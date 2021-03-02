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Главная Новости Бизнес тарифы Цены на газ в Украине: правительство хочет ввести новое правило
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Цены на газ в Украине: правительство хочет ввести новое правило

Украинцам могут предоставить возможность оплачивать газ по одной цене весь год

сегодня, 13:19
Автор:

Таисия Ерохина

В Украине обсуждают возможность введения фиксированной годовой цены на газ. Об этом говорится в сообщении на "Правительственном портале".

Цены на газ в Украине: правительство хочет ввести новое правило

Фото из открытых источников

Как считает премьер-министр Денис Шмыгаль, украинцы должны иметь возможность заключать контракты на газ по фиксированной годовой цене и прогнозировать свои расходы. Именно этот вопрос рассматривался на сегодняшнем совещании.

В Кабмине называют открытие рынка газа в Украине важным шагом, поскольку теперь у граждан есть возможность выбирать наиболее выгодного для себя поставщика. Далее планируют согласовать момент с постоянными скачками цен на газ.

"Следующим шагом должен стать годовой продукт на газ, чтобы люди заключали контракты по фиксированной цене на целый год и могли рассчитывать свои расходы", — отметил глава правительства.

По его данным, такая модель действует во многих развитых странах. Поэтому и в Украине таким образом хотят противостоять резким колебаниям цены на газ.

На совещании речь шла о возможности запуска годового продукта уже во втором квартале. Продолжаются обсуждения относительно того, какие механизмы нужно ввести для теплокоммунэнерго.

Напомним, большинство украинских компаний, которые занимаются поставками газа в дома рядовых украинцем, еще в феврале "рассекретили" стоимость своих услуг на март 2021 года. Несмотря на установленную предельную цену в 6,99 грн / куб.м, сразу 16 фирм предложили более низкую стоимость голубого топлива.

Как сообщалось ранее, в Украине могут отменить так называемые двойные платежки за газ, чтобы граждане оплачивали газ и транспортировку по одной квитанции. Таких изменений, отметили в Минэнерго, требуют многочисленные запросы потребителей.


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Источник: https://www.kmu.gov.ua/news/premyer-ministr-lyudi-povinni-mati-zmogu-ukladali-kontrakti-na-gaz-za-fiksovanoyu-richnoyu-cinoyu-ta-prognozuvati-svoyi-vitrati
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