Какой курс валют ждать украинцам в марте – прогноз

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МЕНЮ
Таисия Ерохина
Курс украинской
гривни в пятницу, 26 февраля, держится возле отметки 27,9 за доллар в ожидании
идей для движения. Об этом пишет на своей странице в Facebook аналитик Forex
club Андрей Шевчишин.
Фото из открытых источников
Как пояснил эксперт,
обвал мировых фондовых площадок накануне, рост доллара и повышение доходности
американских облигаций формирует достаточно негативный фон для гривни и
инвестиционной активности. Поэтому на финансовых рынках нерезиденты могут
сделать паузу в инвестициях. Аналитик напоминает, что накануне индекс Nasdaq
обвалился на 3,5%, S&P500 на 2,5%, а доходность 10-летних бондов США выросла
до 1,5%.
Так, в Счетной
палате Украины заявили, что каждая седьмая гривня доходов государственного
бюджета идет на обслуживание госдолга. Выходит, что каждый украинец за
обслуживание долга страны в 2020 году уплатил по 106 долларов.
С другой стороны,
считает аналитик, украинский валютный рынок находится в ожидании активного
заведения валюты аграриев. Агросектор назван самым активным игроком рынка, его
предложение валюты может формировать сильный сезонный тренд на укрепление
гривни. Также аналитик добавил, что снижается закупка энерготоваров, поскольку
заканчивается отопительный период.
Резюмируя, Андрей
Шевчишин отмечает, что ввиду разновекторных факторов, а также резкого ухудшения
настроений мировых рынков, ожидается рост волатильности валютного рынка с
движением в диапазоне 27,8-28 гривны за доллар. Как только рынок прощупает или поймет
баланс, уверен эксперт, курс выйдет на направленное движение.
Ранее сообщалось,
что НБУ
установил курс доллара на 1 марта.
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