Особенности национальной амнистии: власть начала «крестовый поход» на доходы украинцев

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Гурген Григорян
Заявление главы налогового Комитета Верховной Рады Даниила Гетманцева о том, что украинцы без всякого контроля накопили средства, наделало немало шума в прессе и соцсетях. "Бесконтрольные украинцы" забеспокоились: неужели правда заставят отнести кровно заработанное в банки, да еще и уплатить из собственных сбережений 5%-ный налог?
Налоговая амнистия в Украине
Чего нам ждать от налоговой амнистии и сработает ли эта идея в украинских реалиях – "Комментарии" разбирались с экспертами.
Похоже, власти всерьез собрались взяться за сбережения украинцев. В Верховной Раде уже прошли первые чтения несколько законопроектов из пакета относительно так называемой "налоговой амнистии". Суть идеи проста: хотите пользоваться накопленными наличными свыше 400 тыс. грн – положите их в банк плюс уплатите 5%-ный налог. Активы в любой форме можно легализовать за 9%.
Но пока идеолог налоговой амнистии настаивает на добровольности процесса, скептики не верят, напоминая, что все добровольное у нас рано или поздно становится "добровольно-принудительным". А эксперты и вовсе считают идею очередной попыткой выкачивания денег из людей,
Даниил Гетманцев никак не комментирует вопрос, почему украинцы обязаны платить "дань" государству за легальные средства. Наличные деньги у нас пока еще не вне закона, а, например, квартиры даже свыше указанных в законопроекте 120 "квадратов" зарегистрированы в госреестре, то есть являются абсолютно легальными. Тем не менее, в рамках "налоговой амнистии" все эти средства и активы фактически приравниваются к заработанным с нарушением закона.
Экономист считает, что, вероятнее всего, идея с амнистией просто провалится, как и многие другие экономические идеи этой власти.
Провальной идею налоговой амнистии считает и руководитель компании Perfomance Management Сергей Сароян. К вышесказанному эксперт добавляет: немало украинцев уверены, что одноразовым сбором государство не ограничится и предпримет те или иные "репрессии" в отношении вышедших из тени граждан. С другой стороны, продолжает Сароян, тем, кто остается в тени, налоговиков можно особо не опасаться: работают они по-прежнему неэффективно. Так что люди банально не мотивированы объявлять себя неплательщиками налогов.
Эксперты, опрошенные изданием "Комментарии" считают, что целей у налоговой амнистии может быть несколько.
Во-первых, наполнение бюджета. Сергей Сароян относится к этому с пониманием и говорит: желание правительства повысить размер налоговых поступлений не является чем-то зазорным. Но добиваться этого надо путем создания максимально комфортной среды для предпринимателей, используя достижения других стран, например, Грузии.
Вторая цель – взять под контроль деньги и имущество граждан, включая и средства заробитчан, которые никак не удается контролировать.
И, наконец, третья цель – помочь приближенным к власти легализовать большие активы.
С коллегой солидарен Александр Вовченко. Он предостерегает: главное, чтобы законом не прикрывались приближенные к сегодняшней власти персоны, которые нечестно нажили свое состояние и таким образом пытаются амнистироваться.
Поясняя необходимость амнистии, Гетманцев говорит, что хочет вывести средства из тени, чтобы они работали в экономике, а не лежали мертвым грузом под матрасами украинцев.
Однако экономисты единодушны – начинает власть не с того.
Амнистия, проведенная с явным нарушением прав и свобод граждан, не только не приведет к выводу денег из тени, но и еще больше ухудшит ситуацию, резюмировал эксперт.
Александр Вовченко добавляет: "чистый лист" для капиталов начинается с верховенства права, реформирования судебной и правоохранительной систем, либерализации налогов, упрощения условий ведения бизнеса, развития сильного финансового рынка, развития эффективной инфраструктуры, обеспечения прав и свобод граждан. Должен работать принцип "государство для человека", а не наоборот.
Нужно навести порядок с фундаментальными вещами, которые десятилетиями душат украинскую экономику, а не устраивать "крестовый поход" на доходы украинцев.
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