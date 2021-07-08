Золотой киловатт: почему в Украине растут цены на электричество

Украина является крупным энергопроизводителем, на ее территории расположено большое количество электростанций: гидро-, тепловых, атомных (включая самую крупную в Европе – Запорожскую АЭС), также развивается альтернативная энергетика ("зеленая"), в первую очередь солнечная и ветровая.

Почему в Украине растут цены на электричество. Коллаж: Д. Романюк/Comments.ua

Тем не менее в стране наблюдается рост тарифов на услуги ЖКХ, в том числе электроэнергию, а льготный тариф (90 копеек первые 100 кВтч) был отменен действующим правительством. Почему мы можем экспортировать электроэнергию за рубеж, но при этом наш топливно-энергетический комплекс имеет такие серьезные проблемы, которые власть к тому же перекладывает в первую очередь на население – разбирались "Комментарии".

Как формируется тариф на электроэнергию

На сегодняшний день в Украине в условиях реформированного рынка поставщики обычно не предлагают фиксированные цены на электроэнергию. Вместо этого они заключают договоры с привязкой розничной цены к оптовым ценам на электроэнергетических биржах. Последняя имеет три составляющие:

- цена на бирже, сформированная по рыночным правилам и выступающая как себестоимость электроэнергии;

- надбавка за балансировку – сумма, которую заплатит потребитель в случае отклонения фактических объемов от прогнозируемых, согласованных с поставщиком;

- маржа поставщика, то есть премия, которую поставщик хочет получить за свои услуги.

Что касается тепловой энергии, то здесь ключевую роль играет стоимость угля. С мая 2016 года по июнь 2019 года в Украине действовала методика "Роттердам плюс" – формула стоимости угля для тепловых электростанций при расчете прогнозной оптовой рыночной цены электроэнергии (ОРЦ). Она состояла из средних индексов цен на энергетический уголь АРІ2 в портах Европы (включая голландский город Роттердам, давший название формуле) за год, предшествовавших расчету ОРЦ, а также логистических затрат на доставку угля на электростанции Украины. В качестве причин называли боевые действия на Донбассе, в результате которых Украина потеряла контроль над подавляющим большинством шахт и была вынуждена импортировать уголь из других стран.

Формула "Роттердам плюс" подверглась критике и стала предметом для судебных исков. К тому же выяснилось, что уголь для ТЭС Украина продолжала закупать в России и на оккупированных территориях Донбасса, поэтому цена его доставки была значительно ниже, чем из Роттердама.

По данным НАБУ Украины, внедрение формулы "Роттердам плюс" нанесло госбюджету и рядовым потребителям ущерб на общую сумму около 19 млрд грн — именно такую сумму украинцы переплатили ТЭС за свет по причине того, что в ее себестоимость заложили доставку угля из Роттердама.

31 марта 2017 года Высший административный суд признал законным постановление НРКЭКУ об утверждении "Роттердам +". Однако в июле 2019 года после реформы рынка электроэнергии эта формула перестала действовать.

В данный момент в условиях нового рынка регулятор больше не вмешивается в установление стоимости составляющих, входящих в расчет цены на электроэнергию (в частности, угля или ядерного топлива). Теперь ее стоимость на рынке устанавливается из расчета соотношения спроса и предложения.

Стоит отметить, что на тариф в Украине влияют и другие факторы, в частности внедрение "зеленой" энергии. Причем "зеленые тарифы", напомним, были введены в Украине еще в 2009 году. Получение энергия солнца и ветра традиционно считается более экологически чистым производством, чем те же ТЭС и АЭС, однако оказалось, что за чистоту тоже нужно платить. Особенностью "зеленых" тарифов на энергию из возобновляемых источников является то, что они в несколько раз выше, чем тарифы за тепловую и атомную энергии, к тому же еще и зафиксированы в евро.

В свое время официальный Киев не без участия энергетических лоббистов дал долгосрочные гарантии закупки энергии из ВИЭ по сравнительно высокой цене — Закон Украины и подписанные международные договоры гарантируют сохранение "зеленого" тарифа на неизменном уровне до 2030 года.

По данным СМИ, после остановки некоторых блоков украинских АЭС и выкупа более дорогой "зеленой" энергии произошел рост тарифа на электроэнергию на рынке на "сутки вперед" на 13%.

Мы наблюдаем все эти годы, как в стране меняется власть: одни уходят, другие приходят. И хотя цвета у политиков, стоящих у управления страной, были разные (сине-белые, оранжевые и т.д.), но объединяет их одно: они постоянно говорят о том, что тарифы в Украине ниже рыночных. Население, в свою очередь, недоверчиво смотрит на аргументы, и это можно понять.

Одной из главных проблем в этой сфере является то, что реальную себестоимость одного киловатта энергии рассчитать не так просто. И это не только потому, что "атомный" киловатт имеет одну цену, "зеленый" – другую, а энергия, добываемая на ТЭЦ из угля – третью.

