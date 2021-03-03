Цена на газ в Украине может резко подскочить: названа причина

На сегодня цена на газ в Украине варьируется в пределах 8 гривен за кубометр. Но после фиксированных правительством 6,99 грн в апреле может произойти резкое повышение. Об этом рассказал изданию "Комментарии" директор энергетических программ Центра мировой экономики и международных отношений НАНУ Валентин Землянский.

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Так, в Кабмине начали обсуждать предложение установить в стране единую годовую цену на газ. Эксперт отмечает, что идея годового продукта не нова. По таким контрактам работают европейские поставщики.

"Но, с учетом наших особенностей, есть вопросы, как будет реализовываться данная инициатива, — говорит эксперт. — По моей информации, НКРЭКУ (Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг – ред.) разрабатывает проект Постановления, где годовой контракт будет введен с 1 мая текущего года и будет носить обязательный характер. То есть, по сути, действующие договора на поставку автоматически станут годовыми контрактами".

По мнению Землянского, такой подход будет ограничивать право выбора потребителя, которому, по сути, навяжут годовую цену. И для перехода на помесячную оплату необходимо будет обращаться к поставщику. К тому же, пока что нет ответа, что будет происходить с 1 по 30 апреля.

"На сегодня цена на газ варьируется в пределах 8 гривен за кубометр. Следовательно, после фиксированных правительством 6,99 грн, потребители получат повышение в апреле до 8 гривен, если не будет пролонгировано действующее постановление Кабмина, ограничивающее цену, — поясняет Землянский. — И главное. Ни в проекте постановления, ни по результатам совещания в Кабмине нет понимания механизма формирования цены по данному годовому контракту".

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