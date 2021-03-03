Цена на газ в Украине может резко подскочить: названа причина

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Таисия Ерохина
На сегодня цена
на газ в Украине варьируется в пределах 8 гривен за кубометр. Но после фиксированных
правительством 6,99 грн в апреле может произойти резкое повышение. Об этом рассказал
изданию "Комментарии" директор энергетических программ Центра мировой
экономики и международных отношений НАНУ Валентин Землянский.
Фото из открытых источников
Так, в Кабмине
начали обсуждать предложение установить
в стране единую годовую цену на газ. Эксперт отмечает, что идея годового
продукта не нова. По таким контрактам работают европейские поставщики.
По мнению Землянского,
такой подход будет ограничивать право выбора потребителя, которому, по сути,
навяжут годовую цену. И для перехода на помесячную оплату необходимо будет
обращаться к поставщику. К тому же, пока что нет ответа, что будет происходить
с 1 по 30 апреля.
Напомним, в
Украине продолжает дорожать бензин. Эксперт пояснил, почему так происходит и
когда цены
на украинских АЗС перестанут расти.
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