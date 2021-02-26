Какой курс валют ждать украинцам в марте – прогноз

Курс украинской гривни в пятницу, 26 февраля, держится возле отметки 27,9 за доллар в ожидании идей для движения. Об этом пишет на своей странице в Facebook аналитик Forex club Андрей Шевчишин.

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Как пояснил эксперт, обвал мировых фондовых площадок накануне, рост доллара и повышение доходности американских облигаций формирует достаточно негативный фон для гривни и инвестиционной активности. Поэтому на финансовых рынках нерезиденты могут сделать паузу в инвестициях. Аналитик напоминает, что накануне индекс Nasdaq обвалился на 3,5%, S&P500 на 2,5%, а доходность 10-летних бондов США выросла до 1,5%.

"Если тенденция продолжится на рынках может сформироваться сильное обратное движение, при котором инвесторы будут выводить инвестиции из развивающихся рынков, что окажет мощное давление на локальные валюты, — говорит Шевчишин. — К этому добавим сообщения Минфина о том, что госдолг Украины в январе увеличился почти на 500 млн долларов и составил 90,74 млрд долларов".

Так, в Счетной палате Украины заявили, что каждая седьмая гривня доходов государственного бюджета идет на обслуживание госдолга. Выходит, что каждый украинец за обслуживание долга страны в 2020 году уплатил по 106 долларов.

С другой стороны, считает аналитик, украинский валютный рынок находится в ожидании активного заведения валюты аграриев. Агросектор назван самым активным игроком рынка, его предложение валюты может формировать сильный сезонный тренд на укрепление гривни. Также аналитик добавил, что снижается закупка энерготоваров, поскольку заканчивается отопительный период.

"В остальном рынок уже переварил негатив от паузы в сотрудничестве с МВФ, и остается в условиях слабости импортеров. Ухудшение эпидемиологической ситуации в стране и риски локальных локдаунов сдерживают деловую активность. Поскольку рынок находится в относительном балансе, даже небольшие изменения настроений покупателей или продавцов могут вывести его из равновесия. Как например, ослабление гривны во вторник-четверг проходило на фоне выхода Укрэксимбанка с покупкой, как только банк остановил скупку, гривна сразу укрепилась", — говорится в сообщении.

Резюмируя, Андрей Шевчишин отмечает, что ввиду разновекторных факторов, а также резкого ухудшения настроений мировых рынков, ожидается рост волатильности валютного рынка с движением в диапазоне 27,8-28 гривны за доллар. Как только рынок прощупает или поймет баланс, уверен эксперт, курс выйдет на направленное движение.

Ранее сообщалось, что НБУ установил курс доллара на 1 марта.

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