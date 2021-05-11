Особенности национальной амнистии: власть начала «крестовый поход» на доходы украинцев

Заявление главы налогового Комитета Верховной Рады Даниила Гетманцева о том, что украинцы без всякого контроля накопили средства, наделало немало шума в прессе и соцсетях. "Бесконтрольные украинцы" забеспокоились: неужели правда заставят отнести кровно заработанное в банки, да еще и уплатить из собственных сбережений 5%-ный налог?



Налоговая амнистия в Украине

Чего нам ждать от налоговой амнистии и сработает ли эта идея в украинских реалиях – "Комментарии" разбирались с экспертами.

"Налоги испаряются как роса на солнце"

Похоже, власти всерьез собрались взяться за сбережения украинцев. В Верховной Раде уже прошли первые чтения несколько законопроектов из пакета относительно так называемой "налоговой амнистии". Суть идеи проста: хотите пользоваться накопленными наличными свыше 400 тыс. грн – положите их в банк плюс уплатите 5%-ный налог. Активы в любой форме можно легализовать за 9%.

"Друзья, по поводу налоговой амнистии Президента. Еще раз. Это добровольно и это не касается средств и активов, с которых были уплачены налоги, – попытался успокоить общественность на своей странице в соцсети Гетманцев. – Это право граждан выйти "в белую".

Но пока идеолог налоговой амнистии настаивает на добровольности процесса, скептики не верят, напоминая, что все добровольное у нас рано или поздно становится "добровольно-принудительным". А эксперты и вовсе считают идею очередной попыткой выкачивания денег из людей,

"Хороший трюк, чтобы переложить ответственность власти за наполнение бюджета на граждан, – констатировал в беседе с "Комментариями" президент Института реформ и развития Киева Александр Вовченко. – Но разве украинцы мало платят налогов? Именно чрезмерное налоговое бремя положило всю экономику так, что она скрывается в тени. Дело дошло до того, что рука власти старается залезть под матрасы граждан, и это в период пандемии и экономического кризиса! Замечательный инструмент в стране, в которой граждане из года в год наблюдают, как уплаченные ими налоги идут неизвестно куда и испаряются, как роса на солнце. При этом чиновничий аппарат продолжает расти, и здесь никто затягивать пояса не собирается".

Налоговая амнистия в Украине: это провал

Даниил Гетманцев никак не комментирует вопрос, почему украинцы обязаны платить "дань" государству за легальные средства. Наличные деньги у нас пока еще не вне закона, а, например, квартиры даже свыше указанных в законопроекте 120 "квадратов" зарегистрированы в госреестре, то есть являются абсолютно легальными. Тем не менее, в рамках "налоговой амнистии" все эти средства и активы фактически приравниваются к заработанным с нарушением закона.

"Это неудачная идея, которая не может называться амнистией, – поделился рассуждениями с "Комментариями" президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко. – Об амнистии может идти речь, когда есть установленный судом факт неуплаты налогов, в этом случае амнистия прощает эту неуплату. Но идея Гетманцева предполагает, что все украинцы не платят налоги. Из законопроектов совершенно непонятно, почему вдруг могут возникнуть претензии к человеку, который ранее купил недвижимость или автомобиль. Получается, что на момент покупки к нему не было претензий по поводу законности его доходов, а теперь это будет считаться преступлением?".

Экономист считает, что, вероятнее всего, идея с амнистией просто провалится, как и многие другие экономические идеи этой власти.

"Для того, чтобы писать умные законы, нужно понимать, как работает украинская экономика, а не изобретать велосипед", – пояснил Охрименко.

Провальной идею налоговой амнистии считает и руководитель компании Perfomance Management Сергей Сароян. К вышесказанному эксперт добавляет: немало украинцев уверены, что одноразовым сбором государство не ограничится и предпримет те или иные "репрессии" в отношении вышедших из тени граждан. С другой стороны, продолжает Сароян, тем, кто остается в тени, налоговиков можно особо не опасаться: работают они по-прежнему неэффективно. Так что люди банально не мотивированы объявлять себя неплательщиками налогов.

Налоговая амнистия в Украине: кому это выгодно

Эксперты, опрошенные изданием "Комментарии" считают, что целей у налоговой амнистии может быть несколько.

Во-первых, наполнение бюджета. Сергей Сароян относится к этому с пониманием и говорит: желание правительства повысить размер налоговых поступлений не является чем-то зазорным. Но добиваться этого надо путем создания максимально комфортной среды для предпринимателей, используя достижения других стран, например, Грузии.

Вторая цель – взять под контроль деньги и имущество граждан, включая и средства заробитчан, которые никак не удается контролировать.

И, наконец, третья цель – помочь приближенным к власти легализовать большие активы.

"Складывается впечатление, что Гетманцев этим законом хочет помочь госчиновникам, которые брали взятки и хранили свои средства в офшорах, легализовать деньги и больше не отвечать за свои преступления", – говорит Охрименко.

С коллегой солидарен Александр Вовченко. Он предостерегает: главное, чтобы законом не прикрывались приближенные к сегодняшней власти персоны, которые нечестно нажили свое состояние и таким образом пытаются амнистироваться.

Налоговая амнистия в Украине: не с того начали

Поясняя необходимость амнистии, Гетманцев говорит, что хочет вывести средства из тени, чтобы они работали в экономике, а не лежали мертвым грузом под матрасами украинцев.

Однако экономисты единодушны – начинает власть не с того.

"Чтобы люди вкладывали свои деньги в экономику, необходимо как минимум наличие финансовых инструментов и объекта вложения, но в Украине этого нет, – говорит экономист Всеволод Степанюк. – А чтобы налоги работали на благо граждан и государства, они должны быть, прежде всего, справедливыми и законными, их размер не должен быть обременительным для плательщика, а их администрирование должно быть прозрачным и понятным для членов общества. Но ни одному из этих критериев так называемая "амнистия от власти" не соответствует".

Амнистия, проведенная с явным нарушением прав и свобод граждан, не только не приведет к выводу денег из тени, но и еще больше ухудшит ситуацию, резюмировал эксперт.

Александр Вовченко добавляет: "чистый лист" для капиталов начинается с верховенства права, реформирования судебной и правоохранительной систем, либерализации налогов, упрощения условий ведения бизнеса, развития сильного финансового рынка, развития эффективной инфраструктуры, обеспечения прав и свобод граждан. Должен работать принцип "государство для человека", а не наоборот.

Нужно навести порядок с фундаментальными вещами, которые десятилетиями душат украинскую экономику, а не устраивать "крестовый поход" на доходы украинцев.

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