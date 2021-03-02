Цены на бензин в Украине: когда прекратится подорожание

Цены на АЗС за последнюю неделю показали рост более 1 грн. Так, бензин и топливо подорожали на 0,3–2 грн/л, что в среднем дало плюс 1,25 грн/л. По данным консалтинговой группы "А-95", средняя цена по стране бензина А-92 за неделю выросла на 1,24 грн/л и составляет 27,21 грн/л, А-95 — 28,22 грн/л (+1,23 грн/л), ДТ — 27,63 грн/л (+1,21 грн/л). "Комментарии" спросили экспертов, будут ли еще расти цены на АЗС в Украине, с чем это связано и как могут (и могут ли) отреагировать власти.

Коллаж: Д. Романюк/Comments.ua

"У нас сложилась нетипичная ситуация на рынке нефтепродуктов"

Сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич подчеркивает, что, к сожалению для украинского потребителя, существуют объективные предпосылки для роста цен на нефтепродукты. От уровня ноября-2020 — примерно на 5 грн в рознице по бензину 95-му и чуть меньше по дизтопливу.

"Если взять текущий уровень цен в рознице, то часть сетей еще не выбрала этот лаг, который формируется объективно и зависит от целого ряда факторов. В том числе от повышения мировых цен на нефть. На рынке есть тренд по росту цен. И трейдеры это учитывают", — отмечает эксперт.

При этом он обращает внимание, что зима — период низкого спроса на топливо. И сети, как правило, стараются отложить рост цен на нефтепродукты, потому что это ухудшает ситуацию на рынке и существенно бьет по спросу.

"Но у нас сложилась не типичная ситуация на рынке нефтепродуктов, когда они дорожали на протяжении всего зимнего периода. Тогда как в это время цены на украинском рынке топлива обычно оставались стабильными или даже снижались, — рассказывает Дмитрий Марунич. — Пока цены на рынке не выйдут на уровень примерно +5 грн к уровню ноября, а это 30-31 грн по бензину, повышение будет продолжаться при продолжении текущих трендов, текущей стоимости топлива. Поскольку оно существенно подорожало за последние полгода в опте — и на иных рынках, кроме украинского".

Государство, по мнению эксперта, ничего не может сделать в этом ракурсе, так как у него нет полномочий по регулированию рынка нефтепродуктов.

"Возможно, стоило бы воспользоваться опытом правительств времен президентства Януковича. Создание рабочей группы и расчет ценового коридора для трейдеров. Тогда между рынком и властям был диалог. Не всегда успешный, но подобная политика показала свою эффективность. Других легальных, законных рычагов влияния на ситуацию у властей нет, — отмечает Дмитрий Марунич. — Возможны проверки со стороны Антимонопольного комитета, но касается исключительно соблюдения антимонопольного законодательства трейдерами и участниками рынка. Резюмируя: формально у Кабмина, у президента нет рычагов влияния на этот рынок, который либерализирован достаточно давно. И вмешательство извне может привести к дестабилизации рынка и дефициту топлива".

"У власти нет никаких правовых механизмов для изменения ситуации"

Эксперт рынка нефтепродуктов, гендиректор ТД "SunOil" (сеть АЗС) Леонид Косянчук считает, что складывается абсолютно ожидаемая ситуация.

"Я и ранее говорил, что рынок "недооценен" приблизительно на 1,5 грн/литр. Только за февраль внешний рынок "подрос" на 108 долл/тн по бензину и 88 долл/тн по дизтопливу (ДТ). Таким образом, средняя цена на моторные топлива увеличилась на 17%. Естественно, розничные цены также в среднем выросли на 17%", — поясняет эксперт.

По его словам, дальнейшая ценовая ситуация полностью будет зависеть от ценового тренда европейского рынка и курса НБУ.

"У власти нет никаких правовых механизмов для изменения ситуации, но она может попытаться поуправлять рынком в ручном режиме. Ни к чему хорошему любое вмешательство в рыночный механизм привести не может", — уверен Леонид Косянчук.

Напомним, эксперт сделал прогноз по депозитным ставкам в Украине.

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