Если вы попробуете сделать запрос в поисковике "себестоимость электроэнергии в Украине", то получите много ссылок, процент информативности которых будет довольно низким. И если мы даже возьмем средние показатели себестоимости, то, по разным данным, они будут колебаться в пределах от 0,5 до 4 грн за кВт*час. Проверить эти цифры не так просто, поскольку цепочки добычи энергии длинные и разные.

В частности, можно встретить информацию, что средняя себестоимость тепловой генерации составляет 1,7 гривны. В частности, производство электроэнергии на ТЭС "Центрэнерго", по данным компании – около 1,6 грн за кВт-ч при работе на угле. В то же время электричество, которое вырабатывается компанией "Энергоатом" – 57 копеек за киловатт.

Принято считать, что атомная энергия самая дешевая. В то же время последние научные исследования опровергают этот стереотип. Киловатт электроэнергии, произведенный на АЭС, может быть дороже не только полученного на геотермальных станциях и ГЭС, но и на других объектах, включая ветропарки и тепловые станции.

Сам этот разнобой в себестоимости и сложная схема формирования цены создают весьма плодородную почву для манипуляций. А если мы вспомним, что у нас в стране действуют компании-монополисты в тандеме с так называемыми "фирмами-прокладками", перепродающими энергию друг другу, то получаем уравнения сразу с несколькими неизвестными. Люди, получающие платежки и выходящее на протесты, понимают, что где-то их обманывают, но кто именно это делает (государство или частники), и на какую сумму, попробуйте еще посчитать.

Выступает, например, депутат, чиновник или руководитель какого-нибудь предприятия-поставщика и говорит: себестоимость электроэнергии – 3,9 грн за кВт*час, а действующий тариф – 1,68 грн. Следовательно, население должно платить больше. Тут же приводится сравнение цен с европейскими, говорится, что у нас в Украине электроэнергия якобы "слишком дешевая", и необходимо уравнивать ее стоимость со странами Европы.

Финансовый аналитик Алексей Кущ отмечает, что нам необходимо отказаться от иллюзий по поводу того, что все должно быть "как в Европе". Дело в том, что энергетический комплекс Украины, в отличие от большинства европейских стран, формировался за народные деньги, а не на средства, выделенные частным бизнесом.

"При строительстве ГЭС, ТЭС, АЭС использовался труд рабочих и деньги из бюджета, который наполнялся общими усилиями. А уже потом поменялась система, появились бизнесмены, которые, будем говорить прямо, приобрели стратегические объекты за цену, намного более низкую от их реальной стоимости. Что сделали частники? В основном это "зеленая" энергия, остальное по праву принадлежит народу. Поэтому в Украине те же принципы, что и в Европе, поднимать тарифы до европейских, недопустимо, у нас совершенно другая ситуация", – отмечает эксперт.

Аналитик TeleTrade Сергей Родлер в свою очередь обращает внимание на то, что вопрос электроэнергии является сугубо политическим, а не экономическим. Импорт электроэнергии из России обходится примерно в три-четыре раза дешевле, чем из ЕС. Фактически импортировать российскую электроэнергию перестали в 2015 году, однако в пиковые моменты она все-таки поступает в Украину, хоть и не превышает 20% от общего объема.

"Стоит вспомнить и о том, что с ЕС расчеты ведутся в евро, а значит любые колебания курса гривны сразу же приводят к изменению ценника. Понятное дело, главными пострадавшими от подобного подхода являются именно потребители", – говорит Сергей Родлер.

Лоббизм, коррупция и другие причины дорогой электроэнергии

С 2000 по 2005 гг. цена на электроэнергию в нашей стране составляла 15,6 копейки за киловатт. Далее она выросла до 24,4 копейки за киловатт и сохранялась еще пять лет.

С 2011 года тарифы на электричество стали повышаться все чаще. До 2013 года киловатт стоил 36,5 копейки, в 2014 году – 42 коп., в 2015 году – 79 коп., в 2016-м – до 1 грн 29 коп.

С 2017 года в Украине установлен тариф на электроэнергию – 1,68 гривны за киловатт. При этом первые 100 кВт продавались по льготной цене – 90 коп.

В декабре прошлого года Кабмин Украины отменил льготный тариф на электроэнергию для населения, и с 1 января 2021 г. стал действовать единый тариф – 1,68 грн за 1 кВт•ч.

Кроме того, были подняты цены и на другие виды коммунальных услуг, что породило целую волну протестов в Украине, названную "тарифным майданом". Главная проблема взаимоотношений населения и власти в том, что люди уже давно не доверяют руководству своей страны. И одна из главных причин в том, что право покупать и продавать электроэнергию, как и другие виды коммунальных услуг, сосредоточено в руках весьма ограниченного круга лиц и фирм, попросту говоря, монополистов.

"Важна роль как политической составляющей, так и коррупционной: меморандум с крупными городами о компенсации стоимости энергоносителей сейчас по сути не выполняется, тогда как правительству гораздо проще не бороться с монополистами, контролирующими рынок, а перекладывать проблемы на потребителей", – подчеркивает аналитик TeleTrade Сергей Родлер.

По мнению эксперта, данная ситуация представляет серьезную угрозу для энергетической безопасности страны. Из-за бездействия правительства рост стоимости коммунальных услуг существенно опережает динамику реальных доходов.

