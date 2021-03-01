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Главная Новости Бизнес экономика Ставки по депозитам в Украине: эксперт назвал три тенденции 2021 года
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Ставки по депозитам в Украине: эксперт назвал три тенденции 2021 года

На рынке депозитов в нынешнем году будут преобладать три тенденции

сегодня, 19:11
Автор:

Таисия Ерохина

В конце прошлого года инфляция в Украине ускорилась и достигла середины целевого диапазона 5% и сегодня еще до конца не понятно, как это отразится на депозитных ставках в текущем году, особенно, на фоне пандемии коронавирусной инфекции. Об этом говорится в материале издания "Комментарии".

Ставки по депозитам в Украине: эксперт назвал три тенденции 2021 года

Фото из открытых источников

Так, члены комитета монетарной политики НБУ обеспокоены повышением инфляционного давления в конце 2020 – начале 2021 года.

"Рост числа новых случаев заражения коронавирусом в Украине в последние месяцы не повлиял на темпы восстановления экономики. Тем не менее, новая волна COVID-19 может ограничить потребительский спрос и замедлить восстановление в секторах, ориентированных на внутренний рынок, особенно в секторе услуг", – считают члены комитета.

В то же время у представителей украинских банков есть свое мнение на этот счет.

Так, руководитель по услугам транзакций "Райффайзен Банк Аваль" Сергей Анников полагает, что на рынке депозитов в нынешнем году будут преобладать такие тенденции:

- снижение процентных ставок как в гривне, так и в валюте;

- ускорение темпов роста депозитов, начиная со второго квартала;

- также вырастет доля вкладов "до востребования".

Отметим, в начале 2021 года средние процентные ставки банков по новым депозитам в гривне для населения составили 8,0% годовых – в январе-2021 ставки остались на том же уровне, что и в декабре-2020.

Тогда как ставки по новым депозитам для населения в иностранной валюте в первый месяц текущего года составляли 1,2% годовых. Для предприятий ставки по гривневым депозитам в январе были на уровне 3,8%, как и за месяц до этого, а вот по валютным депозитам процентные ставки выросли – с 1,1% до 1,2% годовых. Депозитный портфель банков в январе 2021 года сократился на 0,4% до 1 343 млрд грн.

Ранее сообщалось, что весна началась с резкого подорожания доллара.


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