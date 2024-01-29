Налог на доходы граждан в Украине и других странах мира в 2024 году

Налоговые системы во всем мире невероятно разнообразны, причем разные страны имеют разные структуры налогообложения. Налоги, уплачиваемые физическими и юридическими лицами, так же сильно отличаются, варьируясь от чрезвычайно низких уровней налогообложения до очень высоких. Например, в некоторых странах налог на доходы физических лиц вообще отсутствует, в то время как в других он может достигать 50%. Даже в пределах одной страны налоги могут существенно отличаться в зависимости от типа покупаемых товаров и услуг. Более того, во многих странах действуют прогрессивные системы налогообложения, когда люди с более высокими доходами платят большую долю налогов, чем люди с более низкими доходами. Кроме того, корпорации, расположенные в определенных юрисдикциях, могут облагаться налогом по ставкам корпоративного налога, которые намного ниже, чем те, которые применяются к другим компаниям, работающим в других юрисдикциях.



Страны с высокими и низкими налогами. Фото из открытых источников

Страны с высоким налогом на доходы

Европа является частью мира с одними из самых высоких налогов в мире. К примеру, в Швеции, Дании, Франции и Бельгии ставки превышают 40%. Некоторые из этих стран также взимают относительно высокие налоги на добавленную стоимость – до 21%. Кроме того, некоторые европейские страны, такие как Германия и Франция известны своими сравнительно высокими корпоративными налогами. Однако важно отметить, что не все европейские страны имеют столь высокие уровни налогов; на самом деле такие страны как Ирландия и Кипр имеют одни из самых низких налоговых ставок в Европе — 22,6% и 24,2% соответственно.

Для сравнения, некоторые азиатские страны, как правило, имеют более умеренные налоговые ставки, чем европейские. Юрисдикции с низким налогообложением можно найти в Юго-Восточной Азии и Ближнем Востоке: Катар имеет фиксированную ставку налога на прибыль на уровне 0%, а Бруней вообще не взимает налог на прибыль с физических или юридических лиц. В противоположность этому, в Китае применяется максимальная предельная ставка 45% на доходы свыше 800 000 юаней (около 120 тыс. долларов США), хотя эта цифра может быть уменьшена путем различных отчислений в зависимости от обстоятельств, в которых находится лицо.

В общем, в мире существуют значительные различия между странами с самыми высокими и низкими налогами; эти различия в значительной степени обусловлены индивидуальной экономической политикой каждой страны по государственным расходам и структуре налогообложения. Хотя может показаться, что в Европе высокий уровень налогообложения по сравнению с другими частями мира, все еще существует много стран, которые предлагают значительно более низкие ставки, чем их соседи.

Страны с высокими налоговыми ставками

В десятку стран с самыми высокими налогами в мире входят Дания, Франция, Бельгия, Швеция, Италия, Австрия, Финляндия, Куба, Норвегия и Нидерланды — все они являются европейскими странами, за исключением Кубы. У Дании самый высокий уровень налоговой нагрузки — 46,34%, за ней следует Франция с 45,4%. Бельгия занимает 3 место с налоговой нагрузкой 42,92%, а Швеция и Италия – 4 и 5 с показателями 42,91% и 42,45% соответственно. На 6 и 7 местах – Австрия и Финляндия с налоговой нагрузкой 42,44% для первой и 42,19% для второй. Куба занимает 8 место с налоговой нагрузкой в 42%, а Норвегия – 9 с показателем 39,93%. Наконец, Нидерланды замыкают десятку стран с высокой налоговой нагрузкой со ставкой 39,33%.

ТОП 10 стран с самой высокой налоговой ставкой выглядят следующим образом:

1. Дания – 46,34%

2. Франция – 45,4%

3. Бельгия – 42,92%

4. Швеция – 42,91%

5. Италия – 42,45%

6. Австрия – 42,44%

7. Финляндия – 42,19%

8. Куба – 42%

9. Норвегия – 39,93%

10. Нидерланды – 39,33%.

Почему у Дании такие высокие налоги

У Дании самая высокая налоговая ставка в мире, с налоговой нагрузкой в 46,34%. Это связано с их экспансивной системой социального обеспечения, предоставляющей щедрые льготы семьям и отдельным лицам, а также с инвестициями в инфраструктуру и услуги, такие как здравоохранение, образование и общественный транспорт.

