Газ для народа: почему так дорого и что идет не так

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Гурген Григорян
На днях эксперт Дмитрий Спивак вспомнил о событиях трехлетней давности – решении Стокгольмского арбитража. В марте 2018-го на своей странице в Фейсбук он задавался вопросом: если решение Стокгольмского арбитража является нашей очередной "перемогой", тогда почему у нас проблемы с газом, и станет ли цена голубого топлива для населения Украины дешевле? И сам же пришел к выводу, озвучив интересную тенденцию: с каждой новой "перемогой" жизнь обычных людей становится все сложнее и дороже.
Газ
Интересно, что эксперты, опрошенные "Комментариями", говорят, что никто особо и не рассчитывал на то, что решение Стокгольмского арбитража как-то скажется на тарифах.
Тема коммунальных тарифов для украинцев очень болезненна, а желание чиновников отчитаться об очередной "перемоге" неисчерпаемо. Симбиоз этих двух вещей приводит к тому, что власти буквально заваливают украинцев обещаниями снизить тарифы и "установить справедливые цены". Но, к сожалению, все они несбыточны.
Например, несмотря на то, что в декабре 2019-го президент Владимир Зеленский обещал к нынешнему отопительному сезону снизить тарифы на отопление вдвое, вместо обещанного снижения страна увидела рост. И только массовые протесты заставили Кабмин в январе 2021-го ограничить цену на уровне 6,99 гривны за куб газа для бытовых потребителей до конца отопительного сезона.
Интересно, что по мнению экспертов, ничего неожиданного с началом холодов не произошло, а загадывать цену на газ на год вперед было изначально бесперспективно и даже несколько самонадеянно. Президент
Украинского аналитического центра Александр Охрименко поясняет, что с началом зимы цены на газ растут во всем мире, соответственно, в Украине также растут тарифы на газ и тепло. А вот летом, когда цены на газ в мире упадут, цены снизятся и у нас.
При этом глава Жилищного союза Украины Александр Скубченко уверен, что основная причина астрономических тарифов кроется в воровстве на всех этапах.
По мнению Скубченко, все это происходит потому, что воры не заинтересованы в качественных изменениях. Между тем, модернизация сетей могла бы стать концом воровства на потерях, государственный контроль качества – концом воровства "на воздухе", а регулирование и надзор – экономической обоснованностью всех составляющих в структуре тарифа.
Еще один момент, который неизбежно всплывает при обсуждении газовой темы, – это покупка российского газа через европейских посредников, что, разумеется, не может не влиять на цену.
Экономист Владислав Банков уверен: покупать российский газ в Европе экономически нецелесообразно, а вся "патриотическая лапша", которую украинцам навешивают на уши, лишь помогает пополнять офшорные счета власть имущим.
Реверсная покупка через посредников в ЕС несколько лет кормила дополнительное звено в цепочке поставок за счет простого украинского потребителя, считает аналитик компании "Центр биржевых технологий" Максим Орыщак. Украинцы, категорически отвергая "сотрудничество с агрессором" выбрали себе более дорогую жизнь, а те, кто принимал участие в реверсной покупке, все эти годы благополучно зарабатывали.
Если бы власти больше думали не о политике, а об экономике и приобретали бы газ напрямую в РФ, он, разумеется, был бы дешевле. Ведь в таком случае, поясняет Корольчук, это были бы двусторонние контракты, а не биржевые.
Охрименко подчеркивает, что так уж исторически сложилось, что покупка газа Украиной – это, в основном, о политике, а не об экономике. По его словам, любой украинский президент начинает увязывать покупку газа с политическими требованиями и интригами. Понятно, что если бы Украина покупала газ напрямую из России, он был бы дешевле, но кого это интересует, когда главную роль играют политические лозунги? И, говорит эксперт, менять их никто не будет.
О газе украинской добычи давно говорят не только эксперты, но и чиновники, а особенно активно эта тема используется в преддверии выборов. Дескать, населению нужно продавать газ по некоей средневзвешенной цене, которая бы учитывала как цену на мировых рынках, так и цену на украинский газ. И такой "микс" украинского и импортного газа мог бы сделать цены для украинских потребителей гораздо более приятными.
Энергетический эксперт Валентин Землянский считает, что основная проблема заключается в том, что газ внутренней добычи остается под "Нафтогазом", который ни в какую не хочет выпускать из рук эту "золотую жилу" под видом "борьбы с посредниками".
С коллегой согласен и Юрий Корольчук.
В то же время Максим Орыщак смотрит в будущее менее оптимистично.
Напомним, на сегодня цена на газ в Украине варьируется в пределах 8 гривен за кубометр. Но после фиксированных правительством 6,99 грн., в апреле может произойти резкое повышение. Об этом рассказал изданию "Комментарии" директор энергетических программ Центра мировой экономики и международных отношений НАНУ Валентин Землянский.
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