Газ для народа: почему так дорого и что идет не так

На днях эксперт Дмитрий Спивак вспомнил о событиях трехлетней давности – решении Стокгольмского арбитража. В марте 2018-го на своей странице в Фейсбук он задавался вопросом: если решение Стокгольмского арбитража является нашей очередной "перемогой", тогда почему у нас проблемы с газом, и станет ли цена голубого топлива для населения Украины дешевле? И сам же пришел к выводу, озвучив интересную тенденцию: с каждой новой "перемогой" жизнь обычных людей становится все сложнее и дороже.



Газ

"Прошло три года, – пишет эксперт уже в марте 2021-го. – Коболев в шоколаде, Витренко – в кресле министра, газ покупаем "у словаков", своя добыча падает, рынок только в фантазиях власти, ГТС истощена без инвестиций, тарифы для населения выросли в 5 раз. Картина маслом. Перемога".

Интересно, что эксперты, опрошенные "Комментариями", говорят, что никто особо и не рассчитывал на то, что решение Стокгольмского арбитража как-то скажется на тарифах.

"Я даже не представляю, чем руководствовались те, кто предполагал, что цены могут снизиться, – говорит член Наблюдательного совета Института энергетических стратегий Юрий Корольчук. – При неконтролируемости "Нафтогаза" со стороны правительства, вряд ли можно говорить о каком-то влиянии решения Стокгольма на платежки".

Несбыточные обещания по газу

Тема коммунальных тарифов для украинцев очень болезненна, а желание чиновников отчитаться об очередной "перемоге" неисчерпаемо. Симбиоз этих двух вещей приводит к тому, что власти буквально заваливают украинцев обещаниями снизить тарифы и "установить справедливые цены". Но, к сожалению, все они несбыточны.

Например, несмотря на то, что в декабре 2019-го президент Владимир Зеленский обещал к нынешнему отопительному сезону снизить тарифы на отопление вдвое, вместо обещанного снижения страна увидела рост. И только массовые протесты заставили Кабмин в январе 2021-го ограничить цену на уровне 6,99 гривны за куб газа для бытовых потребителей до конца отопительного сезона.

Интересно, что по мнению экспертов, ничего неожиданного с началом холодов не произошло, а загадывать цену на газ на год вперед было изначально бесперспективно и даже несколько самонадеянно. Президент

Украинского аналитического центра Александр Охрименко поясняет, что с началом зимы цены на газ растут во всем мире, соответственно, в Украине также растут тарифы на газ и тепло. А вот летом, когда цены на газ в мире упадут, цены снизятся и у нас.

"Поэтому снизить тарифы вдвое в отопительный сезон нельзя даже теоретически, – резюмировал эксперт. – В Европе все давно знают, что летом газ дешевый, а зимой – дорогой. Поэтому нередко люди там берут кредит, оплачивают газ зимой, а летом его погашают. Вот это и есть реальность, а разговоры о "дешевом газе" – это сказки".

При этом глава Жилищного союза Украины Александр Скубченко уверен, что основная причина астрономических тарифов кроется в воровстве на всех этапах.

"Для обогрева дома теплоноситель должен соответствовать двум параметрам качества: температура и давление, – пояснил эксперт. – Сегодня сети изношены, модернизацией никто не занимается, поэтому монополисты просто понижают давление в сети, чтобы было меньше порывов. Но при этом денег на ремонты в тарифы закладывается с лихвой. В результате мы оплачиваем гигакалории, которые не потребляем, а монополисты берут немалые деньги за гигакалории, которые не производят".

По мнению Скубченко, все это происходит потому, что воры не заинтересованы в качественных изменениях. Между тем, модернизация сетей могла бы стать концом воровства на потерях, государственный контроль качества – концом воровства "на воздухе", а регулирование и надзор – экономической обоснованностью всех составляющих в структуре тарифа.

"Политический газ"

Еще один момент, который неизбежно всплывает при обсуждении газовой темы, – это покупка российского газа через европейских посредников, что, разумеется, не может не влиять на цену.

Экономист Владислав Банков уверен: покупать российский газ в Европе экономически нецелесообразно, а вся "патриотическая лапша", которую украинцам навешивают на уши, лишь помогает пополнять офшорные счета власть имущим.

Реверсная покупка через посредников в ЕС несколько лет кормила дополнительное звено в цепочке поставок за счет простого украинского потребителя, считает аналитик компании "Центр биржевых технологий" Максим Орыщак. Украинцы, категорически отвергая "сотрудничество с агрессором" выбрали себе более дорогую жизнь, а те, кто принимал участие в реверсной покупке, все эти годы благополучно зарабатывали.

