств с €25,3 до €28,9 за 100 кВт/ч.

По данным Евростата, хотя цены на энергорынке начали в конце 2023 года снижаться, это не привело к уменьшению счетов для потребителей, поскольку правительства постепенно отказались от мер поддержки населения. В результате счета домохозяйств сейчас даже выше, чем в период их предполагаемого роста.

Наибольший рост цен на электроэнергию был зафиксирован в Нидерландах, где рекордное повышение на 953% было вызвано тем, что налоговые субсидии не только приостановили, но и полностью отменили; таким образом, налоги на электроэнергию практически выросли в 2 раза. В Литве (88%), Румынии (77%) и Латвии (74%) также наблюдался огромный рост счетов за электричество.

Сейчас самые низкие цены на электроэнергию в ЕС в начале 2024 года наблюдаются в Болгарии (11,4 евро за 100 кВт/ч), Венгрии (11,6 евро) и Мальте (12,6 евро). Предполагается, что наибольшие счета за электричество оплачивают сейчас потребители в Нидерландах (47,5 евро), за ними следуют Бельгия (43,5 евро), Румыния (42,0 евро) и Германия (41,3 евро).

Почему электроэнергия в Украине одна из самых дешевых в Европе

При сравнении цен на электроэнергию для населения Украины и других стран Европы становится очевидным факт – в нашем государстве по состоянию на начало 2024 года самая дешевая электроэнергия для бытовых потребителей – около 6 евро за 100 кВт/ч.

Объясняется такая стоимость электроэнергии фактически субсидирование населения со стороны государства, так как тарифы на электричество для промышленных потребителей и юридических лиц существенно выше.

На январь 2024 года украинское население платит 2,68 грн за 1 кВт электроэнергии (если в домохозяйстве установлен 2-тарифный или 3-тарифный счетчик, то тариф уменьшается соответственно на 50% и 60% соответственно в установленные часы).

В то же время, промышленные потребители платят за потребление электроэнергии в 2 – 3 раза больше (конечная цена формируется на основе тарифа на передачу электроэнергии для небытовых потребителей, что с 1 июля составляет 485,10 грн. за 1 МВт ⋅ час . без НДС, и тарифа на распределение электроэнергии, которая зависит от региона и компании, предоставляющей услуги ее транспортировки).

По словам главы НКРЭКУ Константина Ущаповского, сейчас рыночная стоимость электроэнергии для населения составляет 5,5-5,8 грн за кВтч. (без НДС). Это соответствует примерно уровню цен стран Европы с самой дешевой электроэнергией.

Вырастут ли тарифы на электроэнергию для населения в 2024 году

В настоящее время вопрос о поднятии тарифов на электроэнергию для бытовых потребителей является более политическим, чем экономическим, утверждает глава НКРЭКУ. Повышение цен на столь чувствительные для населения коммунальные услуги находится под личным контролем президента Украины.

И если для домохозяйств, где электроэнергия используется исключительно для освещения дома и бытовых приборов, рост тарифов не так ощутимо ударил по кошелькам, то другая ситуация сложилась для потребителей с электроотоплением, которых насчитывается около 400 тысяч. Дальнейший рост цен на электроэнергию может привести к социальным протестам, что не может не ударить по авторитету власти.

Несмотря на фактическое захват Запорожской АЭС Россией и ее отключение от энергосистемы Украины, в течение 2023 года наблюдался определенный профицит производства электроэнергии в нашем государстве, что позволило экспортировать ее в страны ЕС. Так, по данным издания ExPro в декабре, Украина импортировала рекордные объемы электроэнергии за год — 232 950 МВт*ч. Поэтому можно говорить о развитии энергетической отрасли даже в условиях войны, что крайне важно для стабильности нашего государства.

Однако, взятые Украиной обязательства по пути к вступлению в ЕС, предполагают создание рыночных условий на энергорынке, не предполагающих искусственного занижения цен для населения. Согласно договоренностям с Еврокомиссией о постепенной имплементации правил ЕС по энергетике, REMIT (европейские правила и практики, направленные на предупреждение злоупотреблений на оптовых энергетических рынках), должен заработать уже с 1 января 2025 года.

Полное объединение энергетических рынков с ЕС для украинских бытовых потребителей означает также автоматическое поднятие тарифов до уровня европейских.

В НКРЭКУ и правительстве Украины не скрывают, что цены на электроэнергию для домохозяйств будут пересмотрены уже в текущем году. Однако такого шокового одномоментного поднятия тарифов в 2 раза уже не будет. Скорее всего цены будут повышать в несколько этапов. По мнению главы НКРЭКУ, осенью 2024 года, перед началом нового отопительного сезона, тариф на электричество для населения может вырасти на 15%. В течение следующих 2 лет цены на электроэнергию для бытовых потребителей могут снова пересматриваться в сторону увеличения.

Пока дискуссии о повышении цен на электроэнергию для населения продолжаются, и мяч пока находится на поле украинского правительства.