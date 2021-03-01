Ставки по депозитам в Украине: эксперт назвал три тенденции 2021 года

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Таисия Ерохина
В конце прошлого
года инфляция в Украине ускорилась и достигла середины целевого диапазона 5% и
сегодня еще до конца не понятно, как это отразится на депозитных ставках в
текущем году, особенно, на фоне пандемии коронавирусной инфекции. Об этом
говорится в материале
издания "Комментарии".
Фото из открытых источников
Так, члены
комитета монетарной политики НБУ обеспокоены повышением инфляционного давления
в конце 2020 – начале 2021 года.
В то же время у
представителей украинских банков есть свое мнение на этот счет.
Так, руководитель
по услугам транзакций "Райффайзен Банк Аваль" Сергей Анников
полагает, что на рынке депозитов в нынешнем году будут преобладать такие
тенденции:
- снижение
процентных ставок как в гривне, так и в валюте;
- ускорение
темпов роста депозитов, начиная со второго квартала;
- также вырастет
доля вкладов "до востребования".
Отметим, в начале
2021 года средние процентные ставки банков по новым депозитам в гривне для
населения составили 8,0% годовых – в январе-2021 ставки остались на том же
уровне, что и в декабре-2020.
Тогда как ставки
по новым депозитам для населения в иностранной валюте в первый месяц текущего
года составляли 1,2% годовых. Для предприятий ставки по гривневым депозитам в
январе были на уровне 3,8%, как и за месяц до этого, а вот по валютным
депозитам процентные ставки выросли – с 1,1% до 1,2% годовых. Депозитный
портфель банков в январе 2021 года сократился на 0,4% до 1 343 млрд грн.
Ранее сообщалось,
что весна началась с резкого
подорожания доллара.
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