Цены на бензин в Украине: когда прекратится подорожание

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Таисия Ерохина
Цены на АЗС за последнюю неделю показали рост
более 1 грн. Так, бензин и топливо подорожали на 0,3–2 грн/л, что в среднем
дало плюс 1,25 грн/л. По данным консалтинговой группы "А-95", средняя
цена по стране бензина А-92 за неделю выросла на 1,24 грн/л и составляет 27,21
грн/л, А-95 — 28,22 грн/л (+1,23 грн/л), ДТ — 27,63 грн/л (+1,21 грн/л). "Комментарии"
спросили экспертов, будут ли еще расти цены на АЗС в Украине, с чем это связано
и как могут (и могут ли) отреагировать власти.
Коллаж: Д. Романюк/Comments.ua
Сопредседатель Фонда энергетических стратегий
Дмитрий Марунич подчеркивает, что, к сожалению для украинского потребителя,
существуют объективные предпосылки для роста цен на нефтепродукты. От уровня
ноября-2020 — примерно на 5 грн в рознице по бензину 95-му и чуть меньше по
дизтопливу.
"Если взять текущий уровень цен в рознице, то
часть сетей еще не выбрала этот лаг, который формируется объективно и зависит
от целого ряда факторов. В том числе от повышения мировых цен на нефть. На
рынке есть тренд по росту цен. И трейдеры это учитывают", — отмечает эксперт.
При этом он обращает внимание, что зима —
период низкого спроса на топливо. И сети, как правило, стараются отложить рост
цен на нефтепродукты, потому что это ухудшает ситуацию на рынке и существенно
бьет по спросу.
"Но у нас сложилась не типичная ситуация на
рынке нефтепродуктов, когда они дорожали на протяжении всего зимнего периода.
Тогда как в это время цены на украинском рынке топлива обычно оставались
стабильными или даже снижались, — рассказывает Дмитрий Марунич. — Пока цены на
рынке не выйдут на уровень примерно +5 грн к уровню ноября, а это 30-31 грн по
бензину, повышение будет продолжаться при продолжении текущих трендов, текущей
стоимости топлива. Поскольку оно существенно подорожало за последние полгода в
опте — и на иных рынках, кроме украинского".
Государство, по мнению эксперта, ничего не
может сделать в этом ракурсе, так как у него нет полномочий по регулированию
рынка нефтепродуктов.
"Возможно, стоило бы воспользоваться опытом
правительств времен президентства Януковича. Создание рабочей группы и расчет
ценового коридора для трейдеров. Тогда между рынком и властям был диалог. Не
всегда успешный, но подобная политика показала свою эффективность. Других
легальных, законных рычагов влияния на ситуацию у властей нет, — отмечает
Дмитрий Марунич. — Возможны проверки со стороны Антимонопольного комитета, но
касается исключительно соблюдения антимонопольного законодательства трейдерами
и участниками рынка. Резюмируя: формально у Кабмина, у президента нет рычагов
влияния на этот рынок, который либерализирован достаточно давно. И
вмешательство извне может привести к дестабилизации рынка и дефициту топлива".
Эксперт рынка нефтепродуктов, гендиректор ТД
"SunOil" (сеть АЗС) Леонид Косянчук считает, что складывается абсолютно
ожидаемая ситуация.
"Я и ранее говорил, что рынок
"недооценен" приблизительно на 1,5 грн/литр. Только за февраль
внешний рынок "подрос" на 108 долл/тн по бензину и 88 долл/тн по дизтопливу
(ДТ). Таким образом, средняя цена на моторные топлива увеличилась на 17%. Естественно,
розничные цены также в среднем выросли на 17%", — поясняет эксперт.
По его словам, дальнейшая ценовая ситуация
полностью будет зависеть от ценового тренда европейского рынка и курса НБУ.
"У власти нет никаких правовых механизмов для
изменения ситуации, но она может попытаться поуправлять рынком в ручном режиме.
Ни к чему хорошему любое вмешательство в рыночный механизм привести не может",
— уверен Леонид Косянчук.
Напомним, эксперт сделал прогноз по депозитным
ставкам в Украине.
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