Весь год – одна цена на газ: какую систему оплаты предлагает Кабмин

В Кабмине предложили ввести в Украине фиксированную годовую цену на газ. "Комментарии" попросили экспертов оценить данную идею и указать на ее плюсы и минусы.

В Украине могут зафиксировать цену на газ. Фото из открытых источников

"Такой подход будет ограничивать право выбора потребителя"

Директор энергетических программ Центра мировой экономики и международных отношений НАНУ Валентин Землянский отмечает, что идея годового продукта не нова.

"По таким контрактам работают европейские поставщики. Но, с учетом наших особенностей, есть вопросы, как будет реализовываться данная инициатива, — говорит эксперт. — По моей информации, НКРЭКУ (Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг – ред.) разрабатывает проект Постановления, где годовой контракт будет введен с 1 мая текущего года и будет носить обязательный характер. То есть, по сути, действующие договора на поставку автоматически станут годовыми контрактами".

По мнению Валентина Землянского, такой подход будет ограничивать право выбора потребителя, которому, по сути, навяжут годовую цену. И для перехода на помесячную оплату необходимо будет обращаться к поставщику.

"К тому же, нет ответа, что будет происходить с 1 по 30 апреля. На сегодня цена на газ варьируется в пределах 8 гривен за кубометр. Следовательно, после фиксированных правительством 6.99 грн, потребители получат повышение в апреле до 8 гривен, если не будет пролонгировано действующее постановление Кабмина, ограничивающее цену, — поясняет Валентин Землянский. — И главное. Ни в проекте постановления, ни по результатам совещания в Кабмине нет понимания механизма формирования цены по данному годовому контракту. Речь идет о контрактовании достаточно больших объемов газа. Отсюда возникают вопросы. Обяжут ли Укргаздобычу продавать газ на украинской бирже или по прямым договорам всем игрокам рынка, а не только Нафтогазу? Готово ли правительство поддержать игроков рынка, создав условия для льготного кредитования для закупок газа в летний период? Будет ли организовано взаимодействие между игроками и Укртрансгазом для обеспечения резерва в ПХГ для закачки данного газа. И как будут компенсированы убытки поставщикам за поставки газа населению в феврале-марте текущего года по цене 6.99 грн./куб?"

"Некоторые поставщики и ранее имели такие пакеты"

Эксперт по вопросам энергетики Украинского института будущего Андриан Прокип считает идею в целом позитивной, направленной на успокоение потребителей.

"Суть в том, чтобы все поставщики предлагали не только месячные пакеты услуг, но и фиксированный годовой пакет. То есть, потребитель будет знать, сколько ему придется платить за газ в течение года", — поясняет эксперт.

По его словам, предложение рассчитано на потребителей, которые не имеет опыта смены поставщиков, не привыкли делать авансовые платежи в периоды с низкой ценой — и покупать газ наперед. На тех, кто просто хочет знать, сколько он будет платить каждый месяц. Именно для них вводится такой годовой корректный план.

"Некоторые поставщики и ранее имели такие пакеты. Но просили о полной предоплате – на год. Сейчас речь идет о том, чтобы платить ежемесячно", — отмечает Андриан Прокип.

Напомним, эксперты спрогнозировали цены на бензин в Украине в ближайшее время.

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