Датчане платят налоги на свои доходы, потребление и приобретение имущества, причем более высокооплачиваемые граждане платят больше налогов благодаря прогрессивной системе налогообложения. Кроме того, Дания взимает налог на наследство в размере до 15% на имущество стоимостью свыше 155 000 евро. Вдобавок к этому, ставка корпоративного налога в Дании постоянно росла в течение многих лет, достигнув 22% в 2020 году.

Благодаря таким высоким налогам граждане Дании пользуются разветвленной системой социальной защиты, которая включает бесплатное образование от начальной школы до университета, щедрые декретные и родительские отпуска, доступное медицинское обслуживание для всех граждан и резидентов Дании независимо от уровня дохода или статуса гражданства, а также обильные пенсионные программы для пенсионеров. Цель всех этих налогов – создание социального равенства среди населения путем обеспечения общего доступа к ресурсам, которые считаются необходимыми для коллективного блага в обществе.

Страны с низкими налогами

10 стран с самыми низкими налогами, в порядке от самой низкой до самой высокой налоговой нагрузки, — это Объединенные Арабские Эмираты, Кувейт, Ирак, Оман, Бахрейн, Нигерия, Экваториальная Гвинея, Восточный Тимор, Эфиопия и Индия. Объединенные Арабские Эмираты имеют самую низкую налоговую нагрузку — всего 1%, что делает их налоговым раем для физических и юридических лиц, стремящихся минимизировать свои налоговые обязательства. Ирак и Кувейт делят второе место с налоговой нагрузкой 1,4%, за ними следует Оман с 2,6%. Налоговая нагрузка Бахрейна составляет 3,02%, что делает его пятой страной с самой низкой налоговой нагрузкой в мире. Экваториальная Гвинея и Нигерия разделили 6 место с налоговой нагрузкой 6,30%, за ними следует Восточный Тимор с 6,32%. Эфиопия и Индия замыкают топ-10 стран с низкими налогами с налоговой нагрузкой 6,70% и 6,81% соответственно.

ТОП 10 стран с самыми низкими налогами выглядит следующим образом:

1. Объединенные Арабские Эмираты – 1%

2. Кувейт – 1,40%

3. Ирак – 1,40%

4. Оман – 2.60%

5. Бахрейн – 3,02%

6. Нигерия – 6,30%

7. Экваториальная Гвинея – 6.30%

8. Восточный Тимор – 6,32%

9. Эфиопия – 6,70%

10. Индия – 6,81%

Почему в ОАЕ самые низкие налоги в мире

Объединенные Арабские Эмираты часто называют страной с низкими налогами в мире. С налоговой нагрузкой всего в 1% ОАЭ является популярным налоговым убежищем для физических и юридических лиц, стремящихся минимизировать свои налоговые обязательства. Налоговая система ОАЭ базируется на принципе нейтральности налогообложения, что означает, что налоги используются не как средство получения дохода правительству, а скорее для поощрения экономического роста и развития. Таким образом, правительство ОАЭ ввело ряд налоговых льгот и освобождений для поощрения инвестиций и предпринимательства.

Кроме того, в ОАЭ не взимаются налоги на личный доход, прирост капитала или наследство, что делает страну привлекательной для состоятельных людей, желающих переехать в юрисдикцию с низким уровнем налогообложения. Однако следует отметить, что, несмотря на очень низкие налоги, в ОАЭ существуют другие сборы и платежи, которые могут взиматься с юридических и физических лиц, такие как таможенные пошлины и плата за государственные услуги.

Налоги на доходы в Украине в 2024 году

Если сравнить налоговую нагрузку в Украине для физических лиц с другими странами мира, то наше государство находится примерно посредине между странами с самыми низкими и высокими налоговыми ставками.

По состоянию на январь 2024 года украинские граждане должны платить из полученных доходов 19,5%, состоящий из 2 частей: 18% налога на прибыль и уплаты военного сбора в размере 1,5% полученного дохода. Ставка на прибыль юридических лиц также составляет 18%.

Однако не следует забывать, что в Украине существуют обязательные отчисления, которые должен платить работодатель, так называемый Единый социальный взнос (ЕСВ), равный 22% суммы заработной платы. Поэтому налоговая нагрузка на одного занятого работника будет составлять 41,5%, а не 19,5%, что почти достигает показателя европейских стран с наивысшими налогами.

В наивысших политических кругах нашего государства ведутся дискуссии о повышении налога на прибыль путем его переформатирования в прогрессивную систему налогообложения по типу ФРГ или Бельгии.