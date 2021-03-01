Курс валют на 2 марта: весна началась с резкого подорожания доллара

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Татьяна Веремеева
Национальный банк Украины (НБУ) установил
официальный курс гривны к доллару на 2 марта на уровне 28 грн за
доллар. В то же время курс евро на вторник установлен на уровне 33,72 грн за
евро. Об этом свидетельствуют данные
на сайте регулятора.
Доллар и гривна. Фото: 24 канал
Официальный курс доллара за последний
банковский день вырос на 5 копеек и достиг отметки в 28 гривен за доллар –
сегодня он был на уровне 27,95 грн за долл. Официальный евро в течение последнего
банковского дня подешевел на 12 копеек –
сегодня он был на уровне 33,84 грн за евро.
Также Нацбанк установил курс банковских
металлов на 2 марта. Стоимость золота установлена на уровне 48 543,13 грн за
унцию, что на 678,85 грн меньше, чем сегодня. Курс серебра установлен на уровне
749,08 грн за унцию – на 1,38 грн больше, чем на 1 марта. Стоимость платины во
вторник будет на уровне 34 142,65 грн за унцию, что на 792,37 грн больше, чем сегодня.
Кроме того, курс Bitcoin сегодня дорожает и
по состоянию на вечер понедельника составляет 48 141,7 долл. за монету.
Напомним, аналитик Forex club Андрей
Шевчишин пояснил, что обвал мировых фондовых площадок накануне, рост
доллара и повышение доходности американских облигаций формирует достаточно
негативный фон для гривны и инвестиционной активности. Поэтому на финансовых
рынках нерезиденты могут сделать паузу в инвестициях. Аналитик напоминает, что
накануне индекс Nasdaq обвалился на 3,5%, S&P500 на 2,5%, а доходность
10-летних бондов США выросла до 1,5%.
Отметим, "Комментарии" разбирались, как
уровень инфляции будет отражаться на депозитных
ставках в 2021 году.
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Новости
Олег
сегодня, 17:48
И подорожания нефти https://kosatka.media/category/neft/news/ceny-na-neft-rastut-v-preddverii-vstrechi-opek
РБ
сегодня, 17:18
Что-то на межбанке я не заметил "резкого подорожания" - там по нулям..