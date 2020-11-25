Налог на Google: укрощение иностранных онлайн-сервисов или еще один сбор для украинцев

Правительства многих стран мира сейчас задаются вопросом, кому должны платить налоги транснациональные онлайн-сервисы. Некоторые уже нашли ответ, введя так называемый "налог на Google". Как решили поступить с этим в Украине и к чему это может привести, разбирались "Комментарии".



В поисках способов пополнения госбюджета

Коронакризис и 300-миллиардная "дыра" в госбюджете толкают "Слуг народа" к поискам новых способов пополнения казны за счет налогов. В этом плане вызвавший массовые протесты предпринимателей законопроект об отсрочке введения кассовых аппаратов для ФЛП, оказался не единственным детищем профильного комитета по вопросам налоговой и таможенной политики. Кроме местных предпринимателей в оборот решили взять еще и транснациональные онлайн-сервисы, а также компьютерные и программные компании, продающие свои цифровые продукты и услуги на территории Украины, но не имеющие здесь официального представительства (нерезиденты).

Налоговое законодательство нашей страны не успевает угнаться за развитием IT-услуг, поэтому до сих пор такие компании как Netflix, Facebook, Viber, Apple, YouTube, Steam и т.д. беспрепятственно выводили из Украины всю полученную здесь прибыль благодаря отсутствию внятного механизма налогообложения. Именно эту ситуацию решил исправить налоговый комитет ВРУ под руководством "слуги народа" Даниила Гетманцева, который предложил ввести НДС (20%-й налог) для компаний-нерезидентов, заработавших в Украине в течение года сумму, эквивалентную 1 миллиону гривен. По словам Гетманцева, часть иностранных организаций, с которыми он контактировал, готовы уже сейчас добровольно встать на учет и уплачивать налог, а само нововведение принесет в государственную казну не менее 3 млрд. грн. Откуда именно взялась эта цифра чиновник уточнить так и не удосужился, однако отмечал, что инициатива не только пополнит бюджет, но и поставит отечественные IT-компании в равные условия с иностранными.

Попытка №2

Хотя соответствующий законопроект №4184 с правками налогового кодекса и был включен в парламентскую повестку дня совсем недавно, "созревать" ему пришлось около года. Первая его редакция под номером 2634 и за авторством все того же Гетманцева появилась в середине декабря прошлого года и благополучно легла "на полку" с неудовлетворительной оценкой бюджетной комиссии ВРУ по причине полного отсутствия финансово-экономического обоснования. Документ уже тогда предусматривал 20% НДС и обязательную регистрацию по упрощенной схеме для компаний-нерезидентов. Кроме того, уклонение от регистрации грозило символическим штрафом в размере 8500 грн. Едва ли авторы законопроекта хотели напугать таким размером взыскания таких гигантов как Facebook или Google. Речь, скорее всего, шла о международном имидже и той тени, которая может упасть на компанию в случае уклонения от уплаты налога.

Спустя всего несколько месяцев Гетманцев, заручившись поддержкой еще пятерых "слуг народа" и одного народного депутата от ОПЗЖ, выдал нынешний законопроект, унаследовавший от прежнего пояснительную записку и сравнительную таблицу. Правда, в отличие от "пилотной версии" размеры штрафов доведены до 100% от стоимости предоставленных электронных услуг, а для украинских компаний, напротив, вводятся послабления в виде отмены налога на иностранную рекламу. То есть при заказе рекламных услуг на том же Facebook или Google отечественные юридические и физические лица освобождаются от уплаты 20% налога.

В документе составлен подробный список электронных услуг, оказание которых должны облагаться налогом. Перечень касается практически всех случаев, когда компания-нерезидент получает от украинского физ- или юрлица деньги (B2C и B2B), включая предоставление рекламных услуг, платного доступа к облачным сервисам, играм и программному обеспечению, медиаконтенту. Исключение сделано для случаев, когда через Интернет осуществляется только заказ услуги, а ее предоставление происходит в офлайн-режиме (например, глобальные торговые площадки AliExpress или Amazon вполне подходят под эту категорию). От уплаты НДС освобождаются нерезиденты, передающие права на использование программного обеспечения, игр и баз данных на материальных носителях, а также компании, оказывающие консультационные услуги по электронной почте или предоставляющие доступ к "всемирной паутине".

Зарубежный опыт

В пояснительной записке к законопроекту Даниил Гетманцев ссылается на опыт европейских стран и России, уже давно озабоченных проблемой налогообложения транснациональных онлайн-сервисов наподобие так называемой "Банды Четырех" или GAFA (аббревиатура по первым буквам названий четырех американских техногигантов – Google, Amazon, Facebook, Apple), которые предпочитают платить налоги не по месту реального получения дохода, а там где им это выгодно. Например, в Ирландии, где налоговая ставка на прибыль составляет 12,5% и где зарегистрированы Google, Facebook и Microsoft.

