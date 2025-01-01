Изменения в налоговом законодательстве на 2025 год в Украине



















В страну вступает в 2025 год с новыми правилами налогообложения, которые окажут влияние на физических лиц, предпринимателей, банковский сектор и аграриев. Эти изменения направлены на увеличение доходов в бюджет, финансовую стабильность и адаптацию законодательства к требованиям Европейского Союза. В нашей статье рассмотрим основные нововведения.

Новые правила налогообложения: что нужно знать

Минимальная зарплата и прожиточный минимум

Несмотря на надежду населения, страдающего от галопирующей инфляции в течение всего 2024 года, минимальную зарплату и прожиточный минимум фактически заморозили на следующий 2025 год.

Итак, Кабинет Министров Украины зафиксировал минимальную зарплату на уровне 8000 грн в месяц, а прожиточный минимум для трудоспособных лиц – 3028 грн.

Эти показатели оказывают непосредственное влияние на расчет налогов, сборов и социальных выплат.

Изменения для ФЛП

Наибольшие изменения в 2025 году ожидаются для физических лиц-предпринимателей (ФЛП). Для этой категории плательщиков с 2025 года вводятся новые ставки налогов и обязательные платежи:

Единый налог:

· I группа: 302,80 грн/месяц (10% прожиточного минимума). Лимит дохода – 1 336 000 грн.

· II группа: 1600 грн/месяц (20% от минимальной зарплаты). Лимит дохода — 6 672 000 грн.

· III группа: 5% от дохода (или 3% по НДС). Лимит дохода — 9 336 000 грн.

Единый социальный взнос (ЕСВ):

· Минимальный платеж – 1 760 грн/месяц (22% от минимальной зарплаты).

· Максимальная налогооблагаемая база — 160 000 грн/месяц, что соответствует взносу в 35 200 грн.

Военный сбор:

· I, II и IV группы: 800 грн/месяц (10% минимальной зарплаты).

· III группа: 1% дохода.

По словам аналитиков, для предпринимателей на упрощенной системе (особенно первой и второй групп) повышение налогов создаст значительную финансовую нагрузку. Такие изменения могут заставить малых предпринимателей либо переходить в теневую экономику, либо сокращать бизнес. Правительство утверждает, что эти меры являются временными, однако неопределенность сроков действия этих ставок вызывает беспокойство.

Расширение использования POS-терминалов

С 1 января 2025 г. вступает в силу очередной этап расширения перечня физических лиц-предпринимателей (ФЛП), которые обязаны обеспечить возможность безналичных расчетов через POS-терминалы. Это предусмотрено Законом Украины №1591-ІХ от 30 июня 2021 года и соответствующим Постановлением Кабинета Министров, где определен график внедрения изменений.

Нововведения распространяется на ФЛП, осуществляющих торговлю в населенных пунктах с численностью населения менее 5000 человек. Ранее такое требование относилось только к предпринимателям в местах с большим населением.

В то же время предусмотрены исключения, согласно которым POS-терминалы могут не устанавливаться:

предприниматели, осуществляющие деятельность во временно оккупированных районах или общинах, где продолжаются боевые действия;

лица, продающие продукцию собственного выращивания или откорма, осуществляют выездную торговлю или используют торговые автоматы;

ФЛП, зарегистрированные на первой группе единого налога.

Эти изменения направлены на усовершенствование налоговой системы и расширение возможностей безналичных расчетов для потребителей в разных регионах страны.

Повышение военного сбора

С 1 декабря 2024 г. ставка военного сбора для физических лиц увеличилась с 1,5% до 5% (за исключением военнослужащих и правоохранителей, для которых действует старая ставка). Это означает, что с дохода в 20 000 грн. теперь нужно платить 1 000 грн. военного сбора вместо 300 грн.

Соучредитель Центра экономического восстановления Андрей Длигач объясняет, что это может иметь негативные последствия для уровня прозрачности заработных плат в Украине:

"Поднятие военного сбора, даже на незначительные проценты, приведет к увеличению "зарплат в конвертах". По нашим подсчетам уровень детенизации, который сейчас составляет 35%, снизится до 44%", — заявил эксперт.

Такой рост теневой экономики имеет далеко идущие последствия, включая уменьшение поступлений в бюджет и ухудшение доступа к кредитам для граждан и бизнеса.

Минимальное налоговое обязательство (МНС)

Новый порядок расчета МНС для сельскохозяйственных земель действует с 1 января 2024 г. до завершения военного положения. Минимальная сумма к оплате составляет:

· 700 грн. за 1 га;

· 1400 грн за 1 га для земельных участков, где доля пашни превышает 50%.

Нарушение правил уплаты МНС более двух кварталов лишает права на упрощенную систему налогообложения.

Внедрение минимальной рентной платы за использование сельскохозяйственных земель создаст дополнительную нагрузку на малых и средних фермеров, что может привести к росту цен на продукты питания.

Банковский и финансовый сектор

Существенное повышение налогообложения ожидает также банковский сектор Украины, в том числе увеличиваются:

· Ставка налога на прибыль для банков на 2025 год составит 50%.

· Для других финансовых учреждений (кроме страховых компаний) с 2025 года ставка вырастет до 25%.

По мнению главы налогового комитета парламента Даниила Гетманцева, банки в 2024 году имели рекордные прибыли, поэтому решение о повышении налогов для финучреждений в условиях войны вполне спарведливо.

Эти изменения окажут влияние на доступность кредитования для бизнеса и физических лиц. Ожидается повышение процентных ставок по кредитам и сокращение финансирования новых проектов.

Повышение акцизов

Акцизы на табачные изделия в Украине постепенно увеличиваются до европейского уровня – 90 евро за 1 000 сигарет до 2028 года. Ожидается, что цена пачки сигарет поднимется на 40 грн.

С 1 января 2025 года акцизный сбор из 1000 сигарет составит 78 евро. Как исключение, для ТВЭНов (табачных изделий для электрического нагревания) установили пониженную ставку в размере 70,4 евро.

Изменения отдельных отраслей экономики с 1 января 2025 года

По просьбе представителей нефтегазовой отрасли в новом году вводится авансовый взнос по налогу на прибыль каждой отдельной автозаправочной станции. Эта инициатива направлена на поддержку легальных участников рынка, повышая их конкурентоспособность.

По предложению украинских виноделов, увеличивается минимальная стоимость продукции отечественного виноделия. Это создает условия для повышения конкурентоспособности производителей, использующих качественное сырье.

Также предусмотрено повышение рентной платы на добычу песка и щебня, что обеспечит справедливое распределение налогового бремени среди разработчиков недр Украины.

Все эти изменения были разработаны в сотрудничестве с отраслевыми ассоциациями и учитывают их рекомендации.

Обновление отчетности

С 2025 года предприниматели обязаны представлять отчетность за наемных работников ежемесячно. Кроме того, изменяются формы отчетности по единому налогу, к которым прилагается информация об уплате военного сбора.

Также новое законодательство предусматривает, что до конца войны предпринимателей не будут штрафовать за непредставление отчетов по контролируемым иностранным компаниям (КИК).

Итог

Изменения в налоговом законодательстве направлены на увеличение доходов государственного бюджета, финансирование оборонных нужд и борьбу с теневой экономикой. Однако они создают значительные вызовы физическим лицам, бизнесу и секторам экономики. Однако повышение налогов может иметь противоположный эффект. Чрезмерное давление на бизнес и граждан может привести к увеличению случаев уклонения от налогов и расширению теневой экономики. Это негативно повлияет на достижение целей правительства по прозрачности и сбалансированности налоговой системы.