"Сейчас все объемы газа мы покупаем в ЕС, – констатирует Юрий Корольчук. – Да, "молекулярно" это российский газ, но юридически он принадлежит другим компаниям. А когда в 2018-м "Нафтогаз" подтвердил, что российский газ дешевле, и мы его можем покупать, он тем самым засвидетельствовал политическую составляющую, которая определяет, покупать нам газ в РФ или нет".

Если бы власти больше думали не о политике, а об экономике и приобретали бы газ напрямую в РФ, он, разумеется, был бы дешевле. Ведь в таком случае, поясняет Корольчук, это были бы двусторонние контракты, а не биржевые.

"Поэтому газ был бы дешевле, особенно зимой, когда на биржах цена растет, – продолжает эксперт. – Например, этой зимой цена выросла в пик до 300 долларов, а по контракту она была бы 150-160 долларов. Но и не в пик цена для нас ориентировочно составляет порядка 200 долларов, поскольку мы еще платим за доставку газа из ЕС. При покупке в РФ цены за доставку не было бы, но нужно договариваться. Кто сейчас может взять на себя такую политическую ответственность?".

Охрименко подчеркивает, что так уж исторически сложилось, что покупка газа Украиной – это, в основном, о политике, а не об экономике. По его словам, любой украинский президент начинает увязывать покупку газа с политическими требованиями и интригами. Понятно, что если бы Украина покупала газ напрямую из России, он был бы дешевле, но кого это интересует, когда главную роль играют политические лозунги? И, говорит эксперт, менять их никто не будет.

Добыча газа в Украине

О газе украинской добычи давно говорят не только эксперты, но и чиновники, а особенно активно эта тема используется в преддверии выборов. Дескать, населению нужно продавать газ по некоей средневзвешенной цене, которая бы учитывала как цену на мировых рынках, так и цену на украинский газ. И такой "микс" украинского и импортного газа мог бы сделать цены для украинских потребителей гораздо более приятными.

"Действительно, такие идеи перед выборами звучали не раз, но, на мой взгляд, на сегодня перспектив у них нет, – считает энергетический эксперт Дмитрий Марунич. – Дело в том, что нам своего газа не хватает, и порядка 30% приходится импортировать. А до тех пор, пока покупатели приобретают дорогой газ, никто внутри рынка продавать дешевый газ не будет".

Энергетический эксперт Валентин Землянский считает, что основная проблема заключается в том, что газ внутренней добычи остается под "Нафтогазом", который ни в какую не хочет выпускать из рук эту "золотую жилу" под видом "борьбы с посредниками".

С коллегой согласен и Юрий Корольчук.

"Это лишь политики вспоминают о газе украинской добычи лишь перед выборами, а многие специалисты говорят об этом постоянно, – отметил Корольчук в беседе с "Комментариями". – И в этом сезоне стало особенно заметно, что населению нужно продавать газ собственной добычи. Когда цена на рынках ЕС выросла, людям выставили счета по 11-12 тыс. грн за тысячу кубов. Проблема в "Нафтогазе". Он не желает отдавать газ, который добывает "Укргаздобыча" (собственная добыча), и продавать его на бирже для всех участников рынка. Если бы было так, то цена в этом году была бы не 12 тыс. грн, а 5-6 тыс. грн. Так что все это можно и нужно реализовывать".

В то же время Максим Орыщак смотрит в будущее менее оптимистично.

"Для Украины газовый вопрос сохраняет свою актуальность и как инструмент манипуляции настроениями населения в преддверии выборов, и как инструмент для извлечения прибыли политическими элитами, – говорит аналитик. – Вне зависимости от того, кто пребывает у власти, всегда найдутся заинтересованные лица для заработка на газовых структурах с помощью различных схем. Конечно, постоянно будут те, кто недоволен ситуацией и комментирует политические решения негативно, но едва попав во власть, они становятся гораздо более лояльными ко всем "окологазовым решениям". И ждать изменения ментальности политиков не приходится".

Напомним, на сегодня цена на газ в Украине варьируется в пределах 8 гривен за кубометр. Но после фиксированных правительством 6,99 грн., в апреле может произойти резкое повышение. Об этом рассказал изданию "Комментарии" директор энергетических программ Центра мировой экономики и международных отношений НАНУ Валентин Землянский.

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