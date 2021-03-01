Курс валют на 2 марта: весна началась с резкого подорожания доллара

Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс гривны к доллару на 2 марта на уровне 28 грн за доллар. В то же время курс евро на вторник установлен на уровне 33,72 грн за евро. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.



Доллар и гривна. Фото: 24 канал

Официальный курс доллара за последний банковский день вырос на 5 копеек и достиг отметки в 28 гривен за доллар – сегодня он был на уровне 27,95 грн за долл. Официальный евро в течение последнего банковского дня подешевел на 12 копеек – сегодня он был на уровне 33,84 грн за евро.

Также Нацбанк установил курс банковских металлов на 2 марта. Стоимость золота установлена на уровне 48 543,13 грн за унцию, что на 678,85 грн меньше, чем сегодня. Курс серебра установлен на уровне 749,08 грн за унцию – на 1,38 грн больше, чем на 1 марта. Стоимость платины во вторник будет на уровне 34 142,65 грн за унцию, что на 792,37 грн больше, чем сегодня.

Кроме того, курс Bitcoin сегодня дорожает и по состоянию на вечер понедельника составляет 48 141,7 долл. за монету.

Напомним, аналитик Forex club Андрей Шевчишин пояснил, что обвал мировых фондовых площадок накануне, рост доллара и повышение доходности американских облигаций формирует достаточно негативный фон для гривны и инвестиционной активности. Поэтому на финансовых рынках нерезиденты могут сделать паузу в инвестициях. Аналитик напоминает, что накануне индекс Nasdaq обвалился на 3,5%, S&P500 на 2,5%, а доходность 10-летних бондов США выросла до 1,5%.

Отметим, "Комментарии" разбирались, как уровень инфляции будет отражаться на депозитных ставках в 2021 году.

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