Борьба с подобным налоговым безобразием началась довольно давно – соглашения об избежании двойного налогообложения, которые подписывались между странами 60-70 лет назад с развитием новых технологий безнадежно устарели, что позволяет транснациональным компаниям эффективно уклоняться от уплаты сборов, используя право на налоговые вычеты либо занимаясь покупкой налоговых льгот. Так, в 2019 году Google умудрился заработать в Великобритании 1,6 млрд фунтов стерлингов, заплатив при этом налогов на сумму всего в 44 млн.

В 2013 году Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) на заседании G20 был презентован план создания глобального электронного налога. Документ, названный "поворотным моментом в истории международного сотрудничества" и предусматривавший введение обязательной уплаты налогов с прибыли, ужесточение требований к нерезидентам и офшорным зонам был в целом одобрен правительствами более чем 60 стран (по состоянию на прошлый год их число увеличилось вдвое), однако воплотить его в жизнь до сих пор так и не удалось. Напряженный диалог между США, Великобританией, Францией, Италией и Испанией длился вплоть до июня текущего года, пока администрация Дональда Трампа не "перевернула доску" и покинула переговоры, пригрозив ответными мерами в случае, если страны Евросоюза попытаются самостоятельно увеличить сборы с американских технологических гигантов.

Впрочем, переговоры зашли в тупик задолго до этого, поэтому повышать налоги их европейские участники начали еще с начала года. С 1 января на 3% были увеличены сборы для транснациональных компаний с доходом не менее 832 млн долл. в Италии, в марте к ней присоединилась Турция, увеличившая налог на 7,5%, а в апреле еще и Великобритания (+2%). К этой троице с самого начала хотела примкнуть Франция (+3%), однако после заявления Дональда Трампа о возможном увеличении пошлин на импорт французских вин в США (а это ежегодный оборот в 13,2 млрд евро) Париж передумал и перенес начало действия нового закона на 2021 год. Что касается самих международных корпораций, то некоторые из них уже дали понять, что терпеть убытки не намерены и благоразумно переложили налоговое бремя на пользователей. Так, Apple симметрично увеличила комиссию всем четырем вышеперечисленным странам, снизив при этом на 3% таксу для Германии, не участвовавшей в "налоговом демарше". К слову, Берлин в 2013 году тоже немного "прижал" нерезидентов. Принятый Бундестагом в 2013 году закон обязывает новостные интернет-агрегаторы (как Google News) платить за перепечатываемые и компилируемые новостные заметки их настоящим авторам.

На постсоветском пространстве первооткрывателем "налога на Google" стала Россия, которая в 2017 году ввела сбор в 16,67% (сейчас 20%). Аналогичный налог с 2018 действует на территории Беларуси (20%), а с начала нынешнего года еще и Узбекистана (15%) и Молдовы (20%). На очереди – Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан.

Что принесет налог на Google Украине

Нельзя не отметить, что принятие подобного законопроекта может пополнить в оскудевшую украинскую казну (правда, для начала придется еще и решить проблему с технической реализацией инициативы – ведь на создание специального сервиса понадобятся денежные вливания и время).

В соседних России и Беларуси нововведенный сбор ежегодно приносит свыше 150 млн долл. и 6 млн долл. соответственно. С другой стороны, гарантий того, что иностранные компании не вложат дополнительный налог в стоимость своих услуг, нет никаких. К примеру, у наших "северных соседей" сразу же после введения "налога на Google" за использование облачной платформы Amazon Web Services россиян (физлиц) обязали платить дополнительные 18% и примерно на столько же выросла для них стоимость услуг Google Диск.

Основатель проекта Terminal 42 Сергей Петренко уверен, что ровно так же поступит и большинство зарубежных сервисов в Украине. С учетом того, что конкурентов Google и Facebook в нашей стране попросту нет, в более выгодных условиях окажутся владельцы отечественных стриминговых видеосервисов, наподобие Megogo или Divan TV, которые не замедлят воспользоваться подорожанием услуг и не без того недешевого по местным меркам Netflix и так же повысят цены. Более пессимистичны в своих взглядах CEO Netpeak Group Артем Бородатюк и генеральный директор ООО "Е. С. Консалтингф Александра Томашевская, считающие, что инициатива может окончательно вытолкнуть с украинского рынка мелкие компании-нерезиденты.

"Катастрофическими для экономики Украины" называет последствия введения налога президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко. Он полагает, что техногиганты будут попросту вынуждены монетизировать ныне бесплатные в нашей стране продукты. "Такое ощущение, что человек попросту не понимает, что такое экономика Украины и какое место здесь занимает Google и Facebook", – заключает эксперт.

Напомним, ранее "Комментарии" писали о самых крупных исках против компании Google.

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