Как отмечает Родлер, Минэнерго планирует остановить блоки государственных атомных станций, чтобы дать возможность зарабатывать деньги производителям более дорогой энергии:

"Около 25% солнечной и 70% тепловой электроэнергии контролирует Ринат Ахметов, чей холдинг ДТЭК активно выступал с инициативой, которую поддержало Министерство энергетики. В итоге вместо снижения цен из-за традиционного для лета профицита производства мы будем иметь отсутствие конкуренции и наделения "частников" возможностью влиять на цены. Пока Национальная комиссия не дала ответа на запрос министерства, но ДТЭК явно продолжит давить через министерства и парламент, чтобы добиться своего".

Как считает украинский финансовый аналитик Алексей Кущ, в Украине происходит самая настоящая шоковая терапия, а 144 реформы можно сравнить со светошумовыми гранатами, которые разрываются вокруг нас и дезориентируют.

По его словам, смысл слова "реформа" у нас искажен до неузнаваемости, ведь реформы – это система действий, после которых гражданам становится лучше. В Украине же после них становится только хуже, это не создание нового социального блага, а процесс десоциализации страны, в результате которого все больше граждан уезжают за границу.

"Наше министерство энергетики вполне может претендовать на Шнобелевскую премию, поскольку повышением тарифов и отменой льготной цены на первые 100 киловатт ударило по самым социально незащищенным слоям населения. По пенсионерам, которые на своих люстрах выкручивают 3 из 4х лампочек, чтобы меньше расходовалось электричество. При этом никто не додумался поднять тариф для тех, кто потребляет много электроэнергии – например для тех, кто отапливает в своих особняках под Киевом сауны, бассейны, соляные пещеры", – подчеркивает Кущ.

Помимо разговоров о "европейских ценах", политики и чиновники, в руках которых сосредоточена власть, постоянно жалуются на то, что поставщики электроэнергии несут колоссальные убытки, в том числе и по причине "дотирования" населения. Но если разобраться детально, то простые потребители виноваты в убытках далеко не всегда. Приведем в пример ГП "Энергоатом", оператора всех действующих украинских АЭС.

По мнению, Агии Загребельской, основательницы "Лиги антитраста", госуполномоченной АМКУ в 2015-2019 гг., руководство компании также виновато в том, что понесло финансовые потери.

"Отчасти росту убытков способствовало поведение и политика самой компании, которая продает электроэнергию на аукционах только крупными лотами, что ограничивает количество покупателей и снижает стоимость электроэнергии. В результате компания не получает средства, на которые реально могла бы рассчитывать", — считает эксперт.

Согласно информации, опубликованной сразу несколькими СМИ, "Энергоатом" продавал электроэнергию компаниям "Д. Трейдинг" Рината Ахметова и "Юнайтед энерджи" Игоря Коломойского примерно на 35% дешевле цен на рынке "на сутки вперед". И здесь, по мнению эксперта, налицо признаки политической договоренности о том, что именно крупные игроки, связанные с указанными владельцами, забирают практически всю электроэнергию госкомпании.

В то же время в июле 2020 года "Энергоатом" выходил на рынок "на сутки вперед" с завышенной на тот период ценой, из-за чего весь объем электроэнергии не покупался и поступал на балансирующий рынок, где по цене, почти в два раза ниже ее выкупали те же упомянутые юридические лица.

"Электроэнергию могут выкупить только отдельные потребители. Это существенно влияет на формирование цены на электроэнергию", — заявил в интервью СМИ директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник.

Как оптимизировать цену на электроэнергию

Когда разговор заходит об оптимизации тарифов, в первую очередь хочется потребовать от руководства страны ликвидации "фирм-прокладок" и устранение монополий. На это нужна политическая воля и способность этим монополистам противостоять.

"Нам нужен социальный энерготариф, который был бы ниже себестоимости. И просто необходима национальная промышленная политика, четко разработанная система, позволяющая защищать интересы потребителей. Если частный бизнес хочет продавать электроэнергию по себестоимости или выше, пусть тогда построит энергоблоки, станции и другие объекты ТЭК. На мой взгляд, нам нужно ввести мораторий на повышение коммунальных тарифов", – считает Алексей Кущ.

Эксперты подчеркивают, что действующая власть демонстрирует полное нежелание создавать здоровую конкуренцию на топливно-энергетическом рынке.

"В стране присутствует невероятная централизация. Если Ахметов является основным поставщиком, то Коломойский и Пинчук – это главные потребители. В таких условиях рождаются монополии, не собирающиеся как-то раскрывать механизмы своей работы и сопротивляющиеся каким бы то ни было прозрачности и реформам. Ситуация на рынке электроэнергии в Украине является отражением проблем в масштабе целой страны: отсутствие реального желания бороться с монополиями и создания конкуренции. В отсутствии прогресса по той линии улучшения ситуации в лучшую сторону не произойдет", – подчеркивает аналитик TeleTrade Сергей Родлер.

Ранее "Комментарии" писали, как отразится на Украине отказ от электроэнергии из РФ и Беларуси.

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